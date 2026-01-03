Reacția Rusiei după ce SUA au atacat Venezuela și l-au capturat pe Nicolas Maduro
PressHub, 3 ianuarie 2026 13:10
Rusia a condamnat „actul de agresiune armată al SUA împotriva Venezuelei” și spune că „pretextele folosite pentru astfel de acțiuni sunt nefondate”, informează HotNews. „În această dimineață, Statele Unite au comis un act de agresiune armată împotriva Venezuelei. Acest lucru este extrem de îngrijorător și condamnabil. Pretextele utilizate pentru a justifica astfel de acțiuni sunt […] Articolul Reacția Rusiei după ce SUA au atacat Venezuela și l-au capturat pe Nicolas Maduro apare prima dată în PRESShub.
• • •
Alte ştiri de PressHub
Acum 10 minute
13:20
Drumuri blocate şi gospodării fără energie electrică, în urma viscolului, în județul Alba # PressHub
Aproximativ 42.000 de utilizatori au rămas fără energie electrică şi circa 8.000 de gospodării nu au apă potabilă din cauza lipsei de curent la pompele de alimentare în urma vremii extreme, a informat, sâmbătă, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Albă, potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate, locuitorii fără apă potabilă sunt din localităţile Iclod, Şona, Biia, […] Articolul Drumuri blocate şi gospodării fără energie electrică, în urma viscolului, în județul Alba apare prima dată în PRESShub.
Acum 30 minute
13:10
Rusia a condamnat „actul de agresiune armată al SUA împotriva Venezuelei” și spune că „pretextele folosite pentru astfel de acțiuni sunt nefondate”, informează HotNews. „În această dimineață, Statele Unite au comis un act de agresiune armată împotriva Venezuelei. Acest lucru este extrem de îngrijorător și condamnabil. Pretextele utilizate pentru a justifica astfel de acțiuni sunt […] Articolul Reacția Rusiei după ce SUA au atacat Venezuela și l-au capturat pe Nicolas Maduro apare prima dată în PRESShub.
Acum o oră
12:50
Statele Unite au lansat atacuri la scară largă asupra Venezuelei, încununate de succes, iar liderul acestei țări, Nicolas Maduro, și soția sa, Cilia Flores, au fost capturați și scoși din țară pe calea aerului, a declarat sâmbătă președintele american Donald Trump, citat de Reuters. Este prima intervenție militară directă a Statelor Unite în America latină […] Articolul Trump: Statele Unite au atacat Venezuela, președintele Maduro a fost înlăturat apare prima dată în PRESShub.
Acum 4 ore
10:10
Doi medici români deschid una dintre cele mai mari galerii de artă independentă din ţară şi lansează The Cureators, un proiect cu extensie internaţională, informează Agerpres. „Un nou proiect cultural românesc îşi propune să creeze o punte activă între scena artistică europeană şi cea americană. Doi medici români, dr. Dimir Cătălin şi dr. Antonia-Maria Ghişa, […] Articolul Doi medici deschid la Cluj-Napoca una dintre cele mai mari galerii de artă din ţară apare prima dată în PRESShub.
Acum 24 ore
21:10
România, alături de Elveția. Șase răniți în incendiul din stațiunea Crans-Montana, transportați la un spital din Paris cu o aeronavă a Forțelor Aeriene Române # PressHub
O aeronavă a Forțelor Aeriene Române, configurată pentru misiuni medicale, a plecat vineri seară de la Otopeni, cu destinația Elveția, pentru a transporta șase pacienți diagnosticați cu arsuri la un spital din Paris, a anunțat Ministerul Apărării Naționale. „O aeronavă C-27J Spartan a Forțelor Aeriene Române, configurată pentru misiuni medicale, a plecat astăzi, în jurul […] Articolul România, alături de Elveția. Șase răniți în incendiul din stațiunea Crans-Montana, transportați la un spital din Paris cu o aeronavă a Forțelor Aeriene Române apare prima dată în PRESShub.
20:20
Şuier, cel mai iubit câine polițist din România, care a fost numit la un moment dat emblema Ministerului Afacerilor Interne, a murit, a anunțat vineri Centrul Chinologic Sibiu. Șuier a fost pensionat în luna martie anul trecut și fusese adoptat de ultimul ofițer cu care făcuse echipă în misiuni. „Astăzi, Centrul Chinologic Sibiu își ia […] Articolul A murit Șuier, cel mai iubit câine polițist din România apare prima dată în PRESShub.
19:00
Ploaie îngheţată în mai multe zone din Oltenia. Fenomen deosebit de periculos pentru trafic # PressHub
În mai multe zone din Oltenia se manifestă, vineri, fenomenul de ploaie îngheţată (freezing rain), care este deosebit de periculos pentru traficul auto, iar drumarii intervin permanent pe drumurile afectate cu utilaje şi material antiderapant, însă efectul de ameliorare a condiţiilor de circulaţie este temporar, a anunțat DRDP Craiova. „Atenţie – Freezing Rain (ploaie îngheţată), […] Articolul Ploaie îngheţată în mai multe zone din Oltenia. Fenomen deosebit de periculos pentru trafic apare prima dată în PRESShub.
18:40
Primăria Timişoara anunţă licitaţie de 14,5 milioane de euro pentru reamenajarea centrului cartierului Iosefin # PressHub
Primarul municipiului Timişoara, Dominic Fritz, a informat, vineri, că administraţia locală a publicat la acest început de ianuarie licitaţia pentru investiţia din zona Mocioni/Sinaia/Kuttel din cartierul Iosefin, care va intra într-o etapă de reamenajare printr-un proiect de 14,5 milioane de euro din fonduri europene şi de la bugetul local, potrivit Agerpres. „Prima licitaţie a anului […] Articolul Primăria Timişoara anunţă licitaţie de 14,5 milioane de euro pentru reamenajarea centrului cartierului Iosefin apare prima dată în PRESShub.
18:20
Ce urmează în acest an? PSD vrea să scape de USR, AUR crește, președintele Dan nu poate stăpâni serviciile și războiul din Justiție continuă. Între timp, nimeni nu deranjează vechea rețea KGB din România. Guvernul de largă coaliție condus de Ilie Bolojan înaintează greu în echilibrarea economiei și trebuie să facă față permanent opoziției PSD. […] Articolul România în 2026: destabilizare internă și război la graniță apare prima dată în PRESShub.
17:30
Braşov: ISU distribuie apă în oraşul Victoria. 11.000 consumatori afectaţi de un incident la sursa locală de captare # PressHub
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Braşov derulează o misiune de sprijin pentru comunităţile din oraşul Victoria şi localităţi rurale vecine, unde 11.000 de consumatori sunt afectaţi de întreruperea furnizării apei potabile în urma unui incident care a avut loc la sfârşitul anului trecut, a anunțat vineri Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă (DSU). „Departamentul pentru […] Articolul Braşov: ISU distribuie apă în oraşul Victoria. 11.000 consumatori afectaţi de un incident la sursa locală de captare apare prima dată în PRESShub.
16:40
Ucraina: șeful serviciilor militare de informații propus șef al administrației prezidențiale # PressHub
Generalul Kirilo (Kîrîlo) Budanov, șeful serviciilor de informații militare, a fost propus de președintele ucrainean pentru funcția de șef al administrației / cancelariei prezidențiale, vacantă după demisia forțată a lui Andrii Iermak, pe fondul unuia din cel mai mari scandaluri de corupție legat de Energoatom, compania care administrează toate centralele nucleare ale Ucrainei. Alegerea lui […] Articolul Ucraina: șeful serviciilor militare de informații propus șef al administrației prezidențiale apare prima dată în PRESShub.
15:50
Un român s-ar fi aflat la petrecerea de Revelion din barul din Crans-Montana, unde s-a produs incendiul devastator, potrivit surselor G4Media. „MAE a primit o solicitare consulară în care era semnalată dispariția unui cetățean român”, au confirmat reprezentanții ministerului pentru G4Media. Ulterior, Ministerul Afacerilor Externe a emis un comunicat: „În legătură cu incendiul produs în […] Articolul Un român, dat dispărut după incendiul devastator din stațiunea elvețiană Crans-Montana apare prima dată în PRESShub.
14:30
O avalanşă de mari dimensiuni s-a produs, vineri, în zona Bâlea Lac din Munţii Făgăraş, fiind declanşată accidental de doi schiori, care au reuşit totuşi să scape nevătămaţi, au anunţat reprezentanţii serviciului Salvamont Sibiu. „În cursul zilei de astăzi, în Munţii Făgăraş, zona Bâlea Lac, s-a produs o avalanşă de mari dimensiuni, declanşată accidental de […] Articolul Avalanşă de mari dimensiuni la Bâlea Lac, declanşată de doi schiori | VIDEO apare prima dată în PRESShub.
14:10
Tragedia de la Crans-Montana: va dura zile, dacă nu săptămâni până la identificarea oficială a celor peste 40 de victime ale incendiului # PressHub
Autoritățile elvețiene încercau vineri să înțeleagă ce a dus la incendiul devastator izbucnit în noaptea de Anul Nou într-un bar din Alpi, o tragedie în care au murit peste 40 de persoane, iar peste 100 au fost rănite. În paralel cu ancheta privind cauza focului, echipele de intervenție se confruntă cu o misiune extrem de […] Articolul Tragedia de la Crans-Montana: va dura zile, dacă nu săptămâni până la identificarea oficială a celor peste 40 de victime ale incendiului apare prima dată în PRESShub.
Ieri
13:10
„Costuri de trai mai suportabile, corectitudine și predictibilitate”: ce și-ar dori românii pentru 2026 (sondaj IRES) # PressHub
Majoritatea românilor anticipează un an 2026 dificil, îngrijorările legate de inflație, costul vieții și instabilitatea politică domină percepția publică, arată un sondaj național realizat de Institutul Român pentru Evaluare și Strategie (IRES) în luna decembrie 2025. Potrivit cercetării, 44% dintre respondenți cred că anul 2026 va fi mai rău sau mult mai rău pentru România, […] Articolul „Costuri de trai mai suportabile, corectitudine și predictibilitate”: ce și-ar dori românii pentru 2026 (sondaj IRES) apare prima dată în PRESShub.
12:50
Administrația Națională de Meteorologie a emis, vineri, o informare meteorologică Cod portocaliu de precipitații moderate cantitativ, intensificări ale vântului, viscol la munte, strat de zăpadă, polei, valabilă până sâmbătă, la ora 22.00. Temporar vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării și local se vor acumula cantități de apă de 15…30 l/mp. La […] Articolul Cod portocaliu de precipitații, intensificări ale vântului, viscol și polei apare prima dată în PRESShub.
10:10
Peste o mie de turişti au urcat, joi, în prima zi a noului an, pe pârtiile deschise în golul alpin al staţiunii Sinaia, unde stratul de zăpadă măsoară între 20 şi 40 de centimetri. Directorul general al societăţii Transport Urban Sinaia, Maria Floricică, a precizat, pentru Agerpres, că sunt deschise pentru practicarea sporturilor de iarnă […] Articolul Peste 1.000 de turişti au urcat în prima zi a anului pe pârtiile de la Sinaia apare prima dată în PRESShub.
1 ianuarie 2026
21:00
Fosta judecătoare Andrea Chiș, după ce a demisionat de la Facultatea de drept din Cluj: „Cursuri de etică există doar pentru scriere academică. Nu pentru etica profesiei” # PressHub
Fostă membră a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) și lector la Facultatea de de drept din Cluj Napoca, Andrea Chiș a anunțat că și-a dat demisia din postul de dascăl, nemulțumită de faptul că cursul de etică pe care-l preda există doar pentru a bifa o cerință academică, nicidecum pentru a promova etica în profesiile […] Articolul Fosta judecătoare Andrea Chiș, după ce a demisionat de la Facultatea de drept din Cluj: „Cursuri de etică există doar pentru scriere academică. Nu pentru etica profesiei” apare prima dată în PRESShub.
21:00
Tensiuni violente în Iran: Trei persoane și-au pierdut viața în timpul protestelor față de creșterea costului vieții # PressHub
Criza economică profundă din Iran a generat un nou val de instabilitate socială, culminând cu decesul a cel puțin trei persoane în timpul manifestațiilor recente din mai multe orașe ale țării. Protestatarii au ieșit în stradă pentru a denunța inflația galopantă și tăierea subvențiilor la produsele de bază, însă ciocnirile cu forțele de securitate au […] Articolul Tensiuni violente în Iran: Trei persoane și-au pierdut viața în timpul protestelor față de creșterea costului vieții apare prima dată în PRESShub.
18:30
Republica Moldova se conectează digital la Europa: „Roam like at home” a devenit realitate de azi # PressHub
Începând cu 1 ianuarie 2026, cetățenii Republicii Moldova vor beneficia de tarife naționale pentru serviciile de telefonie și date mobile atunci când călătoresc în Uniunea Europeană. Această etapă marchează finalizarea procesului de integrare a țării în zona europeană de roaming, eliminând barierele de cost în comunicațiile transfrontaliere. Implementarea regimului „Roam like at home” reprezintă unul […] Articolul Republica Moldova se conectează digital la Europa: „Roam like at home” a devenit realitate de azi apare prima dată în PRESShub.
18:00
Bihoreanul | Ministrul Sănătății anunță lansarea unui program de decontare a tratamentelor stomatologice în unitățile medicale de stat # PressHub
Serviciile stomatologice vor putea fi decontate în unitățile spitalicești de stat, a anunțat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. În acest sens, proiectul actului normativ care reglementează noul program AP-Stoma a fost publicat pe site-ul Ministerului, în cadrul procedurii de transparență decizională. „Astăzi am pus în transparență decizională Ordinul de ministru care creează, pentru prima dată în […] Articolul Bihoreanul | Ministrul Sănătății anunță lansarea unui program de decontare a tratamentelor stomatologice în unitățile medicale de stat apare prima dată în PRESShub.
17:50
Gazeta de Sud | Care sunt pacienții care, începând cu 1 ianuarie, nu mai beneficiază de scutirea de la plata asigurărilor de sănătat # PressHub
Începând cu 1 ianuarie 2026, doar trei categorii de pacienți cu boli cronice grave incluse în programele naționale de sănătate – cancer, HIV/SIDA și tuberculoză – care nu realizează venituri vor mai beneficia de scutirea de la plata contribuției la asigurarea de sănătate, potrivit Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Acești pacienți vor continua să […] Articolul Gazeta de Sud | Care sunt pacienții care, începând cu 1 ianuarie, nu mai beneficiază de scutirea de la plata asigurărilor de sănătat apare prima dată în PRESShub.
16:30
Angajaţii români vor beneficia, în total, de 17 zile libere legale în anul 2026. Dintre acestea, 12 zile sunt în timpul săptămânii. În prima lună din an, angajaţii vor beneficia de cinci zile libere de la stat. Acestea sunt joi, 1 ianuarie (Anul Nou), vineri, 2 ianuarie (a doua zi după Anul Nou), marţi, 6 […] Articolul Bihoreanul | Câte zile libere legale vor avea angajaţii români în anul 2026 apare prima dată în PRESShub.
16:00
30 de zile pentru trei întrebări: cum aplică Curtea de Apel București legea accesului la informații publice # PressHub
Curtea de Apel București (CAB) are nevoie de 30 de zile lucrătoate pentru a răspunde la trei întrebări simple, transmise în baza legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. Răspunsul CAB este identic cu cel transmis de Parchetul General altor publicații. Pe 10 decembrie anul trecut am cerut, în baza legii 544/2001 […] Articolul 30 de zile pentru trei întrebări: cum aplică Curtea de Apel București legea accesului la informații publice apare prima dată în PRESShub.
14:50
Bulgaria se află într-un moment de cotitură economică, devenind odată cu intrarea în noul an al 21-lea membru al zonei euro. După ani de stabilitate monetară prin legarea levei de moneda europeană, autoritățile de la Sofia au accelerat demersurile pentru adoptarea oficială a monedei unice. Procesul nu este doar o schimbare de bancnote, ci o […] Articolul Drumul spre Euro: Bulgaria, schimbare istorică de monedă apare prima dată în PRESShub.
14:30
În primele ore ale anului 2026, liniștea festivităților de Revelion din zona de frontieră a României a fost întreruptă de un atac masiv al forțelor ruse asupra infrastructurii portuare ucrainene de la Dunăre. Ministerul Apărării Naționale (MApN) a mobilizat aeronave de luptă F-16 pentru a monitoriza situația, în timp ce populația din nordul județului Tulcea […] Articolul Alertă la frontiera Dunării: Atac rusesc cu drone în noaptea de Revelion apare prima dată în PRESShub.
14:10
Tragedie de Anul Nou în Alpi: Cel puțin 40 de morți după o explozie devastatoare în stațiunea Crans-Montana # PressHub
Ceea ce trebuia să fie o noapte de celebrare a noului an s-a transformat într-o catastrofă națională în Elveția. O explozie violentă urmată de un incendiu de proporții a mistuit barul „Le Constellation” din luxoasa stațiune montană Crans-Montana în primele ore ale zilei de 1 ianuarie 2026. Bilanțul preliminar indică aproximativ 40 de decese, majoritatea […] Articolul Tragedie de Anul Nou în Alpi: Cel puțin 40 de morți după o explozie devastatoare în stațiunea Crans-Montana apare prima dată în PRESShub.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:00
Discrepanțe majore în cazul „Atacului de la Valdai”: Serviciile de informații americane contrazic versiunea Kremlinului # PressHub
O investigație recentă a serviciilor de informații din Statele Unite, citată de publicații de prestigiu precum The Wall Street Journal, concluzionează că Ucraina nu a vizat reședința președintelui rus Vladimir Putin în cursul unui presupus atac cu drone la sfârșitul lunii decembrie 2025. În timp ce Moscova susține că a interceptat aproape o sută de […] Articolul Discrepanțe majore în cazul „Atacului de la Valdai”: Serviciile de informații americane contrazic versiunea Kremlinului apare prima dată în PRESShub.
12:40
Proiect de 165 de milioane de lei sub sancțiune: Primăria Arad, amendă de 10.000 de lei pentru că a deschis ilegal podul hobanat # PressHub
Într-o turnură recentă a evenimentelor ce vizează cel mai mare proiect de infrastructură urbană din Arad din ultimii ani, Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC) a aplicat o sancțiune contravențională municipalității. Măsura, confirmată oficial într-un răspuns transmis ziarului Special Arad, vine după ce autoritățile locale au permis circulația pe noul pod hobanat peste râul Mureș […] Articolul Proiect de 165 de milioane de lei sub sancțiune: Primăria Arad, amendă de 10.000 de lei pentru că a deschis ilegal podul hobanat apare prima dată în PRESShub.
00:10
TotulDespreUsi îți livrează oriunde în România ușa perfectă Maco, vezi acum variantele disponibile # PressHub
Ușa de la intrarea în locuință este foarte importantă. Nu doar că izolează termic și fonic, dar contribuie și la protecție. Prin urmare, o ușă potrivită ar trebui să fie solidă, rezistentă la agresiuni, dar și să arate bine estetic. Poate fi chiar cartea de vizită a întregii case. De la TotulDespreUsi vin oferte speciale […] Articolul TotulDespreUsi îți livrează oriunde în România ușa perfectă Maco, vezi acum variantele disponibile apare prima dată în PRESShub.
31 decembrie 2025
23:10
PRESShub vă urează un An Nou fericit! La mulţi ani! Vă mulțumim că ne citiți și că ne sunteți alături. Să aveți parte de sănătate, pace, bucurii și împliniri! (Sursa foto: Pexels.com) Articolul PRESShub vă urează un An Nou fericit! La mulţi ani! apare prima dată în PRESShub.
22:00
Premierul Ilie Bolojan, mesaj de Anul Nou: Am încredere că putem să facem din România un loc în care fiecare să-și poată clădi un viitor mai bun # PressHub
Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj de Anul Nou în care le-a mulțumit românilor pentru efortul depus să își susțină familiile, pentru răbdare și pentru sacrificiile făcute. Prim-ministrul și-a exprimat încrederea că „putem depăși greutățile” și că România un loc în care fiecare să-și poată clădi un viitor mai bun’. Prim-ministrul și-a exprimat încrederea […] Articolul Premierul Ilie Bolojan, mesaj de Anul Nou: Am încredere că putem să facem din România un loc în care fiecare să-și poată clădi un viitor mai bun apare prima dată în PRESShub.
19:40
Mesajul de Anul Nou al președintelui Nicușor Dan: Privind spre 2026, este esențial ca statul român să devină mai eficient, mai corect și mai aproape de cetățeni # PressHub
Președintele Nicușor Dan a transmis miercuri un mesaj cu prilejul Anului Nou în care a vorbit despre ce a însemnat acest an pentru România și ce este esențial în relația statului cu cetățenii în anul care vine. „În pragul unui nou an, ne oprim pentru câteva clipe și privim cu luciditate și onestitate atât spre […] Articolul Mesajul de Anul Nou al președintelui Nicușor Dan: Privind spre 2026, este esențial ca statul român să devină mai eficient, mai corect și mai aproape de cetățeni apare prima dată în PRESShub.
18:40
Președinta Maia Sandu a fost desemnată de prestigioasa revista britanică The Telegraph „Liderul mondial al anului”, după ce „a sfidat Kremlinul pentru a transforma Moldova în prima linie a democrației europene”, scrie Ziarul de Gardă. Pentru Maia Sandu, aderarea la UE nu este doar o prioritate strategică; este chestiunea de care va depinde viitorul Moldovei. […] Articolul Maia Sandu, desemnată „Liderul mondial al anului” de revista britanică The Telegraph apare prima dată în PRESShub.
18:20
Actualul sezon de schi în Poiana Braşov va începe vineri, 2 ianuarie, urmând ca pentru amatorii sporturilor de alunecare pe gheaţă să fie deschise pârtiile din partea superioară a Masivului Postăvaru, a anunţat, miercuri, Primăria Braşov, potrivit Agerpres. Se va putea schia în zona superioară a pârtiilor Lupului şi Drumul Roşu, cu ieşire spre staţia […] Articolul Sezonul de schi în Poiana Braşov se deschide vineri apare prima dată în PRESShub.
16:20
Aktual24 | Campanie ”suveranistă” în Polonia. Persoane create de AI îndeamnă tinerii pe TikTok să scoată țara din UE # PressHub
Videoclipuri generate cu ajutorul inteligenței artificiale (AI) în care apar tinere atractive au promovat ideea ieșirii Poloniei din Uniunea Europeană („Polexit”), relatează Euronews. Înregistrările au circulat pe rețelele de socializare vorbite în limba poloneză, fiiind distribuite îm special pe platforma TikTok. Un cont de TikTok cu denumirea „Prawilne_Polki” a fost identificat ca sursă a acestui […] Articolul Aktual24 | Campanie ”suveranistă” în Polonia. Persoane create de AI îndeamnă tinerii pe TikTok să scoată țara din UE apare prima dată în PRESShub.
15:50
Executivul a decis, în ședința de marți, modificarea modului de plată a concediilor medicale, prin reducerea cu o zi a indemnizației suportate din bugetul public, scrie Spotmedia. Măsura va intra în vigoare de la 1 februarie 2026 și se va aplica până la 31 decembrie 2027, potrivit unei ordonanțe de urgență adoptate de Guvernul României. […] Articolul Spotmedia | Ce se schimbă la concediul medical de anul viitor apare prima dată în PRESShub.
14:10
Târgul de Crăciun din Timişoara a atras de la deschiderea sa, pe 30 noiembrie, peste 1,7 milioane de vizitatori, informează un comunicat transmis marţi de Casa de Cultură a Municipiului Timişoara (CCMT), potrivit Agerpres. Felul în care publicul trăieşte această experienţă a fost analizat în detaliu într-un studiu sociologic realizat de Vasile Gherheş şi Ciprian […] Articolul Târgul de Crăciun din Timişoara a avut peste 1,7 milioane de vizitatori de la deschidere apare prima dată în PRESShub.
12:20
Niciun semn de pace: nou atac masiv cu drone asupra Odesei, rachete rusești cu capacitate nucleară mutate în Belarus # PressHub
Forțele ruse au lansat un atac de amploare cu drone asupra orașului Odesa în noaptea de 30 spre 31 decembrie, lovind clădiri rezidențiale, lăsând părți ale orașului fără căldură, electricitate și apă și rănind patru persoane, dintre care trei copii, au anunțat autoritățile locale. Explozii au fost raportate în oraș în jurul orei 00:20, ora […] Articolul Niciun semn de pace: nou atac masiv cu drone asupra Odesei, rachete rusești cu capacitate nucleară mutate în Belarus apare prima dată în PRESShub.
11:40
Explozie în incinta unui terminal din Portul Constanța. Două persoane decedate, alte două rănite # PressHub
O explozie a avut loc, miercuri dimineaţă, în incinta unui terminal din Portul Constanţa, la anvelopa unui utilaj de manipulare a containerelor, două persoane fiind declarate decedate în urma evenimentului, iar alte două fiind rănite, informează autorităţile din judeţ, potrivit Agerpres. Potrivit reprezentanţilor ISU şi IPJ Constanţa, incidentul reprezintă un accident de muncă, iar persoanele […] Articolul Explozie în incinta unui terminal din Portul Constanța. Două persoane decedate, alte două rănite apare prima dată în PRESShub.
09:10
Marea Britanie și Norvegia își unesc forțele printr-o alianță navală pentru a vâna submarine rusești. Cel mai mare contract de export naval din istoria Regatului Unit # PressHub
Un pact semnat într-un moment de cumpănă pentru securitatea nord-atlantică. Pactul Lunna House reprezintă o schimbare de paradigmă în modul în care sunt gestionate mările Europei în contextul unui continuum de conflict cu Federația Rusă care va marca următorii ani. Acordul dintre Marea Britanie și Norvegia a fost semnat pe data de 4 decembrie 2025, […] Articolul Marea Britanie și Norvegia își unesc forțele printr-o alianță navală pentru a vâna submarine rusești. Cel mai mare contract de export naval din istoria Regatului Unit apare prima dată în PRESShub.
07:20
Aktual24 | Sondaj: Trump, tot mai nepopular în Europa. Nici măcar susținătorii partidelor populiste de dreapta nu îl mai înghit # PressHub
Președintele american Donald Trump dorește să dezvolte mișcarea populistă de dreapta din Europa, dar ar putea avea mai multe dificultăți decât se așteaptă în a câștiga alegătorii europeni, relatează Aktual24 . Liderul MAGA este nepopular în Europa, chiar și printre susținătorii partidelor populiste de dreapta pe care le consideră aliați, potrivit noului sondaj Politico realizat în parteneriat […] Articolul Aktual24 | Sondaj: Trump, tot mai nepopular în Europa. Nici măcar susținătorii partidelor populiste de dreapta nu îl mai înghit apare prima dată în PRESShub.
04:20
În Germania, numărul creștinilor practicanți scade semnificativ. În consecință, multe biserici rămân goale. Unele au fost transformate în biblioteci, librării sau chiar magazine de biciclete, relatează Deutsche Welle. Biserica Sfânta Ana este încă o dată aproape plină. Un cor cântă, iar din orgă răsună cântările liturgice. Dar este ultima dată când se slujește în mica […] Articolul Ce se întâmplă cu bisericile care rămân nefolosite? apare prima dată în PRESShub.
04:10
Aktual24 | ”Pacea este aproape, câteva săptămâni”. Premierul Poloniei, anunț major, SUA ar putea trimite trupe în Ucraina pentru a asigura menținerea păcii # PressHub
Polonia salută disponibilitatea SUA de a participa la garanțiile de securitate postbelice pentru Ucraina, a declarat, marți, premierul polonez Donald Tusk, afirmând că aceste garanții ar putea include și prezența trupelor americane pe linia de contact dintre Ucraina și Rusia, după încheierea unui eventual acord de pace cu Moscova, relatează Aktual24. Tusk a făcut declarațiile […] Articolul Aktual24 | ”Pacea este aproape, câteva săptămâni”. Premierul Poloniei, anunț major, SUA ar putea trimite trupe în Ucraina pentru a asigura menținerea păcii apare prima dată în PRESShub.
04:00
Biletele pentru concertele de Anul Nou ale Filarmonicii George Enescu cu dirijorul Vlad Vizireanu și violonistul Remus Azoiței s-au epuizat în mai puțin de 30 de minute # PressHub
Filarmonica George Enescu deschide spectaculos Noul An și a doua parte a Stagiunii 2025-2026 cu două concerte sold-out, pe 8 și 9 ianuarie, la Ateneul Român, avându-i în prim-plan pe dirijorul Vlad Vizireanu și violonistul Remus Azoiței. Programul strălucitor, cu lucrări din repertoriul clasic și romantic, pregătit special pentru aceste seri festive, a făcut ca […] Articolul Biletele pentru concertele de Anul Nou ale Filarmonicii George Enescu cu dirijorul Vlad Vizireanu și violonistul Remus Azoiței s-au epuizat în mai puțin de 30 de minute apare prima dată în PRESShub.
30 decembrie 2025
22:40
Reorganizarea ANCOM, suspendată în instanță: neveste de șefi din SRI și Justiție, printre angajații privilegiați # PressHub
Salariații ANCOM au câștigat la Curtea de Apel București proccesul în care a contestat reorganizarea instituției de stat. Printre angajații privilegiați, cu salarii de mii de euro pe lună, o regăsim pe soția adjunctului SRI, general maior Răzvan Ionescu, sau pe nevasta unui procuror DIICOT care a clasat un dosar în care au fost filați, […] Articolul Reorganizarea ANCOM, suspendată în instanță: neveste de șefi din SRI și Justiție, printre angajații privilegiați apare prima dată în PRESShub.
18:40
Președinta de la Chișinău a anunțat extinderea măsurilor anticorupție în justiția din Republica Moldova și cere Executivului să oprească exodul de penali prin Transnistria. Șefa statului atrage atenția și la „sabotajul” din justiție: fenomenul tergiversării dosarelor de mare corupție pentru a le aduce la termenul de prescripție. Transnistria, regiunea pro-rusă necontrolată de autoritățile de la […] Articolul Maia Sandu: Transnistria este folosită ca o cale de a fugi de justiție apare prima dată în PRESShub.
18:00
Aktual24 | Delir de Anul Nou al lui Georgescu: ”Îl somez pe Nicușor Dan să trimită la verificat Statelor Unite și Israelului raportul privind anularea alegerilor” # PressHub
Extremistul pro-rus Călin Georgescu, pretins suveranist, a cerut marți ca raportul autoritășilor române legat de anularea alegerilor să fie trimis pentru ”verificare” și Statelor Unite și Israelului: ”Îl somez public pe Nicușor Dan ca raportul invocat să fie transmis integral, fără omisiuni, către două state capabile să verifice conținutul în mod independent: către Casa Albă, […] Articolul Aktual24 | Delir de Anul Nou al lui Georgescu: ”Îl somez pe Nicușor Dan să trimită la verificat Statelor Unite și Israelului raportul privind anularea alegerilor” apare prima dată în PRESShub.
16:30
Control limitat și întârziat în cazul șefului DNA: ce au cerut procurorii din CSM și ce verifică Inspecția Judiciară # PressHub
Pe 16 decembrie, Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a sesizat Inspecția Judiciară pentru verificarea activității șefului DNA, Marius Voineag. Potrivit surselor Presshub, sesizarea a ajuns foarte târziu, după mai multe zile, la instituția condusă de Roxana Petcu. Mai mult, limitele controlului dispus de procurorii din Consiliu au fost mult restrânse de […] Articolul Control limitat și întârziat în cazul șefului DNA: ce au cerut procurorii din CSM și ce verifică Inspecția Judiciară apare prima dată în PRESShub.
15:30
Ce mai rămâne din Pactul Verde? Comisia Europeană renunță la interzicerea motoarelor cu combustie internă # PressHub
Interdicția generală a Uniunii Europene privind comercializarea de autoturisme noi pe benzină și motorină începând cu 2035 urmează să fie diluată după negocieri cu sectorul auto. Comisia Europeană intenționează să renunțe la interdicția privind producția de motoare cu combustie internă din 2035, permițând producătorilor de automobile să continue să fabrice un număr limitat de vehicule pe benzină și motorină. Conform legislației actuale, aprobată în urmă cu doi ani, toate autoturismele introduse pe piață începând cu 2035 vor trebui să aibă emisii zero de CO2. Sub noua inițiativă, reducerea emisiilor de […] Articolul Ce mai rămâne din Pactul Verde? Comisia Europeană renunță la interzicerea motoarelor cu combustie internă apare prima dată în PRESShub.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.