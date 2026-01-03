Joan Garcia sau Lamine Yamal? Răspuns agresiv al unui jucător de la Espanyol înaintea derby-ului cu Barcelona: „Îl voi călca în picioare”
Golazo.ro, 3 ianuarie 2026 17:20
Pere Milla (33 de ani), jucătorul celor de la Espanyol, a stârnit controverse înaintea derby-ului cu Barcelona.
• • •
Alte ştiri de Golazo.ro
Acum 15 minute
17:50
Lovitură pregătită de CFR Cluj Negocieri avansate pentru transferul unui fotbalist de la AC Milan! # Golazo.ro
CFR Cluj negociază cu AC Milan pentru transferul internaționalului român de tineret, Matteo Duțu (20 de ani).
17:50
Metaloglobus va juca un meci amical, în cantonamentul din Antalya, împotriva echipei lui Ianis Hagi.
Acum o oră
17:20
Nu vrea să plece de la FCSB Liderul roș-albaștrilor a refuzat o ofertă importantă: „Dacă voia, era deja acolo” # Golazo.ro
Florin Tănase (31 de ani), liderul lui FCSB, ar fi putut părăsi echipa în această iarnă, însă a ales să rămână la București, pentru a pune umărul la redresarea echipei, după un sezon sub așteptări.
17:20
„Mi-a spus că mă împușcă” Un traficant l-a salvat pe Felipe Melo: „Ieșeam cu oameni periculoși până m-a luat el deoparte” # Golazo.ro
Felipe Melo (42 de ani), fostul jucător de la Inter și Juventus, a dezvăluit că un traficant de droguri a fost cel care l-a forțat să se îndepărteze de anturajul periculos din Brazilia.
17:20
Înapoi pe San Siro? Interul lui Chivu e favorit în lupta cu Barcelona, pentru transferul începutului de an # Golazo.ro
Inter ar dori să-l transfere pe Joao Cancelo (31 de ani), fundașul lui Al Hilal.
17:20
Joan Garcia sau Lamine Yamal? Răspuns agresiv al unui jucător de la Espanyol înaintea derby-ului cu Barcelona: „Îl voi călca în picioare” # Golazo.ro
Pere Milla (33 de ani), jucătorul celor de la Espanyol, a stârnit controverse înaintea derby-ului cu Barcelona.
17:20
O părăsește pe Rapid Nu a bifat niciun minut în acest sezon și e pe punctul de a pleca din Giulești # Golazo.ro
Fundașul Cristi Ignat (22 de ani) ar putea fi cedat de Rapid sub formă de împrumut, pentru a putea bifa mai multe minute.
Acum 2 ore
17:00
„Unii spun că suntem fierari” Cristi Chivu vrea revanșa cu Bologna: „Îmi place când jucătorii mei au curajul să facă asta” # Golazo.ro
Cristi Chivu (45 de ani) a prefațat partida cu Bologna, programată în etapa #18 din Serie A.
16:50
„FCSB va fi în play-off” Antrenorul unei rivale din Liga 1, despre șansele campioanei la un nou titlu: „Atunci ar fi inclusă în grupul celor trei” # Golazo.ro
Adrian Mihalcea (49 de ani) a vorbit despre lupta pentru locurile de play-off și pentru titlu. Ce spune antrenorul celor de la UTA Arad despre FCSB.
16:40
„Au pierdut un antrenor incredibil” Pep Guardiola crede că rivala din Premier League a făcut o mare greșeală # Golazo.ro
Pep Guardiola (54 de ani), antrenorul lui Manchester City, a vorbit despre plecarea lui Enzo Maresca (45 de ani) de la Chelsea.
16:30
A spălat banii câștigați din pariuri Noi detalii despre arestarea fostului oficial de la Galatasaray » Turcii dau suma exactă # Golazo.ro
Erden Timur, fostul vicepreședinte al clubului Galatasaray, a fost arestat pentru spălare de bani, fiind implicat în scandalul pariurilor din Turcia.
16:10
„L-au primit foarte bine” Iuliu Mureșan, detalii despre sosirea lui Louis Munteanu la DC United: „A emis și niște pretenții” # Golazo.ro
Iuliu Mureșan, președintele clubului CFR Cluj, a anunțat că Louis Munteanu a ajuns în SUA, la DC United.
Acum 4 ore
15:50
Eissat, cu Dinamo în Antalya Lotul lui Kopic pentru cantonamentul de iarnă » Apariție surprinzătoare: „E un tânăr de perspectivă” # Golazo.ro
Dinamo București se va pregăti pentru reluarea sezonului de Liga 1 într-un cantonament organizat în Turcia, în Antalya.
15:40
Noul fundaș stânga al lui Dinamo, singurul transfer de până acum al roș-albilor, are în spate un calvar, dar și un coșmar pe care l-a provocat unui coleg de generație.
15:20
Pleacă Tudose și Caio? Bogdan Andone, detalii despre cei mai curtați jucători de la FC Argeș: „Avem niște oferte concrete” # Golazo.ro
Bogdan Andone, antrenorul lui FC Argeș, a oferit câteva declarații înainte de plecarea în cantonament. A vorbit despre adversarii pe care îi va întâlni în Turcia, dar mai ales despre situația lui Caio Ferreira și a lui Mario Tudose.
15:10
„Vă rog să nu mă abandonați” Suspendat de un an, Mykhailo Mudryk le-a transmis un mesaj fanilor lui Chelsea # Golazo.ro
Mykhailo Mudryk (24 de ani), atacantul celor de la Chelsea, le-a transmis un mesaj fanilor grupării londoneze.
14:50
Chelsea, ca FCSB? Enzo Maresca a ales să demisioneze, deranjat de ce se întâmpla la clubul londonez # Golazo.ro
Enzo Maresca (45 de ani) s-a despărțit de Cheslea chiar în prima zi din 2026.
14:30
Radu Naum, scrisoare către un dispărut: Mirel, (formula „Dragă Mirel” dar ar fi fost prea convivială).
14:10
Rapid vrea un golgheter Suma pe care trebuie să o plătească giuleștenii pentru atacantul brazilian dorit de Gâlcă # Golazo.ro
Rapid ar dori să-l transfere pe atacantul Andre Clovis, de la formația din liga a doua portugheză Academico Viseu.
Acum 6 ore
14:00
Cum se prezintă Rapid în Antalya Trei absenți din lotul lui Costel Gâlcă pentru cantonamentul din Turcia. Câți jucători are la dispoziție # Golazo.ro
Rapid București se pregătește pentru startul cantonamentului din Antalya.
13:10
Gabi Ruse, pe tabloul principal la Brisbane Românca a obținut calificarea după ce a câștigat setul decisiv cu 6-0! # Golazo.ro
Gabriela Ruse a obținut, sâmbătă, calificarea pe tabloul principal al turneului WTA 500 de la Brisbane, după 3-6, 6-4, 6-0 cu Zeynep Sonmez.
13:00
Și-a lovit colegul la antrenament VIDEO: Reacție neașteptată a portarului care a primit gol de la jumătatea terenului # Golazo.ro
Diogo Costa (26 de ani), goalkeeper-ul lui Porto, a avut o reacție de frustrare după golul încasat de la Rodrigo Mora, colegul său de 18 ani.
12:30
Șumudică și-a găsit echipă Tehnicianul român îl va avea adversar pe Cristiano Ronaldo. Și o misiune foarte complicată # Golazo.ro
Marius Șumudică (54 de ani) ar urma să semneze cu Al-Okhdood, penultima clasată din prima ligă a Arabiei Saudite.
12:10
Unde merge Coubiș AC Milan i-a stabilit viitorul fundașului dorit de Dinamo » Destinația: România # Golazo.ro
Andrei Coubiș ar putea ajunge în Liga 1 în perioada de mercato din această iarnă. AC Milan plănuiește să-l aducă înapoi de la Sampdoria pe jucătorul crescut în propria academie și să-l vândă apoi către Universitatea Cluj.
Acum 8 ore
12:00
Joao Felix, luat la palme FOTO: Haos total la ultimul meci jucat de Al Nassr » Prima înfrângere după 8 partide # Golazo.ro
Al Ahli - Al Nassr 3-2. Joao Felix (26 de ani), jucătorul oaspeților, a fost implicat într-o bătaie pe teren la finalul partidei. Și a fost lovit.
11:40
Ilie Dumitrescu se implică în fotbal Și-a anunțat revenirea după aproape 16 ani: „Asta vreau să fac. Cred că va ieși anul ăsta” # Golazo.ro
Ilie Dumitrescu (56 de ani), fost component al „Generației de Aur”, a dezvăluit că pune la cale un proiect prin care dorește să îi ajute pe tinerii fotbaliști.
11:30
CFR Cluj, în pericol Clubul din Gruia riscă să nu ia licența UEFA: „Îmi fac griji, ne luptăm din răsputeri” # Golazo.ro
CFR Cluj se confruntă cu mari probleme în această iarnă, clubul fiind în pericol să nu obțină licența UEFA.
11:00
„Nu sunt necesare astfel de meciuri” Iga Swiatek a criticat „Bătălia sexelor” și a găsit soluția pentru un tenis mai atractiv: „Evenimente ca acesta” # Golazo.ro
Iga Swiatek a venit cu o serie de critici cu privire la meciul dintre Nick Kyrgios și Aryna Sabalenka, cunoscut drept „Bătălia Sexelor”.
10:40
Dinamo insistă pentru Blănuță Negocierile cu Dinamo Kiev sunt în toi » Pretențiile „câinilor” și dorința lui Igor Surkis # Golazo.ro
Dinamo insistă pentru împrumutul lui Vladislav Blănuță (23 de ani), atacantul lui Dynamo Kiev.
10:20
CFR Cluj negociază rezilierea contractelor a trei jucători din defensivă. Iuliu Mureșan (71 de ani), președintele clujenilor, a declarat că vrea să aducă alți jucători în schimb.
Acum 12 ore
10:00
Horațiu Moldvan în Liga Campionilor? O echipă importantă din Europa vrea să obțină semnătura portarului român # Golazo.ro
Horațiu Moldovan (27 de ani) s-ar putea despărți de Real Oviedo în această fereastră de transferuri.
09:40
Sinuciderea instagramabilă face tot mai multe victime în cea mai narcisistă perioadă din istoria omenirii. Tehnologia ne-a oferit selfie-ul, rețelele de socializare platforma, iar goana noastră după validare ne face tot mai vulnerabili, uneori ajungându-se la nenorociri precum cea de la Crans-Montana.
Acum 24 ore
23:30
Meci încins pentru Istvan Kovacs Arbitrul român a stârnit controverse în Emirate, după ce a anulat un gol și a dat un roșu + alte șase „galbene” în prelungiri # Golazo.ro
„Centralul” român Istvan Kovacs (41 de ani) a fost în centrul atenției în Emiratele Arabe Unite, după ce a oficiat partida Al Ain – Al Sharjah, încheiată 1-0.
22:40
„Au fost cele mai grele zile” Florin Tănase a vorbit despre cel mai dificil moment trăit la FCSB în 2025 » Ce spune despre retragere # Golazo.ro
Florin Tănase (31 de ani), jucătorul celor de la FCSB, a vorbit despre cel mai dificil episod trăit în 2025. Fotbalistul a vorbit și despre planurile sale de viitor, în contextul unei posibile retrageri din activitate.
21:50
Dinamo, încă un transfer în vizor Un fotbalist din Superliga le-a atras interesul „câinilor” » Jucătorul este dorit și de o rivală # Golazo.ro
Anderson Ceara (26 de ani), mijlocașul dreapta de la Csikszereda, a intrat în atenția celor de la Dinamo. Fotbalistul sud-american este unul dintre cei mai eficienți jucători ai formației din Miercurea Ciuc.
21:10
CFR Cluj pregătește o nouă lovitură După Louis Munteanu, DC United ar vrea încă un titular de la formația din Gruia # Golazo.ro
Meriton Korenica (29 de ani), piesă de bază în echipa CFR Cluj, s-ar afla pe radarul lui DC United, club din MLS care l-a transferat recent și pe Louis Munteanu (23 de ani).
20:20
„Ne-am dori oricând să se întoarcă” Denis Alibec, înapoi la Farul? Gică Popescu: „Cine nu și-ar dori un jucător ca el?” # Golazo.ro
Gică Popescu (58 de ani), a vorbit despre situația lui Denis Alibec (34 de ani) și a transmis clar că „marinarilor” le-ar plăcea să-l vadă din nou pe vârf în tricoul alb-albastru.
19:30
Ce își dorește Mihai Stoica Oficialul FCSB-ului, mesaj cu miză sportivă pentru 2026: „Supercupa, abolirea regulii U21, record negativ de RMN-uri” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a început anul cu o listă clară de obiective și dorințe pentru 2026.
18:50
Fanii își pot lua rămas-bun Dinamo anunță un eveniment simbolic înainte de demolarea vechiului stadion: „Nimeni nu va pleca cu mâna goală” # Golazo.ro
Dinamo pregătește un eveniment special înainte de demolarea stadionului din Ștefan cel Mare. Momentul va marca oficial începutul lucrărilor pentru noua arenă, evaluată la aproximativ 172 de milioane de euro.
18:20
Sportivi răniți sau decedați Incendiul de Revelion, în clubul din Crans-Montana, a lăsat în urmă o tragedie imensă # Golazo.ro
O petrecere de Anul Nou s-a transformat într-o tragedie de proporții la Crans-Montana, una dintre cele mai cunoscute stațiuni montane din Elveția.
Ieri
17:50
Debut programat pentru Louis Atacantul român și-a aflat programul de pregătire la DC United. Câte meciuri are până la confruntarea cu Turcia # Golazo.ro
Louis Munteanu va lua parte alături de D.C. United la Coachella Valley Invitational 2026, turneu de presezon în care formația americană va întâlni Portland Timbers pe 7 februarie și Minnesota United FC pe 11 februarie.
17:10
Oportunități pe piața transferurilor Lewandowski, Bernardo Silva și Maignan, în ultimele 6 luni de contract + Alte staruri, în aceeași situație # Golazo.ro
Mai multe nume importante de la cluburi mari din Europa au intrat în ultimele 6 luni de contract începând cu data de 1 ianuarie.
17:00
Un egiptean la Barcelona Catalanii s-ar fi înțeles cu un atacant de doar 18 ani care va juca la Barça Atletic # Golazo.ro
Barcelona ar fi ajuns la un acord cu Al Ahly, campioana Egiptului, pentru împrumutul atacantului Hamza Abdelkarim.
16:20
Transfer de top la Râmnicu Vâlcea Echipa de handbal feminin a semnat cu o campioană mondială: „Sunt foarte entuziasmată” # Golazo.ro
Emilie Arntzen (32 de ani) este noua jucătoare a celor de la SCM Râmnicu Vâlcea.
16:00
Critici la adresa Cupei Africii Jucătorul naționalei calificate în optimi e revoltat: „Sunt încă de negăsit” # Golazo.ro
Cedric Bakambu, atacantul Republicii Democrate Congo, a criticat dur organizarea Cupei Africii pe Națiuni.
15:30
Dinamo a transferat un „câine” adevărat Aplicația clubului a picat, după imaginea postată cu jucătorul, din arhiva personală a acestuia # Golazo.ro
Fostul fundaș al Petrolului vine în scopul întăririi flancului stâng al „câinilor”, alături de Raul Opruț.
15:10
Wildcard pentru Venus Williams Americanca va deveni cea mai în vârstă jucătoare prezentă la Australian Open # Golazo.ro
Venus Williams a primit o invitație la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului.
14:50
Superliga, în cantonament Cluburile din Liga 1 încep pregătirea pentru a doua parte a sezonului. Craiova a plecat deja în Antalya » Programul amicalelor # Golazo.ro
Cluburile din Liga 1 se pregătesc pentru începerea cantonamentului din această iarnă.
14:40
Achitat! Fostul proprietar al lui Dallas Mavericks a scăpat de acuzațiile de fraudă cu criptomonede # Golazo.ro
Mark Cuban (67 de ani), fostul proprietar majoritar al clubului Dallas Mavericks, a fost achitat într-un presupus caz de fraudă cu criptomonede.
14:10
Dan Udrea scrie, pe GOLAZO.ro, despre Ionuț Stroe, care contestă „Legea Novak”.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.