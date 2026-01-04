Zelenski: orice garanții de securitate trebuie să includă prezența militară a Marii Britanii și Franței în Ucraina
Orice viitoare garanții de securitate pentru Ucraina trebuie să includă prezența fizică a trupelor străine pe teritoriul ucrainean, a declarat președintele Volodimir Zelenski pe 3 ianuarie, subliniind că forțele din Franța și Marea Britanie sunt esențiale pentru pace. Declarațiile lui Zelenski vin în contextul în care Kievul și partenerii săi continuă să lucreze la un proiect de plan de pace menit să
• • •
Aktual24 | The Guardian: „«Putinizarea» politicii externe americane – Venezuela este doar începutul, ar putea urma Groenlanda” # PressHub
Prestigiosul cotidian britanic The Guardian descrie capturarea președintelui venezuelean Nicolás Maduro de către forțele americane ca pe un moment istoric periculos: sosirea „putinizării" politicii externe a Statelor Unite, relatează Aktual24. Analistul britanic Julian Borger compară intervenția fulgerătoare de la Caracas cu tacticile utilizate de Vladimir Putin în Georgia, Crimeea sau Ucraina – răpiri de lideri, schimbări de
Curtea Supremă a Venezuelei a numit-o pe actuala vicepreședintă Delcy Rodríguez în funcția de președinte interimar, după înlăturarea de la putere a lui Nicolás Maduro, semnalizând că cel puțin pentru moment, fostul regim rămâne la putere. După ce președintele Nicolás Maduro a fost capturat de trupe special americane, în operațiunea militară din 3 ianuarie de la Caracas, vicepreședinta țării, Delcy Rodríguez a preluat conducerea interimară, potrivit presei locale. Decizia
În piața Obeliscului din Buenos Aires se auzea: „Cei 13 de ani sub Maduro s-au terminat, ne trăim visul, visul venezuelean, libertatea!", relatează corespondenta PressHUB, Viorica Bold, aflată în aceste zile în Argentina. Piața în care se află Obeliscul din Buenos Aires se numește Plaza de la República, situată la intersecția a două mari bulevarde.
Incendiul din Crans-Montana: Un cetățean român se numără printre cele 40 de victime, confirmă MAE # PressHub
Printre cele 40 de victime care și-au pierdut viața în incendiul din Crans-Montana s-ar afla și un român, relatează Digi24. Astăzi au fost identificate 16 din cele 40 de victime care au decedat în incendiul din barul Le Constellation (din stațiunea Crans-Montana). Poliția elvețiană a transmis că una dintre ele este un cetățean român. Informația
La începutul lui 2026, Stâlpeniul se confruntă cu o stare de tensiune accentuată, cauzată atât de povara financiară suplimentară impusă populației prin inițiativele primarului Șerbănoiu și ale PSD privind taxele și impozitele, cât și de gestionarea deficitară a serviciilor de salubrizare, care a atras o amendă din partea Gărzii de Mediu Argeș, relatează Gazeta de
AfD, partidul german considerat parțial de extremă dreapta, aspiră la putere și țintește guvernarea federală, după alegerile regionale de anul viitor. Autoritățile de securitate și organizații civice sunt în alertă, scrie Hans Pfeifer într-o analiză în Deutsche Welle. Este o zi cenușie de noiembrie 2025 când, într-o mare sală de congrese din orașul Wiesbaden, din
Aktual24 | Daniel Funeriu: „Terminați cu imbecilitatea contestării studiilor și doctoratului lui Nicușor Dan” # PressHub
Daniel Funeriu, fost contracandidat al lui Nicușor Dan, le transmite suveraniștilor că a contesta doctoratul lui Nicușor Dan reprezintă o "imbecilitate". Jurnalista Emilia Șercan a transmis vineri că se confruntă cu o "avalanșă" de cereri de a verifica doctoratul președintelui. "Terminați cu imbecilitatea contestării studiilor și doctoratului lui Nicușor Dan. Cunosc algoritmul: am fost primul,
„Asta este America First”: Statele Unite vor administra de la distanță tranziția politică în Venezuela # PressHub
În prima conferință de presă după operațiunea militară din Venezuela, încheiată cu reținerea și îndepărtarea președintelui Nicolas Maduro și a soției acestuia, președintele american Donald Trump a declarat că a fost „o demonstrație de forță" a Statelor Unite și un avertisment pentru orice stat, oriunde în lume, care ar încerca să „amenințe viețile americanilor, securitatea
Corespondenta PressHUB, Viorica Bold, aflată în aceste zile în Argentina, relatează despre primele reacții ale țărilor din America latină la înlăturarea președintelui venezuelean Nicolas Maduro, capturat în zorii zilei de trupele americane în urma unui operațiuni militare. Maduro a fost dus în Statele Unite unde va fi judecat, împreună cu soția sa, pentru trafic de
Donald Trump, conferință de presă după capturarea lui Nicolas Maduro: SUA vor conduce Venezuela „până când vom putea realiza o tranziție sigură, adecvată și judicioasă” # PressHub
Președintele SUA, Donald Trump, a susținut sâmbătă seara o conferință de presă despre evenimentele din Venezuela, soldate cu capturarea președintelui Nicolas Maduro. Liderul american a ținut conferința la reședința sa Mar-a-Lago din Palm Beach, Florida, unde și-a petrecut perioada sărbătorilor. Principalele declarații ale lui președintelui SUA • Aseară târziu și azi dimineață, la indicația mea,
Donald Trump a dat publicității sâmbătă seară o imagine cu Nicolas Maduro, în care liderul venezuelean apare în stare de arest, informează Sky News. Președintele SUA afirmă că Maduro se află la bordul navei de război americane USS Iwo Jima.Anterior, Trump a declarat că Maduro se îndreaptă spre New York, unde va fi judecat pentru
Proprietarii barului în care și-au pierdut viața 40 de oameni, puși sub anchetă penală de procurorii elvețieni # PressHub
Cei doi manageri ai barului mistuit de un incendiu în stațiunea elvețiana Crans-Montana, în noaptea de Revelion, au fost puși sub anchetă penală, au declarat procurorii elvețieni, informează The Guardian. Cuplul francez Jacques și Jessica Moretti deținea și administra barul Le Constellation din Crans-Montana, care era plin de tineri care sărbătoreau Anul Nou când a
Președintele venezuelean Nicolas Maduro și soția sa, Cilia Flores, au fost capturați în dormitorul lor de către forțele americane în timpul raidului din noaptea de vineri spre sâmbătă, au declarat două surse familiarizate cu acest subiect pentru CNN. Cuplul a fost capturat în mijlocul nopții, în timp ce dormea, au declarat sursele. Raidul, efectuat de
China, „profund șocată” de atacurile SUA în Venezuela. Guvernul de la Beijing condamnă capturarea lui Maduro # PressHub
Ministerul de Externe al Chinei a reacționat la evenimentele de astăzi, condamnând atacurile SUA în Venezuela și capturarea lui Nicolas Maduro, informează Sky News. Afirmând că operațiunea militară a încălcat dreptul internațional, ministerul adaugă că este „profund șocat și condamnă cu fermitate utilizarea forței de către SUA împotriva unei țări suverane și utilizarea forței împotriva
Statele Unite vor fi „foarte puternic implicate" în industria petrolieră din Venezuela în urma operațiunii de capturare a președintelui venezuelean Nicolas Maduro, a declarat sâmbătă președintele american Donald Trump pentru Fox News, potrivit Agerpres. „Avem cele mai tari companii petroliere din lume, cele mai mari, cele mai importante, și vom fi foarte implicați (în acest
Procurorul general al SUA, Pam Bondi, a declarat că Nicolas Maduro și soția lui, Cilia Flores, au fost puși sub acuzare în districtul sudic al New Yorkului, informează G4Media. Ea a spus că președintele venezuelean se confruntă cu acuzații de: conspirație de narcoterorism. conspirație de import de cocaină, deținere de mitraliere și dispozitive distructive, conspirație
Au fost identificate primele patru victime ale incendiului devastator din stațiunea Crans-Montana # PressHub
Poliția a identificat primele patru cadavre ale persoanelor care au murit în incendiul izbucnit în barul din stațiunea elvețiană de schi Crans-Montana în noaptea de Revelion, informează BBC. Cadavrele a două femei elvețiene în vârstă de 21 și 16 ani și ale a doi bărbați elvețieni în vârstă de 18 și 16 ani au fost
Buenos Aires este un cadru tensionat unde, în scena politică actuală, concurează diferite variante ale identității naționale. De la moștenirea peronistă, care a legat statul de ideea de popor, la expresiile culturale indigene și regionale care preced statul modern, și până la retorica actuală a guvernului Milei, centrată pe piață și austeritate, ideea unei identități
Coloane de maşini pe mai mulţi kilometri pe DN 1, în zona staţiunilor montane din Prahova # PressHub
Traficul rutier se desfăşoară cu dificultate, sâmbătă după-amiază, pe DN 1 – Valea Prahovei şi în zona oraşului Comarnic, formându-se coloane de autoturisme care se întind pe mai mulţi kilometri, informează Agerpres. Conform datelor comunicate de Inspectoratul Judeţean de Poliţie (IJP) Prahova, în Comarnic, valorile de trafic sunt crescute, iar pe sensul către Braşov s-a
Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe, Kaja Kallas, a declarat sâmbătă că Uniunea Europeană a spus în repetate rânduri că președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, „nu are legitimitate", dar principiile dreptului internațional trebuie respectate „Am vorbit cu secretarul de stat Marco Rubio și cu ambasadorul nostru la Caracas. UE monitorizează îndeaproape situația din Venezuela", a
Statele Unite ale Americii au încheiat operațiunea militară din Venezuela după capturarea liderului de stânga Nicolas Maduro, a declarat sâmbătă un senator american, care l-a citat pe secretarul de stat Marco Rubio, informează AFP, potrivit Agerpres. „Rubio nu prevede nicio altă acțiune în Venezuela acum, când Maduro se află în custodia SUA", a scris senatorul
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, sâmbătă, o atenţionare meteo Cod galben de ninsoare şi vânt puternic pentru 16 judeţe din Transilvania, Banat, Oltenia şi Muntenia, valabilă în următoarele două zile, informează Agerpres. Potrivit ANM, în perioada 3 ianuarie, ora 22:00 – 5 ianuarie, ora 20:00, în Banat, sud-vestul Transilvaniei, vestul şi nordul Olteniei şi
Drumuri blocate şi gospodării fără energie electrică, în urma viscolului, în județul Alba # PressHub
Aproximativ 42.000 de utilizatori au rămas fără energie electrică şi circa 8.000 de gospodării nu au apă potabilă din cauza lipsei de curent la pompele de alimentare în urma vremii extreme, a informat, sâmbătă, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Albă, potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate, locuitorii fără
Rusia a condamnat „actul de agresiune armată al SUA împotriva Venezuelei” și spune că „pretextele folosite pentru astfel de acțiuni sunt nefondate”, informează HotNews. „În această dimineață, Statele Unite au comis un act de agresiune armată împotriva Venezuelei. Acest lucru este extrem de îngrijorător și condamnabil. Pretextele utilizate pentru a justifica astfel de acțiuni sunt […] Articolul Reacția Rusiei după ce SUA au atacat Venezuela și l-au capturat pe Nicolas Maduro apare prima dată în PRESShub.
Statele Unite au lansat atacuri la scară largă asupra Venezuelei, încununate de succes, iar liderul acestei țări, Nicolas Maduro, și soția sa, Cilia Flores, au fost capturați și scoși din țară pe calea aerului, a declarat sâmbătă președintele american Donald Trump, citat de Reuters. Este prima intervenție militară directă a Statelor Unite în America latină […] Articolul Trump: Statele Unite au atacat Venezuela, președintele Maduro a fost înlăturat apare prima dată în PRESShub.
Doi medici români deschid una dintre cele mai mari galerii de artă independentă din ţară şi lansează The Cureators, un proiect cu extensie internaţională, informează Agerpres. „Un nou proiect cultural românesc îşi propune să creeze o punte activă între scena artistică europeană şi cea americană. Doi medici români, dr. Dimir Cătălin şi dr. Antonia-Maria Ghişa, […] Articolul Doi medici deschid la Cluj-Napoca una dintre cele mai mari galerii de artă din ţară apare prima dată în PRESShub.
România, alături de Elveția. Șase răniți în incendiul din stațiunea Crans-Montana, transportați la un spital din Paris cu o aeronavă a Forțelor Aeriene Române # PressHub
O aeronavă a Forțelor Aeriene Române, configurată pentru misiuni medicale, a plecat vineri seară de la Otopeni, cu destinația Elveția, pentru a transporta șase pacienți diagnosticați cu arsuri la un spital din Paris, a anunțat Ministerul Apărării Naționale. „O aeronavă C-27J Spartan a Forțelor Aeriene Române, configurată pentru misiuni medicale, a plecat astăzi, în jurul […] Articolul România, alături de Elveția. Șase răniți în incendiul din stațiunea Crans-Montana, transportați la un spital din Paris cu o aeronavă a Forțelor Aeriene Române apare prima dată în PRESShub.
Şuier, cel mai iubit câine polițist din România, care a fost numit la un moment dat emblema Ministerului Afacerilor Interne, a murit, a anunțat vineri Centrul Chinologic Sibiu. Șuier a fost pensionat în luna martie anul trecut și fusese adoptat de ultimul ofițer cu care făcuse echipă în misiuni. „Astăzi, Centrul Chinologic Sibiu își ia […] Articolul A murit Șuier, cel mai iubit câine polițist din România apare prima dată în PRESShub.
Ploaie îngheţată în mai multe zone din Oltenia. Fenomen deosebit de periculos pentru trafic # PressHub
În mai multe zone din Oltenia se manifestă, vineri, fenomenul de ploaie îngheţată (freezing rain), care este deosebit de periculos pentru traficul auto, iar drumarii intervin permanent pe drumurile afectate cu utilaje şi material antiderapant, însă efectul de ameliorare a condiţiilor de circulaţie este temporar, a anunțat DRDP Craiova. „Atenţie – Freezing Rain (ploaie îngheţată), […] Articolul Ploaie îngheţată în mai multe zone din Oltenia. Fenomen deosebit de periculos pentru trafic apare prima dată în PRESShub.
Primăria Timişoara anunţă licitaţie de 14,5 milioane de euro pentru reamenajarea centrului cartierului Iosefin # PressHub
Primarul municipiului Timişoara, Dominic Fritz, a informat, vineri, că administraţia locală a publicat la acest început de ianuarie licitaţia pentru investiţia din zona Mocioni/Sinaia/Kuttel din cartierul Iosefin, care va intra într-o etapă de reamenajare printr-un proiect de 14,5 milioane de euro din fonduri europene şi de la bugetul local, potrivit Agerpres. „Prima licitaţie a anului […] Articolul Primăria Timişoara anunţă licitaţie de 14,5 milioane de euro pentru reamenajarea centrului cartierului Iosefin apare prima dată în PRESShub.
Ce urmează în acest an? PSD vrea să scape de USR, AUR crește, președintele Dan nu poate stăpâni serviciile și războiul din Justiție continuă. Între timp, nimeni nu deranjează vechea rețea KGB din România. Guvernul de largă coaliție condus de Ilie Bolojan înaintează greu în echilibrarea economiei și trebuie să facă față permanent opoziției PSD. […] Articolul România în 2026: destabilizare internă și război la graniță apare prima dată în PRESShub.
Braşov: ISU distribuie apă în oraşul Victoria. 11.000 consumatori afectaţi de un incident la sursa locală de captare # PressHub
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Braşov derulează o misiune de sprijin pentru comunităţile din oraşul Victoria şi localităţi rurale vecine, unde 11.000 de consumatori sunt afectaţi de întreruperea furnizării apei potabile în urma unui incident care a avut loc la sfârşitul anului trecut, a anunțat vineri Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă (DSU). „Departamentul pentru […] Articolul Braşov: ISU distribuie apă în oraşul Victoria. 11.000 consumatori afectaţi de un incident la sursa locală de captare apare prima dată în PRESShub.
Ucraina: șeful serviciilor militare de informații propus șef al administrației prezidențiale # PressHub
Generalul Kirilo (Kîrîlo) Budanov, șeful serviciilor de informații militare, a fost propus de președintele ucrainean pentru funcția de șef al administrației / cancelariei prezidențiale, vacantă după demisia forțată a lui Andrii Iermak, pe fondul unuia din cel mai mari scandaluri de corupție legat de Energoatom, compania care administrează toate centralele nucleare ale Ucrainei. Alegerea lui […] Articolul Ucraina: șeful serviciilor militare de informații propus șef al administrației prezidențiale apare prima dată în PRESShub.
Un român s-ar fi aflat la petrecerea de Revelion din barul din Crans-Montana, unde s-a produs incendiul devastator, potrivit surselor G4Media. „MAE a primit o solicitare consulară în care era semnalată dispariția unui cetățean român”, au confirmat reprezentanții ministerului pentru G4Media. Ulterior, Ministerul Afacerilor Externe a emis un comunicat: „În legătură cu incendiul produs în […] Articolul Un român, dat dispărut după incendiul devastator din stațiunea elvețiană Crans-Montana apare prima dată în PRESShub.
O avalanşă de mari dimensiuni s-a produs, vineri, în zona Bâlea Lac din Munţii Făgăraş, fiind declanşată accidental de doi schiori, care au reuşit totuşi să scape nevătămaţi, au anunţat reprezentanţii serviciului Salvamont Sibiu. „În cursul zilei de astăzi, în Munţii Făgăraş, zona Bâlea Lac, s-a produs o avalanşă de mari dimensiuni, declanşată accidental de […] Articolul Avalanşă de mari dimensiuni la Bâlea Lac, declanşată de doi schiori | VIDEO apare prima dată în PRESShub.
Tragedia de la Crans-Montana: va dura zile, dacă nu săptămâni până la identificarea oficială a celor peste 40 de victime ale incendiului # PressHub
Autoritățile elvețiene încercau vineri să înțeleagă ce a dus la incendiul devastator izbucnit în noaptea de Anul Nou într-un bar din Alpi, o tragedie în care au murit peste 40 de persoane, iar peste 100 au fost rănite. În paralel cu ancheta privind cauza focului, echipele de intervenție se confruntă cu o misiune extrem de […] Articolul Tragedia de la Crans-Montana: va dura zile, dacă nu săptămâni până la identificarea oficială a celor peste 40 de victime ale incendiului apare prima dată în PRESShub.
„Costuri de trai mai suportabile, corectitudine și predictibilitate”: ce și-ar dori românii pentru 2026 (sondaj IRES) # PressHub
Majoritatea românilor anticipează un an 2026 dificil, îngrijorările legate de inflație, costul vieții și instabilitatea politică domină percepția publică, arată un sondaj național realizat de Institutul Român pentru Evaluare și Strategie (IRES) în luna decembrie 2025. Potrivit cercetării, 44% dintre respondenți cred că anul 2026 va fi mai rău sau mult mai rău pentru România, […] Articolul „Costuri de trai mai suportabile, corectitudine și predictibilitate”: ce și-ar dori românii pentru 2026 (sondaj IRES) apare prima dată în PRESShub.
Administrația Națională de Meteorologie a emis, vineri, o informare meteorologică Cod portocaliu de precipitații moderate cantitativ, intensificări ale vântului, viscol la munte, strat de zăpadă, polei, valabilă până sâmbătă, la ora 22.00. Temporar vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării și local se vor acumula cantități de apă de 15…30 l/mp. La […] Articolul Cod portocaliu de precipitații, intensificări ale vântului, viscol și polei apare prima dată în PRESShub.
Peste o mie de turişti au urcat, joi, în prima zi a noului an, pe pârtiile deschise în golul alpin al staţiunii Sinaia, unde stratul de zăpadă măsoară între 20 şi 40 de centimetri. Directorul general al societăţii Transport Urban Sinaia, Maria Floricică, a precizat, pentru Agerpres, că sunt deschise pentru practicarea sporturilor de iarnă […] Articolul Peste 1.000 de turişti au urcat în prima zi a anului pe pârtiile de la Sinaia apare prima dată în PRESShub.
Fosta judecătoare Andrea Chiș, după ce a demisionat de la Facultatea de drept din Cluj: „Cursuri de etică există doar pentru scriere academică. Nu pentru etica profesiei” # PressHub
Fostă membră a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) și lector la Facultatea de de drept din Cluj Napoca, Andrea Chiș a anunțat că și-a dat demisia din postul de dascăl, nemulțumită de faptul că cursul de etică pe care-l preda există doar pentru a bifa o cerință academică, nicidecum pentru a promova etica în profesiile […] Articolul Fosta judecătoare Andrea Chiș, după ce a demisionat de la Facultatea de drept din Cluj: „Cursuri de etică există doar pentru scriere academică. Nu pentru etica profesiei” apare prima dată în PRESShub.
Tensiuni violente în Iran: Trei persoane și-au pierdut viața în timpul protestelor față de creșterea costului vieții # PressHub
Criza economică profundă din Iran a generat un nou val de instabilitate socială, culminând cu decesul a cel puțin trei persoane în timpul manifestațiilor recente din mai multe orașe ale țării. Protestatarii au ieșit în stradă pentru a denunța inflația galopantă și tăierea subvențiilor la produsele de bază, însă ciocnirile cu forțele de securitate au […] Articolul Tensiuni violente în Iran: Trei persoane și-au pierdut viața în timpul protestelor față de creșterea costului vieții apare prima dată în PRESShub.
Republica Moldova se conectează digital la Europa: „Roam like at home” a devenit realitate de azi # PressHub
Începând cu 1 ianuarie 2026, cetățenii Republicii Moldova vor beneficia de tarife naționale pentru serviciile de telefonie și date mobile atunci când călătoresc în Uniunea Europeană. Această etapă marchează finalizarea procesului de integrare a țării în zona europeană de roaming, eliminând barierele de cost în comunicațiile transfrontaliere. Implementarea regimului „Roam like at home” reprezintă unul […] Articolul Republica Moldova se conectează digital la Europa: „Roam like at home” a devenit realitate de azi apare prima dată în PRESShub.
Bihoreanul | Ministrul Sănătății anunță lansarea unui program de decontare a tratamentelor stomatologice în unitățile medicale de stat # PressHub
Serviciile stomatologice vor putea fi decontate în unitățile spitalicești de stat, a anunțat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. În acest sens, proiectul actului normativ care reglementează noul program AP-Stoma a fost publicat pe site-ul Ministerului, în cadrul procedurii de transparență decizională. „Astăzi am pus în transparență decizională Ordinul de ministru care creează, pentru prima dată în […] Articolul Bihoreanul | Ministrul Sănătății anunță lansarea unui program de decontare a tratamentelor stomatologice în unitățile medicale de stat apare prima dată în PRESShub.
Gazeta de Sud | Care sunt pacienții care, începând cu 1 ianuarie, nu mai beneficiază de scutirea de la plata asigurărilor de sănătat # PressHub
Începând cu 1 ianuarie 2026, doar trei categorii de pacienți cu boli cronice grave incluse în programele naționale de sănătate – cancer, HIV/SIDA și tuberculoză – care nu realizează venituri vor mai beneficia de scutirea de la plata contribuției la asigurarea de sănătate, potrivit Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Acești pacienți vor continua să […] Articolul Gazeta de Sud | Care sunt pacienții care, începând cu 1 ianuarie, nu mai beneficiază de scutirea de la plata asigurărilor de sănătat apare prima dată în PRESShub.
Angajaţii români vor beneficia, în total, de 17 zile libere legale în anul 2026. Dintre acestea, 12 zile sunt în timpul săptămânii. În prima lună din an, angajaţii vor beneficia de cinci zile libere de la stat. Acestea sunt joi, 1 ianuarie (Anul Nou), vineri, 2 ianuarie (a doua zi după Anul Nou), marţi, 6 […] Articolul Bihoreanul | Câte zile libere legale vor avea angajaţii români în anul 2026 apare prima dată în PRESShub.
30 de zile pentru trei întrebări: cum aplică Curtea de Apel București legea accesului la informații publice # PressHub
Curtea de Apel București (CAB) are nevoie de 30 de zile lucrătoate pentru a răspunde la trei întrebări simple, transmise în baza legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. Răspunsul CAB este identic cu cel transmis de Parchetul General altor publicații. Pe 10 decembrie anul trecut am cerut, în baza legii 544/2001 […] Articolul 30 de zile pentru trei întrebări: cum aplică Curtea de Apel București legea accesului la informații publice apare prima dată în PRESShub.
Bulgaria se află într-un moment de cotitură economică, devenind odată cu intrarea în noul an al 21-lea membru al zonei euro. După ani de stabilitate monetară prin legarea levei de moneda europeană, autoritățile de la Sofia au accelerat demersurile pentru adoptarea oficială a monedei unice. Procesul nu este doar o schimbare de bancnote, ci o […] Articolul Drumul spre Euro: Bulgaria, schimbare istorică de monedă apare prima dată în PRESShub.
În primele ore ale anului 2026, liniștea festivităților de Revelion din zona de frontieră a României a fost întreruptă de un atac masiv al forțelor ruse asupra infrastructurii portuare ucrainene de la Dunăre. Ministerul Apărării Naționale (MApN) a mobilizat aeronave de luptă F-16 pentru a monitoriza situația, în timp ce populația din nordul județului Tulcea […] Articolul Alertă la frontiera Dunării: Atac rusesc cu drone în noaptea de Revelion apare prima dată în PRESShub.
Tragedie de Anul Nou în Alpi: Cel puțin 40 de morți după o explozie devastatoare în stațiunea Crans-Montana # PressHub
Ceea ce trebuia să fie o noapte de celebrare a noului an s-a transformat într-o catastrofă națională în Elveția. O explozie violentă urmată de un incendiu de proporții a mistuit barul „Le Constellation” din luxoasa stațiune montană Crans-Montana în primele ore ale zilei de 1 ianuarie 2026. Bilanțul preliminar indică aproximativ 40 de decese, majoritatea […] Articolul Tragedie de Anul Nou în Alpi: Cel puțin 40 de morți după o explozie devastatoare în stațiunea Crans-Montana apare prima dată în PRESShub.
