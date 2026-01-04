„Asta e lecția învățată!” Grameni si Aioani au tras alarma în cantonamentul Rapidului din Antalya: „Ne pune-n gardă”

Golazo.ro, 4 ianuarie 2026 15:50

Rapid a avut duminică prima conferință în Turcia, cu Dina Grameni și Marian Aioani.

• • •

Acum 30 minute
16:10
Alibek Aliev, oficial la CFR Clujenii l-au prezentat pe înlocuitorul lui Louis Munteanu. Cifrele atacantului Golazo.ro
CFR Cluj l-a prezentat oficial pe Alibek Aliev (29 de ani), atacant venit din prima ligă a Suediei.
Acum o oră
15:50
15:40
Cum a ajuns Țicu la Dinamo Un șef de la Petrolul explică: „A fost o discuție” Golazo.ro
Cristian Fogarassy, vicepreședintele celor de la Petrolul Ploiești, a povestit cum s-a ajuns la despărțirea de Valentin Țicu (25 de ani).
Acum 2 ore
15:00
Intrare horror în Ligue 1 FOTO: Tagliafico, pus la pământ de un fault brutal al lui Mamadou Coulibaly, în Monaco - Lyon Golazo.ro
Monaco - Lyon 1-3. Moment terifiant la partida de sâmbătă din Ligue 1.
Acum 4 ore
14:00
De la Rapid la Petrolul? Doi fotbaliști giuleșteni sunt doriți de ploieșteni: „Sperăm că ajungem la o înțelegere cât mai repede” Golazo.ro
Petrolul Ploiești se află în discuții pentru transferul a doi jucători de la Rapid.
13:30
L-a făcut pe Maduro să plângă Decizia care l-a afectat pe președintele Venezuelei, capturat de SUA: „A fost oribil” Golazo.ro
Nicolas Maduro, președintele din Venezuela, s-a declarat în trecut un fan al Barcelonei și a dezvăluit momentul care l-a făcut să plângă.
12:50
Matei Ilie pleacă de la CFR Cluj Cu ce echipă s-a înțeles fundașul formației din Gruia  Golazo.ro
Tânărul fundaș a avut evoluții foarte bune în ultimele două sezoane și a stârnit interesul mai multor cluburi din afară, dar și din România.
Acum 6 ore
12:00
„Made in Romania”, în vestiar la Al-Ahly VIDEO: Ivan Toney și colegii lui au sărbătorit „românește” victoria cu echipa lui Cristiano Ronaldo Golazo.ro
Al-Ahli - Al-Nassr 3-2. Formația lui Ivan Toney s-a impus în fața echipei lui Cristiano Ronaldo și Joao Felix.
11:20
Raul Rotund, out de la Slobozia Tânărul atacant al lui Dinamo nu ar mai fi dorit la formația ialomițeană. Ce opțiuni de împrumut există Golazo.ro
Raul Rotund (20 de ani) nu mai este dorit de Unirea Slobozia, formație la care a ajuns de la Dinamo, sub formă de împrumut.
10:50
Are Barcelona la picioare FOTO: Joan Garcia, evoluție senzațională în derby-ul cu Espanyol » Intervenții și cifre incredibile Golazo.ro
Espanyol - Barcelona 0-2. Joan Garcia (24 de ani) a fost eroul partidei din etapa #18 din La Liga.
Acum 8 ore
10:30
Lucescu nu pierde timpul Decizia luată de selecționer în primele zile ale lui 2026. Pregătește barajul cu Turcia pentru CM 2026 Golazo.ro
Mircea Lucescu (80 de ani) s-a întors rapid la treabă pentru pregătirea barajului pentru CM 2026.
09:10
Impresionat de noul transfer  Mihai Stoica îi prevede un viitor strălucit la FCSB: „N-am nicio emoție. El are totul filmat” Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, este impresionat de Andre Duarte (28 de ani).
Acum 24 ore
23:40
„E pe cont propriu” Tavi Popescu, pe lista neagră a lui Mihai Stoica: „Am renunțat să mă rog de unii să ajungă fotbaliști” Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani) a vorbit despre situația în care se află Octavian Popescu (22 de ani) la FCSB.
23:00
Momente tensionate în Premier League VIDEO+FOTO. Scandal la finalul partidei  Bournemouth - Arsenal 2-3: jucătorii l-au înconjurat instant pe arbitru Golazo.ro
Bournemouth - Arsenal 2-3. Au fost momente tensionate la finalul meciului de pe „Vitality Stadium”.
22:20
Decizie finală în privința lui Chiricheș Ce se întâmplă cu veteranul celor  de la FCSB: „I-am propus asta” Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele consiliului de administrație de la FCSB, a vorbit despre situația lui Vlad Chiricheș (36 de ani).
22:10
„I s-a anulat un zbor” Jucătorul lui FCSB va sosi cu întârziere în cantonamentul din Antalya. Cine mai absentează Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a anunțat absențele din lotul care va efectua cantonamentul în Antalya.
22:00
„E concurenţă” Elvir Koljic a văzut ce transfer vrea să facă Rapid și a reacționat: „O să ne ajute” Golazo.ro
Elvir Koljic (30 de ani), atacantul celor de la Rapid, a vorbit posibilul transfer al lui Daniel Paraschiv (26 de ani) în Giulești.
21:40
Scandări macabre și violente  Jucătorul Barcelonei, ținta suporterilor adverși înaintea derby-ului: „Îl vrem decapitat” Golazo.ro
Joan Garcia (24 de ani), portarul celor de la Barcelona, va avea parte de o primire ostilă din partea fanilor lui Espanyol înaintea duelului direct din La Liga.
21:30
„Nu fi obraznic!” Mihai Stoica a fost iritat de mesajul primit de la agentul jucătorului care va semna cu Rapid: „M-a disperat!” Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație a lui FCSB, a dezvăluit că agentul lui Daniel Paraschiv l-a propus pe jucător cu insistență la campioana României.
21:00
FCSB a decis   Ce se va întâmpla cu Denis Alibec, după ce mai multe cluburi și-au anunțat interesul Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație a celor de la FCSB, a dezvăluit ce se va întâmpla cu Denis Alibec (34 de ani).
20:40
Mesaj de încurajare pentru Țicu Un fost căpitan al lui Dinamo: „Ştiu cât de mult  a suferit în această perioadă” + Cum a fost primit primit fundașul de noii să Golazo.ro
Sergiu Hanca (33 de ani), fotbalistul celor de la Petrolul Ploiești, a comentat transferul lui Valentin Țicu (25 de ani) la Dinamo.
20:10
Doliu în Bulgaria A murit antrenorul care a condus naționala până în finala mică a Cupei Mondiale Golazo.ro
Dimitar Penev, antrenorul care a condus naționala Bulgariei spre cea mai bună campanie la Cupa Mondială, a decedat.
20:10
Varga, „săgeți”  spre Dinamo  CFR nu dă jucătorul în „Ștefan cel Mare”: „Mi-au dat bani de țigări! N-au cu ce să-l cumpere” Golazo.ro
Ioan Varga, patronul celor de la CFR Cluj, a reacționat dur în legătură cu un posibil transfer al lui Matei Ilie (23 de ani) la Dinamo.
20:00
 Andrei Burcă are antrenor nou „Tricolorul” va fi pregătit de un fost fotbalist al Barcelonei,  ales în locul lui Șumudică Golazo.ro
20:00
„Cu toţii aşteptam!”  Ce a declarat Zeljko Kopic la plecarea cu Dinamo în Antalya: „Dacă Guardiola poate, atunci pot şi eu” Golazo.ro
Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul lui Dinamo, a vorbit înainte de plecarea roș-albilor în cantonamentul din Antalya (3-12 ianuarie).
19:20
„A pledat nevinovat” Noi detalii în cazul accidentului lui Anthony Joshua din Nigeria » Cum i-a salvat șoferul viața Golazo.ro
Avocatul șoferului lui Anthony Joshua a oferit detalii despre accidentul petrecut în Nigeria.
18:50
„Să nu vină!”  Valentin Ceaușescu, scos din sărite de un apel despre transferul lui Gică Popescu: „M-am dus după el” Golazo.ro
Constantin Dănilescu, conducător al clubului Steaua în perioada 1987-1999, l-a enervat pe Valentin Ceaușescu, cu un apel legat de transferul lui Gică Popescu.
18:40
Arena, acoperită de zăpadă Imagini spectaculoase cu cel mai mare stadion al țării, în pauza competițională: când se joacă acolo primul meci din 2026  Golazo.ro
Dinamo a postat o serie de imagini spectaculoase pe rețelele de socializare, cu Arena Națională acoperită de zăpadă.
17:50
Lovitură pregătită de CFR Cluj Negocieri avansate pentru transferul unui fotbalist de la AC Milan! Golazo.ro
CFR Cluj negociază cu AC Milan pentru transferul internaționalului român de tineret, Matteo Duțu (20 de ani).
17:50
Amical „de lux” în Antalya Codașa din Liga 1 va juca împotriva echipei lui Ianis Hagi Golazo.ro
Metaloglobus va juca un meci amical, în cantonamentul din Antalya, împotriva echipei lui Ianis Hagi.
17:20
Nu vrea să plece de la FCSB  Liderul roș-albaștrilor a refuzat o ofertă importantă: „Dacă voia, era deja acolo” Golazo.ro
Florin Tănase (31 de ani), liderul lui FCSB, ar fi putut părăsi echipa în această iarnă, însă a ales să rămână la București, pentru a pune umărul la redresarea echipei, după un sezon sub așteptări.
17:20
„Mi-a spus că mă împușcă” Un traficant l-a salvat pe Felipe Melo: „Ieșeam cu oameni periculoși până m-a luat el deoparte” Golazo.ro
Felipe Melo (42 de ani), fostul jucător de la Inter și Juventus, a dezvăluit că un traficant de droguri a fost cel care l-a forțat să se îndepărteze de anturajul periculos din Brazilia.
17:20
Înapoi pe San Siro?  Interul lui Chivu e favorit în lupta cu Barcelona, pentru transferul începutului de an Golazo.ro
Inter ar dori să-l transfere pe Joao Cancelo (31 de ani), fundașul lui Al Hilal.
17:20
Joan Garcia sau Lamine Yamal? Răspuns agresiv al unui jucător de la Espanyol înaintea derby-ului cu Barcelona: „Îl voi călca în picioare” Golazo.ro
Pere Milla (33 de ani), jucătorul celor de la Espanyol, a stârnit controverse înaintea derby-ului cu Barcelona.
17:20
O părăsește pe Rapid Nu a bifat niciun minut în acest sezon și e pe punctul de a pleca din Giulești Golazo.ro
Fundașul Cristi Ignat (22 de ani) ar putea fi cedat de Rapid sub formă de împrumut, pentru a putea bifa mai multe minute.
17:00
„Unii spun că suntem fierari” Cristi Chivu vrea revanșa cu Bologna: „Îmi place când jucătorii mei au curajul să facă asta” Golazo.ro
Cristi Chivu (45 de ani) a prefațat partida cu Bologna, programată în etapa #18 din Serie A.
16:50
„FCSB va fi în play-off” Antrenorul unei rivale din Liga 1, despre șansele campioanei la un nou titlu: „Atunci ar fi inclusă în grupul celor trei” Golazo.ro
Adrian Mihalcea (49 de ani) a vorbit despre lupta pentru locurile de play-off și pentru titlu. Ce spune antrenorul celor de la UTA Arad despre FCSB.
16:40
„Au pierdut un antrenor incredibil”  Pep Guardiola crede că rivala din Premier League a făcut o mare greșeală Golazo.ro
Pep Guardiola (54 de ani), antrenorul lui Manchester City, a vorbit despre plecarea lui Enzo Maresca (45 de ani) de la Chelsea.
Ieri
16:30
A spălat banii câștigați din pariuri Noi detalii despre arestarea fostului oficial de la Galatasaray » Turcii dau suma exactă Golazo.ro
Erden Timur, fostul vicepreședinte al clubului Galatasaray, a fost arestat pentru spălare de bani, fiind implicat în scandalul pariurilor din Turcia.
16:10
„L-au primit foarte bine” Iuliu Mureșan, detalii despre sosirea lui Louis Munteanu la DC United: „A emis și niște pretenții” Golazo.ro
Iuliu Mureșan, președintele clubului CFR Cluj, a anunțat că Louis Munteanu a ajuns în SUA, la DC United.
15:50
Eissat, cu Dinamo în Antalya  Lotul lui Kopic pentru cantonamentul de iarnă » Apariție surprinzătoare: „E un tânăr de perspectivă” Golazo.ro
Dinamo București se va pregăti pentru reluarea sezonului de Liga 1 într-un cantonament organizat în Turcia, în Antalya.
15:40
Cristian Geambașu A înțeles Țicu? Golazo.ro
Noul fundaș stânga al lui Dinamo, singurul transfer de până acum al roș-albilor, are în spate un calvar, dar și un coșmar pe care l-a provocat unui coleg de generație.
15:20
Pleacă Tudose și Caio? Bogdan Andone, detalii despre cei mai curtați jucători de la FC Argeș: „Avem niște oferte concrete” Golazo.ro
Bogdan Andone, antrenorul lui FC Argeș, a oferit câteva declarații înainte de plecarea în cantonament. A vorbit despre adversarii pe care îi va întâlni în Turcia, dar mai ales despre situația lui Caio Ferreira și a lui Mario Tudose.
15:10
„Vă rog să nu mă abandonați” Suspendat de un an, Mykhailo Mudryk le-a transmis un mesaj fanilor lui Chelsea Golazo.ro
Mykhailo Mudryk (24 de ani), atacantul celor de la Chelsea, le-a transmis un mesaj fanilor grupării londoneze.
14:50
Chelsea, ca FCSB? Enzo Maresca a ales să demisioneze, deranjat de ce se întâmpla la clubul londonez Golazo.ro
Enzo Maresca (45 de ani) s-a despărțit de Cheslea chiar în prima zi din 2026.
14:30
Radu Naum Scrisoare către un dispărut Golazo.ro
Radu Naum, scrisoare către un dispărut: Mirel, (formula „Dragă Mirel” dar ar fi fost prea convivială).
14:10
Rapid vrea un golgheter  Suma pe care trebuie să o plătească giuleștenii pentru atacantul brazilian dorit de Gâlcă Golazo.ro
Rapid ar dori să-l transfere pe atacantul Andre Clovis, de la formația din liga a doua portugheză Academico Viseu.
14:00
Cum se prezintă Rapid în Antalya Trei absenți din lotul lui Costel Gâlcă pentru cantonamentul din Turcia. Câți jucători are la dispoziție Golazo.ro
Rapid București se pregătește pentru startul cantonamentului din Antalya.
13:10
Gabi Ruse, pe tabloul principal la Brisbane  Românca a obținut calificarea după ce a câștigat setul decisiv cu 6-0! Golazo.ro
Gabriela Ruse a obținut, sâmbătă, calificarea pe tabloul principal al turneului WTA 500 de la Brisbane, după 3-6, 6-4, 6-0 cu Zeynep Sonmez.
13:00
Și-a lovit colegul la antrenament VIDEO: Reacție neașteptată a portarului care a primit gol de la jumătatea terenului Golazo.ro
Diogo Costa (26 de ani), goalkeeper-ul lui Porto, a avut o reacție de frustrare după golul încasat de la Rodrigo Mora, colegul său de 18 ani.
