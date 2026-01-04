Papa își exprimă „profunda îngrijorare” față de situația din Venezuela, după capturarea lui Maduro
Adevarul.ro, 4 ianuarie 2026 17:30
Papa Leon al XIV-lea a transmis duminică un mesaj de profundă îngrijorare cu privire la evoluțiile din Venezuela, la scurt timp după capturarea președintelui Nicolas Maduro de către forțele americane – o operațiune militară pe care Suveranul Pontif o avertizase anterior că nu ar trebui să implice vi
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 5 minute
18:00
Sistemele rusești de rachete antiaeriene ale Venezuelei ar putea ajunge în mâinile SUA # Adevarul.ro
Analiștii sunt încrezători că Statele Unite vor fi interesate să dezarmeze una dintre cele mai puternice armate din America de Sud.
18:00
Maduro a fost „predat” Statelor Unite de „mâna sa dreaptă“, susține un fost vicepreședinte al Columbiei # Adevarul.ro
Fostul vicepreședinte al Columbiei, Francisco Santos, afirmă că Delcy Rodriguez, numărul doi în regimul lui Nicolas Maduro, l-ar fi trădat pe liderul venezuelean și l-ar fi „predat” Statelor Unite.
Acum o oră
17:30
A fost descoperită cea mai mare și avansată navă de marfă medievală. Este în stare perfectă # Adevarul.ro
Muzeul Navelor Vikinge din Danemarca a anunțat recent o descoperire fără precedent în strâmtoarea Øresund: cea mai mare și mai avansată navă de marfă medievală din lume.
17:30
Papa își exprimă „profunda îngrijorare” față de situația din Venezuela, după capturarea lui Maduro # Adevarul.ro
Papa Leon al XIV-lea a transmis duminică un mesaj de profundă îngrijorare cu privire la evoluțiile din Venezuela, la scurt timp după capturarea președintelui Nicolas Maduro de către forțele americane – o operațiune militară pe care Suveranul Pontif o avertizase anterior că nu ar trebui să implice vi
17:30
Creierul poate alege între bine și rău: neurologul Constantin Dulcan explică cum ne influențează cuvintele și gândurile # Adevarul.ro
Creierul nu funcționează doar pe bază de impulsuri, ci și prin conștiință morală, explică renumitul neurolog Constantin Dulcan. Alegerea între bine și rău, spune acesta, este influențată direct de cuvintele și emoțiile pe care le cultivăm zi de zi.
Acum 2 ore
17:00
Leonardo DiCaprio nu a putut să-și ridice premiul la Festivalul de Film de la Palm Springs din cauza intervenției lui Trump în Venezuela # Adevarul.ro
Actorul Leonardo DiCaprio a lipsit, sâmbătă, de la festivalul de film de la Palm Springs, din California, din cauză că n-a putut părăsi St. Barths, ca urmare a restricţiilor aeriene din Caraibe, pe fondul conflictului dintre SUA şi Venezuela.
17:00
Orașul subestimat din Europa cu o istorie de peste 8.000 de ani, aproape de România: îmbină ruine romane, străzi pietruite și clădiri tradiționale # Adevarul.ro
Un oraș european cu o istorie de peste 8.000 de ani, aproape de România, ascunde străzi pietruite, ruine antice și clădiri care par să fi rămas neschimbate de-a lungul secolelor.
16:45
Artiștii americani boicotează Centrul Kennedy, după ce instituția culturală a primit și numele lui Donald Trump # Adevarul.ro
Din ce în ce mulți artiști și trupe își anulează spectacole la Centrul cultural american Kennedy, ca protest după ce instituția a primit și numele lui Donald Trump.
16:30
O pensionară i-a dăruit nepoatei un loz răzuibil de 5 dolari, iar tânăra a câștigat premiul cel mare. „Era în lacrimi. S-a bucurat foarte mult” # Adevarul.ro
O pensionară din Carolina de Nord i-a oferit nepoatei sale, în cadrul tradiției familiale de Crăciun, un bilet răzuibil de 5 dolari. Surpriza a fost cu atât mai mare cu cât tânăra a câștigat premiul cel mare de 150.000 de dolari.
16:15
Mărturia cutremurătoare a sportivului care și-a găsit colegul decedat în cameră. Forțat să trăiască cu imaginea pe retină: „Am fost în șoc, avea fața palidă. Era mort!” # Adevarul.ro
La câteva zile după tragedie, Johan-Olav Botn a vorbit public despre moartea prietenului său Sivert Bakken.
16:15
A câștigat 400.000 de dolari pe capturarea lui Maduro. Pariurile suspecte înainte de operaţiunea americană din Venezuela # Adevarul.ro
Cunoscătorii au remarcat pariuri suspecte provenind dintr-un cont creat cu câteva zile înainte de intervenţia Statelor Unite în Venezuela. În mod ciudat, un utilizator a pariat sume mari pe plecarea preşedintelui Nicolás Maduro de la putere înainte de sfârşitul lunii ianuarie.
Acum 4 ore
16:00
O centrală a explodat într-o gospodărie din județul Constanța. Un bărbat a suferit arsuri # Adevarul.ro
O explozie urmată de incendiu s-a produs, duminică, într-o gospodărie din judeţul Constanţa, iar un bărbat de 49 de ani a suferit arsuri.
16:00
Găinile pot face ouă și iarna: crescătorii dezvăluie secrete și trucuri cu varză, oțet de mere și fiertură din gogonele pentru o producție constantă # Adevarul.ro
Iarna este una dintre cele mai dificile perioade pentru crescătorii de păsări de curte, deoarece temperaturile scăzute și lipsa hranei verzi pot duce la scăderea semnificativă a producției de ouă. Cu toate acestea, oamenii au găsit soluții simple pentru ca găinile lor să facă ouă și în sezonul rece.
16:00
Unul dintre cele mai mari lanțuri de retail alimentar și nu numai prezent în România cu 380 de magazine și circa 13.000 de salariați, face în continuare angajări, conform panourilor publicitare afișate pe unele centre comerciale. Potrivit acestora, salariile nu sunt de neglijat.
15:45
Nora Iuga, marea poetă care a creat libertate într-o lume fără libertate, a împlinit 95 de ani # Adevarul.ro
La aniversarea sa din 4 ianuarie, poeta rămâne una dintre cele mai vii prezențe ale literaturii române contemporane.
15:30
Oana Ţoiu a transmis condoleanţe familiei tânărului român care a murit în incendiul de la Crans-Montana. Spune că l-a sunat pe compatriotul care a intervenit voluntar # Adevarul.ro
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a transmis condoleanţe familiei tânărului român care a murit în incendiul de la Crans-Montana.
15:30
Postare controversată a unei apropiate de Casa Albă stârnește tensiuni legate de Groenlanda: „În curând” # Adevarul.ro
O postare publicată pe rețeaua X de Katie Miller, soția adjunctului șefului de cabinet al Casei Albe, a declanșat un val de reacții politice și diplomatice, alimentând speculații privind intențiile Statelor Unite față de Groenlanda.
15:00
„Vreau să trăiesc”. Un soldat rus a cerut forțelor ucrainene să se predea printr-un mesaj scris pe un carton # Adevarul.ro
Un moment tulburător surprins în regiunea Harkov arată cum un soldat rus a ales să se predea trupelor ucrainene, purtând un mesaj disperat pentru viața sa.
15:00
Trei cazuri medicale bizare care au uimit lumea: cum a rămas o tânără însărcinată doar prin sex oral # Adevarul.ro
Deși medicina a cunoscut progrese remarcabile în ultima sută de ani, există cazuri medicale care au sfidat orice logică științifică. Unele dintre ele par de necrezut și rămân, până astăzi, fără o explicație clară.
15:00
Un pensionar s-a trezit cu ajutorul social redus, deși declarase corect banii câștigați.
14:45
Zboruri suspendate. Grecia a fost nevoită să închidă întregul spațiu aerian din cauza unei defecțiuni tehnice misterioase # Adevarul.ro
Autoritățile din Grecia au suspendat toate zborurile după ce o defecțiune tehnică neprecizată a afectat sistemele de comunicații ale aviației civile, provocând perturbări majore în transportul aerian.
14:45
Pericol de inundaţii în cinci judeţe. INHGA a emis cod galben de viituri valabil până marţi # Adevarul.ro
Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis un cod galben de inundații pentru cinci județe, din cauza precipitațiilor și a topirii zăpezii, atenționarea fiind valabilă până marți.
14:30
Bradul de Crăciun din Drăgășani, furat din cimitir. Familia care l-a plantat a fost șocată să-l vadă în Ajun în centrul orașului # Adevarul.ro
Bradul instalat și împodobit de Crăciun în centrul orașului Drăgășani a fost tăiat din cimitirul administrat de primărie. Fusese plantat acum 25 de ani pe mormântul unui localnic. Familia a descoperit totul în Ajunul Sărbătorii, când a văzut că bradul lor falnic trona în centrul orașului.
14:30
Radu Paraschivescu răspunde glumelor despre asemănarea sa cu Nicolas Maduro, stârnind noi comentarii savuroase. „Toată lumea ştie că sunteţi Saddam” # Adevarul.ro
Talentatul scriitor Radu Paraschivescu a reacționat inspirat, cu umorul său caracteristic, după ce pe rețelele sociale a circulat intens o fotografie în care era evidenţiată asemănarea sa fizică cu liderul venezuelean Nicolas Maduro.
14:30
Zelenski dă sfaturi după intervenția SUA în Venezuela: „Trump ar trebui să procedeze la fel cu Putin” # Adevarul.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a comentat sâmbătă intervenția militară a Statelor Unite în Venezuela și capturarea președintelui Nicolas Maduro, sugerând într-o declarație ironic-umoristică că Donald Trump ar putea aplica aceeași strategie în cazul Rusiei.
14:15
Tomatele românești, încă pe piață. „În supermarket, cele de import sunt mai scumpe, dar aici nu vin din comoditate” # Adevarul.ro
Consumatorii care preferă legumele românești încă mai pot găsi, chiar și în ianuarie, tomate produse în solariile fermierilor locali, la prețuri chiar mai mici decât cele din supermarket. Producătorii nu mai au, de câțiva ani, timp de odihnă nici iarna.
Acum 6 ore
14:00
Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bacău au intervenit de urgență, duminică, la un accident rutier produs în comuna Filipești, satul Onișcani, unde un autotren a intrat într-o casă de locuit, notează Ziarul de Bacău.
14:00
Ilie Bolojan a recunoscut că nici măcar nu are instalată aplicația ghișeul.ro, când a fost întrebat dacă și-a plătit impozitele # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat că nu folosește aplicația ghișeul.ro, răspunzând unei întrebări legate de plata impozitelor, în contextul în care, de la 1 ianuarie, guvernul condus de el a majorat taxele locale.
13:45
Cerere în căsătorie peste Ocean! Ștefan Baiaram și-a surprins iubita cu inelul, în America, în cel mai romantic cadru. „Singura femeie lângă care mă văd!” # Adevarul.ro
Ștefan Baiaram a încheiat un an excelent, cu evoluții solide la Universitatea Craiova și debut la naționala României.
13:30
Cod galben și portocaliu de ninsori, lapoviță și viscol în mai multe zone ale țării. Care sunt județele vizate # Adevarul.ro
Meteorologii au emis duminică, 4 ianuarie, Cod galben de ninsori și lapoviță pentru mai multe județe, în timp ce zona de munte este vizată de un Cod portocaliu de ninsori abundente și viscol, valabil până marți dimineață.
13:30
Capitala îngheață. Mii de bucureşteni au rămas fără căldură şi apă caldă. Avaria de la CET Sud afectează mai multe sectoare până după Sfântul Ion # Adevarul.ro
Mii de bucureșteni rămân fără apă caldă și căldură la început de an, din cauza unei avarii majore la CET Sud, furnizarea normală a agentului termic fiind estimată abia după 7 ianuarie.
13:00
Scandal la spitalul din Constanța, unde o familie reclamă că nu s-a găsit niciun medic disponibil pentru un pacient cu anevrism # Adevarul.ro
Scandal uriaș la Spitalul Județean Constanța (SJ), după ce fratele unui pacient care a suferit un anevrism a reclamat că nu există niciun medic de specialitate disponibul pentru astfel de situaţii grave. Ce măsuri anunţă Alexandru Rogobete.
12:45
CTP, îngrijorat după capturarea lui Maduro: „Epoca Umanistă s-a încheiat, începe Epoca de Piatră Nucleară” # Adevarul.ro
Gazetarul Cristian Tudor Popescu a comentat, pe Facebook, evenimentele recente din Venezuela, în urma capturării președintelui Nicolás Maduro de către forțele americane, și a făcut o serie de observații despre implicațiile geopolitice ale acțiunii.
12:45
„Acord Bering”. Venezuela a fost prima „piesă de domino” care a căzut. Cine urmează? Iran sau Ucraina? Filmul operațiunii din 3 ianuarie # Adevarul.ro
La Anchorage s-a negociat, de fapt, o redesenare a sferelor de influență între Washington și Moscova. Urmează anul acesta la rând China (vor fi două întâlniri Trump cu Xi). Summitul a consfințit revenirea la o formă modernă a Doctrinei Monroe.
12:45
Înlăturarea lui Maduro nu garantează nici democrația, nici măcar o dictatură mai blândă. Riscul unui scenariu de tip Libia este real # Adevarul.ro
Puțini, în afară de un nucleu restrâns de susținători ideologici ai stângii radicale, vor deplânge ieșirea spectaculoasă din scenă a liderului venezuelean Nicolás Maduro sau sfârșitul unui regim represiv, ineficient și ostil, moștenit de la Hugo Chávez.
12:30
De ce Nicolas Maduro a așteptat 20 de ani înainte să se căsătorească în secret cu Cilia Flores. Calculul politic din spatele unei „prime combatante” și rețeaua de nepotism a regimului # Adevarul.ro
Timp de două decenii, Nicolás Maduro și Cilia Flores s-au prezentat drept un cuplu politic redutabil, prea preocupat de idealurile „revoluției bolivariene” pentru a se încurca în formalități considerate de stânga radicală drept burgheze.
Acum 8 ore
12:00
Dan Petrescu, primele dezvăluiri după ce s-a spus că are cancer. Ce i-a povestit unui jurnalist britanic # Adevarul.ro
„Bursucul” se pregătește să revină în antrenorat.
12:00
Unul dintre oligarhii lui Putin avertizează asupra efectelor suportate de economia Rusiei după intervenției SUA în Venezuela # Adevarul.ro
Oligarhul rus Oleg Deripaska, apropiat al președintelui Vladimir Putin, a atras atenția asupra consecințelor grave pe care intrarea Statelor Unite în Venezuela le-ar putea avea asupra economiei ruse.
12:00
Tensiuni şi în Asia de Est. Coreea de Nord lansează rachete în Marea Japoniei, la o zi după atacul SUA în Venezuela # Adevarul.ro
Tensiunile se extind în Asia de Est, după ce Coreea de Nord a lansat rachete în Marea Japoniei, la o zi după atacul SUA în Venezuela și chiar înaintea vizitei președintelui sud-coreean Lee Jae-myung în China.
11:45
Sorana Cîrstea, debut perfect în noul sezon. A spulberat o jucătoare din Top 50 și așteaptă duelul cu Ostapenko # Adevarul.ro
Sori a rămas singura româncă din turneul de la Brisbane.
11:45
Noi metode de escrocherie care vizează datele bancare. „Te pune în legătură cu un operator” # Adevarul.ro
Escrocii folosesc tactici sofisticate pentru a obține datele personale și banii cetățenilor, avertizează autoritățile. Cea mai recentă metodă de fraudă constă în apeluri telefonice prin care victimele sunt convinse că au fost deja înșelate, fiind mințite că li se oferă ajutor.
11:30
De ce le cere Washingtonul cetățenilor săi să părăsească Rusia. Expert în securitate: „America este revoltată de situația fără precedent” # Adevarul.ro
Actualizarea avertizării de călătorie pentru cetățenii americani în Federația Rusă a generat temeri, mulți oameni întrebându-se dacă Washingtonul se pregătește de un conflict direct.
11:30
Donald Trump a început să aleagă membrii cabinetului venezuelean după capturarea președintelui Maduro # Adevarul.ro
La câteva ore după capturarea spectaculoasă a lui Nicolas Maduro, președintele american Donald Trump a declarat că Statele Unite vor prelua administrarea Venezuelei și a lăsat deschisă posibilitatea desfășurării de trupe americane pe teritoriul țării sud-americane.
11:30
Un tânăr român de 18 ani, printre victimele incendiului din Crans‑Montana. MAE a confirmat decesul, după ce au fost identificate alte 17 victime # Adevarul.ro
Ministerul Afacerilor Externe a confirmat că tânărul român de 18 ani, dat dispărut după incendiul devastator din stațiunea elvețiană Crans‑Montana, a murit.
11:15
Noi detalii dspre cum a fost capturat președintele Venezuelei Nicolas Maduro: luni de spionaj, un „balet aerian” și raidul nocturn care a șocat lumea # Adevarul.ro
Timp de luni întregi, Nicolas Maduro a fost urmărit pas cu pas de serviciile de informații americane. Fără să știe, liderul de la Caracas devenise o țintă fixă. Spionii SUA îi monitorizau fiecare deplasare, fiecare obicei, până la cele mai mărunte detalii ale vieții sale private.
11:00
Elveția va marca o zi de doliu național vineri, 9 ianuarie, ca urmare a incendiului din noaptea dintre ani într-un bar din stațiunea alpină Crans-Montana, soldat cu 40 de morți și 119 răniți, a anunțat președintele țării, Guy Parmelin, citat de AFP.
11:00
Starlink va furniza servicii de internet în Venezuela, , gratuit, până pe 3 februarie, în contextul situaţiei generate de operațiunea americană care l-a înlăturat de la putere pe președintele Nicolás Maduro.
10:45
Familia antrenorului de la Cagliari, ținta unui atac premeditat în Napoli. Fratele tehnicianului a fost împușcat în picioare, în plină stradă: „O sperietură uriașă” # Adevarul.ro
Fratele tehnicianului, în vârstă de 27 de ani, a fost atacat după ce a părăsit restaurentul familiei, în Napoli.
10:45
Extrageri Loto duminică, 4 ianuarie. Report de peste 2,57 milioane € la 6/49; Joker depășește 9,03 milioane € # Adevarul.ro
Duminică, 4 ianuarie 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la Tragerile Speciale Loto de Anul Nou de miercuri, 31 decembrie, Loteria Română a acordat 109.708 de câștiguri în valoare totală de peste 9,39 milioane de lei.
10:30
Primul bilanț al victimelor din Venezuela după operațiunea de capturare a președintelui Maduro # Adevarul.ro
Aproximativ 40 de persoane și-ar fi pierdut viața în timpul operațiunii militare desfășurate sâmbătă de Statele Unite în Venezuela, în urma căreia a fost capturat președintele Nicolás Maduro, potrivit unui oficial venezuelean citat de The New York Times.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.