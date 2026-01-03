PS Samuel Bistrițeanul: Mântuirea înseamnă primirea iertării păcatelor și eliberarea omului din robia păcatului

17:20

Începutul de an poate fi un bun prilej de a le oferi celor dragi în dar călătorii de suflet. Birourile Agenției de pelerinaje Basilica Travel a Patriarhiei Române se vor redeschide după sărbători în 12 ianuarie, iar până în februarie inclusiv oferă tarife promoționale pentru cei care se decid să contracteze pelerinaje pentru oricare perioadă…