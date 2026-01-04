Șucu pregătește lovitura Colegul lui Cristiano Ronaldo e pe lista de transferuri
Golazo.ro, 4 ianuarie 2026 21:20
Bento Matheus Krepski (26 de ani), portarul celor de la Al-Nassr, este curtat de Genoa.
• • •
Alte ştiri de Golazo.ro
Acum 10 minute
21:40
CFR Cluj schimbă strategia Decizie radicală luată de Iuliu Mureșan + emoții cu licența UEFA: „Îmi fac griji!” # Golazo.ro
Iuliu Mureșan (71 de ani), președintele clubului CFR Cluj, a anunțat că gruparea din Gruia se gândește să nu mai transfere jucători extracomunitari.
Acum 30 minute
21:20
Bento Matheus Krepski (26 de ani), portarul celor de la Al-Nassr, este curtat de Genoa.
Acum 2 ore
20:40
Ciubotaru, avertizat Mesajul lui Dorinel Munteanu pentru jucătorul dorit cu insistență de FCSB: „Să nu cadă în capcană” # Golazo.ro
Dorinel Munteanu (57 de ani), antrenorul lui Hermannstadt, a vorbit despre situația lui Kevin Ciubotaru (21 de ani), fundașul stânga al sibienilor.
20:40
Al-Attiyah, start în forță la Raliul Dakar FOTO: Qatarezul, locul 2 în prima etapă » Cum s-au descurcat celelalte echipaje Dacia Sandriders # Golazo.ro
Echipajele Dacia Sandriders s-au clasat pe locurile 2, 10, 11 și 15 în prima etapă a Raliului Dakar 2026, la clasa auto. Cel mai bine s-au descurcat Nasser Al-Attiyah și Fabian Lurquin.
20:30
„Mi-a spus că nu are cancer” Englezii l-au sunat pe Dan Petrescu după ce au văzut ultimele imagini: „Într-o lună vrea să revină pe bancă!” # Golazo.ro
Dan Petrescu (58 de ani), fostul antrenor al celor de la CFR Cluj, a negat zvonurile că ar suferi de cancer.
20:30
Hat-trick de senzație FOTO. Pariul lui Xabi Alonso, dezlănțuit în lipsa lui Mbappe! Primele goluri în La Liga # Golazo.ro
REAL MADRID - BETIS 5-1. Gonzalo Garcia (21 de ani), atacantul formației antrenate de Xabi Alonso, a reușit un hat-trick de senzaţie în victoria „galacticilor”.
Acum 4 ore
19:30
FCSB a renunțat la doi jucători Unul a semnat deja pe 3 ani cu Farul, altul merge la retrogradare # Golazo.ro
FCSB a renunțat la doi jucători chiar la începutul anului. Edward Neamțu (16 ani), jucător format la academia campioanei, a semnat cu Farul Constanța, în timp ce Laurențiu Vlăsceanu (20 de ani) va fi împrumutat la Unirea Slobozia.
18:50
„Doar așa va pleca” Ioan Varga neagă informațiile apărute în L'Equipe despre situația lui Kurt Zouma la CFR # Golazo.ro
Ioan Varga (66 de ani), patronul celor de la CFR Cluj, neagă posibilitatea ca fundașul Kurt Zouma (31 de ani) să plece fără să fie plătit de echipa sa.
18:20
Momente de panică în Premier League Motivul pentru care startul partidei Fulham - Liverpool a fost amânat cu 15 minute # Golazo.ro
Startul partidei dintre Fulham și Liverpool a fost amânat cu 15 minute, din cauza unei urgențe medicale în tribune
18:20
Coșmarul continuă Marea speranță a Barcelonei va rata încă un an: „Nu-mi găsesc cuvintele” # Golazo.ro
Riqui Puig (26 de ani), mijlocașul celor de la Los Angeles Galaxy, s-a operat din nou la ligamentul încrucișat anterior.
18:00
„Ați fost înfometate?” Cum a descris dubla medaliată olimpică metodele stricte ale cuplului Bellu-Bitang: „Gândește-te că eram 8 ore în sală” # Golazo.ro
Monica Roșu (38 de ani), dublă medaliată olimpică la Atena, în 2004, a vorbit pe larg despre regimul strict al gimnastelor românce sub comanda antrenorilor Octavian Bellu și Mariana Bitang.
Acum 6 ore
17:20
Părăsit de tată când avea 8 luni Drama lui Eric de Oliveira, crescut doar de familia din partea mamei: „Am crescut cu un fel de ură înăutrul meu” # Golazo.ro
Eric de Oliveira (40 de ani), unul dintre cei mai bun jucători străini care au evoluat în Liga 1, a povestit una dintre dramele copilăriei sale.
16:50
Probleme mari pentru Valencia Geamul autocarului a fost spart, după ce echipa a ajuns din nou într-o situație critică » Reacția clubului # Golazo.ro
Valencia a emis un comunicat după incidentul din urma ultimului eșec din La Liga, scor 1-4, cu Celta Vigo, formația lui Ionuț Radu.
16:10
Alibek Aliev, oficial la CFR Clujenii l-au prezentat pe înlocuitorul lui Louis Munteanu. Cifrele atacantului # Golazo.ro
CFR Cluj l-a prezentat oficial pe Alibek Aliev (29 de ani), atacant venit din prima ligă a Suediei.
15:50
„Asta e lecția învățată!” Grameni si Aioani au tras alarma în cantonamentul Rapidului din Antalya: „Ne pune-n gardă” # Golazo.ro
Rapid a avut duminică prima conferință în Turcia, cu Dina Grameni și Marian Aioani.
Acum 8 ore
15:40
Cristian Fogarassy, vicepreședintele celor de la Petrolul Ploiești, a povestit cum s-a ajuns la despărțirea de Valentin Țicu (25 de ani).
15:00
Intrare horror în Ligue 1 FOTO: Tagliafico, pus la pământ de un fault brutal al lui Mamadou Coulibaly, în Monaco - Lyon # Golazo.ro
Monaco - Lyon 1-3. Moment terifiant la partida de sâmbătă din Ligue 1.
14:00
De la Rapid la Petrolul? Doi fotbaliști giuleșteni sunt doriți de ploieșteni: „Sperăm că ajungem la o înțelegere cât mai repede” # Golazo.ro
Petrolul Ploiești se află în discuții pentru transferul a doi jucători de la Rapid.
Acum 12 ore
13:30
L-a făcut pe Maduro să plângă Decizia care l-a afectat pe președintele Venezuelei, capturat de SUA: „A fost oribil” # Golazo.ro
Nicolas Maduro, președintele din Venezuela, s-a declarat în trecut un fan al Barcelonei și a dezvăluit momentul care l-a făcut să plângă.
12:50
Tânărul fundaș a avut evoluții foarte bune în ultimele două sezoane și a stârnit interesul mai multor cluburi din afară, dar și din România.
12:00
„Made in Romania”, în vestiar la Al-Ahly VIDEO: Ivan Toney și colegii lui au sărbătorit „românește” victoria cu echipa lui Cristiano Ronaldo # Golazo.ro
Al-Ahli - Al-Nassr 3-2. Formația lui Ivan Toney s-a impus în fața echipei lui Cristiano Ronaldo și Joao Felix.
11:20
Raul Rotund, out de la Slobozia Tânărul atacant al lui Dinamo nu ar mai fi dorit la formația ialomițeană. Ce opțiuni de împrumut există # Golazo.ro
Raul Rotund (20 de ani) nu mai este dorit de Unirea Slobozia, formație la care a ajuns de la Dinamo, sub formă de împrumut.
10:50
Are Barcelona la picioare FOTO: Joan Garcia, evoluție senzațională în derby-ul cu Espanyol » Intervenții și cifre incredibile # Golazo.ro
Espanyol - Barcelona 0-2. Joan Garcia (24 de ani) a fost eroul partidei din etapa #18 din La Liga.
10:30
Lucescu nu pierde timpul Decizia luată de selecționer în primele zile ale lui 2026. Pregătește barajul cu Turcia pentru CM 2026 # Golazo.ro
Mircea Lucescu (80 de ani) s-a întors rapid la treabă pentru pregătirea barajului pentru CM 2026.
09:10
Impresionat de noul transfer Mihai Stoica îi prevede un viitor strălucit la FCSB: „N-am nicio emoție. El are totul filmat” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, este impresionat de Andre Duarte (28 de ani).
Acum 24 ore
23:40
„E pe cont propriu” Tavi Popescu, pe lista neagră a lui Mihai Stoica: „Am renunțat să mă rog de unii să ajungă fotbaliști” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani) a vorbit despre situația în care se află Octavian Popescu (22 de ani) la FCSB.
23:00
Momente tensionate în Premier League VIDEO+FOTO. Scandal la finalul partidei Bournemouth - Arsenal 2-3: jucătorii l-au înconjurat instant pe arbitru # Golazo.ro
Bournemouth - Arsenal 2-3. Au fost momente tensionate la finalul meciului de pe „Vitality Stadium”.
22:20
Decizie finală în privința lui Chiricheș Ce se întâmplă cu veteranul celor de la FCSB: „I-am propus asta” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele consiliului de administrație de la FCSB, a vorbit despre situația lui Vlad Chiricheș (36 de ani).
22:10
„I s-a anulat un zbor” Jucătorul lui FCSB va sosi cu întârziere în cantonamentul din Antalya. Cine mai absentează # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a anunțat absențele din lotul care va efectua cantonamentul în Antalya.
22:00
„E concurenţă” Elvir Koljic a văzut ce transfer vrea să facă Rapid și a reacționat: „O să ne ajute” # Golazo.ro
Elvir Koljic (30 de ani), atacantul celor de la Rapid, a vorbit posibilul transfer al lui Daniel Paraschiv (26 de ani) în Giulești.
Ieri
21:40
Scandări macabre și violente Jucătorul Barcelonei, ținta suporterilor adverși înaintea derby-ului: „Îl vrem decapitat” # Golazo.ro
Joan Garcia (24 de ani), portarul celor de la Barcelona, va avea parte de o primire ostilă din partea fanilor lui Espanyol înaintea duelului direct din La Liga.
21:30
„Nu fi obraznic!” Mihai Stoica a fost iritat de mesajul primit de la agentul jucătorului care va semna cu Rapid: „M-a disperat!” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație a lui FCSB, a dezvăluit că agentul lui Daniel Paraschiv l-a propus pe jucător cu insistență la campioana României.
21:00
FCSB a decis Ce se va întâmpla cu Denis Alibec, după ce mai multe cluburi și-au anunțat interesul # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație a celor de la FCSB, a dezvăluit ce se va întâmpla cu Denis Alibec (34 de ani).
20:40
Mesaj de încurajare pentru Țicu Un fost căpitan al lui Dinamo: „Ştiu cât de mult a suferit în această perioadă” + Cum a fost primit primit fundașul de noii să # Golazo.ro
Sergiu Hanca (33 de ani), fotbalistul celor de la Petrolul Ploiești, a comentat transferul lui Valentin Țicu (25 de ani) la Dinamo.
20:10
Doliu în Bulgaria A murit antrenorul care a condus naționala până în finala mică a Cupei Mondiale # Golazo.ro
Dimitar Penev, antrenorul care a condus naționala Bulgariei spre cea mai bună campanie la Cupa Mondială, a decedat.
20:10
Varga, „săgeți” spre Dinamo CFR nu dă jucătorul în „Ștefan cel Mare”: „Mi-au dat bani de țigări! N-au cu ce să-l cumpere” # Golazo.ro
Ioan Varga, patronul celor de la CFR Cluj, a reacționat dur în legătură cu un posibil transfer al lui Matei Ilie (23 de ani) la Dinamo.
20:00
20:00
„Cu toţii aşteptam!” Ce a declarat Zeljko Kopic la plecarea cu Dinamo în Antalya: „Dacă Guardiola poate, atunci pot şi eu” # Golazo.ro
Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul lui Dinamo, a vorbit înainte de plecarea roș-albilor în cantonamentul din Antalya (3-12 ianuarie).
19:20
„A pledat nevinovat” Noi detalii în cazul accidentului lui Anthony Joshua din Nigeria » Cum i-a salvat șoferul viața # Golazo.ro
Avocatul șoferului lui Anthony Joshua a oferit detalii despre accidentul petrecut în Nigeria.
18:50
„Să nu vină!” Valentin Ceaușescu, scos din sărite de un apel despre transferul lui Gică Popescu: „M-am dus după el” # Golazo.ro
Constantin Dănilescu, conducător al clubului Steaua în perioada 1987-1999, l-a enervat pe Valentin Ceaușescu, cu un apel legat de transferul lui Gică Popescu.
18:40
Arena, acoperită de zăpadă Imagini spectaculoase cu cel mai mare stadion al țării, în pauza competițională: când se joacă acolo primul meci din 2026 # Golazo.ro
Dinamo a postat o serie de imagini spectaculoase pe rețelele de socializare, cu Arena Națională acoperită de zăpadă.
17:50
Lovitură pregătită de CFR Cluj Negocieri avansate pentru transferul unui fotbalist de la AC Milan! # Golazo.ro
CFR Cluj negociază cu AC Milan pentru transferul internaționalului român de tineret, Matteo Duțu (20 de ani).
17:50
Metaloglobus va juca un meci amical, în cantonamentul din Antalya, împotriva echipei lui Ianis Hagi.
17:20
Nu vrea să plece de la FCSB Liderul roș-albaștrilor a refuzat o ofertă importantă: „Dacă voia, era deja acolo” # Golazo.ro
Florin Tănase (31 de ani), liderul lui FCSB, ar fi putut părăsi echipa în această iarnă, însă a ales să rămână la București, pentru a pune umărul la redresarea echipei, după un sezon sub așteptări.
17:20
„Mi-a spus că mă împușcă” Un traficant l-a salvat pe Felipe Melo: „Ieșeam cu oameni periculoși până m-a luat el deoparte” # Golazo.ro
Felipe Melo (42 de ani), fostul jucător de la Inter și Juventus, a dezvăluit că un traficant de droguri a fost cel care l-a forțat să se îndepărteze de anturajul periculos din Brazilia.
17:20
Înapoi pe San Siro? Interul lui Chivu e favorit în lupta cu Barcelona, pentru transferul începutului de an # Golazo.ro
Inter ar dori să-l transfere pe Joao Cancelo (31 de ani), fundașul lui Al Hilal.
17:20
Joan Garcia sau Lamine Yamal? Răspuns agresiv al unui jucător de la Espanyol înaintea derby-ului cu Barcelona: „Îl voi călca în picioare” # Golazo.ro
Pere Milla (33 de ani), jucătorul celor de la Espanyol, a stârnit controverse înaintea derby-ului cu Barcelona.
17:20
O părăsește pe Rapid Nu a bifat niciun minut în acest sezon și e pe punctul de a pleca din Giulești # Golazo.ro
Fundașul Cristi Ignat (22 de ani) ar putea fi cedat de Rapid sub formă de împrumut, pentru a putea bifa mai multe minute.
17:00
„Unii spun că suntem fierari” Cristi Chivu vrea revanșa cu Bologna: „Îmi place când jucătorii mei au curajul să facă asta” # Golazo.ro
Cristi Chivu (45 de ani) a prefațat partida cu Bologna, programată în etapa #18 din Serie A.
16:50
„FCSB va fi în play-off” Antrenorul unei rivale din Liga 1, despre șansele campioanei la un nou titlu: „Atunci ar fi inclusă în grupul celor trei” # Golazo.ro
Adrian Mihalcea (49 de ani) a vorbit despre lupta pentru locurile de play-off și pentru titlu. Ce spune antrenorul celor de la UTA Arad despre FCSB.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.