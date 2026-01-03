Moment șocant! Starul și-a lovit coechipierul în fața fanilor! Suporterii au cerut să îi fie reziliat contractul

Sport.ro, 3 ianuarie 2026 19:50

Un moment greu de crezut s-a petrecut la antrenamentul unei echipe de top din Europa.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Sport.ro

Acum 15 minute
20:20
L-a făcut K.O.! Intrare horror în derby-ul Monaco - Lyon: arbitrul a scos cartonașul roșu instantaneu Sport.ro
Partida AS Monaco - Lyon a oferit o intrare horror în a doua repriză.
Acum 30 minute
20:10
După Louis Munteanu, DC United mai vrea un jucător de la CFR Cluj! Ofertă de 4 milioane de euro Sport.ro
CFR Cluj ar putea da o nouă lovitură pe piața transferurilor, imediat după vânzarea lui Louis Munteanu. 
Acum o oră
19:50
Moment șocant! Starul și-a lovit coechipierul în fața fanilor! Suporterii au cerut să îi fie reziliat contractul Sport.ro
Un moment greu de crezut s-a petrecut la antrenamentul unei echipe de top din Europa.
19:40
Bomba startului de an la Rapid: „Suntem aproape înţeleşi” Sport.ro
Rapid este foarte aproape să rezolve primul transfer al anului.
Acum 2 ore
19:30
Arabii îl îmbracă pe Edi Iordănescu în aur! Ofertă de 2,5 milioane de euro Sport.ro
Oportunitate de milioane pentru fostul selecționer al „Tricolorilor”.
19:10
CFR Cluj negociază cu AC Milan! Transfer spectaculos în Gruia Sport.ro
CFR Cluj pune la cale un transfer spectaculos după ce l-a pierdut pe Louis Munteanu.
19:10
Nota primită de Ionuț Radu, după ce n-a fost învins din penalty în Celta Vigo - Valencia 4-1 Sport.ro
Portarul român a avut o nouă prestație solidă, fiind din nou decisiv la o lovitură de pedeapsă.
18:40
Verdict clar pentru Florin Tănase în legătură cu plecarea de la FCSB: ”E precum porumbelul acela!” Sport.ro
FCSB ar putea rămâne fără Florin Tănase în această iarnă.
18:40
Genoa - Pisa 1-1 | Formația lui Dan Șucu, doar egal cu rivala de la retrogradare! Ce a făcut Stanciu Sport.ro
Genoa a remizat acasă în fața lui Pisa, scor 1-1, într-un meci din runda 18 de Serie A.
Acum 4 ore
18:30
Un om de bază de la FCSB nu a plecat cu echipa în Antalya: „I s-a anulat zborul” Sport.ro
FCSB a plecat în cantonamentul de iarnă din Antalya, însă un fotbalist important al campioanei va ajunge cu o zi mai târziu în Turcia. 
18:10
Se face mutarea?! Victor Angelescu a lămurit situația transferului lui Baroan la rivala Dinamo Sport.ro
Dinamo vrea să transfere un jucător de la rivala Rapid.
18:00
Neluțu Varga a răbufnit după oferta lui Dinamo: „Mi-au dat bani de țigări!” Sport.ro
Dinamo s-a interesat de un fotbalist al ardelenilor.
18:00
Daniel Paraschiv putea ajunge la FCSB: ”M-a disperat agentul lui, a fost obraznic!” Sport.ro
Rapid a rezolvat în această iarnă transferul lui Daniel Paraschiv, fotbalistul care revine în Superliga României după o perioadă petrecută în Spania, la Real Oviedo și Cultural Leonesa.
17:30
Ce se întâmplă cu Kylian Mbappe! Declarația neașteptată a lui Xabi Alonso Sport.ro
Antrenorul echipei Real Madrid, Xabi Alonso, a asigurat pe toată lumea sâmbătă că clubul spaniol va face tot posibilul pentru a reduce la minimum absenţa starului francez Kylian Mbappe, care este indisponibil din cauza unei accidentări la genunchiul stâng, informează AFP.
17:30
Bayern Munchen a făcut primul transfer al iernii! Mutare surpriză Sport.ro
Bavarezii au adus sub formă de împrumut un atacant de 18 ani din Gambia.
17:20
Vladislav Blănuță nu se poate transfera în România! Motivul incredibil care îi blochează sezonul Sport.ro
Un meci jucat în Liga 3 i-a închis atacantului orice variantă de joc în acest sezon.
17:20
De ce a picat transferul lui Horațiu Moldovan! Oficialul clubului a făcut anunțul Sport.ro
Horațiu Moldovan va schimba cel mai probabil echipa în următoarele zile.
17:00
A jucat doi ani la CFR Cluj și acum a semnat în Liga 2: „Bine ai venit” Sport.ro
Un fost jucător de la CFR Cluj a semnat cu o formație din Liga 2 a României.
16:50
40.000.000 de euro pentru Tottenham și patru transferuri „dintr-un foc”! Sport.ro
Brennan Johnson pleacă definitiv, trei jucători au fost împrumutați în Europa.
16:40
Situație clară pentru fotbalistul pus pe lista neagră de Gigi Becali: ”Am zis ‘Hai să ne despărţim’, iar el a zis ‘OK’!” Sport.ro
Prima parte a sezonului lui Denis Alibec la FCSB nu a decurs așa cum s-ar fi așteptat atacantul.
Acum 6 ore
16:30
Salariul uriaș pe care Marius Șumudică îl va câștiga la arabi Sport.ro
Marius Șumudică este gata să revină la antrenorat.
16:20
A murit Dimitar Penev, selecționerul Generației de Aur a Bulgariei Sport.ro
Antrenorul care a dus Bulgaria pe locul 4 la CM 1994 avea 80 de ani.
15:10
9 jucători noi la Petrolul Ploiești! Lotul lui Eugen Neagoe pentru stagiul din Antalya Sport.ro
”Lupii galbeni” au început pregătirea de iarnă.
15:00
Louis Munteanu a ajuns în Statele Unite ale Americii! Sport.ro
Louis Munteanu (23 de ani) a plecat la finalul anului de la CFR Cluj.
Acum 8 ore
14:20
”O să-l vedem iar titular pe Radu Drăgușin?” Florin Gardoș, răspuns sincer Sport.ro
Radu Drăgușin (23 de ani) a revenit din crunta accidentare care l-a ținut aproape un an pe bară.
14:10
Monaco - Olympique Lyon, Nice - Strasbourg și Lille - Rennes EXCLUSIV pe VOYO începând cu ora 18:00! Sport.ro
Partidele din Ligue 1 sunt transmise în exclusivitate de VOYO.
14:00
Neluțu Varga dă afară trei jucători de la CFR Cluj Sport.ro
Ardelenii au încheiat anul în a doua jumătate a clasamentului.
14:00
Dublul campion cu FCSB a plecat de la echipă! Cu cine a semnat Sport.ro
Au început transferurile și în Liga 2 din România.
13:30
OUT de la Rapid?! Cine nu face deplasarea în cantonamentul giuleștenilor Sport.ro
Echipa din Grant a încheiat anul pe al doilea loc în clasamentul Superligii României.
13:30
Atacant de națională născut în Franța pentru U Cluj! Sport.ro
Ardelenii încep pregătirea de iarnă.
13:10
Lotul lui FC Hermannstadt pentru cantonamentul din Antalya! Cu ei încearcă Dorinel Munteanu salvarea de retrogradare Sport.ro
Echipa din Sibiu ocupă penultimul loc în Superligă.
13:00
Refuză performanța? Bianca Andreescu și-a decis deja soarta pentru prima lună a anului 2026 Sport.ro
Bianca Andreescu, decizie curioasă, la începutul sezonului 2026.
13:00
Înfometarea gimnastelor, fenomen sau mit? Monica Roșu a răspuns lămuritor la Poveștile Sport.ro Sport.ro
Monica Roșu a oferit o serie de răspunsuri prețioase, în emisiunea Poveștile Sport.ro.
Acum 12 ore
12:30
Bournemouth - Arsenal de la 19:30, joacă liderul din Premier League EXCLUSIV pe VOYO! Sport.ro
Partidele din Premier League sunt transmise în exclusivitate de VOYO.
12:20
”Vrei sau nu FCSB în play-off?” Cum a răspuns Alexandru Musi Sport.ro
Fotbalistul a plecat în vară de la FCSB și a semnat cu rivala Dinamo.
12:10
Atacantul român de 1,93 metri s-a transferat în fotbalul profesionist din Italia! ”Este prima mea experiență” Sport.ro
Salt important pentru stranierul nostru.
12:10
Gabriela Ruse, calificare la Brisbane! Sport.ro
Lovitură dată de Ruse.
12:00
Christian Benteke a semnat după ce s-a despărțit de Crystal Palace! Sport.ro
Benteke și-a găsit echipă.
11:40
Celtic - Rangers, Old Firm number 449 pe Sport.ro! Egalitate absolut IREALĂ între cele două mari rivale Sport.ro
Marele derby din fotbalul scoțian, LIVE TEXT pe Sport.ro.
11:30
Ce lovitură poate da Alex Dobre! E dorit în străinătate: ”Au fost trimiși reprezentanții clubului” Sport.ro
Alexandru Dobre (27 de ani) se află la Rapid din toamna lui 2024.
11:10
Wolverhampton - West Ham și Brighton - Burnley, meciurile durerii EXCLUSIV pe VOYO de la 17:00! Sport.ro
Partidele din Premier League sunt transmise în exclusivitate de VOYO.
11:10
Reacția lui Zeljko Kopic după ce Dinamo l-a transferat pe Țicu: ”Am vorbit astăzi cu el și mi-a explicat următorul lucru” Sport.ro
Vineri, ”câinii” au oficializat prima mutare din 2026.
10:40
Corona Brașov, prima și în Ungaria, nu doar în România! Sport.ro
Sezon excelent pentru Daniel Koger și compania.
10:30
”Cine câștigă titlul?” Costel Pantilimon a răspuns fără să stea pe gânduri Sport.ro
Pantilimon (38 de ani) este singurul român care a câștigat Premier League și nu o dată, ci de două ori (2012/12, 2013/14) cu Manchester City.
10:20
Israeliano-românul Eissat, în lotul lui Dinamo pentru cantonamentul din Antalya! Sport.ro
”Câinii” au avut o primă parte de sezon foarte bună.
10:00
Surpriză uriașă! Marius Șumudică, anunțat antrenor: ”Au ajuns la o înțelegere” Sport.ro
Marius Șumudică (54 de ani) a antrenat-o ultima dată pe Rapid.
09:40
Malcom Edjouma, de la FCSB direct la Ligue 1! Sport.ro
Mijlocașul francez a părăsit-o în această iarnă pe campioana României.
09:20
Victor Pițurcă, verdict crunt despre promovarea Stelei Sport.ro
Steaua se află în zona de play-out din eșalonul secund.
09:20
Aston Villa - Nottingham Forest, EXCLUSIV pe VOYO de la 14:30! Gazdele, pe urmele liderului Arsenal Sport.ro
Meciurile din Premier League sunt transmise în exclusivitate de VOYO.
09:00
Michael Schumacher a împlinit 57 de ani. La 12 ani de la accidentul grav de schi, starea sa de sănătate rămâne un mister Sport.ro
Septuplul campion mondial la Formula 1, Michael Schumacher, grav rănit într-un accident de schi la 29 decembrie 2013, împlineşte, sâmbătă, 57 de ani.
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.