Ngezana, out de la Cupa Africii Fundașul campioanei, eliminat de rivalul Epassy! Duel tare pentru dinamovist în sferturi
Golazo.ro, 5 ianuarie 2026 00:20
Africa de Sud - Camerun 1-2. Siyabonga Ngezana (28 de ani), părăsește Cupa Africii, după ce Devis Epassy (32 de ani) a impresionat.
• • •
Acum 30 minute
00:20
Acum o oră
00:10
Start de an perfect pentru Chivu Inter și-a luat revanșa cu Bologna și e pe primul loc în Serie A # Golazo.ro
INTER - BOLOGNA 3-1. Echipa antrenată de Cristi Chivu (45 de ani) a început cu dreptul anul 2026.
00:00
Ruben Amorim a răbufnit Reacție acidă la adresa conducerii lui Manchester United: „Am venit să fiu manager, nu antrenor! Nu plec!” # Golazo.ro
Ruben Amorim (40 de ani) a răbufnit la conferința de presă de la finalul meciului Leeds - Manchester United 1-1.
4 ianuarie 2026
23:50
Transferat de campioană FC Argeș își vinde vedeta în Europa! Ce sumă vor încasa piteștenii # Golazo.ro
Caio Martins (25 de ani), atacantul-vedetă al celor de la FC Argeș, va semna cu echipa letonă FC Riga.
Acum 2 ore
23:40
Sergio Ramos, patron în La Liga Fundașul vrea să-și cumpere fosta echipă, alături de un grup de investitori! Ofertă uriașă # Golazo.ro
Sergio Ramos (39 de ani), câștigătorul Cupei Mondiale din 2010 și EURO 2012, a lansat, împreună cu un grup de investitori, o ofertă pentru a cumpăra clubul Sevilla.
23:20
Rapid și-a găsit atacant FOTO. Transferul din La Liga a aterizat în cantonamentul din Antalya # Golazo.ro
Daniel Paraschiv (26 de ani), jucătorul celor de la Real Oviedo, va fi împrumutat la Rapid până în această vară, cu opțiune de transfer definitiv.
23:00
Barcelona a rupt blestemul Victorie uriașă pe terenul rivalei Real Madrid, în primul El Clasico al anului # Golazo.ro
Barcelona a învins-o pe Real Madrid, scor 105–100, chiar în capitala Spaniei, în primul El Clasico al anului la baschet masculin.
22:50
Ronaldo a pierdut primul loc Pentru prima dată în acest sezon, Al Nassr a fost detronată în Arabia Saudită! Echipa lui Inzaghi e noul lider # Golazo.ro
Damac - Al Hilal 0-2. Elevii lui Simone Inzaghi au profitat de „pasul” greșit făcut de Al-Nassr și a urcat pe prima poziție a campionatului.
Acum 4 ore
22:40
Manchester City și Chelsea au remizat, scor 1-1, în derby-ul etapei #20.
22:10
Tyson Fury revine în ring Pugilistul britanic a făcut anunțul: „M-am întors. Încă lovesc” # Golazo.ro
Tyson Fury (37 de ani), pugilistul britanic retras în urmă cu un an, a anunțat că va reveni în ring, în cursul acestui an.
22:00
S-au dus la ploaie! Zece echipe din Liga 1 se pregătesc acum în Antalya. Câte zile de ploaie le așteaptă! # Golazo.ro
Liga 1 s-a mutat în cantonament în sudul Turciei, Belek și Lara, zona Antalya. Dar nu e soarele așteptat. Vor fi multe zile de ploaie, ianuarie fiind a doua cea mai bogată lună în precipitații.
21:50
Calificare cu emoții Maroc e în sferturi la Cupei Africii, după ce s-a chinuit cu Tanzania! # Golazo.ro
Maroc - Tanzania 1-0. Gazdele s-au calificat în sferturi la Cupa Africii, după ce Brahim Diaz (26 de ani) a reușit să marcheze singurul gol al meciului, în ultima jumătate de oră de joc.
21:40
CFR Cluj schimbă strategia Decizie radicală luată de Iuliu Mureșan + emoții cu licența UEFA: „Îmi fac griji!” # Golazo.ro
Iuliu Mureșan (71 de ani), președintele clubului CFR Cluj, a anunțat că gruparea din Gruia se gândește să nu mai transfere jucători extracomunitari.
21:20
Bento Matheus Krepski (26 de ani), portarul celor de la Al-Nassr, este curtat de Genoa.
Acum 6 ore
20:40
Ciubotaru, avertizat Mesajul lui Dorinel Munteanu pentru jucătorul dorit cu insistență de FCSB: „Să nu cadă în capcană” # Golazo.ro
Dorinel Munteanu (57 de ani), antrenorul lui Hermannstadt, a vorbit despre situația lui Kevin Ciubotaru (21 de ani), fundașul stânga al sibienilor.
20:40
Al-Attiyah, start în forță la Raliul Dakar FOTO: Qatarezul, locul 2 în prima etapă » Cum s-au descurcat celelalte echipaje Dacia Sandriders # Golazo.ro
Echipajele Dacia Sandriders s-au clasat pe locurile 2, 10, 11 și 15 în prima etapă a Raliului Dakar 2026, la clasa auto. Cel mai bine s-au descurcat Nasser Al-Attiyah și Fabian Lurquin.
20:30
„Mi-a spus că nu are cancer” Englezii l-au sunat pe Dan Petrescu după ce au văzut ultimele imagini: „Într-o lună vrea să revină pe bancă!” # Golazo.ro
Dan Petrescu (58 de ani), fostul antrenor al celor de la CFR Cluj, a negat zvonurile că ar suferi de cancer.
20:30
Hat-trick de senzație FOTO. Pariul lui Xabi Alonso, dezlănțuit în lipsa lui Mbappe! Primele goluri în La Liga # Golazo.ro
REAL MADRID - BETIS 5-1. Gonzalo Garcia (21 de ani), atacantul formației antrenate de Xabi Alonso, a reușit un hat-trick de senzaţie în victoria „galacticilor”.
19:30
FCSB a renunțat la doi jucători Unul a semnat deja pe 3 ani cu Farul, altul merge la retrogradare # Golazo.ro
FCSB a renunțat la doi jucători chiar la începutul anului. Edward Neamțu (16 ani), jucător format la academia campioanei, a semnat cu Farul Constanța, în timp ce Laurențiu Vlăsceanu (20 de ani) va fi împrumutat la Unirea Slobozia.
18:50
„Doar așa va pleca” Ioan Varga neagă informațiile apărute în L'Equipe despre situația lui Kurt Zouma la CFR # Golazo.ro
Ioan Varga (66 de ani), patronul celor de la CFR Cluj, neagă posibilitatea ca fundașul Kurt Zouma (31 de ani) să plece fără să fie plătit de echipa sa.
Acum 8 ore
18:20
Momente de panică în Premier League Motivul pentru care startul partidei Fulham - Liverpool a fost amânat cu 15 minute # Golazo.ro
Startul partidei dintre Fulham și Liverpool a fost amânat cu 15 minute, din cauza unei urgențe medicale în tribune
18:20
Coșmarul continuă Marea speranță a Barcelonei va rata încă un an: „Nu-mi găsesc cuvintele” # Golazo.ro
Riqui Puig (26 de ani), mijlocașul celor de la Los Angeles Galaxy, s-a operat din nou la ligamentul încrucișat anterior.
18:00
„Ați fost înfometate?” Cum a descris dubla medaliată olimpică metodele stricte ale cuplului Bellu-Bitang: „Gândește-te că eram 8 ore în sală” # Golazo.ro
Monica Roșu (38 de ani), dublă medaliată olimpică la Atena, în 2004, a vorbit pe larg despre regimul strict al gimnastelor românce sub comanda antrenorilor Octavian Bellu și Mariana Bitang.
17:20
Părăsit de tată când avea 8 luni Drama lui Eric de Oliveira, crescut doar de familia din partea mamei: „Am crescut cu un fel de ură înăutrul meu” # Golazo.ro
Eric de Oliveira (40 de ani), unul dintre cei mai bun jucători străini care au evoluat în Liga 1, a povestit una dintre dramele copilăriei sale.
16:50
Probleme mari pentru Valencia Geamul autocarului a fost spart, după ce echipa a ajuns din nou într-o situație critică » Reacția clubului # Golazo.ro
Valencia a emis un comunicat după incidentul din urma ultimului eșec din La Liga, scor 1-4, cu Celta Vigo, formația lui Ionuț Radu.
Acum 12 ore
16:10
Alibek Aliev, oficial la CFR Clujenii l-au prezentat pe înlocuitorul lui Louis Munteanu. Cifrele atacantului # Golazo.ro
CFR Cluj l-a prezentat oficial pe Alibek Aliev (29 de ani), atacant venit din prima ligă a Suediei.
15:50
„Asta e lecția învățată!” Grameni si Aioani au tras alarma în cantonamentul Rapidului din Antalya: „Ne pune-n gardă” # Golazo.ro
Rapid a avut duminică prima conferință în Turcia, cu Dina Grameni și Marian Aioani.
15:40
Cristian Fogarassy, vicepreședintele celor de la Petrolul Ploiești, a povestit cum s-a ajuns la despărțirea de Valentin Țicu (25 de ani).
15:00
Intrare horror în Ligue 1 FOTO: Tagliafico, pus la pământ de un fault brutal al lui Mamadou Coulibaly, în Monaco - Lyon # Golazo.ro
Monaco - Lyon 1-3. Moment terifiant la partida de sâmbătă din Ligue 1.
14:00
De la Rapid la Petrolul? Doi fotbaliști giuleșteni sunt doriți de ploieșteni: „Sperăm că ajungem la o înțelegere cât mai repede” # Golazo.ro
Petrolul Ploiești se află în discuții pentru transferul a doi jucători de la Rapid.
13:30
L-a făcut pe Maduro să plângă Decizia care l-a afectat pe președintele Venezuelei, capturat de SUA: „A fost oribil” # Golazo.ro
Nicolas Maduro, președintele din Venezuela, s-a declarat în trecut un fan al Barcelonei și a dezvăluit momentul care l-a făcut să plângă.
12:50
Tânărul fundaș a avut evoluții foarte bune în ultimele două sezoane și a stârnit interesul mai multor cluburi din afară, dar și din România.
12:00
„Made in Romania”, în vestiar la Al-Ahly VIDEO: Ivan Toney și colegii lui au sărbătorit „românește” victoria cu echipa lui Cristiano Ronaldo # Golazo.ro
Al-Ahli - Al-Nassr 3-2. Formația lui Ivan Toney s-a impus în fața echipei lui Cristiano Ronaldo și Joao Felix.
Acum 24 ore
11:20
Raul Rotund, out de la Slobozia Tânărul atacant al lui Dinamo nu ar mai fi dorit la formația ialomițeană. Ce opțiuni de împrumut există # Golazo.ro
Raul Rotund (20 de ani) nu mai este dorit de Unirea Slobozia, formație la care a ajuns de la Dinamo, sub formă de împrumut.
10:50
Are Barcelona la picioare FOTO: Joan Garcia, evoluție senzațională în derby-ul cu Espanyol » Intervenții și cifre incredibile # Golazo.ro
Espanyol - Barcelona 0-2. Joan Garcia (24 de ani) a fost eroul partidei din etapa #18 din La Liga.
10:30
Lucescu nu pierde timpul Decizia luată de selecționer în primele zile ale lui 2026. Pregătește barajul cu Turcia pentru CM 2026 # Golazo.ro
Mircea Lucescu (80 de ani) s-a întors rapid la treabă pentru pregătirea barajului pentru CM 2026.
09:10
Impresionat de noul transfer Mihai Stoica îi prevede un viitor strălucit la FCSB: „N-am nicio emoție. El are totul filmat” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, este impresionat de Andre Duarte (28 de ani).
Ieri
23:40
„E pe cont propriu” Tavi Popescu, pe lista neagră a lui Mihai Stoica: „Am renunțat să mă rog de unii să ajungă fotbaliști” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani) a vorbit despre situația în care se află Octavian Popescu (22 de ani) la FCSB.
23:00
Momente tensionate în Premier League VIDEO+FOTO. Scandal la finalul partidei Bournemouth - Arsenal 2-3: jucătorii l-au înconjurat instant pe arbitru # Golazo.ro
Bournemouth - Arsenal 2-3. Au fost momente tensionate la finalul meciului de pe „Vitality Stadium”.
22:20
Decizie finală în privința lui Chiricheș Ce se întâmplă cu veteranul celor de la FCSB: „I-am propus asta” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele consiliului de administrație de la FCSB, a vorbit despre situația lui Vlad Chiricheș (36 de ani).
22:10
„I s-a anulat un zbor” Jucătorul lui FCSB va sosi cu întârziere în cantonamentul din Antalya. Cine mai absentează # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a anunțat absențele din lotul care va efectua cantonamentul în Antalya.
22:00
„E concurenţă” Elvir Koljic a văzut ce transfer vrea să facă Rapid și a reacționat: „O să ne ajute” # Golazo.ro
Elvir Koljic (30 de ani), atacantul celor de la Rapid, a vorbit posibilul transfer al lui Daniel Paraschiv (26 de ani) în Giulești.
21:40
Scandări macabre și violente Jucătorul Barcelonei, ținta suporterilor adverși înaintea derby-ului: „Îl vrem decapitat” # Golazo.ro
Joan Garcia (24 de ani), portarul celor de la Barcelona, va avea parte de o primire ostilă din partea fanilor lui Espanyol înaintea duelului direct din La Liga.
21:30
„Nu fi obraznic!” Mihai Stoica a fost iritat de mesajul primit de la agentul jucătorului care va semna cu Rapid: „M-a disperat!” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație a lui FCSB, a dezvăluit că agentul lui Daniel Paraschiv l-a propus pe jucător cu insistență la campioana României.
21:00
FCSB a decis Ce se va întâmpla cu Denis Alibec, după ce mai multe cluburi și-au anunțat interesul # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație a celor de la FCSB, a dezvăluit ce se va întâmpla cu Denis Alibec (34 de ani).
20:40
Mesaj de încurajare pentru Țicu Un fost căpitan al lui Dinamo: „Ştiu cât de mult a suferit în această perioadă” + Cum a fost primit primit fundașul de noii să # Golazo.ro
Sergiu Hanca (33 de ani), fotbalistul celor de la Petrolul Ploiești, a comentat transferul lui Valentin Țicu (25 de ani) la Dinamo.
20:10
Doliu în Bulgaria A murit antrenorul care a condus naționala până în finala mică a Cupei Mondiale # Golazo.ro
Dimitar Penev, antrenorul care a condus naționala Bulgariei spre cea mai bună campanie la Cupa Mondială, a decedat.
20:10
Varga, „săgeți” spre Dinamo CFR nu dă jucătorul în „Ștefan cel Mare”: „Mi-au dat bani de țigări! N-au cu ce să-l cumpere” # Golazo.ro
Ioan Varga, patronul celor de la CFR Cluj, a reacționat dur în legătură cu un posibil transfer al lui Matei Ilie (23 de ani) la Dinamo.
20:00
20:00
„Cu toţii aşteptam!” Ce a declarat Zeljko Kopic la plecarea cu Dinamo în Antalya: „Dacă Guardiola poate, atunci pot şi eu” # Golazo.ro
Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul lui Dinamo, a vorbit înainte de plecarea roș-albilor în cantonamentul din Antalya (3-12 ianuarie).
