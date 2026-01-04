FCSB lămurește definitiv problema fundașilor și anunță o apariție surpriză în cantonament
SportMedia, 4 ianuarie 2026 08:50
Campioana României se pregătește de reunire și de plecare în cantonamentul de iarnă și a lămurit și ultimele discuții pentru eventualele transferuri. Managerul general Mihai Stoica a declarat că FCSB a încheiat discuțiile despre fundași, asta după ce negocierile pentru aducerea fundașului stânga Kevin Ciubotaru, de 21 de ani, de la AFC Hermannstadt, nu s-au … The post FCSB lămurește definitiv problema fundașilor și anunță o apariție surpriză în cantonament appeared first on spotmedia.ro.
• • •
Alte ştiri de SportMedia
Acum o oră
08:50
Trump spune că „mulți cubanezi” au murit în timpul operațiunii americane de capturare a lui Maduro. Rubio transmite un avertisment voalat către Cuba # SportMedia
Preşedintele Donald Trump a afirmat sâmbătă că mulţi cubanezi au murit în timpul operaţiunii Statelor Unite de capturare a lui Nicolás Maduro în Venezuela, deşi nu a furnizat mai multe detalii. În acelaşi timp, secretarul de stat Marco Rubio a transmis un avertisment voalat către Cuba, ţara părinţilor lui, sugerând că ar putea urma o … The post Trump spune că „mulți cubanezi” au murit în timpul operațiunii americane de capturare a lui Maduro. Rubio transmite un avertisment voalat către Cuba appeared first on spotmedia.ro.
08:50
Administrația Trump le-a oferit Rusiei, Chinei și oricui mai vrea să încerce un manual de instrucțiuni pentru invadarea altor țări și capturarea liderilor care le displac, scrie Tom Nichols în The Atlantic, comentând atacul SUA asupra Venezuelei și capturarea președintelui Nicolas Maduro și a soției sale. Tom Nichols este editorialist la The Atlantic și contributor … The post Precedentul Venezuela. Rusia și China ar trebui să-și țină gura, de data asta appeared first on spotmedia.ro.
08:50
Bolojan anunță că reforma administrației ar urma să se facă chiar din această lună. Când va fi adoptat bugetul # SportMedia
Premierul Ilie Bolojan a declarat că reforma administraţiei ar urma să se facă chiar din această lună şi că aceasta ar prevede, pe lângă reducerea cheltuielilor, eficientizarea cheltuielilor de personal. Bugetul ar putea fi adoptat în luna februarie. ”Reforma administraţiei, conform discuţiilor pe care le-am avut în coaliţie, ar urma să se facă în cursul … The post Bolojan anunță că reforma administrației ar urma să se facă chiar din această lună. Când va fi adoptat bugetul appeared first on spotmedia.ro.
08:50
FCSB lămurește definitiv problema fundașilor și anunță o apariție surpriză în cantonament # SportMedia
Campioana României se pregătește de reunire și de plecare în cantonamentul de iarnă și a lămurit și ultimele discuții pentru eventualele transferuri. Managerul general Mihai Stoica a declarat că FCSB a încheiat discuțiile despre fundași, asta după ce negocierile pentru aducerea fundașului stânga Kevin Ciubotaru, de 21 de ani, de la AFC Hermannstadt, nu s-au … The post FCSB lămurește definitiv problema fundașilor și anunță o apariție surpriză în cantonament appeared first on spotmedia.ro.
08:50
Tenismena româncă Sorana Cîrstea, locul 43 WTA la 35 de ani, a debutat cu dreptul în 2026, câștigând în primul tur al turneului WTA de la Brisbane. Românca născută la Târgoviște s-a impus în minimum de seturi cu Anastasia Pavlyuchenkova, Rusia, scor 6-3, 6-1, la capătul a doar 62 de minute de joc. Cîrstea lovit … The post Sorana Cîrstea, victorie mare la Brisbane cu o fostă finalistă de Roland Garros appeared first on spotmedia.ro.
08:50
Capturarea președintelui Venezuelei, Nicolas Maduro, în urma unei operațiuni spectaculoase a forțelor speciale americane, a adus-o în prim plan pe vicepreședinta statului sud-american, Delcy Rodriguez. Ea a preluat conducerea țării așa cum prevede constituția Venezuelei. Conform constituției, indiferent dacă absența este temporară sau absolută, vicepreședintele preia atribuțiile prezidențiale, potrivit CNN. Rodriguez, care este și ministru … The post Cine este Delcy Rodriguez, lider al Venezuelei după capturarea lui Maduro appeared first on spotmedia.ro.
Acum 12 ore
00:50
PNL va propune în ianuarie un nou ministru al Educației. Bolojan a vorbit cu Marilen Pirtea, dar nimic nu e ”bătut în cuie” # SportMedia
Premierul Ilie Bolojan a declarat, sâmbătă, că va veni cu o propunere pentru portofoliul Educației în luna ianuarie, după ce conducerea PNL va analiza variantele pentru această funcție. ”Domnul Pirtea (Marilen Pirtea – n.r.) este rectorul Universităţii de Vest din Timişoroa şi deputat PNL de două mandate. Am avut o discuţie pe această temă. Va … The post PNL va propune în ianuarie un nou ministru al Educației. Bolojan a vorbit cu Marilen Pirtea, dar nimic nu e ”bătut în cuie” appeared first on spotmedia.ro.
00:50
Cum a stat CIA pe urmele lui Maduro: „Cârtița” din guvernul de la Caracas, recompensa grasă și „ochii” nevăzuți din cer # SportMedia
Agenția centrală de informații a Statelor Unite a folosit o sursă din guvernul de la Caracas și drone stealth pentru a monitoriza locul unde se află liderul venezuelean. O sursă CIA din cadrul guvernului venezuelean a monitorizat locația lui Nicolás Maduro atât în zilele, cât și în momentele dinaintea capturării sale de către forțele operațiunilor … The post Cum a stat CIA pe urmele lui Maduro: „Cârtița” din guvernul de la Caracas, recompensa grasă și „ochii” nevăzuți din cer appeared first on spotmedia.ro.
00:50
Luna și soarele vor fi vedetele cerului în 2026, un an care promite unele dintre cele mai spectaculoase evenimente astronomice ale deceniului. De la eclipse totale vizibile în regiunile polare, la superluni strălucitoare și o paradă rară a planetelor, până la revenirea astronauților în apropierea Lunii, calendarul cosmic al noului an este unul dens și … The post 2026, anul marilor spectacole cosmice: eclipse totale, superluni și misiuni spre Lună appeared first on spotmedia.ro.
00:50
Capturarea de către armata SUA a lui Nicolas Maduro, aflat la putere din 2013, printr-o rapidă și spectaculoasă operațiune militară, a ridicat brusc temperatura în cancelariile liderilor internaționali. Decizia lui Donald Trump de a desfășura armata la granița Venezuelei și de a schimba regimul politic din bogata țară sud-americană printr-o acțiune militară ridică multe semne … The post Trump îl arestează pe Maduro și dă șah Rusiei și Chinei appeared first on spotmedia.ro.
00:50
Imaginile zilei: Trump și oamenii lui, în timpul operațiunii din Venezuela. Și declarația lui Zelenski despre următoarea țintă (Foto & Video) # SportMedia
În ziua atacului american în Venezuela, cele mai puternice imagini au venit din Statele Unite. Iar președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avut o reacție foarte interesantă. Președintele american Donald Trump a urmărit în direct, dintr-o zonă special amenajată operațiunea de capturare a liderului venezuelean Nicolas Maduro. Alături de el se aflau șeful Pentagonului, Steve Hegset, … The post Imaginile zilei: Trump și oamenii lui, în timpul operațiunii din Venezuela. Și declarația lui Zelenski despre următoarea țintă (Foto & Video) appeared first on spotmedia.ro.
00:50
Un avion care îi transporta pe preşedintele venezuelean capturat Nicolás Maduro şi pe soţia sa, Cilia Flores, a ajuns sâmbătă la baza aeriană Stewart Air National Guard din New York. În imaginile transmise live de CNN a apărut pe scara avionului o persoană care părea a fi președintele Venezuelei, înconjurată de un număr mare de … The post Primele imagini cu Maduro adus în SUA (Video) appeared first on spotmedia.ro.
3 ianuarie 2026
22:50
După o operaţiune amplă, planificată meticulos, care a necesitat luni de pregătire şi ore de execuţie pe teren, Statele Unite au mobilizat peste 150 de aeronave într-o misiune de câteva ore pentru capturarea lui Maduro. Generalul Dan Caine, preşedintele Comitetului şefilor de stat major din SUA, a descris operaţiunea de capturare a preşedintelui venezuelean Nicolas … The post Cum a fost planificat și executat atacul SUA în Venezuela appeared first on spotmedia.ro.
22:50
Bolojan: Trebuie să creștem vârsta de pensionare în toate domeniile. Exemplul de la Poliție # SportMedia
Premierul Ilie Bolojan a declarat sâmbătâ că vârsta de pensionare în toate domeniile trebuie să crească, pe fondul contribuțiilor mari de buget în sistemul de pensii, dar și a inechităților sociale. Acesta s-a referit la domenii precum Justiție sau Interne. „Trebuie să creștem vârsta de pensionare în toate domeniile, în așa fel încât cei care … The post Bolojan: Trebuie să creștem vârsta de pensionare în toate domeniile. Exemplul de la Poliție appeared first on spotmedia.ro.
22:50
Pe 2 noiembrie, șefa de cabinet a Casei Albe, Susie Wiles, declara într-un interviu pentru Vanity Fair că eventuale lovituri terestre în Venezuela ar necesita aprobarea Congresului. Dacă Donald Trump „ar autoriza o acțiune pe uscat, atunci ar fi vorba de război, iar pentru asta ar fi nevoie de Congres”, spunea ea. Câteva zile mai … The post Trump a atacat Venezuela și l-a arestat pe președintele ei. Este legal? appeared first on spotmedia.ro.
22:50
Bolojan critică amânarea deciziei CCR privind pensiile magistraților: S-a constituit o minoritate de blocaj # SportMedia
Premierul Ilie Bolojan a declarat că ar fi fost bine să fie tranşate la Curtea Constituţională lucrurile în privinţa legii pensiilor speciale. El a subliniat că nu pot fi pensionaţi oameni la 48-52 de ani şi cu o pensie cât ultimul salariu. ”Sigur că era foarte bine ca CCR să tranşeze cât mai repede posibil … The post Bolojan critică amânarea deciziei CCR privind pensiile magistraților: S-a constituit o minoritate de blocaj appeared first on spotmedia.ro.
22:50
Primarul New York-ului, Zohran Mamdani: Capturarea lui Maduro este o încălcare a dreptului internațional și federal # SportMedia
Primarul orașului New York, Zohran Mamdani, a numit operațiunea militară americană care l-a capturat pe președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, un „act de război” și o încălcare a dreptului internațional și federal. Maduro și soția sa, Cilia Flores, care au fost capturați peste noapte în Caracas, sunt transportați în Statele Unite. Liderul autoritar al Venezuelei va … The post Primarul New York-ului, Zohran Mamdani: Capturarea lui Maduro este o încălcare a dreptului internațional și federal appeared first on spotmedia.ro.
20:50
Dosar penal pentru managerii barului din Elveția unde au murit 40 de oameni. Neglijența gravă, principală cauză luată în calcul # SportMedia
Autoritățile elvețiene au deschis o anchetă penală împotriva managerilor francezi ai barului unde un incendiu devastator a provocat moartea a 40 de persoane. Anchetatorii iau în calcul neglijența gravă ca principală cauză a tragediei. Incendiul a izbucnit în noaptea de Revelion la localul Le Constellation, din stațiunea Crans-Montana, și a rănit alte 119 persoane, potrivit … The post Dosar penal pentru managerii barului din Elveția unde au murit 40 de oameni. Neglijența gravă, principală cauză luată în calcul appeared first on spotmedia.ro.
20:50
Peste 4.300 de arme confiscate în 11 luni din 2025, cu peste 1.100 mai multe decât anul trecut # SportMedia
Polițiștii au confiscat 4.304 arme de foc în primele 11 luni din 2025, cu 1.159 mai multe față de perioada similară a anului trecut, în urma unor acțiuni desfășurate la nivel național pentru depistarea deținerilor ilegale de arme și combaterea braconajului cinegetic. Potrivit unui bilanț prezentat de Poliția Română, în perioada 1 ianuarie – 30 … The post Peste 4.300 de arme confiscate în 11 luni din 2025, cu peste 1.100 mai multe decât anul trecut appeared first on spotmedia.ro.
Acum 24 ore
18:50
Poloneza Iga Swiatek, fostul lider al clasamentului WTA, a estimat sâmbătă că tenisul feminin ‘nu are nevoie’ de evenimente precum ‘Bătălia sexelor’, în care australianul Nick Kyrgios a înfruntat-o pe belarusa Arina Sabalenka, actualul număr unu mondial, informează L’Equipe. ‘Avem atâtea mari jucătoare și povești uimitoare de spus încât nu trebuie neapărat să ne comparăm … The post Iga Swiatek nu crede tenisul feminin are nevoie de „Bătălia sexelor” appeared first on spotmedia.ro.
18:50
Înlăturarea lui Nicolas Maduro de la conducerea Venezuelei de către Donald Trump este un episod complet fără precedent. Statele Unite au mai găsit, de-a lungul timpului, modalități de a scăpa de lideri incomozi. Niciodată însă într-un mod similar, se arată într-o analiză Sky News. Statele naționale nu trimit trupe în alte state suverane pentru a-l … The post De ce înlăturarea lui Nicolas Maduro de către Trump este fără precedent appeared first on spotmedia.ro.
18:50
LIVE Donald Trump, conferință de presă despre operațiunea din Venezuela și capturarea lui Maduro # SportMedia
Președintele american Donald Trump susține, sâmbătă seară, o conferință de presă la Mar-a-Lago în care prezintă detalii despre atacul armatei SUA în Venezuela, încheiat cu capturarea liderului acestei țări, acestei țări, Nicolas Maduro, și soția sa, Cilia Flores. Trump se adresează jurnaliștilor după ce SUA au lansat, vineri noaptea, atacuri la scară largă asupra Venezuelei. … The post LIVE Donald Trump, conferință de presă despre operațiunea din Venezuela și capturarea lui Maduro appeared first on spotmedia.ro.
18:50
Pană uriașă de curent în Berlin: 45.000 de locuințe afectate. Cea mai probabilă cauză – un atac deliberat # SportMedia
O pană masivă de curent a lovit sud-vestul Berlinului, lăsând fără electricitate, telefonie și încălzire aproximativ 45.000 de gospodării și 2.200 de clienți comerciali. Potrivit operatorului de rețea, întreruperea ar putea dura până joi, iar autoritățile investighează incidentul ca un posibil atac deliberat asupra infrastructurii critice, relatează publicația germană Bild. Zeci de mii de oameni, … The post Pană uriașă de curent în Berlin: 45.000 de locuințe afectate. Cea mai probabilă cauză – un atac deliberat appeared first on spotmedia.ro.
18:50
Trei vulpi, surprinse în centrul Bucureștiului, lângă Muzeul Antipa (Video) Specialiștii vorbesc despre un fenomen de ecologie urbană # SportMedia
Trei vulpi au fost surprinse sâmbătă dimineață de camerele de supraveghere în centrul Capitalei, în zona exterioară a Muzeul Național de Istorie Naturală Grigore Antipa. Reprezentanții muzeului precizează că prezența animalelor nu a reprezentat niciun pericol și nu este un incident neobișnuit, ci un exemplu de adaptare a faunei sălbatice la mediul urban. „În această … The post Trei vulpi, surprinse în centrul Bucureștiului, lângă Muzeul Antipa (Video) Specialiștii vorbesc despre un fenomen de ecologie urbană appeared first on spotmedia.ro.
18:50
Pene de curent în mai multe județe din România. Sunt afectate zeci de mii de gospodării # SportMedia
Zeci de mii de gospodării din mai multe județe ale României au rămas fără energie electrică din cauza condițiilor meteo severe – ninsori abundente și intensificări ale vântului – aflate sub avertizări de Cod Portocaliu și Cod Galben. Echipele de intervenție acționează în regim continuu pentru restabilirea alimentării, iar în unele zone au fost mobilizate … The post Pene de curent în mai multe județe din România. Sunt afectate zeci de mii de gospodării appeared first on spotmedia.ro.
16:50
Liber de contract după ce s-a despărțit de Rapid, Marius Șumudică (54 de ani) și-a găsit o nouă echipă. După ce a primit mai multe oferte, Șumudică va antrena din nou în Arabia Saudită, la Al-Okhdood, echipă a cărei ofertă l-a convins. Potrivit Fanatik, Șumudică va semna un contract valabil până în vara la Al-Okhdood, … The post Marius Șumudică și-a găsit echipă appeared first on spotmedia.ro.
16:50
Luni, marți și miercuri sunt impuse restricții de trafic pe DN7 Piteşti-Râmnicu Vâlcea-Vestem, anunță Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale. CNAIR informează că în zilele de luni, 5 ianuarie (ziua premergătoare zilei de sărbătoare legală), marți, 6 ianuarie (Bobotează), miercuri, 7 ianuarie (Sfântul Ioan Botezătorul) se introduc restricții de tonaj pe DN7. Circulaţia vehiculelor … The post Urmează 3 zile cu restricții de trafic pe Valea Oltului appeared first on spotmedia.ro.
16:50
Vestea primită de fotbalistul pentru care FCSB a făcut ofertă concretă de un milion de euro # SportMedia
Fotbalistul pentru care FCSB a oferit un milion de euro va continua la echipa care aparține. Mario Tudose (20 de ani), fundașul central pe care FCSB l-a dorit și în schimbul căruia a oferit un milion de euro, nu va pleca de la FC Argeș. Ofertat recent și din fotbalul arab, Mario Tudose are șanse … The post Vestea primită de fotbalistul pentru care FCSB a făcut ofertă concretă de un milion de euro appeared first on spotmedia.ro.
14:50
Uniunea Europeană și mai multe capitale europene au reacționat cu prudență după anunțul președintelui american Donald Trump privind capturarea și scoaterea din țară a liderului venezuelean Nicolas Maduro în urma unei operațiuni a Statelor Unite. Deși Bruxellesul consideră regimul de la Caracas ilegitim, mesajul comun al europenilor este unul de reținere, respectarea dreptului internațional și … The post Intervenția SUA în Venezuela. Europa reacționează prudent și cere reținere appeared first on spotmedia.ro.
14:50
CFR Cluj, întrebată dacă îl vinde și pe Meriton Korenica la DC United: Răspunsul ardelenilor # SportMedia
CFR Cluj a fost întrebată dacă se desparte și de Meriton Korenica (29 de ani), mijlocașul echipei, după Louis Munteanu. DC United, echipă care l-a transferat pe Louis Munteanu, l-ar dori și pe Korenica, unul dintre cei mai buni fotbaliști ai echipei în prima parte a sezonului. Iuliu Mureșan, președintele clubului, a vorbit despre eventuala … The post CFR Cluj, întrebată dacă îl vinde și pe Meriton Korenica la DC United: Răspunsul ardelenilor appeared first on spotmedia.ro.
14:50
Statele Unite au atacat Venezuela sâmbătă noapte și au anunțat că l-au capturat și l-au scos din țară pe președintele Nicolás Maduro, după luni de presiuni din partea Washingtonului. Dar cine este Maduro și de ce l-au luat SUA? Nicolás Maduro conduce Venezuela din 2013, când a preluat puterea după moartea mentorului său politic, Hugo … The post Cine este Nicolás Maduro: de la șofer de autobuz la liderul autoritar al Venezuelei appeared first on spotmedia.ro.
12:50
Iarnă grea: viscol la munte, polei și răcire accentuată în Capitală. Cât durează episodul de vreme severă # SportMedia
Vremea rea nu dă semne de ameliorare în zilele următoare. Meteorologii avertizează că până luni seară sunt așteptate ninsori, lapoviță și polei în mare parte din țară, iar la munte episoade de viscol și rafale puternice de vânt. În zonele montane, stratul nou de zăpadă poate ajunge local la 50 de centimetri. Precipitații în aproape … The post Iarnă grea: viscol la munte, polei și răcire accentuată în Capitală. Cât durează episodul de vreme severă appeared first on spotmedia.ro.
12:50
Cristi Chivu a ales fotbalistul pe care îl vrea neapărat la Inter: „Un admirator al lui” # SportMedia
Cristi Chivu (45 de ani) a transmis conducerii lui Inter să facă tot posibilul să transfere un fotbalist. În căutare de întăriri pentru Inter, „nerazzurrii” încearcă să-l transfere pe Joao Cancelo (31 de ani) de la Al Hilal. Portughezul e un jucător de bandă dreaptă cu apetit ofensiv, pe stilul lui Denzel Dumfries. Chivu căuta … The post Cristi Chivu a ales fotbalistul pe care îl vrea neapărat la Inter: „Un admirator al lui” appeared first on spotmedia.ro.
12:50
O mamă a trebuit să elibereze locul de veci al fiului ei care a murit în accident, pentru că fusese vândut altei familii # SportMedia
Un caz șocant a zguduit comunitatea din Portland: mormântul unui tânăr a fost dezgropat după ce o casă funerară a vândut din greșeală aceeași parcelă la două familii. Incidentul a lăsat familia îndurerată și a stârnit indignare publică. Mai mulți membrii ai familiei și prieteni s-au adunat la mormântul tânărului care a decedat la vârsta … The post O mamă a trebuit să elibereze locul de veci al fiului ei care a murit în accident, pentru că fusese vândut altei familii appeared first on spotmedia.ro.
12:50
Andrei Rațiu, integralist în Rayo Vallecano – Getafe: A primit una dintre cel mai mari note # SportMedia
Rayo Vallecano, echipa internaționalului român Andrei Rațiu, a terminat la egalitate pe teren propriu, scor 1-1, cu formația Getafe, vineri seara, în primul meci al etapei a 18-a a campionatului de fotbal al Spaniei. Gazdele au deschis scorul în finalul primei reprize, prin Jorge de Frutos (45+1), însă Getafe a reușit să restabilească egalitatea în … The post Andrei Rațiu, integralist în Rayo Vallecano – Getafe: A primit una dintre cel mai mari note appeared first on spotmedia.ro.
12:50
Gabriela Ruse (28 de ani, 88 WTA) s-a calificat, sâmbătă, pe tabloul principal al turneului WTA de la Brisbane. Ruse a învins-o în trei seturi, scor 3-6, 6-4, 6-0, după o revenire de senzație, pe Zeynep Sonmez (23 de ani, 112 WTA). Meciul a durat o oră și 42 de minute. Pe tabloul principal la … The post Gabriela Ruse, revenire de senzație și calificare pe tabloul principal la Brisbane appeared first on spotmedia.ro.
12:50
Ziua 1410 Noapte de foc în Ucraina, atacuri aeriene în valuri. Civili uciși, inclusiv un copil. Capcană pentru Moscova # SportMedia
Ziua 1410 a războiului confirmă menținerea unui nivel ridicat de violență pe aproape întreg teritoriul Ucrainei, în paralel cu eforturi diplomatice fragile. Rusia a lansat un nou atac masiv cu drone, reușind să lovească ținte civile și energetice, în timp ce Harkov a fost din nou scena unei tragedii, cu victime în rândul copiilor. Bombardamentele … The post Ziua 1410 Noapte de foc în Ucraina, atacuri aeriene în valuri. Civili uciși, inclusiv un copil. Capcană pentru Moscova appeared first on spotmedia.ro.
10:50
Argentina și Grecia au obținut victorii clare, vineri, în primele meciuri din cadrul competiției de tenis pe echipe mixte, care are loc în Australia, la Perth și Sydney. Argentina a trecut de Spania cu 3-0, la Perth, într-o grupă (A) din care mai face parte și echipa Statelor Unite. Sebastian Baez (45 ATP), finalist anul … The post Argentina și Grecia, victorii clare la debutul în United Cup appeared first on spotmedia.ro.
10:50
Explozii puternice lângă o bază militară din Caracas. Maduro acuză o „agresiune imperialistă” și activează planurile de apărare: Ieșiți în stradă! (Video) # SportMedia
Mai multe explozii puternice, însoțite de zgomote asemănătoare survolului unor aeronave militare, au fost auzite în noaptea de vineri spre sâmbătă în capitala Venezuelei, Caracas, în contextul escaladării tensiunilor dintre Venezuela și Statele Unite. Guvernul venezuelean califică acțiunea drept un act „extrem de grav” de „agresiune imperialistă” și acuză SUA că încearcă să „preia controlul” … The post Explozii puternice lângă o bază militară din Caracas. Maduro acuză o „agresiune imperialistă” și activează planurile de apărare: Ieșiți în stradă! (Video) appeared first on spotmedia.ro.
10:50
2026 nu va aduce sfârșitul războiului. Previziunea sumbră a unui fost șef al diplomației ucrainene # SportMedia
Fostul ministru de externe al Ucrainei, Dmitri Kuleba, estimează că războiul declanșat de Rusia nu se va încheia în 2026 și că un armistițiu până la finalul acestei ierni este exclus. Într-un interviu publicat pe canalul său de YouTube, Kuleba avertizează că, în ciuda intensificării discuțiilor diplomatice, un acord real de încetare a focului nu … The post 2026 nu va aduce sfârșitul războiului. Previziunea sumbră a unui fost șef al diplomației ucrainene appeared first on spotmedia.ro.
10:50
FCSB pregătește al doilea transferuri al iernii, după aducerea lui Andre Duarte (28 de ani). Prin vocea lui Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație, FCSB a anunțat că este în continuare în căutarea unui mijlocaș central. Stoica a spus că primele două variante de pe lista FCSB au picat, dar în cele din urmă va … The post FCSB pregătește al doilea transfer al iernii: „S-a discutat” appeared first on spotmedia.ro.
Ieri
08:50
Atac terorist dejucat înainte de Revelion. Un tânăr plănuia să ucidă cel puțin 20 de persoane # SportMedia
Autoritățile federale americane au anunțat că au dejucat un posibil atentat terorist planificat pentru noaptea de Revelion într-o localitate din Carolina de Nord. Potrivit Departamentului de Justiție și FBI, un tânăr american de 18 ani ar fi pregătit un atac inspirat de Statul Islamic, care urma să vizeze civili, dar și forțele de ordine. Suspectul, … The post Atac terorist dejucat înainte de Revelion. Un tânăr plănuia să ucidă cel puțin 20 de persoane appeared first on spotmedia.ro.
08:50
Ucraina intră într-un nou moment diplomatic delicat: azi, la Kiev, oficiali ucraineni se întâlnesc cu consilierii de securitate ai aliaţilor europeni, în timp ce o delegaţie americană participă prin videoconferinţă, pentru a discuta garanţiile de securitate care ar putea sta la baza unui eventual acord de pace cu Rusia. Reuniunea are loc pe fondul unor … The post Ucraina își primește aliații la Kiev pentru discuții despre garanțiile de securitate appeared first on spotmedia.ro.
08:50
Trafic îngreunat de zăpadă și viscol pe mai multe autostrăzi și drumuri naționale. E și un cod galben de ploaie și polei # SportMedia
Traficul rutier se desfășoară, sâmbătă dimineața, în condiții de iarnă pe mai multe autostrăzi și drumuri naționale din țară, în contextul ninsorilor, lapoviței și vântului puternic. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Române, echipele de deszăpezire acționează în mai multe județe, însă nu sunt semnalate drumuri naționale sau autostrăzi cu circulația complet oprită. Autostrăzile A1 și … The post Trafic îngreunat de zăpadă și viscol pe mai multe autostrăzi și drumuri naționale. E și un cod galben de ploaie și polei appeared first on spotmedia.ro.
08:50
Transferuri la CFR Cluj: Încă două sosiri, după ce înlocuitorul lui Louis Munteanu a fost acontat # SportMedia
CFR Cluj trece la fapte după ce l-a vândut pe Louis Munteanu (23 de ani) la DC United. Prin vocea lui Iuliu Mureșan, președintele echipei, CFR Cluj a confirmat transferul lui Alibek Aliev (29 de ani) ca înlocuitor pentru atacantul român plecat în SUA. Mai mult, Mureșan a dezvăluit că la echipa din Gruia sunt … The post Transferuri la CFR Cluj: Încă două sosiri, după ce înlocuitorul lui Louis Munteanu a fost acontat appeared first on spotmedia.ro.
08:50
Denis Drăguş (26 de ani) a ales echipa unde vrea să joace în 2026. Împrumutat de Trabzonspor la Eyupspor, Drăguș schimbă echipa la începutul anului. Dorit Gaziantep FK, unde a fost cerut de antrenorul Burak Yilmaz, Drăguș vrea la rândul său să îmbrace din nou tricoul echipei. Potrivit gaziantepolusum.com, Drăguș i-a informat deja pe șefii … The post Denis Drăguș s-a decis: Echipa unde vrea să joace în 2026 appeared first on spotmedia.ro.
08:50
FCSB a făcut un anunț-surpriză despre transferul lui Daniel Paraschiv (26 de ani), atacantul care este aproape de revenirea în Superliga. Plecat de la Hermannstadt la Real Oviedo, în Spania, Paraschiv va fi noul atacant al Rapidului cât de curând, după toate informațiile apărute în ultimele zile. Prin vocea lui Mihai Stoica, președintele Consiliului de … The post FCSB, anunț despre transferul lui Daniel Paraschiv appeared first on spotmedia.ro.
00:50
Cum a reacționat George Clooney după ce Trump l-a numit un tip obișnuit care a făcut „filme total mediocre” # SportMedia
Președintele american Donald Trump a reacționat ironic după ce George Clooney și familia sa au primit pașapoarte franceze. Actorul i-a răspuns pe același ton. Câștigătorul premiului Oscar, în vârstă de 64 de ani, soția sa, Amal Alamuddin Clooney, și cei doi copii ai lor au devenit cetățeni francezi la începutul acestei luni, după ce au … The post Cum a reacționat George Clooney după ce Trump l-a numit un tip obișnuit care a făcut „filme total mediocre” appeared first on spotmedia.ro.
00:50
Viteza de mers poate fi un indicator important al stării generale de sănătate a persoanelor în vârstă, potrivit cercetătorilor specializați în îmbătrânire. Într-un articol publicat în octombrie pe Portalul de Îmbătrânire Optimă al Universității McMaster din Hamilton, Canada, viteza de mers este descrisă ca fiind un „indicator important al mobilității, independenței și stării generale de … The post Cum îți calculezi viteza de mers și de ce este important să faci acest lucru appeared first on spotmedia.ro.
00:50
Ciprian Chiorean, CEO-ul care schimbă modul în care privim o resursă din ce în ce mai valoroasă, omul. Le spun antreprenorilo: Nu poți avea doar „Ronaldo”, ai nevoie și de oameni care pasează # SportMedia
Să calci pe urmele unui fondator pentru a-i duce businessul mai departe nu e ușor, mai ales când acesta poartă numele de Romanian Software si are o istorie de 23 de ani în peisajul autohton. Ciprian Chiorean, însă, vine cu un suflu nou, cu o mentalitate construită după 20 de ani de experiență internațională șlefuită … The post Ciprian Chiorean, CEO-ul care schimbă modul în care privim o resursă din ce în ce mai valoroasă, omul. Le spun antreprenorilo: Nu poți avea doar „Ronaldo”, ai nevoie și de oameni care pasează appeared first on spotmedia.ro.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.