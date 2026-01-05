Maduro - apărat de avocatul WikiLeaks VIDEO

17:10

După pensionare, toți românii participanți la fondurile de pensii private vor putea retrage din aceste fonduri maximum 30% din sumă, iar restul banilor se vor putea plăti lunar timp de cel mult 8 ani, conform proiectului de lege adoptat din nou, luna trecută, de Parlament și promulgat acum de președinte după ce Curtea Constituțională a stabilit ca neconstituțională prevederea ca bolnavii de cancer să poate retrage întreaga sumă.