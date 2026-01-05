Trecerea la euro creează probleme benzinăriilor din Bulgaria în primele zile

Proprietarii de mici benzinării din Bulgaria avertizează că perioada de o lună, în care ar urma să se facă tranziţia de la leva la euro, este prea scurtă şi ar putea provoca dificultăţi tehnice şi întârzieri în prestarea de servicii.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Adevarul.ro