Raed Arafat, despre județele aflate sub avertizări de vreme severă: „Situația este sub control. Există risc ca unele persoane să rămână blocate pe drumuri montane”
Adevarul.ro, 5 ianuarie 2026 15:30
Secretarul de stat Raed Arafat, șeful DSU, a făcut luni după-amiază, mai multe precizări în contextul avertizărilor meteorologice de vreme severă.
• • •
Acum 5 minute
15:45
Gemenele de la Cheeky Girls, la 20 de ani de la succesul european: cum s-au reinventat și ce fac acum. „Ziua suntem îmbrăcate la costum” # Adevarul.ro
La mai bine de două decenii de la hitul care le-a făcut celebre în întreaga Europă, gemenele de la Cheeky Girls, Monica și Gabriela Irimia, demonstrează că succesul poate fi reinventat.
15:45
Opt persoane, dintre care cinci copii, au fost rănite într-un accident rutier în județul Argeș. Victimele, duse la spital # Adevarul.ro
Opt persoane, trei adulți și cinci copii, au fost transportate la spital, luni după-amiază, în urma unui accident rutier în care au fost implicate două autoturisme, produs în județul Argeș. Accidentul a avut loc în comuna Pietroșani, satul Retevoești.
15:45
MAE, atenționare de călătorie pentru Bosnia și Herțegovina. Cod portocaliu de ploi și ninsori în mai multe zone ale țării # Adevarul.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) avertizează că, între 5 și 7 ianuarie, în Bosnia și Herțegovina sunt în vigoare mai multe coduri portocalii pentru ploi torențiale și ninsori abundente.
Acum 30 minute
15:30
15:30
Un zbor München–Cluj a aterizat de urgență la Budapesta după ce a lovit un stol de păsări # Adevarul.ro
Un avion al companiei germane Lufthansa a fost nevoit să aterizeze de urgență la Budapesta, după ce a lovit un stol de păsări. Aeronava era programată să ajungă la Cluj-Napoca.
Acum o oră
15:15
Cei 40 de tineri uciși în incendiul din Elveția au fost identificați. Ce acuzații aduc foștii angajați ai barului # Adevarul.ro
Autoritățile elvețiene care investighează incendiul izbucnit într-un bar din Elveția, în noaptea de Revelion, au anunțat că au identificat toate cele 40 de victime.
15:00
Nicolas Maduro, dus cu elicopterul la instanță. Fiul liderului venezuelean: „Istoria va spune cine au fost trădătorii” # Adevarul.ro
Liderul venezuelean Nicolas Maduro a fost transportat luni, cu un SUV, un elicopter și un alt vehicul blindat, de la închisoarea din New York către Curtea Federală din Manhattan, unde va fi pus sub acuzare.
15:00
Germania avertizează: securitatea Groenlandei poate ajunge pe agenda NATO, pe fondul amenințărilor lui Trump # Adevarul.ro
Protejarea Groenlandei ar putea deveni un subiect de discuție în cadrul NATO, dacă situația o va impune, a declarat luni ministrul german de Externe, Johann Wadephul, subliniind că teritoriul aparține Danemarcei și beneficiază, în principiu, de garanțiile de securitate ale Alianței.
15:00
Prețul acțiunilor companiilor europene din domeniul apărării ating un nivel record după șocul din Venezuela # Adevarul.ro
Bursele europene au început săptămâna pe o bază mai fermă, în contextul în care atacurile militare americane asupra Venezuelei au stârnit noi îngrijorări geopolitice și au determinat investitorii să se îndrepte către acțiunile industriei de apărare luni.
15:00
Zelenski îl înlocuiește pe șeful serviciului de securitate. Vasil Maliuk și-a anunțat demisia, dar rămâne în SBU. Cine i-ar putea lua locul # Adevarul.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat luni că vrea să-l înlocuiască pe șeful Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), Vasil Maliuk, în cadrul unei remanieri mai ample la nivelul conducerii statului, care a inclus și schimbarea șefului de cabinet prezidențial.
Acum 2 ore
14:45
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat luni, 5 ianuarie, prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni.
14:30
Un bărbat este cercetat de polițiștii din Maramureș după ce ar fi furat un autoturism din curtea unei locuințe. Acesta se afla sub influența alcoolului și nu deținea permis de conducere.
14:30
Un pensionar din Italia a lăsat 800.000 de euro îngrijitoarelor românce, însă testamentul a fost contestat. Ce au descoperit anchetatorii # Adevarul.ro
Un pensionar italian în vârstă de 66 de ani, fost funcționar public local și cu grad de invaliditate de 100%, a decis să lase întreaga sa avere către două îngrijitoare românce care îi acordau asistență zilnică.
14:30
O persoană a fost arestată în urma unui incident la reşedinţa din Ohio a vicepreşedintelui JD Vance, potrivit unei surse federale din domeniul aplicării legii. O anchetă este în curs de desfăşurare.
14:30
Un fost vicepremier al Canadei a devenit consilier economic al lui Zelenski. Cine este Christia Freeland # Adevarul.ro
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a informat luni că a numit-o pe fosta viceprim-ministră a Canadei, Christia Freeland, în funcţia de consilieră pentru dezvoltare economică.
14:30
Potrivit experților, Beijingul și Moscova ar putea invoca o logică similară pentru a-și justifica propriile acțiuni, în special în dosare sensibile precum Taiwanul sau Ucraina.
14:00
„Ordonanța trenuleț” transmite companiilor un semnal că presiunea fiscală ar putea fi redusă și că seria de creșteri de taxe s-ar putea încheia în 2026, consideră analiștii, trecând în revistă principalele măsuri care le vizează în acest an.
14:00
Președintele Donald Trump şi-a reafirmat dorinţa de a anexa Groenlanda, după ce premierul Danemarcei, Mette Frederiksen, i-a cerut să înceteze „ameninţările” cu anexarea.
14:00
Scandal cu focuri de armă într-o localitate din Ilfov, din cauza unei datorii neplătite # Adevarul.ro
Un scandal izbucnit într-o localitate din județul Ilfov a degenerat într-un incident grav.
14:00
Curtea de Apel amână decizia privind judecătorii CCR contestați pentru 16 ianuarie, ziua în care se așteaptă sentința asupra pensiilor magistraților # Adevarul.ro
Judecarea cererilor avocatei AUR Silvia Uscov de suspendare a numirii judecătorilor CCR Dacian Dragoș și Mihai Busuioc a fost amânată de Curtea de Apel București pentru 16 ianuarie. În aceeași zi, CCR are programat termen pe sesizarea privind constituționalitatea reformei pensiilor magistraților.
14:00
Avertismentul lui Donald Tusk: Europa trebuie să se unească sau va fi „terminată”. „Unul pentru toți și toți pentru unul”, îndeamnă premierul polonez, în timp ce Trump amenință Groenlanda # Adevarul.ro
Europa riscă să devină irelevantă dacă nu reușește să rămână unită, a avertizat premierul Poloniei, Donald Tusk, pe fondul divergențelor tot mai vizibile dintre statele UE în politica externă și al unei săptămâni tensionate marcate de intervenția militară a SUA în Venezuela și de noile amenințări a
Acum 4 ore
13:45
Gică Hagi îi ține pe fotbaliștii de la Farul în frigul din România. Gruparea constănțeană nu pleacă de acasă # Adevarul.ro
Farul Constanța ocuupă locul 10 în Superligă, după 21 de etape.
13:30
Protest în fața unei primării din Suceava: Cetățenii, nemulțumiți de creşterea taxelor şi impozitelor locale # Adevarul.ro
Mai mulți suceveni s-au adunat luni, 5 ianuarie 2026, în fața Primăriei din Salcea, protestând față de creşterea taxelor şi impozitelor locale. Cetățenii au fost întâmpinați de primarul Ezekiel Belțic, care a ieșit să discute cu aceștia.
13:15
Zece persoane au fost condamnate pentru hărțuire cibernetică, după ce au răspândit zvonuri false ce susțineau că Brigitte Macron s-ar fi născut bărbat # Adevarul.ro
Un tribunal din Paris a găsit vinovați zece oameni care au răspândit pe internet afirmații false potrivit cărora prima Doamnă a Franței, Brigitte Macron, s-ar fi născut bărbat. Judecătorii au considerat comentariile „degradante, jignitoare și răuvoitoare”.
13:15
Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit componența completurilor de judecători pentru anul 2026, menținând același număr ca în 2025: două completuri în materie penală și două în materie civilă.
13:00
Jandarmi puși să pună gresie în unitate. Acuzații grave la Gruparea Mobilă Constanța: „Asta se numeşte umilinţă”. Cum se apără conducerea # Adevarul.ro
Subofițeri ai Grupării Mobile de Jandarmi Constanța reclamă că sunt obligați să lucreze ture de 19 ore și să monteze gresie în unitate, activități care depășesc atribuțiile lor, potrivit Sindicatului „Diamantul”.
13:00
Șeful diplomației poloneze: Războiul din Ucraina se va încheia echitabil doar când elitele ruse vor accepta că invazia a fost o greșeală # Adevarul.ro
Un sfârșit echitabil al războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei va fi posibil doar în momentul în care elitele de la Moscova vor recunoaște că invazia a fost o eroare strategică și că proiectul reconstruirii unui imperiu rus este imposibil, a declarat ministrul polonez de Externe, Radosław
13:00
Pe 6 ianuarie este sărbătorită Boboteaza, care marchează ultima zi din ciclul sărbătorilor de iarnă. Această zi este dedicată purificării mediului înconjurător, în special sfințirii apelor.
13:00
Nemulțumirile față de războiul lui Putin ies la suprafață în Rusia. „La televizor spun că totul e perfect” # Adevarul.ro
O conversație telefonică interceptată și făcută publică la începutul lunii ianuarie de serviciile de informații militare ucrainene (HUR) oferă o imagine rară asupra nemulțumirilor care se acumulează în interiorul Rusiei față de războiul declanșat de Kremlin în Ucraina.
12:45
Turiști falși și vase de pescuit suspecte. Norvegia ridică nivelul de alertă la frontieră pe fondul amenințărilor hibride rusești # Adevarul.ro
Norvegia își intensifică prezența militară de-a lungul graniței cu Rusia, pe fondul creșterii activităților de spionaj și al așa-numitelor amenințări hibride.
12:45
De ce nu o susține Donald Trump pe lidera opoziției din Venezuela după ce l-a capturat pe Maduro? # Adevarul.ro
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, nu a sprijinit-o pe lidera opoziției venezuelene, Maria Corina Machado, ca posibil conducător al țării, din cauza deciziei acesteia de a accepta Premiul Nobel pentru Pace, relatează The Washington Post, citând surse de la Casa Albă.
12:45
AUR cere declararea lui 2026 drept „Anul Americii în România” și anunță propriile evenimente dedicate Statelor Unite # Adevarul.ro
AUR solicită oficial Președinției, Parlamentului și Guvernului României declararea lui 2026 drept „Anul Americii în România”, în contextul împlinirii a 250 de ani de la Declarația de Independență a Statelor Unite ale Americii.
12:30
Brigitte Macron, după remarcile vulgare la adresa activistelor feministe: „Nu sunt soția președintelui tot timpul” # Adevarul.ro
Prima Doamnă a Franței, Brigitte Macron, a revenit asupra declarațiilor sale controversate făcute la adresa unor activiste feministe, afirmând că nu este „o femeie cumpătată” și că îi pare „absolut rău” dacă le-a rănit sau șocat pe acestea.
12:30
AUR anunță că va ataca în instanţă hotărârile privind majorarea taxelor. „Românii sunt împovăraţi ilegal şi disproporţionat cu taxe pe proprietate şi pe automobile” # Adevarul.ro
AUR a anunțat luni, 5 ianuarie, că va ataca în instanţă hotărârile consiliilor locale prin care se majorează taxele pe proprietate şi pe automobile.
12:15
MAI a convocat comandamentul de iarnă: autoritățile intervin pentru a limita efectele vremii # Adevarul.ro
Instituțiile guvernamentale acționează pentru remedierea efectelor cauzate de situația meteorologică.
12:15
Viktor Orbán anunță majorări salariale, scutiri de taxe și a 14-a pensie, înainte de alegeri. Ungaria este cea mai săracă țară din UE # Adevarul.ro
Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a declanșat o serie de măsuri cu impact bugetar major înaintea alegerilor parlamentare, anunțând creșteri salariale, facilități fiscale extinse și introducerea celei de-a 14-a pensii.
12:15
Al doilea antrenor din Premier League demis în 2026: Manchester United l-a dat afară pe Ruben Amorim # Adevarul.ro
Mutare neașteptată în Premier League.
12:00
Platforma Ghișeul.ro, utilizată de contribuabili pentru plata online a taxelor și impozitelor, este din nou indisponibilă luni, după ce vineri a fost nefuncțională timp de câteva ore, autoritățile invocând lucrări de mentenanță.
12:00
CFR Cluj schimbă liniile în pauza de iarnă.
12:00
Ninsorile au lăsat în beznă o stațiune din Retezat și zeci de sate din Apuseni și Ținutul Pădurenilor # Adevarul.ro
Stațiunea Râușor din Munții Retezat a rămas fără energie electrică, după ce un copac s-a prăbușit și a rupt cablurile rețelei de transport a curentului. Alte peste 20 de localități din zona montană a Hunedoarei sunt și ele în beznă, în urma ninsorilor abundente.
Acum 6 ore
11:45
Data până la care va rămâne aprins iluminatul festiv în Capitală. „Profitați, ieșiți la plimbare, încărcați-vă cu frumos!” # Adevarul.ro
Primăria Municipiului București (PMB) a anunțat că iluminatul festiv rămâne aprins până pe 12 ianuarie, pe arterele principale ale Capitalei.
11:45
Un bărbat în vârstă de 52 de ani a rămas fără autoturismul cu care încerca să intre în România prin Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni.
11:30
O insulă grecească caută voluntari pentru a îngriji pisicile fără stăpân. Ce oferă gratuit, în schimb # Adevarul.ro
Mai multe organizații caritabile din insula grecească Syros caută voluntari pentru a îngriji pisicile fără stăpân de pe insulă.
11:30
China îi cere lui Trump eliberarea lui Maduro: Beijingul nu acceptă ca vreo țară să fie „judecător sau jandarm mondial” # Adevarul.ro
Beijingul a cerut Statelor Unite să îl elibereze imediat pe președintele venezuelean Nicolás Maduro, după operațiunea militară desfășurată de SUA care a dus la arestarea liderului de la Caracas.
11:30
Călin Georgescu anunță că va transmite un mesaj către politicieni de la Poliția Buftea, unde semnează controlul judiciar. Susținătorii au început să se adune # Adevarul.ro
Călin Georgescu este așteptat luni la Poliția Buftea pentru a semna controlul judiciar. Fostul candidat la prezidențiale a anunțat că va transmite un mesaj către politicieni, în contextul impunerii noilor măsuri fiscale.
11:15
Avertizări de vreme severă în aproape toată țara. Cod portocaliu de ninsori în patru județe # Adevarul.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis luni dimineață avertizări nowcasting de vreme rea pentru aproape întreaga țară.
11:15
Primele imagini cu soția lui Nicolas Maduro după capturare. Fotografiile surprind declinul unei femei considerate una dintre figurile temute la Caracas # Adevarul.ro
Cu privirea pierdută și gesturile absente, Cilia Flores a apărut pentru prima dată în fața camerelor de la momentul arestării sale.
11:00
Un fost internațional s-a autopropus la echipa națională. Mircea Lucescu nici n-a vrut să audă # Adevarul.ro
Mircea Lucescu (80 de ani) a refuzat să-l ia secund la națională pe fostul său elev preferaat, Dănuț Lupu (58 de ani).
11:00
Criza din Venezuela scumpeşte aurul şi argintul, scriu investitorii analizând riscurile geopolitice sporite în urma capturării liderului venezuelean Nicolas Maduro de către SUA.
11:00
O primărie din țară a fost amendată după ce străzile orașului nu au fost curățate corespunzător de zăpadă # Adevarul.ro
O primărie din România a fost sancţionată cu peste 12.700 de lei pentru neîndeplinirea obligaţiilor privind deszăpezirea străzilor în timpul ninsorilor din ultimele zile.
