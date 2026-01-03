Arteta, uluit de starul lui Arsenal: „Nu văd unde s-ar putea opri”
Arteta, uluit de starul lui Arsenal: „Nu văd unde s-ar putea opri”
U-BT Cluj-Napoca a devenit lider provizoriu în Grupa A a competiţiei de baschet masculin ABA League, după ce a învins fără emoţii echipa sârbă FMP Belgrad, cu scorul de 93-65 (27-13, 28-19, 18-14, 20-19), sâmbătă seara, în BTarena.
Mihai Stoica dezvăluie cum mulți jucători încearcă să-l păcălească pe Becali: ”I-am zis: Gigi, atenție mare!” # Sport.ro
FCSB se pregătește pentru a doua parte a sezonului.
Mihai Stoica a izbucnit în direct! Jucătorul de la FCSB care l-a scos din minți: ”Nu am ce să discut” # Sport.ro
Mihai Stoica a fost întrebat despre un jucător important de la FCSB și a izbucnit.
Ce situație! Neymar va fi coleg la Santos cu omul care îi face ”zile fripte” surorii lui
Ciprian Panait a obținut prima victorie pe banca noii sale echipe din Emiratele Arabe Unite și a reușit, totodată, să o scoată de pe ultimul loc al clasamentului.
Dinamo a plecat sâmbătă, 3 ianuarie, în cantonamentul de iarnă din Antalya, programat până pe 12 ianuarie, iar la aeroportul Otopeni antrenorul Zeljko Kopic a lămurit una dintre temele fierbinți ale iernii.
Juventus a făcut un nou pas greșit în lupta din Serie A.
Încă o plecare de la FCSB?! Mihai Stoica a lămurit situația lui Vlad Chiricheș: ”Mi-a spus că nu vrea!” # Sport.ro
Vlad Chiricheș, unul dintre liderii vestiarului celor de la FCSB, a jucat din ce în ce mai puțin în acest sezon.
Meci interzis cardiacilor pentru Ianis Stoica în Portugalia! Goluri pe bandă și un rezultat total neașteptat # Sport.ro
Estrela Amadora, echipa la care evoluează Ianis Stoica, a oferit unul dintre cele mai spectaculoase meciuri ale etapei a 17-a din campionatul Portugaliei.
Naţionala României a stabilit lotul pentru Campionatul European de polo pe apă masculin, care va avea loc luna aceasta la Belgrad, potrivit paginii de Facebook a Federaţiei Române de Polo.
Unul dintre cei mai interesanți jucători din Superliga pleacă în această iarnă: ”Mai sunt câteva detalii de pus la punct!” # Sport.ro
Unul dintre cei mai interesanți jucători din Superliga României în acest moment are șanse mari să plece în această iarnă.
El l-a salvat pe Anthony Joshua din accidentul soldat cu doi morți: „Tatăl meu l-a rugat” # Sport.ro
În urma tragicului accident de maşină de luni din Nigeria, care a curmat viaţa a două persoane apropiate lui Anthony Joshua, avocatul şoferului explicat că pugilistul trebuia iniţial să fie pasagerul din faţă înainte de a fi mutat pe bancheta din spate. Această schimbare de poziţie, după toate probabilităţile, i-a salvat viaţa boxerului britanic.
Dinamovistul va schimba echipa în perioada următoare.
Toți îl vor! PSG, Manchester City, Chelsea, Liverpool și Arsenal luptă pentru semnătura starului de la Real Madrid # Sport.ro
Cele mai mari echipe din fotbalul european vor să pună mâna pe un star de la Real Madrid.
FCSB se pregătește pentru cea de-a doua parte a sezonului, iar roș-albaștrii au făcut deja primele mutări.
Mircea Lucescu a decis să fie prezent pe teren înaintea celui mai important meci al României din acest an.
Echipa de fotbal a Senegalului s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei Africii pe Naţiuni 2025, găzduită de Maroc, după ce a învins selecţionata Sudanului cu scorul de 3-1, sâmbătă seara, la Tanger, în primul meci din optimi, transmit agenţiile internaţionale de presă.
Gata, Alibek se urcă în avion și semnează cu CFR Cluj! Neluțu Varga: „Am încredere mare!” # Sport.ro
CFR Cluj a reacționat rapid după transferul lui Louis Munteanu în MLS și a rezolvat problema atacantului central.
Răspunsul lui Chivu când a fost întrebat despre transferul lui Cancelo la Inter: ”Aș vrea să vorbesc despre el!” # Sport.ro
Presa din Italia anunța zilele trecute faptul că Inter Milano, echipa antrenată de Cristi Chivu, este în cursă pentru semnătura lui Joao Cancelo.
L-a făcut K.O.! Intrare horror în derby-ul Monaco - Lyon: arbitrul a scos cartonașul roșu instantaneu # Sport.ro
Partida AS Monaco - Lyon a oferit o intrare horror în a doua repriză.
După Louis Munteanu, DC United mai vrea un jucător de la CFR Cluj! Ofertă de 4 milioane de euro # Sport.ro
CFR Cluj ar putea da o nouă lovitură pe piața transferurilor, imediat după vânzarea lui Louis Munteanu.
Moment șocant! Starul și-a lovit coechipierul în fața fanilor! Suporterii au cerut să îi fie reziliat contractul # Sport.ro
Un moment greu de crezut s-a petrecut la antrenamentul unei echipe de top din Europa.
Rapid este foarte aproape să rezolve primul transfer al anului.
Oportunitate de milioane pentru fostul selecționer al „Tricolorilor”.
CFR Cluj pune la cale un transfer spectaculos după ce l-a pierdut pe Louis Munteanu.
Nota primită de Ionuț Radu, după ce n-a fost învins din penalty în Celta Vigo - Valencia 4-1 # Sport.ro
Portarul român a avut o nouă prestație solidă, fiind din nou decisiv la o lovitură de pedeapsă.
Verdict clar pentru Florin Tănase în legătură cu plecarea de la FCSB: ”E precum porumbelul acela!” # Sport.ro
FCSB ar putea rămâne fără Florin Tănase în această iarnă.
Genoa - Pisa 1-1 | Formația lui Dan Șucu, doar egal cu rivala de la retrogradare! Ce a făcut Stanciu # Sport.ro
Genoa a remizat acasă în fața lui Pisa, scor 1-1, într-un meci din runda 18 de Serie A.
FCSB a plecat în cantonamentul de iarnă din Antalya, însă un fotbalist important al campioanei va ajunge cu o zi mai târziu în Turcia.
Se face mutarea?! Victor Angelescu a lămurit situația transferului lui Baroan la rivala Dinamo # Sport.ro
Dinamo vrea să transfere un jucător de la rivala Rapid.
Dinamo s-a interesat de un fotbalist al ardelenilor.
Rapid a rezolvat în această iarnă transferul lui Daniel Paraschiv, fotbalistul care revine în Superliga României după o perioadă petrecută în Spania, la Real Oviedo și Cultural Leonesa.
Antrenorul echipei Real Madrid, Xabi Alonso, a asigurat pe toată lumea sâmbătă că clubul spaniol va face tot posibilul pentru a reduce la minimum absenţa starului francez Kylian Mbappe, care este indisponibil din cauza unei accidentări la genunchiul stâng, informează AFP.
Bavarezii au adus sub formă de împrumut un atacant de 18 ani din Gambia.
Vladislav Blănuță nu se poate transfera în România! Motivul incredibil care îi blochează sezonul # Sport.ro
Un meci jucat în Liga 3 i-a închis atacantului orice variantă de joc în acest sezon.
Horațiu Moldovan va schimba cel mai probabil echipa în următoarele zile.
Un fost jucător de la CFR Cluj a semnat cu o formație din Liga 2 a României.
Brennan Johnson pleacă definitiv, trei jucători au fost împrumutați în Europa.
Situație clară pentru fotbalistul pus pe lista neagră de Gigi Becali: ”Am zis ‘Hai să ne despărţim’, iar el a zis ‘OK’!” # Sport.ro
Prima parte a sezonului lui Denis Alibec la FCSB nu a decurs așa cum s-ar fi așteptat atacantul.
Marius Șumudică este gata să revină la antrenorat.
Antrenorul care a dus Bulgaria pe locul 4 la CM 1994 avea 80 de ani.
”Lupii galbeni” au început pregătirea de iarnă.
Louis Munteanu (23 de ani) a plecat la finalul anului de la CFR Cluj.
Radu Drăgușin (23 de ani) a revenit din crunta accidentare care l-a ținut aproape un an pe bară.
Monaco - Olympique Lyon, Nice - Strasbourg și Lille - Rennes EXCLUSIV pe VOYO începând cu ora 18:00! # Sport.ro
Partidele din Ligue 1 sunt transmise în exclusivitate de VOYO.
Ardelenii au încheiat anul în a doua jumătate a clasamentului.
Au început transferurile și în Liga 2 din România.
Echipa din Grant a încheiat anul pe al doilea loc în clasamentul Superligii României.
Ardelenii încep pregătirea de iarnă.
