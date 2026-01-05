Opinii: Jurnalul unui an care nu are răbdare
Profit.ro, 5 ianuarie 2026 19:50
Privind la ce se întâmplă la început de an, trăiesc un sentiment amestecat, greu de redus la optimism sau teamă.
• • •
Acum 5 minute
20:20
Tranzacție: Proprietarul Provident acceptă o ofertă de preluare de peste 730 milioane dolari din partea americanilor de la BasePoint # Profit.ro
Grupul britanic International Personal Finance (IPF), cel mai mare furnizor de credite la domiciliu din Europa, proprietarul Provident Financial România, a acceptat o ofertă de preluare din partea rivalului american BasePoint Capital, în valoare de 543 milioane de lire sterline.
Acum 10 minute
20:10
Cruda realitate - Cât veți plăti impozit pe casă. Taxele pe locuințe au crescut de minimum 1,8 ori și de maximum 3 ori, în funcție de vechime și tipul clădirii # Profit.ro
Deciziile Guvernului de anul trecut de a majora baza impozabilă pentru locuințe și de a elimina unele reduceri de impozite au condus anul acesta la o creștere de 1,8-3 ori (o majorare între 80% și 200%) a impozitelor pe case și apartamente.
Acum 30 minute
20:00
VIDEO Moment istoric la Londra - Ambasada Palestinei, inaugurată la 3 luni după ce Marea Britanie a recunoscut statul # Profit.ro
Ambasada Palestinei în Regatul Unit a fost inaugurată la Londra.
19:50
Acum o oră
19:30
Companiile aeriene low-cost Ryanair și Wizz Air anunță creșterea traficului de pasageri, luna trecută.
Acum 2 ore
19:10
Botswana intenționează să deschidă în curând o ambasadă la Moscova și își propune să aprofundeze cooperarea economică cu Rusia, inclusiv în domeniul pământurilor rare și al diamantelor, a declarat ministrul de Externe al Botswanei, Phenyo Butale, citat duminică de agenția rusă de stat TASS.
18:40
DECIZIE pentru liniștea Washington-ului: Acordul privind impozitarea companiilor multinaționale va fi amendat # Profit.ro
Peste 145 de țări au decis să amendeze acordul privind impozitarea companiilor multinaționale.
18:30
Noul an a adus la metrou o apariție interesantă.
18:30
Investiția de 23 de milioane de dolari promisă de familia lui Donald Trump legendei Conor McGregor a fost concretizată, arată documente depuse la bursă.
Acum 4 ore
18:20
România a primit înapoi 988,7 milioane euro din Fondul European de Garantare Agricolă, reprezentând rambursarea plăților în avans efectuate fermierilor în perioada 16 octombrie – 30 noiembrie 2025.
18:10
Autoritățile române prezintă în premieră cum vor arăta ultimii 15 kilometri ai Autostrăzii A8 spre frontiera cu Republica Moldova.
18:00
DOCUMENT Mult-întârziata centrală nouă Iernut de 430 MW: Romgaz confirmă ultimul deadline – sfârșitul lui 2026 # Profit.ro
Compania de stat Romgaz, cel mai mare producător și operator de înmagazinare de gaze naturale din România, totodată producător de energie electrică, confirmă că termenul pentru lucrările de finalizare și punere în funcțiune a mult-întârziatei noi centrale pe gaze de 430 MW de la Iernut, care ar fi trebuit să fie gata încă din 2020, este 31 decembrie 2026.
17:50
După 18 zile de la lansare, „Avatar: Fire and Ash” a depășit 1 miliard de dolari la box-office la nivel global.
17:30
Roșiile produse în solariile fermierilor locali sunt în continuare pe tarabe, la prețuri chiar mai mici decât cele din supermarket.
17:10
ULTIMA ORĂ Toate pensiile private vor putea fi achitate într-o singură tranșă de 30%, iar restul lunar - timp de 8 ani. Bolnavii de cancer nu primesc banii integral - Lege promulgată # Profit.ro
După pensionare, toți românii participanți la fondurile de pensii private vor putea retrage din aceste fonduri maximum 30% din sumă, iar restul banilor se vor putea plăti lunar timp de cel mult 8 ani, conform proiectului de lege adoptat din nou, luna trecută, de Parlament și promulgat acum de președinte după ce Curtea Constituțională a stabilit ca neconstituțională prevederea ca bolnavii de cancer să poate retrage întreaga sumă.
17:00
FOTO Nicușor Dan anunță după ce a dat bani înapoi la rectificare: 30 milioane lei mai puțin cheltuiți de Administrația Prezidențială. Pentru mulți români vremurile sunt grele, dăm un exemplu # Profit.ro
Președintele Nicușor Dan anunță că anul trecut au fost reduse cu 30% cheltuielile Administrației Prezidențiale, mai mult decât s-a angajat în luna iulie.
16:40
VIDEO Primii români ieșiți să protesteze la primar contra noilor taxe și impozite locale. „Mincinosule. Gata cu șmecheria!” # Profit.ro
Un grup de suceveni s-a adunat în fața Primăriei din Salcea pentru a protesta față de creșterea taxelor și impozitelor locale.
16:30
ULTIMA ORĂ Avarie majoră în Capitală - aproape 40% din blocuri nu au căldură și apă caldă la parametrii normali. # Profit.ro
Furnizarea agentului termic pentru încălzire și apă caldă este în continuare afectată în sectoarele 2, 3, și parțial în sectoarele 4 și 5.
Acum 6 ore
16:20
MANIFESTO: „M-am ferit să fac din Adevăr un idol, i-am dat mai degrabă o denumire umilă, și anume Exactitate” # Profit.ro
Profesioniștii juridici din România se află astăzi într-un punct critic: digitalizarea, Inteligența Artificială și transformările sociale amenință nu doar practica, ci însăși vocația lor. În acest context, Uniunea Juriștilor din România își reafirmă rolul esențial ca comunitate de vocație și gardian al Dreptului.
16:10
Robert Negoiță a rămas fără bani la primărie. Programul Școală după Școală va continua, dar fără hrană # Profit.ro
Programul Școală după Școală va continua în unitățile de învățământ din Sectorul 3 al capitalei, dar fără serviciul de hrană.
16:10
Circa 10.000 de persoane din județul Alba și alte 5.000 din Hunedoara nu au curent electric.
16:00
Premierul ungar Viktor Orban reclamă că era ordinii mondiale liberale s-a încheiat și va apărea acum o "eră a națiunilor".
15:50
15:20
Magazinele PPC Energie din municipiul București și Județele Giurgiu și Ilfov vor fi închise în zilele de marți, 6 ianuarie și miercuri, 7 ianuarie,
15:10
Samsung a prezentat imagini cu noul flagship, Galaxy S26 Ultra, care ar urma să fie lansat la sfârșitul lunii februarie 2026.
15:10
Clever Group marchează un nou moment important în evoluția sa pe piața media din România, înregistrând performanțe remarcabile de audiență în data de 4 ianuarie, în intervalul de maximă audiență 20:00–24:00, conform datelor furnizate de Kantar Media.
15:00
Frații Pavăl (Dedeman) și-au cooptat mai mulți membri de familie într-un vehicul de investiții în agricultură CONFIRMARE # Profit.ro
Antreprenorii Dragoș și Adrian Pavăl, proprietarii retailerului de bricolaj Dedeman, au atras în acționariatul vehiculului lor investițional PIF Industrial mai mulți membri ai familiei, informația fiind confirmată acum oficial, prin publicarea în Monitorul a documentului.
14:40
SUA ar putea fi lovite dur de tarifele lui Trump în acest an. Companiile sunt tot mai constrânse să aplice majorări de prețuri # Profit.ro
Presiunea asupra prețurilor din Statele Unite riscă să se intensifice semnificativ în 2026, pe măsură ce companiile încep să transfere costurile către consumatori, după un an în care impactul tarifelor asupra costului vieții americanilor a fost limitat, iar administrația Trump se apropie de alegerile de la jumătatea mandatului, relatează CNN.
Acum 8 ore
14:20
Bolojan merge după Ciolacu și îngheață alocația pentru copii al doilea an consecutiv în pofida legii # Profit.ro
Alocația de stat pentru copii a fost înghețată și pentru 2026.
14:10
Ministerul Mediului caută director general pentru Administrația Națională „Apele Române” # Profit.ro
După ce Florin Ghiță a demisionat în contextul scandalului legat de furnizarea apei potabile în județul Prahova, Ministerul Mediului lansează procesul de selecție pentru funcția de director general al Administrației Naționale „Apele Române”.
13:50
Oficialii americani au stabilit că Ucraina nu a țintit o reședință a președintelui rus Vladimir Putin într-un atac cu drone săptămâna trecută, afirmă Trump contestând afirmațiile Kremlinului pe care le-a întâmpinat inițial cu profundă îngrijorare.
13:30
În cadrul prestigioasei licitații de Anul Nou de la principala piață de pește din Tokyo, poprietarul unui lanț de restaurante de sushi a plătit luni suma record de 2,8 milioane de euro pentru un ton roșu gigant.
13:30
Ghișeul.ro, mari probleme la început de an. Explicația: unele localități nu și-au actualizat încă taxele și impozitele # Profit.ro
Serviciile furnizate de platforma GHISEUL.RO au numeroase întreruperi la acest început de an.
13:20
ULTIMA ORĂ România a încheiat 2025 cu o creștere uriașă a înmatriculărilor. Cele mai vândute mașini pe final de an # Profit.ro
Înmatriculările de autoturisme din România au atins un volum record în luna decembrie, ca urmare a livrărilor făcute pentru mașinile cumpărate prin Programul Rabla. Ca urmare, piața auto din România pe întreg anul a fost mai mare decât în urmă cu un an, deși în noiembrie avea un declin de peste un procent, relevă datele Profit.ro.
13:20
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat luni de BNR a ajuns la 5,0905 lei, de la 5,0985 lei, curs înregistrat miercuri.
13:10
Creșterea puternică a producției de energie regenerabilă a copleșit rețeaua energetică a Europei.
13:10
Radu Savopol, fondatorul rețelei de cafenele 5 to go, semnalează că, din august și până acum, multe cafenele - independente sau lanțuri mai mici sau mai mari - au luat hotărârea să aplice TVA de 11% la cafea, considerând că "așa este normal". Pe de altă parte, marea majoritate s-au conformat și funcționează cu TVA de 21% la cafea, așa cum este reglementat.
13:00
Sindicatului Polițiștilor din România ”Diamantul” reclamă nereguli în cadrul Grupării Mobile de Jandarmi Constanța.
12:50
Haos pe aeroporturi: Unul dintre cele mai aglomerate din Europa a anulat peste 450 de zboruri doar astăzi # Profit.ro
Aeroportul Schiphol, din Amsterdam, a anulat peste 450 de zboruri doar astăzi.
12:40
Acțiunile europene au deschis săptămâna în urcare, în linie cu piețele bursiere asiatice, în timp ce prețurile petrolului au scăzut, în contextul în care analiștii nu anticipează perturbări pe piața energiei după acțiunea militară a SUA în Venezuela.
12:30
FOTO Restaurantele de unde Bolojan i-a servit cu Babka pe miniștri atrag noi investitori - Tranzacție # Profit.ro
Antreprenorii Ovidiu Andrieș, Daniel Imbre, Familia Galea și Cristian Varodi vor controla împreună compania Honest Food SRL.
Acum 12 ore
12:10
Producătorul suedez de mobilă a lansat un încărcător USB-C pentru smartphone-uri și alte gadgeturi, care impresionează prin prețul redus.
11:40
Tranzacție - Fostul proprietar Regina Maria cumpără pachetul majoritar la cel mai mare integrator IT pentru retail și banking din România. MidEuropa revine în România cu o nouă achiziție # Profit.ro
Fondul de investiții MidEuropa, care recent a cedat în România rețeaua de centre medicale Regina Maria, cumpără pachetul majoritar de acțiuni al Romanian Business Consult (RBC), integrator IT specializat in sectoarele de retail, banking și producție industrială din România.
11:40
Premieră OMV Petrom la început de an - a depășit o cotație de 1 leu pentru acțiunile tranzacționate # Profit.ro
Liderul pieței distribuitoare de carburanți, OMV Petrom, a atins o premieră pe bursă, depășind o cotație de 1 leu pentru acțiunile tranzacționate.
11:30
11:20
Trump, avertisment pentru liderul interimar al Venezuelei: Ar putea plăti un preț mai mare decât Nicolas Maduro, „dacă nu face ceea ce trebuie” # Profit.ro
Înrr-un interviu publicat duminică, Donald Trump avertizează că vicepreședinta Venezuelei Delcy Rodríguez, pe care Curtea Constituțională a numit-o lider interimar al țării, ar putea plăti un preț mai mare decât liderul destituit Nicolas Maduro „dacă nu face ceea ce trebuie”.
11:10
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR.
11:00
La șase ani de când a lansat ultimul televizor al seriei Wallpaper TV, LG vine la CES 2026 cu un nou model, numit W6.
10:50
FOTO Ofertă în România - Primiți bani în locul brazilor de Crăciun. Lanț de magazine vine cu o campanie pe piață, dacă ați cumpărat bradul de la acest retailer # Profit.ro
Leroy Merlin, retailer francez specializat în construcții, decorațiuni și grădinărit, anunță în România lansarea campaniei de reutizilare a brazilor naturali de Crăciun
10:40
Zabka, cel mai mare retailer de proximitate din Polonia, proprietarul rețelei Froo, a lansat pe piața de origine un nou serviciu, de curățare și/sau reparare încălțăminte sau îmbrăcăminte.
