Ruben Amorim, demis! Antrenorul portughez a fost dat afară de  Manchester United

Golazo.ro, 5 ianuarie 2026 12:20

Ruben Amorim (40 de ani), antrenorul lui Manchester United, a fost concediat de conducerea clubului de pe Old Trafford.

Acum 30 minute
12:20
12:10
A dat fluierul pe chitară VIDEO: Interzis de FIFA și UEFA, un arbitru celebru a urcat pe scenă și a uimit pe toată lumea Golazo.ro
Arbitrul Sergey Karasev (46 de ani) a urcat pe scenă la un festival de rock din Rusia.
Acum o oră
12:00
Toți ochii pe Andre Duarte! GOLAZO.ro l-a urmărit azi pe stoperul portughez la antrenamentul FCSB din Antalya. Ce a făcut stoperul lusitan Golazo.ro
Andre Duarte, 28 de ani, a făcut luni al doilea antrenament cu FCSB la centrul Gloria Sports Arena și GOLAZO.ro l-a urmărit pas cu pas.
11:40
Ciubotaru, răspuns pentru FCSB Fotbalistul de la FC Hermannstadt a luat o decizie: „Mă concentrez doar la asta. Sută la sută” Golazo.ro
Kevin Ciubotaru (21 de ani), fundașul lateral de la FC Hermannstadt, a vorbit despre negocierile cu FCSB, campioana României.
Acum 2 ore
11:30
Lucescu, mizează pe Liga 1 ANALIZĂ.   FCSB, Craiova și Rapid formează nucleul de jucători din campionatul intern pentru barajul cu Turcia Golazo.ro
Mircea Lucescu pune accent pe Liga 1 pentru barajul cu Turcia, în drumul spre CM 2026.
10:50
Maduro, îmbrăcat ca FCSB FOTO: Treningul purtat de președintele capturat de SUA a ajuns la mare căutare » Cât costă Golazo.ro
În primele imagini distribuite pe scară largă, Nicolas Maduro apare încătușat și îmbrăcat într-un trening gri Nike.
Acum 4 ore
10:00
„Chivu pare calm, dar nu e” Antrenorul lui Inter și-a trimis „secundul” la interviu, după victoria cu Bologna: „Face asta mai mult decât Inzaghi” Golazo.ro
Aleksandar Kolarov, „secundul” lui Inter, a vorbit în locul tehnicianului Cristian Chivu la finalul partidei cu Bologna, scor 3-1.
09:10
Dan Udrea Maduro de la Casa Fotbalului Golazo.ro
În 2026, Răzvan Burleanu va candida și, cu mare probabilitate, va câștiga al 4-lea mandat. La venirea în funcție, actualul președinte al FRF a promis că va limita funcția la două cicluri.
Acum 12 ore
01:20
Derby istoric PSG a învins-o pe Paris FC, la prima confruntare directă după aproape 5 decenii! Golazo.ro
PSG - Paris FC 2-1. Elevii lui Luis Enrique au câștigat derby-ul capitalei Franței, disputat după o pauză de 47 de ani.
00:20
Ngezana, out de la Cupa Africii Fundașul campioanei, eliminat de rivalul Epassy! Duel tare pentru dinamovist în sferturi Golazo.ro
Africa de Sud - Camerun 1-2. Siyabonga Ngezana (28 de ani), părăsește Cupa Africii, după ce Devis Epassy (32 de ani) a impresionat.
00:10
Start de an perfect pentru Chivu Inter și-a luat revanșa cu Bologna și e pe primul loc în Serie A Golazo.ro
INTER - BOLOGNA 3-1. Echipa antrenată de Cristi Chivu (45 de ani) a început cu dreptul anul 2026.
00:00
Ruben Amorim a răbufnit Reacție acidă la adresa conducerii lui Manchester United: „Am venit să fiu manager, nu antrenor! Nu plec!” Golazo.ro
Ruben Amorim (40 de ani) a răbufnit la conferința de presă de la finalul meciului Leeds - Manchester United 1-1.
4 ianuarie 2026
23:50
Transferat de campioană FC Argeș își vinde vedeta în Europa! Ce sumă vor încasa piteștenii Golazo.ro
Caio Martins (25 de ani), atacantul-vedetă al celor de la FC Argeș, va semna cu echipa letonă FC Riga.
23:40
Sergio Ramos, patron în La Liga Fundașul vrea să-și cumpere fosta echipă, alături de un grup de investitori! Ofertă uriașă Golazo.ro
Sergio Ramos (39 de ani), câștigătorul Cupei Mondiale din 2010 și EURO 2012, a lansat, împreună cu un grup de investitori, o ofertă pentru a cumpăra clubul Sevilla.
Acum 24 ore
23:20
Rapid și-a găsit atacant FOTO. Transferul din La Liga a aterizat în cantonamentul din Antalya Golazo.ro
Daniel Paraschiv (26 de ani), jucătorul celor de la Real Oviedo, va fi împrumutat la Rapid până în această vară, cu opțiune de transfer definitiv.
23:00
Barcelona a rupt blestemul Victorie uriașă pe terenul rivalei Real Madrid, în primul El Clasico al anului Golazo.ro
Barcelona a învins-o pe Real Madrid, scor 105–100, chiar în capitala Spaniei, în primul El Clasico al anului la baschet masculin.
22:50
Ronaldo a pierdut primul loc Pentru prima dată în acest sezon, Al Nassr a fost detronată în Arabia Saudită! Echipa lui Inzaghi e noul lider Golazo.ro
Damac - Al Hilal 0-2. Elevii lui Simone Inzaghi au profitat de „pasul” greșit făcut de Al-Nassr și a urcat pe prima poziție a campionatului.
22:40
Ajutor nesperat pentru Arsenal Chelsea, egal dramatic în derby-ul cu Manchester City Golazo.ro
Manchester City și Chelsea au remizat, scor 1-1, în derby-ul etapei #20.
22:10
Tyson Fury revine în ring  Pugilistul britanic a făcut anunțul: „M-am întors. Încă lovesc” Golazo.ro
Tyson Fury (37 de ani), pugilistul britanic retras în urmă cu un an, a anunțat că va reveni în ring, în cursul acestui an.
22:00
S-au dus la ploaie! Zece echipe din Liga 1 se pregătesc acum în Antalya. Câte zile de ploaie le așteaptă! Golazo.ro
Liga 1 s-a mutat în cantonament în sudul Turciei, Belek și Lara, zona Antalya. Dar nu e soarele așteptat. Vor fi multe zile de ploaie, ianuarie fiind a doua cea mai bogată lună în precipitații.
21:50
Calificare cu emoții Maroc e în sferturi la Cupei Africii, după ce s-a chinuit cu Tanzania! Golazo.ro
Maroc - Tanzania 1-0. Gazdele s-au calificat în sferturi la Cupa Africii, după ce Brahim Diaz (26 de ani) a reușit să marcheze singurul gol al meciului, în ultima jumătate de oră de joc.
21:40
CFR Cluj schimbă strategia Decizie radicală luată de  Iuliu Mureșan + emoții cu licența UEFA: „Îmi fac griji!” Golazo.ro
Iuliu Mureșan (71 de ani), președintele clubului CFR Cluj, a anunțat că gruparea din Gruia se gândește să nu mai transfere jucători extracomunitari.
21:20
Șucu pregătește lovitura Colegul lui Cristiano Ronaldo e pe lista de transferuri Golazo.ro
Bento Matheus Krepski (26 de ani), portarul celor de la Al-Nassr, este curtat de Genoa.
20:40
Ciubotaru, avertizat Mesajul lui Dorinel Munteanu pentru jucătorul dorit cu insistență de FCSB: „Să nu cadă în capcană” Golazo.ro
Dorinel Munteanu (57 de ani), antrenorul lui Hermannstadt, a vorbit despre situația lui Kevin Ciubotaru (21 de ani), fundașul stânga al sibienilor.
20:40
Al-Attiyah, start în forță la Raliul Dakar FOTO: Qatarezul, locul 2 în prima etapă » Cum s-au descurcat celelalte echipaje Dacia Sandriders Golazo.ro
Echipajele Dacia Sandriders s-au clasat pe locurile 2, 10, 11 și 15 în prima etapă a Raliului Dakar 2026, la clasa auto. Cel mai bine s-au descurcat Nasser Al-Attiyah și Fabian Lurquin.
20:30
„Mi-a spus că nu are cancer” Englezii l-au sunat pe Dan Petrescu după ce au văzut ultimele imagini: „Într-o lună vrea să revină pe bancă!” Golazo.ro
Dan Petrescu (58 de ani), fostul antrenor al celor de la CFR Cluj, a negat zvonurile că ar suferi de cancer.
20:30
Hat-trick de senzație FOTO. Pariul lui Xabi Alonso, dezlănțuit în lipsa lui Mbappe! Primele goluri în La Liga Golazo.ro
REAL MADRID - BETIS 5-1. Gonzalo Garcia (21 de ani), atacantul formației antrenate de Xabi Alonso, a reușit un hat-trick de senzaţie în victoria „galacticilor”.
19:30
FCSB a renunțat la doi jucători Unul a semnat deja pe 3 ani cu Farul, altul merge la retrogradare Golazo.ro
FCSB a renunțat la doi jucători chiar la începutul anului. Edward Neamțu (16 ani), jucător format la academia campioanei, a semnat cu Farul Constanța, în timp ce Laurențiu Vlăsceanu (20 de ani) va fi împrumutat la Unirea Slobozia.
18:50
„Doar așa va pleca” Ioan Varga neagă informațiile apărute în L'Equipe despre situația lui Kurt Zouma la CFR Golazo.ro
Ioan Varga (66 de ani), patronul celor de la CFR Cluj, neagă posibilitatea ca fundașul Kurt Zouma (31 de ani) să plece fără să fie plătit de echipa sa.
18:20
Momente de panică în Premier League Motivul pentru care startul partidei Fulham - Liverpool a fost amânat cu 15 minute Golazo.ro
Startul partidei dintre Fulham și Liverpool a fost amânat cu 15 minute, din cauza unei urgențe medicale în tribune
18:20
Coșmarul continuă Marea speranță a Barcelonei va rata încă un an: „Nu-mi găsesc cuvintele” Golazo.ro
Riqui Puig (26 de ani), mijlocașul celor de la Los Angeles Galaxy, s-a operat din nou la ligamentul încrucișat anterior.
18:00
„Ați fost înfometate?” Cum a descris dubla medaliată olimpică metodele stricte ale cuplului Bellu-Bitang: „Gândește-te că eram 8 ore în sală” Golazo.ro
Monica Roșu (38 de ani), dublă medaliată olimpică la Atena, în 2004, a vorbit pe larg despre regimul strict al gimnastelor românce sub comanda antrenorilor Octavian Bellu și Mariana Bitang.
17:20
Părăsit de tată când avea 8 luni Drama lui Eric de Oliveira, crescut doar de familia din partea mamei: „Am crescut cu un fel de ură înăutrul meu” Golazo.ro
Eric de Oliveira (40 de ani), unul dintre cei mai bun jucători străini care au evoluat în Liga 1, a povestit una dintre dramele copilăriei sale.
16:50
Probleme mari pentru Valencia Geamul autocarului a fost spart, după ce echipa a ajuns din nou într-o situație critică » Reacția clubului Golazo.ro
Valencia a emis un comunicat după incidentul din urma ultimului eșec din La Liga, scor 1-4, cu Celta Vigo, formația lui Ionuț Radu.
16:10
Alibek Aliev, oficial la CFR Clujenii l-au prezentat pe înlocuitorul lui Louis Munteanu. Cifrele atacantului Golazo.ro
CFR Cluj l-a prezentat oficial pe Alibek Aliev (29 de ani), atacant venit din prima ligă a Suediei.
15:50
„Asta e lecția învățată!” Grameni si Aioani au tras alarma în cantonamentul Rapidului din Antalya: „Ne pune-n gardă” Golazo.ro
Rapid a avut duminică prima conferință în Turcia, cu Dina Grameni și Marian Aioani.
15:40
Cum a ajuns Țicu la Dinamo Un șef de la Petrolul explică: „A fost o discuție” Golazo.ro
Cristian Fogarassy, vicepreședintele celor de la Petrolul Ploiești, a povestit cum s-a ajuns la despărțirea de Valentin Țicu (25 de ani).
15:00
Intrare horror în Ligue 1 FOTO: Tagliafico, pus la pământ de un fault brutal al lui Mamadou Coulibaly, în Monaco - Lyon Golazo.ro
Monaco - Lyon 1-3. Moment terifiant la partida de sâmbătă din Ligue 1.
14:00
De la Rapid la Petrolul? Doi fotbaliști giuleșteni sunt doriți de ploieșteni: „Sperăm că ajungem la o înțelegere cât mai repede” Golazo.ro
Petrolul Ploiești se află în discuții pentru transferul a doi jucători de la Rapid.
13:30
L-a făcut pe Maduro să plângă Decizia care l-a afectat pe președintele Venezuelei, capturat de SUA: „A fost oribil” Golazo.ro
Nicolas Maduro, președintele din Venezuela, s-a declarat în trecut un fan al Barcelonei și a dezvăluit momentul care l-a făcut să plângă.
12:50
Matei Ilie pleacă de la CFR Cluj Cu ce echipă s-a înțeles fundașul formației din Gruia  Golazo.ro
Tânărul fundaș a avut evoluții foarte bune în ultimele două sezoane și a stârnit interesul mai multor cluburi din afară, dar și din România.
Ieri
12:00
„Made in Romania”, în vestiar la Al-Ahly VIDEO: Ivan Toney și colegii lui au sărbătorit „românește” victoria cu echipa lui Cristiano Ronaldo Golazo.ro
Al-Ahli - Al-Nassr 3-2. Formația lui Ivan Toney s-a impus în fața echipei lui Cristiano Ronaldo și Joao Felix.
11:20
Raul Rotund, out de la Slobozia Tânărul atacant al lui Dinamo nu ar mai fi dorit la formația ialomițeană. Ce opțiuni de împrumut există Golazo.ro
Raul Rotund (20 de ani) nu mai este dorit de Unirea Slobozia, formație la care a ajuns de la Dinamo, sub formă de împrumut.
10:50
Are Barcelona la picioare FOTO: Joan Garcia, evoluție senzațională în derby-ul cu Espanyol » Intervenții și cifre incredibile Golazo.ro
Espanyol - Barcelona 0-2. Joan Garcia (24 de ani) a fost eroul partidei din etapa #18 din La Liga.
10:30
Lucescu nu pierde timpul Decizia luată de selecționer în primele zile ale lui 2026. Pregătește barajul cu Turcia pentru CM 2026 Golazo.ro
Mircea Lucescu (80 de ani) s-a întors rapid la treabă pentru pregătirea barajului pentru CM 2026.
09:10
Impresionat de noul transfer  Mihai Stoica îi prevede un viitor strălucit la FCSB: „N-am nicio emoție. El are totul filmat” Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, este impresionat de Andre Duarte (28 de ani).
3 ianuarie 2026
23:40
„E pe cont propriu” Tavi Popescu, pe lista neagră a lui Mihai Stoica: „Am renunțat să mă rog de unii să ajungă fotbaliști” Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani) a vorbit despre situația în care se află Octavian Popescu (22 de ani) la FCSB.
23:00
Momente tensionate în Premier League VIDEO+FOTO. Scandal la finalul partidei  Bournemouth - Arsenal 2-3: jucătorii l-au înconjurat instant pe arbitru Golazo.ro
Bournemouth - Arsenal 2-3. Au fost momente tensionate la finalul meciului de pe „Vitality Stadium”.
22:20
Decizie finală în privința lui Chiricheș Ce se întâmplă cu veteranul celor  de la FCSB: „I-am propus asta” Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele consiliului de administrație de la FCSB, a vorbit despre situația lui Vlad Chiricheș (36 de ani).
22:10
„I s-a anulat un zbor” Jucătorul lui FCSB va sosi cu întârziere în cantonamentul din Antalya. Cine mai absentează Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a anunțat absențele din lotul care va efectua cantonamentul în Antalya.
