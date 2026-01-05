De ce Maduro nu figura pentru România ca președinte al Venezuelei. State și lideri pe care țara noastră nu îi recunoaște oficial

16:00

Iarna este una dintre cele mai dificile perioade pentru crescătorii de păsări de curte, deoarece temperaturile scăzute și lipsa hranei verzi pot duce la scăderea semnificativă a producției de ouă. Cu toate acestea, oamenii au găsit soluții simple pentru ca găinile lor să facă ouă și în sezonul rece.