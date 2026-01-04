Alege ce citești
National.ro, 4 ianuarie 2026 21:10
Arestarea și îndepărtarea liderului venezuelean Nicolas Maduro demonstrează disponibilitatea Washingtonului de a folosi toate mijloacele de care dispune — inclusiv puterea militară — pentru a împiedica orice diminuare a influenței SUA în efortul de a gestiona dizolvarea celebrei ordini liberale postbelice. Pentru moment, ordinea bazată pe reguli (adică orice reguli doresc Statele Unite să impună) […] The post Team America s-a întors! first appeared on Ziarul National.
Lovirea Caracasului de către SUA și capturarea lui Nicolás Maduro au spulberat ultimele iluzii despre ordinea globală. Nu mai vorbim de drept internațional, lumea în care trăim intră într-o nouă eră a forței brute. Și, ca de obicei în istorie, România privește, încă o dată, de pe margine. Întrebarea nu mai este dacă regulile se […] The post România, pe drumul spre „Venezuela 2” first appeared on Ziarul National.
Când Nicușor Dan a scăpat porumbelul și a spus că o să ia bani de la Sănătate ca să dea ucrainenilor, mulți au crezut că e o figură de stil. Cu o zi înainte de sfârșitul anului 2025, Ilie Bolojan a transpus în practică zicerea președintelui. I-a virat 50 milioane de euro lui Zelenski și […] The post Guvernul Bolojan mai fură 150 de lei din buzunarele românilor first appeared on Ziarul National.
Când era întrebat ce urmărea să obțină prin campania sa militară împotriva Venezuelei, Donald Trump obișnuia să ofere doar răspunsuri vagi: oprirea migranților să ajungă în Statele Unite și, mai recent, recuperarea rezervelor de petrol pe care Venezuela, ca multe alte țări, le-a naționalizat cu decenii în urmă. Rareori a menționat schimbarea regimului, poate pentru […] The post Statele Unite vor să domine emisfera vestică first appeared on Ziarul National.
Deși capturarea președintelui venezuelean Nicolas Maduro marchează o evoluție geopolitică seismică, primele semnale sugerează că piața globală a petrolului va accepta această situație. Infrastructura petrolieră a Venezuelei nu a fost afectată după o serie de atacuri ale SUA în Caracas. Instalații cheie precum portul Jose, rafinăria Amuay și zonele din Centura Orinoco sunt încă operaționale, […] The post Piața petrolului ar putea absorbi ”șocul Maduro” first appeared on Ziarul National.
Informațiile apărute recent în presa internațională privind capturarea președintelui Venezuelei, Nicolas Maduro, de către trupele speciale ale Statelor Unite au declanșat o dezbatere amplă legată de viitorul Cupei Mondiale din 2026, competiție care urmează să fie organizată de SUA, Canada și Mexic. În acest context, se pune întrebarea dacă FIFA ar putea retrage Statelor Unite […] The post CM 2026 în aer, după capturarea lui Maduro?! first appeared on Ziarul National.
La 35 de ani, Kevin Kampl a luat decizia de a-și încheia cariera de fotbalist, hotărâre profund marcată de o tragedie familială. Mijlocașul sloven a ales să „agațe ghetele în cui” după moartea fratelui său mai mare, Seki, decedat în luna octombrie a anului trecut, la vârsta de 51 de ani. Durerea provocată de pierderea […] The post Adio fotbal, după moartea fratelui first appeared on Ziarul National.
Reprezentanții celor mai importante organizații ale fermierilor români și-au manifestat indignarea față de declarațiile președintelui Nicușor Dan, conform cărora ar fi obținut aprobarea agricultorilor din țara noastră pentru catastrofalul Acord Mercosur. Afirmația este nefondată, susțin aceștia, dat fiind că niciuna dintre organizații nu ar fi discutat cu Nicușor Dan. Fermierii avertizează că semnarea Acordului va […] The post Nicușor Dan, prins iar cu minciuna. Fermierii îl acuză de dezinformare first appeared on Ziarul National.
Capturarea lui Nicolas Maduro în urma unei operațiuni desfășurate în noaptea de vineri spre sâmbătă de către Statele Unite lasă în suspans problema transferului puterii în Venezuela. Donald Trump a declarat că vicepreședinta venezueleană Delcy Rodriguez, presupusa succesoare a lui Maduro, a depus jurământul după arestarea președintelui și a purtat discuții cu secretarul de stat […] The post Suspans: transferul de putere în Venezuela first appeared on Ziarul National.
Donald Trump semnalase de luni întregi capturarea lui Nicolas Maduro. Șocul constă în disponibilitatea sa de a „conduce” o țară suverană cu aproape 30 de milioane de locuitori. Raidul de sâmbătă asupra Caracasului a avut loc la doar o săptămână după atacurile aeriene ale SUA în nord-vestul Nigeriei, într-o operațiune despre care Trump a spus […] The post Noua ordine mondială a lui Trump first appeared on Ziarul National.
Extragerea și arestarea lui Nicolas Maduro au stârnit puține obiecții din partea lumii MAGA. Donald Trump a lăudat puterea militară americană „aeriană, terestră și maritimă” și a spus că SUA „vor conduce” Venezuela până „în momentul în care vom putea realiza o tranziție sigură, adecvată și judicioasă” a puterii. Câțiva experți aliniați lui Trump, precum […] The post De ce MAGA susține capturarea lui Nicolas Maduro first appeared on Ziarul National.
Verificările Curții de Conturi la ANAF au scos la iveală o schemă stupefiantă prin care instituția îi scăpa pe evazioniști de consecințele penale. Astfel, sesizările către procurori, după constatarea infracțiunilor, se făceau cu întârzieri care ajungeau până la 14 ani, ajungându-se la prescripție. Potrivit Curții de Conturi, posibile fapte penale din anii 2010-2022 au fost […] The post Cum i-a scăpat ANAF pe evazioniști? Sesizări penale, întârziate cu 14 ani first appeared on Ziarul National.
Domnu' Simion, domnu' Grindeanu, nu cumva ar trebui să conduceți lupta împotriva genocidului financiar?
1. Ce fac trotinetarii? N-o bagă pe aia cu ”America – stat agresor”? Sezonul estival ar trebui să înceapă în ianuarie. Litoralul românesc (în special Năvodari) le așteaptă pe fetele din Venezuela. Domnule Bolojan, de Bobotează dați 50 de milioane și pentru Venezuela! Că pentru Ucraina ați dat 50 de bucăți de Crăciun. Domnule Bolojan, […] The post Domnu’ Simion, domnu’ Grindeanu, nu cumva ar trebui să conduceți lupta împotriva genocidului financiar? first appeared on Ziarul National.
Protocoalele secrete de la Anchorage și nașterea „Acordului Bering" (o explicație succintă a evenimentelor de pe 3 ianuarie din Venezuela)
În cercurile de informații occidentale, întâlnirile discrete de la Anchorage, desfășurate la finalul anului 2025, sunt cunoscute sub numele de „Acordul Bering”. Oficial, discuțiile au fost prezentate ca simple consultări privind stabilitatea strategică. Neoficial însă, scurgerile de informații apărute după capturarea lui Nicolás Maduro conturează imaginea unui troc geopolitic dur, negociat direct între Donald Trump […] The post Protocoalele secrete de la Anchorage și nașterea „Acordului Bering” (o explicație succintă a evenimentelor de pe 3 ianuarie din Venezuela) first appeared on Ziarul National.
Ninsorile se extind. ANM a emis COD GALBEN și PORTOCALIU / Prognoza specială pentru Capitală – HARTA
ANM a emis duminică mai multe avertizări Cod portocaliu și Cod galben de ninsori, care vizează o mare parte din țară. Se va depune un strat de zăpadă ce ajunge până la 30 de centimetri. Codul portocaliu vizează zone montane din județele Alba, Gorj, Caraș-Severin și Mehedinți. Avertizarea este în vigoare de duminică dimineață până […] The post Ninsorile se extind. ANM a emis COD GALBEN și PORTOCALIU / Prognoza specială pentru Capitală – HARTA first appeared on Ziarul National.
Un român a murit în tragedia de Anul Nou din stațiunea elvețiană Crans-Montana, a transmis Ministerul Afacerilor Externe. Este vorba despre cetățeanul dat dispărut după incendiul care a cuprins barul „Le Constellation”, în care au murit 40 de persoane, conform MAE. „Ambasada României la Berna se află în contact cu familia persoanei decedate, iar reprezentanții […] The post BREAKING NEWS Un român a murit în incendiul din Crans-Montana. MAE a confirmat first appeared on Ziarul National.
Care e valoarea punctului de pensie în 2026, este întrebarea aflată pe buzele multor pensionari din România. Ei bine, pentru anul care tocmai a început, se mențin aceleași valori utilizate anterior, fără majorări. Pentru anul 2026, valoarea punctului de referință, elementul central în calculul pensiilor, se menține la nivelul de 81 de lei. Practic, pensionarii […] The post Cum se calculează și care e valoarea punctului de pensie în 2026 first appeared on Ziarul National.
CFR Călători a introdus în toamnă un vagon bar-bistro, proaspăt modernizat cu bani din PNRR, pe ruta Brașov – Constanța, cu oprire în București. CFR Călători oferă mâncare gătită, dulciuri și băuturi în vagonul său bar-bistro care circulă pe relația Brașov-Constanța la prețuri mult mai bune față de majoritatea restaurantelor din România, potrivit meniului publicat […] The post Ce găsești în meniul de la vagonul bar-bistro al CFR și la ce prețuri first appeared on Ziarul National.
România se află între două anotimpuri, în primul weekend din 2026. Astfel că, în timp ce Transilvania și zonele montane se află sub nămeți, în sudul țării avem temperaturi de primăvară. Ploi și ninsori abundente vor fi în toată țara până în 9 ianuarie, conform meteorologului ANM Mihai Huștiu. El a spus că în aceste […] The post România, între două anotimpuri: iarnă la munte şi primăvară în Capitală și pe litoral first appeared on Ziarul National.
„Plătiți pe 31 decembrie". Românii vor să se răzbune pentru creșterea taxelor și impozitelor
Românii vor plăti taxe și impozite mai mare de la 1 ianuarie 2026, după ce Guvernul Bolojan a adoptat ordonanța trenuleț, chiar înainte de Crăciun. De la 1 ianuarie 2026 cresc mai multe taxe atât pentru populație, cât și pentru firme. De exemplu, românii vor plăti impozite de până la 3 ori mai mari pentru […] The post „Plătiți pe 31 decembrie”. Românii vor să se răzbune pentru creșterea taxelor și impozitelor first appeared on Ziarul National.
Prima măsură anunţată de Trump, după atacul din Venezuela. Miza din spatele intervenției
Președintele Donald Trump a anunțat că, după capturarea lui Nicolas Maduro, Statele Unite vor conduce Venezuela. Companii americane vor „cheltui milioane de dolari” ca să „repare” infrastructura de petrol a țării sud-americane. Miza este uriașă, spun experții! Administrația Trump a atacat o țară cu mai mult petrol decât Irakul. Venezuela deține o cantitate masivă de […] The post Prima măsură anunţată de Trump, după atacul din Venezuela. Miza din spatele intervenției first appeared on Ziarul National.
Președintele Venezuelei Nicolas Maduro a ajuns în SUA, la baza Gărzii Naționale Aeriene Stewart, la nord de New York City, sâmbătă după-amiază, la câteva ore după capturarea lor în timpul unei operațiuni militare americane în Caracas. Cel mai probabil luni va avea loc un proces împotriva celor doi în statul american, potrivit CNN. El a […] The post Nicolas Maduro a ajuns în New York: va fi deținut în „închisoarea starurilor” first appeared on Ziarul National.
Tendințele pentru păr 2026 schimbă regulile: de la boho effortless la coafuri lucioase și bine definite
Tendințele pentru păr 2026 vin cu o schimbare clară de direcție pentru industria de beauty, iar mesajul este unul ferm: estetica boho, aparent dezordonată și “fără efort”, începe să fie înlocuită de coafuri mai finisate, mai curate și mai rafinate. După ani în care textura naturală și părul ușor neglijent au dominat podiumurile și rețelele […] The post Tendințele pentru păr 2026 schimbă regulile: de la boho effortless la coafuri lucioase și bine definite first appeared on Ziarul National.
Donald Trump a lăsat să se înțeleagă că intervenția militară a Statelor Unite în regiune s-ar putea extinde și asupra altor state din America Latină. Președintele american a menționat explicit Cuba și Columbia, alimentând temerile privind o posibilă escaladare a tensiunilor geopolitice în zonă. Declarațiile au fost făcute în contextul întrebărilor adresate de jurnaliști, imediat […] The post Cuba și Columbia, posibilele ținte ale lui Trump first appeared on Ziarul National.
Donald Trump se află în centrul unei reacții diplomatice puternice din partea Chinei, după ce autoritățile de la Beijing au condamnat public intervenția militară a Statelor Unite în Venezuela și capturarea președintelui acestei țări, Nicolás Maduro. Ministerul chinez de Externe a transmis că este „profund șocat” de utilizarea forței împotriva unui stat suveran și consideră […] The post China, ,,profund șocată” de atacul lui Trump în Venezuela first appeared on Ziarul National.
Donald Trump a declarat sâmbătă, în cadrul unei conferințe de presă susținute la reședința sa din Mar-a-Lago, că Statele Unite vor prelua conducerea Venezuelei, în urma capturării liderului de la Caracas, Nicolás Maduro, în timpul unei operațiuni militare de amploare desfășurate în capitala țării. Președintele american a descris intervenția drept una fără precedent și a […] The post Donald Trump anunță controlul asupra Venezuelei după capturarea lui Nicolás Maduro first appeared on Ziarul National.
UPDATE Prima imagine cu Maduro, în drum spre New York. Cu ce acuzații se confruntă liderul venezuelean/FOTO+VIDEO
Apar noi informații în cazul situației liderului venezuelean Nicolas Maduro, după ce președintele Trump anunțase capturarea liderului de la Caracas. UPDATE: Donald Trump a postat pe rețeaua sa de socializare, Truth Social, prima imagine cu Nicolas Maduro, care este la bordul navei USS Iwo Jima, în drum spre New York pentru a fi judecat. Președintele […] The post UPDATE Prima imagine cu Maduro, în drum spre New York. Cu ce acuzații se confruntă liderul venezuelean/FOTO+VIDEO first appeared on Ziarul National.
Criza profundă a Venezuelei nu a apărut peste noapte și nici nu începe exclusiv cu regimul lui Nicolás Maduro. Bazele colapsului au fost puse în perioada „Socialismului de secol XXI” (1999–2013), sub conducerea lui Hugo Chávez, când statul a inițiat un proces amplu de expropriere și naționalizare. Mii de companii private — de la ferme la combinate siderurgice […] The post Geneza colapsului venezuelean: de la Chávez la Maduro first appeared on Ziarul National.
Maduro, pus sub acuzare în SUA. Anunțul făcut de procurorul general al Statelor Unite. Cu ce acuzații se confruntă liderul venezuelean
Apar noi informații în cazul situației liderului venezuelean Nicolas Maduro, după ce președintele Trump anunțase capturarea liderului de la Caracas. Procurorul general al SUA a anunțat sâmbătă că liderul venezuelean Nicolas Maduro și soția sa, Cilia Flores, au fost puși sub acuzare la New York, transmite BBC. Din câte se aflase deja, Maduro și soția […] The post Maduro, pus sub acuzare în SUA. Anunțul făcut de procurorul general al Statelor Unite. Cu ce acuzații se confruntă liderul venezuelean first appeared on Ziarul National.
Veste bună la început de an pentru cei cu datorii la stat: ANAF anulează creanțele fiscale sub un anumit prag
Ca la fiecare început de an, și în 2026 Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) aplică regula privind anularea automată a datoriilor fiscale foarte mici. ANAF (Agenția Națională de Administrare Fiscală) șterge toate creanțele fiscale restante administrate de organul fiscal central care, la 31 decembrie 2025, aveau o valoare mai mică de 40 de lei, […] The post Veste bună la început de an pentru cei cu datorii la stat: ANAF anulează creanțele fiscale sub un anumit prag first appeared on Ziarul National.
Dezvăluirile făcute de o publicație franceză. Ce amănunte ies la iveală despre patronul barului din Elveția unde s-a produs tragedia de Revelion
Până ca autoritățile să stabilească exact cauza producerii tragediei din barul din stațiunea elvețiană Crans-Montana, devastat de un incendiu cumplit în noaptea de Revelion, ies la iveală amănunte incredibile despre patronul localului unde a avut loc dezastrul. Sunt informații publicate în presa franceză. Mai precis, cunoscutul cotidian Le Parisien a reușit să obțină mai multe […] The post Dezvăluirile făcute de o publicație franceză. Ce amănunte ies la iveală despre patronul barului din Elveția unde s-a produs tragedia de Revelion first appeared on Ziarul National.
Aglomerație pe DN1, în județul Prahova: Coloane de mașini la Comarnic, Bușteni și Sinaia/Rutele alternative pentru șoferi
Nelipsita deja aglomerație pe DN1, în perioada weekend-urilor, dar și în cazul minivacanțelor de la început de an a apărut din nou, de această dată sâmbătă, 3 ianuarie. Sunt deja coloane de mașini ce se întind pe câțiva kilometri pe DN1, în Prahova. Zeci de polițiști sunt în trafic și fac eforturi pentru a fluidiza […] The post Aglomerație pe DN1, în județul Prahova: Coloane de mașini la Comarnic, Bușteni și Sinaia/Rutele alternative pentru șoferi first appeared on Ziarul National.
Prognoză specială pentru București. Cum va fi vremea în Capitală până luni, 5 ianuarie
Aflăm de la meteorologi cum va fi vremea în București, în acest weekend, dar și în prima zi a săptămânii viitoare. ANM a făcut publice detalii de ultimă oră, sub forma unei prognoze speciale pentru Capitală. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis sâmbătă, 3 ianuarie, o prognoză specială pentru București, ce va fi valabilă […] The post Prognoză specială pentru București. Cum va fi vremea în Capitală până luni, 5 ianuarie first appeared on Ziarul National.
Tragedia din Elveția. Apelul emoționant al unui bunic care își caută nepoata dispărută în urma dezastrului de la Crans-Montana: „Încă mai avem speranţă"
Momente deosebit de grele pentru familiile persoanelor afectate de tragedia care a zguduit Elveția, la începutul acestui an. O lume întreagă a fost șocată să afle de dezastrul ce a avut loc recent în Crans-Montana. În tot acest timp, un apel emoționant, făcut de către un bunic care nu mai știe nimic despre nepoata sa, […] The post Tragedia din Elveția. Apelul emoționant al unui bunic care își caută nepoata dispărută în urma dezastrului de la Crans-Montana: „Încă mai avem speranţă” first appeared on Ziarul National.
BREAKING NEWS. Explozii puternice la Caracas, în apropierea unei baze militare – VIDEO
Alertă în capitala Venezuelei, Caracas. Mai multe explozii s-au auzit la primele ore ale dimineții de sâmbătă. Zona de sud a orașului, în apropierea unei baze militare, a rămas fără curent electric. Explozii puternice, însoțite de sunete asemănătoare unor survolări, s-au auzit în jurul orei locale 02:00 (06:00 GMT) sâmbătă la Caracas, au relatat un […] The post BREAKING NEWS. Explozii puternice la Caracas, în apropierea unei baze militare – VIDEO first appeared on Ziarul National.
Ninsori în mai multe zone ale țării. Circulație în condiții de iarnă pe autostrăzi și drumuri din 14 județe. Se intervine cu utilaje de deszăpezire – VIDEO
În cursul nopții de vineri spre sâmbătă, dar și la primele ore ale dimineții de sâmbătă ninsorile au afectat mai multe regiuni ale țării, astfel că echipaje de intervenție au acționat cu utilaje de deszăpezire în 14 județe, inclusiv pe mai multe tronsoane de autostradă. La primele ore ale dimineții de sâmbătă, 3 ianuarie, se […] The post Ninsori în mai multe zone ale țării. Circulație în condiții de iarnă pe autostrăzi și drumuri din 14 județe. Se intervine cu utilaje de deszăpezire – VIDEO first appeared on Ziarul National.
Incident incredibil! Un tânăr s-a dezbrăcat complet în fața împăratului Japoniei și a familiei sale
Un incident cu totul surprinzător a avut loc chiar sub privirile familiei imperiale japoneze, vineri, 2 ianuarie, în timpul discursului împăratului Naruhito, la începutul noului an, în Tokyo. Un bărbat de circa douăzeci de ani s-a dezbrăcat complet vineri în fața împăratului Japoniei și a familiei sale, care salutau publicul cu ocazia Anului Nou, a […] The post Incident incredibil! Un tânăr s-a dezbrăcat complet în fața împăratului Japoniei și a familiei sale first appeared on Ziarul National.
O avalanșă de proporții s-a produs, vineri, 2 ianuarie, în Munții Făgăraș, în zona Bâlea Lac. Conform primelor informații, doi schiori au declanșat accidental desprinderea stratului de zăpadă. Deși situația putea avea consecințe dramatice, din fericire cei doi nu au fost surprinși de căderea masivă de zăpadă, scăpând nevătămați în urma incidentului. Potrivit detaliilor furnizate […] The post Avalanșă de proporții la Bâlea Lac, declanșată accidental de doi schiori – VIDEO first appeared on Ziarul National.
Meteorologii anunță vânt, ninsori și viscol în mai multe zone! Avertizări Cod galben și portocaliu – HARTA/ Stratul de zăpadă ar putea ajunge la 50 de centimetri, la munte
Meteorologii au emis, vineri, 2 ianuarie, mai multe avertizări Cod galben, dar și un Cod portocaliu de precipitații și vânt puternic, care vizează mai multe regiuni ale țării și zonele montane. Se va depune strat de zăpadă, care, la munte, îndeosebi în zonele înalte, poate ajunge și la 50 de centimetri. În primă fază, Administrația […] The post Meteorologii anunță vânt, ninsori și viscol în mai multe zone! Avertizări Cod galben și portocaliu – HARTA/ Stratul de zăpadă ar putea ajunge la 50 de centimetri, la munte first appeared on Ziarul National.
Trump avertizează că SUA sunt pregătite să intervină dacă Iranul reprimă violent protestele pașnice: „Suntem înarmați și gata de acțiune"
Mesaj de ultimă oră al liderului de la Casa Albă, în contextul recentelor proteste din Iran. Donald Trump a transmis un avertisment prin intermediul unei postări pe o rețea de socializare. E vorba despre un mesaj pe care liderul de la Washington l-a transmis vineri, 2 ianuarie, prin intermediul Truth Social. Ce a transmis Trump […] The post Trump avertizează că SUA sunt pregătite să intervină dacă Iranul reprimă violent protestele pașnice: „Suntem înarmați și gata de acțiune” first appeared on Ziarul National.
Considerat un obicei străvechi al satului românesc, calendar de ceapă este apreciat ca având puterea de a indica, chiar din noaptea dintre ani, care dintre lunile următoare vor fi ploioase şi în care va fi secetă. Cum se pregăteşte „calendarul de ceapă” Calendarul foilor de ceapă 2026 este apreciat de agricultori ca un prim ”meteorolog” […] The post Ce spun foile de ceapă despre anul 2026. Lunile în care va ploua sau va fi secetă first appeared on Ziarul National.
Cea mai mare greșeală pe care o fac românii după Sărbători. Detox-ul, între mit și adevăr!
Perioada sărbătorilor de iarnă este adesea asociată cu excese alimentare și de băuturi alcoolice, ceea ce poate duce la senzația de balonare, oboseală și greutate generală. După aceste sărbători, apare adesea dorința de a curăța organismul prin diferite diete sau cure de detoxifiere. În loc să ne pedepsim cu diete drastice sau detoxuri rapide, să […] The post Cea mai mare greșeală pe care o fac românii după Sărbători. Detox-ul, între mit și adevăr! first appeared on Ziarul National.
USR pune la zid televiziunea publică pe motiv că în noaptea de Revelion a afișat lângă logo-ul TVR 1 formula „Televiziunea românilor”. Președintele Radioului public, desemnat în funcție de USR, a postat imediat un text indignat pe Facebook în care afirmă că această formulă lezează sentimentele minorităților etnice din România, dar și străinii care lucrează […] The post Useristul Robert Schwartz, supărat pe TVR. Formula care i-a „lezat” sentimentele first appeared on Ziarul National.
În noaptea de Revelion, termometrele au coborât până la minus 25 de grade Celsius în zona Valea Soarelui, acolo unde sunt amplasate principalele pârtii ale stațiunii Sinaia, fapt ce a îngreunat activitatea pe domeniul schiabil. Administratorii domeniului schiabil Sinaia au anunțat că, din cauza gerului puternic, utilajele de bătut zăpada nu au putut porni joi […] The post Probleme pe domeniul schiabil Sinaia din cauza gerului: minus 25 de grade în Bucegi first appeared on Ziarul National.
Cum va fi vremea la începutul anului. Prognoza anunțată de ANM pentru toată luna ianuarie
Cum va fi vremea la începutul anului 2026? Răspunsurile vin de la meteorologi, fiind vorba despre prognoza pentru întreaga lună ianuarie și pentru primele zile din februarie. După ce de Revelion a fost frig în majoritatea zonelor țării, mai toată lumea vrea să afle cum se conturează a fi vremea în primele zile din noul […] The post Cum va fi vremea la începutul anului. Prognoza anunțată de ANM pentru toată luna ianuarie first appeared on Ziarul National.
Consumul apei de la robinet, interzis în mai multe localități din Prahova. Care este motivul
O veste nu tocmai bună pentru oamenii din câteva localități din Prahova, chiar la început de an. Nu au voie să folosească pentru consum apa de la robinet. Furnizorul de apă Hidro Prahova anunţă că există interdicţie privind consumul apei furnizate în sistem centralizat în localitatea prahoveană Măneşti, după ce analizele realizate pe probe din […] The post Consumul apei de la robinet, interzis în mai multe localități din Prahova. Care este motivul first appeared on Ziarul National.
Nicușor Dan se laudă cu stabilitatea țării, în timp ce românii sunt striviți de taxe și scumpiri
Președintele Nicușor Dan a postat un videoclip format din imagini de la cele mai importante momente din anul 2025, însoțite de un mesaj despre așteptările de la anul care tocmai a început. Bilanțul de sfârșit de an prezentat de preșdintele Nicușor Dan a creat un contrast puternic între cifrele optimiste ale administrației sale și realitatea […] The post Nicușor Dan se laudă cu stabilitatea țării, în timp ce românii sunt striviți de taxe și scumpiri first appeared on Ziarul National.
Analiză Reuters, după ce Bulgaria a trecut la euro: România e statul cel mai departe de aderarea la moneda unică europeană
Bulgaria a devenit joi, 1 ianuarie 2026, al 21-lea stat membru al zonei euro, deşi aproape jumătate din cetățenii adulți se opuneau aderării, potrivit Reuters. După această extindere mai rămân doar câteva ţări din cele 27 ale Uniunii Europene care nu au adoptat încă moneda unică. Printre statele care încă nu folosesc euro se numără […] The post Analiză Reuters, după ce Bulgaria a trecut la euro: România e statul cel mai departe de aderarea la moneda unică europeană first appeared on Ziarul National.
Operațiune de salvare contracronometru: Doi bărbați au căzut în râul Olt! Au intervenit de urgență pompierii
Acțiune de amploare, vineri dimineață, 2 ianuarie, pentru salvarea a două persoane căzute în apa râului Olt, în zona localităţii Dobroteasa. Conform primelor informații, este vorba despre doi bărbați, care au fost căutați și scoși la mal de către echipele de intervenție. Pompierii au intervenit, vineri dimineaţă, pentru a salva două persoane care au căzut […] The post Operațiune de salvare contracronometru: Doi bărbați au căzut în râul Olt! Au intervenit de urgență pompierii first appeared on Ziarul National.
