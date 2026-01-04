Cuba spune că este pregătită să sară în ajutorul Venezuelei, pe fondul escaladării tensiunilor cu SUA
Adevarul.ro, 4 ianuarie 2026 19:15
Președintele Cubei, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, a declarat că țara sa este pregătită să sprijine Venezuela, inclusiv prin mijloace militare, după operațiunea desfășurată de Statele Unite la Caracas și capturarea președintelui venezuelean Nicolás Maduro.
• • •
Acum 30 minute
19:15
19:15
Explicații de la Curtea de Apel București despre dosarele care au primit termene foarte scurte în perioada sărbătorilor # Adevarul.ro
Curtea de Apel București (CAB) susține că termenele scurte acordate unor dosare de contencios administrativ, inclusiv în perioada sărbătorilor de iarnă, au fost impuse de lege și nu au reprezentat o decizie arbitrară a instanței.
19:15
Un senator republican respinge afirmația lui Trump că SUA ar putea „conduce” Venezuela. Care sunt cerințele Washingtonului # Adevarul.ro
Un republican respinge afirmația lui Donald Trump că Statele Unite ar urma să „conducă” Venezuela, subliniind că politica americană vizează doar să determine țara să respecte cerințele SUA și să contribuie la stabilitate în regiune.
Acum o oră
19:00
Conflic Franța-SUA. Fostul comisar european Thierry Breton are interdicție de a intra în America după amenda aplicată platformei X a lui Elon Musk # Adevarul.ro
Statele Unite au impus interdicții de intrare pentru mai mulți oficiali europeni implicați în reglementarea Big Tech, declanșând o reacție dură la Paris și un nou conflict transatlantic.
19:00
Un grup extremist de stânga revendică responsabilitatea pentru pana de curent din Berlin # Adevarul.ro
O grupare extremistă de stânga a revendicat pana majoră de curent care a lăsat fără electricitate zeci de mii de locuințe din Berlin.
Acum 2 ore
18:30
El este tânărul român de 18 ani care și-a pierdut viața în incendiul devastator din Crans-Montana. Mama lui este din Rovinari # Adevarul.ro
Un tânăr român de 18 ani, Guillaume Oana, se află printre victimele incendiului devastator care a izbucnit în noaptea de Revelion în stațiunea elvețiană Crans-Montana.
18:30
Se circulă bară la bară pe autostrada A1, pe sensul Nădlac spre Deva. Coloana de maşini se întinde pe cinci kilometri # Adevarul.ro
Coloana de maşini care circulă, duminică, pe sensul Nădlac spre Deva al Autostrăzii A 1, se întinde pe cinci kilometri, în judeţul Timiş, la nodul rutier din localitatea Margina.
18:15
Cine este generalul criminal de război trimis de Putin în Venezuela pentru a conduce peste 120 de soldați ruși. Sprijină regimul lui Maduro # Adevarul.ro
Generalul rus Oleg Makarevich, acuzat de distrugerea centralei hidroelectrice Kakhovka și alte crime de război în Ucraina, conduce un contingent de peste 120 de soldați ruși în Venezuela. Trupele sale sprijină direct regimul Maduro și rămân în poziție chiar și în eventualitatea unui conflict cu SUA.
18:15
Consiliul Europei avertizează asupra „standardelor duble" după intervenţia SUA în Venezuela # Adevarul.ro
Intervenţia SUA în Venezuela ridică "mari semne de întrebare cu privire la dreptul internaţional", a declarat duminică secretarul general al Consiliului Europei, Alain Berset, avertizând asupra riscului unor "standarde duble".
18:00
Sistemele rusești de rachete antiaeriene ale Venezuelei ar putea ajunge în mâinile SUA # Adevarul.ro
Analiștii sunt încrezători că Statele Unite vor fi interesate să dezarmeze una dintre cele mai puternice armate din America de Sud.
18:00
Maduro a fost „predat” Statelor Unite de „mâna sa dreaptă“, susține un fost vicepreședinte al Columbiei # Adevarul.ro
Fostul vicepreședinte al Columbiei, Francisco Santos, afirmă că Delcy Rodriguez, numărul doi în regimul lui Nicolas Maduro, l-ar fi trădat pe liderul venezuelean și l-ar fi „predat” Statelor Unite.
Acum 4 ore
17:30
A fost descoperită cea mai mare și avansată navă de marfă medievală. Este în stare perfectă # Adevarul.ro
Muzeul Navelor Vikinge din Danemarca a anunțat recent o descoperire fără precedent în strâmtoarea Øresund: cea mai mare și mai avansată navă de marfă medievală din lume.
17:30
Papa își exprimă „profunda îngrijorare” față de situația din Venezuela, după capturarea lui Maduro # Adevarul.ro
Papa Leon al XIV-lea a transmis duminică un mesaj de profundă îngrijorare cu privire la evoluțiile din Venezuela, la scurt timp după capturarea președintelui Nicolas Maduro de către forțele americane – o operațiune militară pe care Suveranul Pontif o avertizase anterior că nu ar trebui să implice vi
17:30
Creierul poate alege între bine și rău: neurologul Constantin Dulcan explică cum ne influențează cuvintele și gândurile # Adevarul.ro
Creierul nu funcționează doar pe bază de impulsuri, ci și prin conștiință morală, explică renumitul neurolog Constantin Dulcan. Alegerea între bine și rău, spune acesta, este influențată direct de cuvintele și emoțiile pe care le cultivăm zi de zi.
17:00
Leonardo DiCaprio nu a putut să-și ridice premiul la Festivalul de Film de la Palm Springs din cauza intervenției lui Trump în Venezuela # Adevarul.ro
Actorul Leonardo DiCaprio a lipsit, sâmbătă, de la festivalul de film de la Palm Springs, din California, din cauză că n-a putut părăsi St. Barths, ca urmare a restricţiilor aeriene din Caraibe, pe fondul conflictului dintre SUA şi Venezuela.
17:00
Orașul subestimat din Europa cu o istorie de peste 8.000 de ani, aproape de România: îmbină ruine romane, străzi pietruite și clădiri tradiționale # Adevarul.ro
Un oraș european cu o istorie de peste 8.000 de ani, aproape de România, ascunde străzi pietruite, ruine antice și clădiri care par să fi rămas neschimbate de-a lungul secolelor.
16:45
Artiștii americani boicotează Centrul Kennedy, după ce instituția culturală a primit și numele lui Donald Trump # Adevarul.ro
Din ce în ce mulți artiști și trupe își anulează spectacole la Centrul cultural american Kennedy, ca protest după ce instituția a primit și numele lui Donald Trump.
16:30
O pensionară i-a dăruit nepoatei un loz răzuibil de 5 dolari, iar tânăra a câștigat premiul cel mare. „Era în lacrimi. S-a bucurat foarte mult” # Adevarul.ro
O pensionară din Carolina de Nord i-a oferit nepoatei sale, în cadrul tradiției familiale de Crăciun, un bilet răzuibil de 5 dolari. Surpriza a fost cu atât mai mare cu cât tânăra a câștigat premiul cel mare de 150.000 de dolari.
16:15
Mărturia cutremurătoare a sportivului care și-a găsit colegul decedat în cameră. Forțat să trăiască cu imaginea pe retină: „Am fost în șoc, avea fața palidă. Era mort!” # Adevarul.ro
La câteva zile după tragedie, Johan-Olav Botn a vorbit public despre moartea prietenului său Sivert Bakken.
16:15
A câștigat 400.000 de dolari pe capturarea lui Maduro. Pariurile suspecte înainte de operaţiunea americană din Venezuela # Adevarul.ro
Cunoscătorii au remarcat pariuri suspecte provenind dintr-un cont creat cu câteva zile înainte de intervenţia Statelor Unite în Venezuela. În mod ciudat, un utilizator a pariat sume mari pe plecarea preşedintelui Nicolás Maduro de la putere înainte de sfârşitul lunii ianuarie.
16:00
O centrală a explodat într-o gospodărie din județul Constanța. Un bărbat a suferit arsuri # Adevarul.ro
O explozie urmată de incendiu s-a produs, duminică, într-o gospodărie din judeţul Constanţa, iar un bărbat de 49 de ani a suferit arsuri.
16:00
Găinile pot face ouă și iarna: crescătorii dezvăluie secrete și trucuri cu varză, oțet de mere și fiertură din gogonele pentru o producție constantă # Adevarul.ro
Iarna este una dintre cele mai dificile perioade pentru crescătorii de păsări de curte, deoarece temperaturile scăzute și lipsa hranei verzi pot duce la scăderea semnificativă a producției de ouă. Cu toate acestea, oamenii au găsit soluții simple pentru ca găinile lor să facă ouă și în sezonul rece.
16:00
Unul dintre cele mai mari lanțuri de retail alimentar și nu numai prezent în România cu 380 de magazine și circa 13.000 de salariați, face în continuare angajări, conform panourilor publicitare afișate pe unele centre comerciale. Potrivit acestora, salariile nu sunt de neglijat.
15:45
Nora Iuga, marea poetă care a creat libertate într-o lume fără libertate, a împlinit 95 de ani # Adevarul.ro
La aniversarea sa din 4 ianuarie, poeta rămâne una dintre cele mai vii prezențe ale literaturii române contemporane.
Acum 6 ore
15:30
Oana Ţoiu a transmis condoleanţe familiei tânărului român care a murit în incendiul de la Crans-Montana. Spune că l-a sunat pe compatriotul care a intervenit voluntar # Adevarul.ro
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a transmis condoleanţe familiei tânărului român care a murit în incendiul de la Crans-Montana.
15:30
Postare controversată a unei apropiate de Casa Albă stârnește tensiuni legate de Groenlanda: „În curând” # Adevarul.ro
O postare publicată pe rețeaua X de Katie Miller, soția adjunctului șefului de cabinet al Casei Albe, a declanșat un val de reacții politice și diplomatice, alimentând speculații privind intențiile Statelor Unite față de Groenlanda.
15:00
„Vreau să trăiesc”. Un soldat rus a cerut forțelor ucrainene să se predea printr-un mesaj scris pe un carton # Adevarul.ro
Un moment tulburător surprins în regiunea Harkov arată cum un soldat rus a ales să se predea trupelor ucrainene, purtând un mesaj disperat pentru viața sa.
15:00
Trei cazuri medicale bizare care au uimit lumea: cum a rămas o tânără însărcinată doar prin sex oral # Adevarul.ro
Deși medicina a cunoscut progrese remarcabile în ultima sută de ani, există cazuri medicale care au sfidat orice logică științifică. Unele dintre ele par de necrezut și rămân, până astăzi, fără o explicație clară.
15:00
Un pensionar s-a trezit cu ajutorul social redus, deși declarase corect banii câștigați.
14:45
Zboruri suspendate. Grecia a fost nevoită să închidă întregul spațiu aerian din cauza unei defecțiuni tehnice misterioase # Adevarul.ro
Autoritățile din Grecia au suspendat toate zborurile după ce o defecțiune tehnică neprecizată a afectat sistemele de comunicații ale aviației civile, provocând perturbări majore în transportul aerian.
14:45
Pericol de inundaţii în cinci judeţe. INHGA a emis cod galben de viituri valabil până marţi # Adevarul.ro
Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis un cod galben de inundații pentru cinci județe, din cauza precipitațiilor și a topirii zăpezii, atenționarea fiind valabilă până marți.
14:30
Bradul de Crăciun din Drăgășani, furat din cimitir. Familia care l-a plantat a fost șocată să-l vadă în Ajun în centrul orașului # Adevarul.ro
Bradul instalat și împodobit de Crăciun în centrul orașului Drăgășani a fost tăiat din cimitirul administrat de primărie. Fusese plantat acum 25 de ani pe mormântul unui localnic. Familia a descoperit totul în Ajunul Sărbătorii, când a văzut că bradul lor falnic trona în centrul orașului.
14:30
Radu Paraschivescu răspunde glumelor despre asemănarea sa cu Nicolas Maduro, stârnind noi comentarii savuroase. „Toată lumea ştie că sunteţi Saddam” # Adevarul.ro
Talentatul scriitor Radu Paraschivescu a reacționat inspirat, cu umorul său caracteristic, după ce pe rețelele sociale a circulat intens o fotografie în care era evidenţiată asemănarea sa fizică cu liderul venezuelean Nicolas Maduro.
14:30
Zelenski dă sfaturi după intervenția SUA în Venezuela: „Trump ar trebui să procedeze la fel cu Putin” # Adevarul.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a comentat sâmbătă intervenția militară a Statelor Unite în Venezuela și capturarea președintelui Nicolas Maduro, sugerând într-o declarație ironic-umoristică că Donald Trump ar putea aplica aceeași strategie în cazul Rusiei.
14:15
Tomatele românești, încă pe piață. „În supermarket, cele de import sunt mai scumpe, dar aici nu vin din comoditate” # Adevarul.ro
Consumatorii care preferă legumele românești încă mai pot găsi, chiar și în ianuarie, tomate produse în solariile fermierilor locali, la prețuri chiar mai mici decât cele din supermarket. Producătorii nu mai au, de câțiva ani, timp de odihnă nici iarna.
14:00
Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bacău au intervenit de urgență, duminică, la un accident rutier produs în comuna Filipești, satul Onișcani, unde un autotren a intrat într-o casă de locuit, notează Ziarul de Bacău.
14:00
Ilie Bolojan a recunoscut că nici măcar nu are instalată aplicația ghișeul.ro, când a fost întrebat dacă și-a plătit impozitele # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat că nu folosește aplicația ghișeul.ro, răspunzând unei întrebări legate de plata impozitelor, în contextul în care, de la 1 ianuarie, guvernul condus de el a majorat taxele locale.
13:45
Cerere în căsătorie peste Ocean! Ștefan Baiaram și-a surprins iubita cu inelul, în America, în cel mai romantic cadru. „Singura femeie lângă care mă văd!” # Adevarul.ro
Ștefan Baiaram a încheiat un an excelent, cu evoluții solide la Universitatea Craiova și debut la naționala României.
Acum 8 ore
13:30
Cod galben și portocaliu de ninsori, lapoviță și viscol în mai multe zone ale țării. Care sunt județele vizate # Adevarul.ro
Meteorologii au emis duminică, 4 ianuarie, Cod galben de ninsori și lapoviță pentru mai multe județe, în timp ce zona de munte este vizată de un Cod portocaliu de ninsori abundente și viscol, valabil până marți dimineață.
13:30
Capitala îngheață. Mii de bucureşteni au rămas fără căldură şi apă caldă. Avaria de la CET Sud afectează mai multe sectoare până după Sfântul Ion # Adevarul.ro
Mii de bucureșteni rămân fără apă caldă și căldură la început de an, din cauza unei avarii majore la CET Sud, furnizarea normală a agentului termic fiind estimată abia după 7 ianuarie.
13:00
Scandal la spitalul din Constanța, unde o familie reclamă că nu s-a găsit niciun medic disponibil pentru un pacient cu anevrism # Adevarul.ro
Scandal uriaș la Spitalul Județean Constanța (SJ), după ce fratele unui pacient care a suferit un anevrism a reclamat că nu există niciun medic de specialitate disponibul pentru astfel de situaţii grave. Ce măsuri anunţă Alexandru Rogobete.
12:45
CTP, îngrijorat după capturarea lui Maduro: „Epoca Umanistă s-a încheiat, începe Epoca de Piatră Nucleară” # Adevarul.ro
Gazetarul Cristian Tudor Popescu a comentat, pe Facebook, evenimentele recente din Venezuela, în urma capturării președintelui Nicolás Maduro de către forțele americane, și a făcut o serie de observații despre implicațiile geopolitice ale acțiunii.
12:45
„Acord Bering”. Venezuela a fost prima „piesă de domino” care a căzut. Cine urmează? Iran sau Ucraina? Filmul operațiunii din 3 ianuarie # Adevarul.ro
La Anchorage s-a negociat, de fapt, o redesenare a sferelor de influență între Washington și Moscova. Urmează anul acesta la rând China (vor fi două întâlniri Trump cu Xi). Summitul a consfințit revenirea la o formă modernă a Doctrinei Monroe.
12:45
Înlăturarea lui Maduro nu garantează nici democrația, nici măcar o dictatură mai blândă. Riscul unui scenariu de tip Libia este real # Adevarul.ro
Puțini, în afară de un nucleu restrâns de susținători ideologici ai stângii radicale, vor deplânge ieșirea spectaculoasă din scenă a liderului venezuelean Nicolás Maduro sau sfârșitul unui regim represiv, ineficient și ostil, moștenit de la Hugo Chávez.
12:30
De ce Nicolas Maduro a așteptat 20 de ani înainte să se căsătorească în secret cu Cilia Flores. Calculul politic din spatele unei „prime combatante” și rețeaua de nepotism a regimului # Adevarul.ro
Timp de două decenii, Nicolás Maduro și Cilia Flores s-au prezentat drept un cuplu politic redutabil, prea preocupat de idealurile „revoluției bolivariene” pentru a se încurca în formalități considerate de stânga radicală drept burgheze.
12:00
Dan Petrescu, primele dezvăluiri după ce s-a spus că are cancer. Ce i-a povestit unui jurnalist britanic # Adevarul.ro
„Bursucul” se pregătește să revină în antrenorat.
12:00
Unul dintre oligarhii lui Putin avertizează asupra efectelor suportate de economia Rusiei după intervenției SUA în Venezuela # Adevarul.ro
Oligarhul rus Oleg Deripaska, apropiat al președintelui Vladimir Putin, a atras atenția asupra consecințelor grave pe care intrarea Statelor Unite în Venezuela le-ar putea avea asupra economiei ruse.
12:00
Tensiuni şi în Asia de Est. Coreea de Nord lansează rachete în Marea Japoniei, la o zi după atacul SUA în Venezuela # Adevarul.ro
Tensiunile se extind în Asia de Est, după ce Coreea de Nord a lansat rachete în Marea Japoniei, la o zi după atacul SUA în Venezuela și chiar înaintea vizitei președintelui sud-coreean Lee Jae-myung în China.
11:45
Sorana Cîrstea, debut perfect în noul sezon. A spulberat o jucătoare din Top 50 și așteaptă duelul cu Ostapenko # Adevarul.ro
Sori a rămas singura româncă din turneul de la Brisbane.
11:45
Noi metode de escrocherie care vizează datele bancare. „Te pune în legătură cu un operator” # Adevarul.ro
Escrocii folosesc tactici sofisticate pentru a obține datele personale și banii cetățenilor, avertizează autoritățile. Cea mai recentă metodă de fraudă constă în apeluri telefonice prin care victimele sunt convinse că au fost deja înșelate, fiind mințite că li se oferă ajutor.
