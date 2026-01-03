Răspunsul lui Chivu când a fost întrebat despre transferul lui Cancelo la Inter: ”Aș vrea să vorbesc despre el!”

21:00

Echipa de fotbal a Senegalului s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei Africii pe Naţiuni 2025, găzduită de Maroc, după ce a învins selecţionata Sudanului cu scorul de 3-1, sâmbătă seara, la Tanger, în primul meci din optimi, transmit agenţiile internaţionale de presă.