De ce nu o susține Donald Trump pe lidera opoziției din Venezuela după ce l-a capturat pe Maduro?
Adevarul.ro, 5 ianuarie 2026 12:45
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, nu a sprijinit-o pe lidera opoziției venezuelene, Maria Corina Machado, ca posibil conducător al țării, din cauza deciziei acesteia de a accepta Premiul Nobel pentru Pace, relatează The Washington Post, citând surse de la Casa Albă.
