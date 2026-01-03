SUA au anunțat acuzațiile pentru care va fi judecat Maduro. Declarațiile procurorului general
Adevarul.ro, 3 ianuarie 2026 15:45
Preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, şi soţia sa, Cilia Flores, „vor face faţă în curând mâniei depline a justiţiei americane pe pământ american”, a anunțat sâmbătă procurorul general al SUA, Pam Bondi, pe platforma X, potrivit dpa.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 15 minute
15:45
Ziua din 2026 când soarele va apune în timpul unei eclipse. Astronom: „Apusul va fi mai spectaculos decât toate celelalte” # Adevarul.ro
Astronomul Adrian Șonka a dezvăluit într-un mesaj publicat pe Facebook data când va avea loc cel mai spectaculos apus de Soare din 2026.
15:45
SUA au anunțat acuzațiile pentru care va fi judecat Maduro. Declarațiile procurorului general # Adevarul.ro
Preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, şi soţia sa, Cilia Flores, „vor face faţă în curând mâniei depline a justiţiei americane pe pământ american”, a anunțat sâmbătă procurorul general al SUA, Pam Bondi, pe platforma X, potrivit dpa.
15:45
Trei vulpi, surprinse în centrul Bucureștiului. Specialiștii explică apariţia acestora în mediul urban # Adevarul.ro
Trei vulpi au fost surprinse de camerele de supraveghere în zona Muzeului Antipa, chiar în centrul Bucureștiului, imaginile stârnind reacții și întrebări legate de apariția animalelor sălbatice în inima Capitalei.
Acum 30 minute
15:30
Luni, marți și miercuri sunt impuse restricții de trafic pe DN7 Piteşti-Râmnicu Vâlcea-Vestem, anunță Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale.
Acum o oră
15:15
Băuturile care fac bine inimii: antioxidanții și fibrele din sucurile naturale te pot ajuta să-ți menții colesterolul la valori normale # Adevarul.ro
Consumul zilnic de anumite băuturi naturale, precum sucul de portocale, prune, sfeclă, roșii sau cireșe amare, poate ajuta la menținerea unui colesterol sănătos și oferă, în același timp, antioxidanți, vitamine și fibre esențiale pentru sănătatea inimii și a sistemului cardiovascular.
15:15
Începe aventura americană! Ajuns în MLS, Louis Munteanu impresionează din prima zi la DC United: „L-au primit foarte bine” # Adevarul.ro
Louis Munteanu este foarte aproape de un nou capitol important în carieră.
15:00
Cine este Cilia Flores, soția lui Nicolas Maduro, capturată de forțele americane. Cum s-a cunoscut cu liderul Venezuelei # Adevarul.ro
Soția președintelui venezuelean Nicolas Maduro, Cilia Flores, a ajuns în centrul atenției internaționale după ce președintele american Donald Trump a anunțat că liderul de la Caracas și Prima Doamnă a Venezuelei au fost capturați.
Acum 2 ore
14:45
Operațiune militară a SUA împotriva Venezuelei. Apărarea antiaeriană de producție rusă, neutralizată # Adevarul.ro
Primele imagini apărute din Caracas sugerează că livrările recente de sisteme rusești suplimentare de apărare antiaeriană către Venezuela nu au reușit să oprească atacurile.
14:45
Analist CNN: Operațiunea SUA din Venezuela s-a desfășurat cu o viteză și precizie impresionante, posibil cu implicarea forțelor speciale # Adevarul.ro
Operațiunea desfășurată de Statele Unite în Venezuela, în noaptea de vineri spre sâmbătă, pare să fi avut loc cu o „viteză impresionantă” și cu un nivel ridicat de precizie.
14:30
Declinul imperiului Gazprom: gigantul rus renunță la clădiri de birouri și active imobiliare de top după pierderi uriașe # Adevarul.ro
Gazprom, una dintre cele mai mari companii energetice din Rusia, scoate la vânzare mai multe proprietăți imobiliare corporative, inclusiv clădiri de birouri și centre de afaceri, în contextul în care compania se confruntă cu pierderi semnificative și restructurări de personal.
14:15
Ryanair pregătește tăieri de rute: România, printre primele țări afectate. Două orașe pe listă # Adevarul.ro
Compania aeriană low-cost Ryanair analizează suspendarea mai multor rute operate de pe aeroportul Charleroi–Bruxelles Sud, ca reacție la creșterea taxelor aeroportuare din Belgia.
14:00
Secretarul general al Guvernului, Ștefan Radu Oprea, afirmă că anul 2025 a adus mai multe realizări importante pentru administrația publică, dar recunoaște că există și o listă lungă de lucruri care ar fi putut fi făcute mai bine.
Acum 4 ore
13:45
Cum l-au capturat SUA pe Maduro. Operațiune cu elicoptere Chinook şi forțe speciale de elită # Adevarul.ro
SUA au desfășurat o amplă operaţiune militară în Venezuela în noaptea de vineri spre sâmbătă cu un amplu dispozitiv aerian cu elicoptere şi forţe speciale de elită, care a dus la capturarea preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro şi evacuarea acestuia din ţară pe cale aeriană.
13:30
Democrații americani îl avertizează pe Zelenski: garanțiile promise de Trump ar putea fi lipsite de substanță # Adevarul.ro
Un fost consilier pentru securitate națională al vicepreședintei SUA Kamala Harris avertizează că o eventuală înțelegere de pace bazată pe cedări teritoriale din partea Ucrainei, în schimbul unor garanții de securitate oferite de președintele american Donald Trump, ar reprezenta o eroare strategică
13:30
Reacția șefei diplomației europene după atacul SUA din Venezueala:UE nu recunoaște „legitimitatea” lui Maduro # Adevarul.ro
Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe, Kaja Kallas, a declarat că Bruxelles-ul îl consideră pe Nicolás Maduro „lipsit de legitimitate” ca președinte al Venezuelei, întrucât UE nu i-a recunoscut victoria în alegerile din 2023.
13:30
Bărbatul care a salvat 10 tineri din iadul dezlănțuit de la barul Le Constellation, după apelul fiicei: „Am spart ușa și au căzut peste mine trupuri” # Adevarul.ro
Un gest de curaj și noroc a făcut diferența între viață și moarte pentru zece tineri prinși într-un incendiu devastator la barul Le Constellation, de Anul Nou. Paolo Campolo, un bărbat de 55 de ani, a povestit cum apelul disperat al fiicei sale i-a permis să intervină la timp.
13:15
Statele Unite nu au mai intervenit atât de direct în America Latină din 1989, când au invadat Panama pentru a-l înlătura pe liderul militar de atunci, Manuel Noriega.
13:00
3 suplimente pe care ar trebui să le luați la momentul potrivit pentru rezultate mai bune # Adevarul.ro
Momentul în care iei unele suplimente contează pentru a obține absorbția și eficiența maximă. Iată trei dintre cele mai importante suplimente și sfaturi pentru administrarea lor.
12:45
Femeia misterioasă cu cască neagră, suspectată de declanșarea focului în barul din Crans-Montana # Adevarul.ro
Anchetatorii suspectează implicarea unei femei misterioase cu cască neagră, surprinsă ținând o sticlă cu artificii aproape de tavan, care ar fi putut declanșa focul și a provocat astfel unul dintre cele mai grave incendii din istoria recentă a Elveției.
12:45
Numărul doi al diplomației americane: „Maduro va răspunde pentru crimele sale în fața sistemului judiciar” # Adevarul.ro
Secretarul de stat adjunct al SUA, Christopher Landau, a declarat că președintele venezuelean Nicolás Maduro, care a fost capturat de soldații americani în această dimineață devreme, „va răspunde în sfârșit pentru crimele sale în fața legii”.
12:45
Autoritățile elvețiene au identificat primele patru victime ale incendiului produs în noaptea de Revelion în barul Le Constellation, din orașul montan Crans-Montana, cantonul Valais. Este vorba despre două femei, în vârstă de 16 și 21 de ani, și doi bărbați, de 16 și 18 ani.
12:30
Președintele rus Vladimir Putin s-a deplasat la Kremlin pentru a aborda evenimentele din Venezueala într-o serie de întâlniri cu ușile închise, informează agenția independentă Insider.
12:15
Start perfect în 2026! Gabriela Ruse strălucește la Brisbane: două seturi câștigate cu 6-0 și tabloul principal asigurat # Adevarul.ro
Gabriela Ruse continuă să impresioneze în 2026, calificându-se pe tabloul principal la Brisbane după o revenire spectaculoasă.
12:15
Pe rețelele sociale au apărut imagini ce arată un incendiu uriaș în portul venezuelean La Guaira, situat la mai puțin de 16 kilometri nord de centrul Caracasului. Statele Unite au lansat atacuri aeriene asupra Venezuelei, vizând baze militare din interiorul țării.
12:15
Trafic aglomerat pe DN 1 în județul Prahova: coloane de mașini la Comarnic, Bușteni și Sinaia # Adevarul.ro
IPJ Prahova anunță, sâmbătă, că traficul pe DN 1 – E60 este intens, în special pe sensul de deplasare către Brașov, din cauza creșterii valorilor de trafic specifice începutului de an. Coloanele de mașini se formează în Comarnic (aproximativ 7 km), Sinaia (4 km) și Bușteni (3 km).
12:00
Decizia lui Jeff Bezos de a părăsi Washingtonul provoacă o gaură de aproape un miliard de dolari în bugetul statului și stârnește dezbateri fiscale # Adevarul.ro
Jeff Bezos este atât de bogat încât mutarea sa din Seattle în Florida a lăsat bugetul statului Washington cu un deficit uriaș de aproape 1 miliard de dolari și a declanșat dezbateri privind impozitele pe avere
Acum 6 ore
11:45
Trump anunță capturarea lui Nicolás Maduro și a soției sale, în urma unor lovituri masive ale SUA asupra Venezuelei # Adevarul.ro
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat sâmbătă că armata americană a desfășurat „lovituri de mare amploare” împotriva Venezuelei și că liderul regimului de la Caracas, Nicolás Maduro, ar fi fost capturat împreună cu soția sa și evacuat din țară.
11:30
Comisia Forțelor Armate ale Senatului SUA nu a fost notificată despre potențiale atacuri militare în Venezuela. Ce înseamnă asta? # Adevarul.ro
Comisia pentru Forțe Armate a Senatului SUA nu a fost notificată în prealabil cu privire la nicio potențială acțiune militară în Venezuela, a declarat o sursă apropiată CNN sâmbătă dimineață.
11:30
Emiratele Arabe Unite, în topul mondial al investitorilor de stat: active de aproape 3.000 de miliarde de dolari. Cine conduce clasamentul # Adevarul.ro
Emiratele Arabe Unite (EAU) se mențin în topul mondial al țărilor cu cei mai mari investitori de stat, administrând active în valoare de 2,93 trilioane de dolari, potrivit Raportului Anual 2026 al Global SWF.
11:30
Marius Șumudică semnează! Tehnicianul român, contactat de urgență pentru a redresa formația. Negocierile sunt în toi # Adevarul.ro
Românul Marius Șumudică preia conducerea tehnică a echipei Al-Akhdoud până la finalul sezonului.
11:30
Dan Motreanu: România a beneficiat net de 71 de miliarde de euro de la UE de la aderare și va primi 60,2 miliarde de euro în perioada 2028–2034 # Adevarul.ro
Europarlamentarul liberal Dan Motreanu a declarat, sâmbătă, că de la intrarea României în Uniunea Europeană și până în prezent, țara noastră a primit 106 miliarde de euro de la UE și a plătit 35 de miliarde de euro, rezultând un beneficiu net de 71 de miliarde de euro.
11:15
2026, anul care poate rescrie harta politică globală. Alegeri cruciale în Europa, Orientul Mijlociu și SUA # Adevarul.ro
Anul 2026 se anunță unul decisiv pe scena politică internațională, cu o serie de alegeri care vor modela echilibrul de putere în Europa, Orientul Mijlociu, dar și în Statele Unite.
11:15
Nicolás Maduro, autocratul unui regim izolat, nu ia în calcul capitularea. „Aici nu se predă nimeni” # Adevarul.ro
În cercurile puterii de la Caracas se vorbește, în șoaptă, despre o teamă care nu a mai fost resimțită până acum. Nicolás Maduro, succesorul lui Hugo Chávez și liderul unui regim tot mai izolat pe scena internațională, trăiește de luni bune cu spectrul unei intervenții americane.
11:15
Guvernul Bolojan reduce deficitul bugetar pe spinarea cetățenilor şi firmelor mici. Cheltuielile statului când vor fi reduse? # Adevarul.ro
După creşterea impozitelor şi taxelor pentru firmele mici, pe clădiri, maşini, creşterea TVA, etc., așteptam şi reducerea cheltuielilor pentru funcţionarii statului.
11:15
Tatăl unui tânăr mort la Colectiv face o comparație cu tragedia din Elveția: „Nu și-au permis să strige «Avem de toate»” # Adevarul.ro
Tragedia din stațiunea elvețiană Crans-Montana l-a făcut pe Eugen Iancu, tatăl unui tânăr pierdut la Colectiv, să compare intervenția rapidă și organizată a autorităților elvețiene cu haosul care a marcat drama din România.
11:00
57 de ani pentru Michael Schumacher și mai bine de un deceniu de incertitudini pentru fani. Astăzi se sărbătorește legendarul pilot # Adevarul.ro
Michael Schumacher s-a născut pe 3 ianuarie 1969, în orașul Hurth, din vestul Germaniei, în landul Nordrhein-Westfalen.
11:00
ANM: Vremea rea persistă până luni – ninsori, polei și viscol. Care sunt zonele vizate # Adevarul.ro
Meteorologii avertizează că vremea rea va continua cel puțin până luni seară, fiind așteptate ninsori, polei și intensificări ale vântului.
11:00
Reacția vecinilor Venezuelei după ce mai multe obiective militare au fost atacate de SUA. Președintele Columbiei a cerut reuniuni „urgente” ale ONU și Organizației Statelor Americane # Adevarul.ro
Președintele columbian Gustavo Petro a afirmat că orașul Caracas este bombardat, după ce detonări și explozii s-au auzit în mai multe părți ale capitalei Venezuelei în primele ore ale dimineții, pe fondul tensiunilor sporite cu Statele Unite.
10:45
Gigi Becali s-a dus la munte de Revelion, dar nu la distracție. În genunchi, la bisericuța din Poiana Brașov, patronul FCSB și-a pus dorința: „Mă rog să îi paradim!” # Adevarul.ro
Gigi Becali a ales să întâmpine Revelionul la biserică, preferând rugăciunea și liniștea în locul petrecerilor și artificiilor.
10:45
Guvernul autoritar a acuzat SUA de un act „extrem de grav” de „agresiune imperialistă”ce riscă să arunce America Latină în haos, după ce Donald Trump ar fi ordonat lovituri aeriene împotriva ţării sud-americane, relatează The Guardian.
10:30
Peninsula Crimeea a devenit o platformă permanentă pentru atacurile cu rachete ale Rusiei asupra Ucrainei continentale și este o sursă constantă de amenințare în special pentrru regiunile sudice, mai ales pentru Odesa.
10:30
Trei persoane au ajuns la spital, cu intoxicație ușoară cu fum, în urma unui incendiu produs în noaptea de vineri spre sâmbătă într-un apartament din Slatina, a informat Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Olt.
10:15
ANM: Cod galben de polei în 11 județe, inclusiv Ilfov și București. Lista localităților vizate # Adevarul.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, sâmbătă, o avertizare Cod galben de polei.
10:15
Boc a pus mâna pe lopată și a curățat zăpada din faţa Primăriei Cluj-Napoca: „Haideţi să ne curăţăm trotuarele!” # Adevarul.ro
Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a lansat un apel către clujeni, prin intermediul unei postări pe Facebook, pentru a-i încuraja să își curețe trotuarele în fața caselor.
10:00
Un pilot a fost dat jos dintr-o aeronavă aflată pe punctul de a decola, după ce autoritățile au constatat că acesta se afla sub influența alcoolului.
Acum 8 ore
09:45
Schimbare surprinzătoare la vârful armatei ucrainene: cine este Mihailo Fedorov, tânărul numit de Zelenski pentru a coordona apărarea în plin război # Adevarul.ro
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a propus vineri numirea lui Mihailo Fedorov ca ministru al Apărării, în locul fostului premier Denîs Șmîhal, care a ocupat această funcție mai puțin de șase luni.
09:45
Noi negocieri la Kiev între Ucraina și aliații occidentali, în contextul înăspririi poziției Rusiei # Adevarul.ro
La Kiev sunt programate noi discuții între Ucraina și partenerii săi europeni și americani, în cadrul eforturilor diplomatice de identificare a unui acord care să ducă la încheierea războiului cu Rusia.
09:45
Haos în Venezuela: explozii și incendii zguduie capitala. Blackout înunele zone, pe fondul tensiunilor cu Washington # Adevarul.ro
Explozii, zgomote puternice și avioane zburând la joasă altitudine au fost auzite în capitala Venezuelei, Caracas, iar partea de sud a orașului a rămas fără energie electrică.
09:15
Câți bani a făcut un șofer român de Bolt și Uber în noaptea de Revelion: „Concluzia o trageți voi, dacă a meritat sau nu” # Adevarul.ro
Un șofer român de Bolt și Uber a dezvăluit câți bani se pot câștiga într-o noapte de Revelion. Povestea lui a devenit virală pe Instagram, fiind urmărită de zeci de mii de oameni.
09:15
Start perfect de an pentru Laurențiu Reghecampf. Românul i-a pus la punct pe sudanezi și a obținut cea de-a treia victorie consecutivă # Adevarul.ro
Din cauza războiului civil din Sudan, Al-Hilal Omdurman este nevoită să evolueze în acest sezon în campionatul din Rwanda.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.