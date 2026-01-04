Aktual24 | The Guardian: „«Putinizarea» politicii externe americane – Venezuela este doar începutul, ar putea urma Groenlanda”

17:50

Începând cu 1 ianuarie 2026, doar trei categorii de pacienți cu boli cronice grave incluse în programele naționale de sănătate – cancer, HIV/SIDA și tuberculoză – care nu realizează venituri vor mai beneficia de scutirea de la plata contribuției la asigurarea de sănătate, potrivit Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Acești pacienți vor continua să […] Articolul Gazeta de Sud | Care sunt pacienții care, începând cu 1 ianuarie, nu mai beneficiază de scutirea de la plata asigurărilor de sănătat apare prima dată în PRESShub.