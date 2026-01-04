Frații Pavăl (Dedeman) - prima decizie majoră pentru lanțul de magazine Praktiker, cea mai mare rețea de bricolaj din Grecia. Fiul lui Dragoș Pavăl intră în CA. Planul Dedeman în Grecia
Profit.ro, 4 ianuarie 2026 06:30
Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, au semnat prima decizie pentru brandul Praktiker Hellas, cel mai mare lanț de bricolaj din Grecia, pe care l-au preluat în vară.
Acum o oră
06:30
Acum 8 ore
01:00
Exclusivitățile săptămânii: Bătaie pe Hidroelectrica. Concedieri cu probleme. Investiție americană în România. Japonezii au venit în România pentru contracte # Profit.ro
Profit.ro vă prezintă principalele informații exclusive din săptămâna care tocmai se încheie.
00:20
00:20
Medici în cârciumi sau la sală, dar scutiți de gărzi pe motiv că nu pot sta 2 ore în picioare - Directorul Spitalului Județean Constanța # Profit.ro
Directorul Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, Raluca Ștefan, semnalează că sunt medici care merg la sală sau pe care îi vede în cârciumi, dar care oficial sunt scutiți de a mai efectua serviciul de gardă cu argumentul că nu pot sta mai mult de 2 ore în picioare.
Acum 12 ore
22:10
Bolojan: Intrarea în insolvență, în cascadă, cu acumularea de datorii, a fost tolerată de funcționari publici. A trebuit să corectăm # Profit.ro
Statul român a permis tot felul de posibilități de intrare în insolvență, în cascadă, și acumularea datorii, prin tolerarea acestor operațiuni de către funcționari din sectorul public, iar Guvernul a trebuit să ia masuri pentru a corecta aceste lucruri, a declarat premierul Bolojan.
22:10
Trump, mesaj dur: "Să-și păzească fundul" președintele Columbiei! Produce cocaină și o expediază în Statele Unite # Profit.ro
Președintele Columbiei, Gustavo Petro, trebuie "să-și păzească fundul".
22:00
Bulgarii iau fața românilor și după euro - Prețul la benzină și motorină, mai mic chiar și după adoptarea monedei euro # Profit.ro
Prețurile la carburanți în Bulgaria (pentru benzină Euro 95 și motorină) sunt la acest moment mai mici decât în România, chiar și după trecerea la mneda euro.
21:50
Riscurile bronzatului artificial - de la cancer de piele la leziuni extinse în ADN, avertizează experții # Profit.ro
Pentru prima dată, oamenii de știință arată cum solarul produce mutații în celulele pielii, mult peste efectele expunerii obișnuite la soare.
21:30
Reforma administrației, conform discuțiilor avute în coaliție, ar urma să se facă în cursul lunii ianuarie, respectiv în următoarele săptămâni, a anunțat premierul Bolojan..
21:30
Bolojan anunță: Vârsta de pensionare trebuie crescută pentru situațiile în care există posibilitatea pensionării anticipate # Profit.ro
Vârsta de pensionare trebuie crescută pentru situațiile în care există posibilitatea pensionării anticipate, transmite premierul Ilie Bolojan.
21:10
”S-a constituit o minoritate de blocaj” - Bolojan, despre judecătorii CCR care nu au asigurat cvorum pentru decizia privind pensiile magistraților # Profit.ro
Cei patru judecători ai Curții Constituționale a României, care nu au asigura în 28 și 29 decembrie 2025 cvorumul instanței, pentru a lua o decizie privind pensiile magistraților, au constituit o ”minoritate de blocaj”, a apreciat premierul Bolojan, care și-a exprimat speranța că luna aceasta va fi luată o decizie.
21:10
Delta Force, ai căror militari au fost folosiți la capturarea președintelui Nicolas Maduro din capitala venezueleană Caracas, este o unitate de elită.
20:40
Conducerea Venezuelei, reprezentată prin Nicola Maduro, nu a fost recunoscută de către comunitatea internațională și nici de România, în urma alegerilor care au fost apreciate ca fiind falsificate anul trecut, a declarat premierul Bolojan, care și-a exprimat speranța că se va găsi o formulă de tranziție către un regim care să aibă o validare democratică.
20:10
Cei doi administratori ai barului în care un incendiu de Revelion a ucis cel puțin 40 de persoane au intrat sub anchetă penală, au anunțat procurorii elvețieni.
19:40
Atacurile americane au ocolit instalațiile de producție și rafinare ale companiei petroliere de stat din Venezuela # Profit.ro
Instalațiile de producție și rafinare ale companiei petroliere de stat PDVSA funcționau normal sâmbătă și nu au suferit pagube în urma atacului Statelor Unite menit să ducă la capturarea președintelui Venezuelei, potrivit a două surse familiarizate cu operațiunile companiei, citate de Reuters.
19:10
Președintele Donald Trump a declarat, în arima conferință după capturarea președintelui venezuelean Nicola Maduro, că Statele Unite vor prelua conducerea Venezuelei într-o perioadă de tranziție „judicioasă” către democrație și a amenințat cu un al doilea atac și mai puternic, dacă SUA vor fi împiedicate să facă aceasta.
19:00
Președintele SUA Donald Trump a făcut publică o fotografie cu președintele venezuelean Nicola Maduro, precizând că acesta din urmă se află la boardul navei americane USS Iwo Jima.
18:40
Atenționare pentru turiștii care vor să meargă în Bali: Vor fi verificați mai strict de către autorități # Profit.ro
Turiștii străini care vor sosi în insula indoneziană Bali ar trebui să se aștepte ca bagajele și pașapoartele să nu fie singurele lucruri care vor fi analizate. Începând cu 2026, guvernul provincial al insulei intenționează să examineze turiștii internaționali care sosesc în funcție de capacitatea lor financiară, durata șederii și activitățile planificate,
Acum 24 ore
18:10
Între volatilitate și optimism. Primele predicții ale investitorilor și economiștilor după capturarea lui Nicolas Maduro # Profit.ro
Reacțiile investitorilor și analiștilor la capturarea lui Nicolas Maduro sunt în mare parte convergente în privința riscurilor, dar diferă în evaluarea oportunităților: piețele financiare văd o creștere imediată a volatilității, în timp ce unii strategi anticipează un scurt val de optimism speculativ legat de o posibilă schimbare de regim în Venezuela.
17:50
VIDEO Trump își dezvăluie intențiile: SUA vor fi ”foarte puternic implicate'” în industria petrolieră din Venezuela # Profit.ro
Statele Unite vor fi 'foarte puternic implicate' în industria petrolieră din Venezuela în urma operațiunii de capturare a președintelui venezuelean Nicolas Maduro, a declarat sâmbătă președintele american Donald Trump pentru Fox News, conform Reuters.
17:40
Maduro și soția, scoși cu forța din dormitor în timp ce dormeau. „Va înfrunta toată furia justiției americane!” # Profit.ro
Președintele venezuelean, Maduro, și soția lui au fost scoși cu forța din dormitorul lor în timpul capturării, urmând să fie transportați la New York.
17:20
VIDEO Trump - primele detalii cu Maduro: M-am uitat ca la film. Ce viteză, ce violență, a fost uimitor! # Profit.ro
Președintele american, Donald Trump, spune că niciun american nu a fost ucis în timpul capturării președintelui Venezuelei, Nicolas Maduro.
17:10
Locuitorii capitalei venezeuelene Caracas s-au ascuns inițial, nesiguri de ce va urma, dar ullterior au ieșit pe străzi, unii să se bucure, iar alții, îndemnați de autorități, să-și exprime speijinul pentru președintele Maduro.
16:50
După ce Maduro a fost scos de americani din țară, vicepreședinta Venezuelei s-a dus în Rusia # Profit.ro
Vicepreședintele Venezuelei, Delcy Rodriguez, se află în Rusia, au declarat sâmbătă patru surse familiarizate cu mișcările sale, după ce președintele Donald Trump a afirmat că președintele Nicolas Maduro a fost arestat de forțele americane și a fost scos din țară, potrivit Reuters.
16:30
Un nou instrument bazat pe inteligență artificială (AI) încearcă să ajute cercetătorii să înțeleagă de ce apar bolile și ce tratamente ar putea funcționa, folosind atât date biologice, cât și informații de imagistică ale inimii.
16:00
Nicolas Maduro - de la șofer de autobuz la președinte. Una dintre cele mai controversate figuri # Profit.ro
Nicolas Maduro Moros, președinte al Venezuelei, este una dintre cele mai controversate figuri.
15:50
Avertisment oficial - O singură parolă compromisă poate oferi acces la conturile personale. Cum trebuie aleasă # Profit.ro
Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) recomandă protejarea conturilor online prin stabilirea de parole complexe, greu de intuit.
15:50
Pană majoră în Berlin - 50.000 de case au rămas fără electricitate. Un tunel de cabluri electrice a luat foc, posibil act intenționat # Profit.ro
Circa 50.000 de case din Berlin au rămas fără electricitate.
15:40
VIDEO Vulpi în centrul Bucureștiului, vii. Explicație: Vulpile, printre speciile cu cea mai mare capacitate de adaptare la mediul urban # Profit.ro
Camerele de supraveghere ale Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” au surprins trei vulpi în zona exterioară a muzeului, care se află în centrul Bucureștiului, în Piața Victoriei, vis-a-vis de sediul Guvernului.
15:10
3 din 4 lei cheltuiți de universitățile publice din România vin direct din buget. Cele mai puternice universități din România și gradul lor de dependență de bugetul statului TABEL # Profit.ro
Aproape 3 din 4 lei cheltuiți de universitățile publice din România provin direct din bugetul de stat. Veniturile proprii (taxe, cercetare, contracte, servicii) acoperă doar 27% din necesarul actual de funcționare, relevă analiza Profit.ro.
15:10
VIDEO Vulpi în centrul Bucureștiului, la Muzeul Antipa, dar... vii. Explicație: Vulpile, printre speciile cu cea mai mare capacitate de adaptare la mediul urban # Profit.ro
Camerele de supraveghere ale Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” au surprins trei vulpi în zona exterioară a muzeului, care se află în centrul Bucureștiului, în Piața Victoriei, vis-a-vis de sediul Guvernului.
14:30
Operațiunea SUA în Venezuela - „viteză impresionantă”. Primele reacții din UE, dar și din Rusia # Profit.ro
Operațiunea SUA în Venezuela din cursul nopții pare să se fi desfășurat cu „viteză impresionantă”, probabil cu implicarea forțelor speciale, potrivit unui specialist în muniții și informații care a vorbit cu CNN.
14:20
Continuă problemele cu autobuzele pentru stațiunea Poiana Brașov.
14:10
Numărul armelor de foc deținute ilegal de români a crescut anul trecut - rezultate ale controalelor polițiștilor în toată țara # Profit.ro
Polițiștii au confiscat, în primele 11 luni ale anului 2025, peste 4.300 de arme de foc deținute ilegal, cu peste o mie mai mult față de anul precedent.
13:20
Zeci de mii de locuințe au rămas fără electricitate. Probleme în mai multe județe din cauza viscolului # Profit.ro
Peste 220 de localități suferă întreruperi de energie electrică.
13:10
Demnitar la Palatul Victoria: Mitul spune că bugetarii sunt sinecuriști, bani mulți și muncă puțină, dar la Guvern nu se potrivește. Suntem în zona inferioară a salarizării # Profit.ro
Deși mitul spune că bugetarii sunt sinecuriști, adică iau bani mulți și muncesc puțini), la Secretariatul General al Guvernului (SGG) nu se potrivește această descriere, pentru că angajații de aici se află în zona inferioară a nivelului salarizării, arată șeful SGG, Radu Oprea, care adaugă că încearcă să oprească plecarea oamenilor valoroși din cauza veniturilor scăzute.
13:00
O familie din Sibiu stabilită în Germania a cumpărat un hotel în Bad Pyrmont, o stațiune germană aflată între Bielefeld și Hanovra, cu planul de a-l renova și redeschide în acest an.
12:40
Statele Unite au atacat sâmbătă Venezuela și l-au capturat pe președintele Nicolas Maduro, care a fost scos din țară, a declarat președintele Donald Trump. Statele Unite nu au mai intervenit atât de direct în America Latină de la invazia din Panama din 1989, când l-au dat jos de la putere pe liderul militar Manuel Noriega.
12:30
Tânărul care ar urma să conducă armata ucraineană este și strategul ”digital” al lui Zelenski # Profit.ro
Președintele Volodimir Zelenski a propus numirea lui Mihailo Fedorov ca ministru al apărării, în locul fostului premier Denîs Șmîhal, care a stat în această funcție mai puțin de șase luni. În vârstă de numai 34 de ani, Fedorov ocupă în prezent funcția de viceprim-ministru și ministru al transformării digitale al Ucrainei. Deși tânăr, el este unul dintre foarte puținii oficiali care fac parte din echipa lui Zelenski încă de la începutul carierei sale politice în 2019 și este singurul ministru care a supraviețuit tuturor remaniărilor guvernamentale, notează Kyiv Independent.
12:30
Autoritățile au început și în acest an să anuleze acele creanțe fiscale restante, aflate în sold la data de 31 decembrie a anului, mai mici de 40 lei.
12:10
Propunerea Comisiei Europene pentru România, în exercițiul financiar 2028-2034, prevede alocarea a 60,2 miliarde euro, din care 54,6 miliarde de euro este alocarea generală, un miliard este pentru migrație, securitate și afaceri interne și 4,6 miliarde de euro pentru Fondul Social și pentru Climă.
11:50
Într-o postare pe Truth Social, președintele american Donald Trump confirmă că SUA au atacat Venezuela și susține că președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, și soția sa „au fost capturați și scoși din țară”.
11:40
ANALIZĂ După Bulgaria, extinderea zonei euro se confruntă cu obstacole în restul statelor UE # Profit.ro
Bulgaria a devenit la 1 ianuarie 2026 al 21-lea membru al zonei euro, în ciuda opoziției a jumătate din electoratul său, rămânând doar o mână de țări din Uniunea Europeană cu 27 de state, printre care și România, care nu au adoptat încă moneda.
10:50
VIDEO ULTIMA ORĂ Atac asupra Venezuelei. Președintele Maduro acuză SUA că încearcă să „preia controlul” asupra resurselor țării # Profit.ro
Explozii, zgomote puternice și avioane zburând la joasă altitudine au fost înregistrate în capitala Venezuelei, Caracas, la primele ore ale zilei de sâmbătă, pe fondul informațiilor că Trump ar fi ordonat atacul.
10:30
Aeroportul Internațional Brașov a fst tranzitat în 2025 de 337.353 de călători români și străini, reprezentând o creștere de 48% față de 2024, potrivit președintelui Consiliului Județean Brașov, Adrian Veștea.
10:10
Scenarii posibile în lume în 2026 - de la pace în Ucraina, rezultatele alegerilor în Ungaria și Israel, până la o posibilă criză bancară # Profit.ro
Supraviețuirea politică a lui Viktor Orbán în Ungaria și a lui Benjamin Netanyahu în Israel, riscurile unui colaps financiar și posibilii câștigători ai alegerilor de la jumătatea mandatului prezidențial din Statele Unite sunt câteva cote pentru scenarii posibile pe scena internațională în 2026.
09:50
Încărcarea la priza normală pare soluția cea mai simplă atunci când îți iei prima mașină electrică. Ai deja o priză în garaj sau pe hol, conectezi încărcătorul portabil și ai rezolvat problema.
09:40
Tânărul care ar urma să conducă armata ucraineană este și strategul ”digital” al lui Zelenski # Profit.ro
Președintele Volodimir Zelenski a propus numirea lui Mihailo Fedorov ca ministru al apărării, în locul fostului premier Denîs Șmîhal, care a stat în această funcție mai puțin de șase luni. În vârstă de numai 34 de ani, Fedorov ocupă în prezent funcția de viceprim-ministru și ministru al transformării digitale al Ucrainei. Deși tânăr, el este unul dintre foarte puținii oficiali care fac parte din echipa lui Zelenski încă de la începutul carierei sale politice în 2019 și este singurul ministru care a supraviețuit tuturor remaniărilor guvernamentale, notează Kyiv Independent.
09:10
Vinul zilei: o șampanie echilibrată și matură, cu caracterul mineral specific Chardonnay-ului. Cotată cu 94 de puncte James Suckling, 93 puncte Wine Enthusiast și 90 puncte Robert Parker # Profit.ro
Recomandarea noastră de astăzi, Essentiel Blanc de Blancs Extra Brut, este o șampanie elegantă și expresivă, obținută 100% din Chardonnay, care îmbină prospețimea cu complexitatea într-un mod subtil și sofisticat.
09:00
Discuții la Kiev, cu partenerii europeni și americani, privind garanțiile de securitate acordate Ucrainei # Profit.ro
La Kiev au loc astăzi noi negocieri între Ucraina și aliații săi europeni și americani cu privire la un eventual acord pentru a pune capăt războiului cu Rusia, care și-a anunțat intenția de a-și „înăspri” poziția. Consilierii de securitate ai țărilor europene aliate Kievului urmează să se întâlnească la Kiev cu oficialii ucraineni, cu participarea prin videoconferință a unei echipe americane.
