FOTO Venezuela are un președinte interimar, care anterior a cerut SUA „eliberarea imediată” a lui Maduro
Profit.ro, 4 ianuarie 2026 10:00
Curtea Supremă din Venezuela a ordonat, sâmbătă, vicepreședintei Delcy Rodriguez să asigure interimatul puterii, după capturarea de către Statele Unite a președintelui Nicolás Maduro. Donald Trump a declarat anterior că secretarul de stat Marco Rubio a vorbit cu vicepreședinta și că aceasta și-a exprimat disponibilitatea de a coopera într-o nouă etapă pentru țară. Ulterior Rodriguez a solicitat însă eliberarea imediată a lui Maduro.
• • •
Acum 5 minute
10:20
Turcia se pregătește de primul său foraj pentru hidrocarburi în ape adânci din străinătate
Turcia va trimite în februarie o navă de foraj în Somalia, pentru a derula primul său proiect de explorare a hidrocarburilor în ape adânci din afara granițelor țării, a anunțat miercuri ministrul Energiei, Alparslan Bayraktar.
Acum 30 minute
10:00
FOTO Venezuela are un președinte interimar, care anterior a cerut SUA „eliberarea imediată" a lui Maduro
Acum o oră
09:40
Pentru o firmă, trecerea la o flotă de mașini electrice nu este doar o decizie de imagine, ci una de eficiență economică.
09:30
Ce roboți și aplicații pregătește China în propriul "Silicon Valley" - ambiții de viitor hub major AI
Orașul chinez Hangzhou, adesea supranumit ”Silicon Valley-ul Chinei”, trăiește o transformare accelerată într-un hub major al inteligenței artificiale. Pe de o parte, giganți tehnologici și startupuri locale dezvoltă cipuri avansate, roboți și interfețe creier–computer. Pe de altă parte, antreprenori independenți lansează aplicații de tip AI pets, aplicații de consiliere emoțională sau chiar platforme digitale de divinație.
Acum 2 ore
09:20
Pilot de avion, oprit de autorități chiar înainte de decolare, pentru că era sub influența alcoolului
Autoritatea canadiană de transport a solicitat companiei Air India să investigheze un incident în care un pilot a fost scos dintr-un avion chiar înainte de decolare, după ce s-a constatat că se afla sub influența alcoolului, a declarat pentru Reuters o persoană familiarizată cu situația.
09:10
Dacia și Renault - prețuri foarte mici la mașini electrice, cu noul program de certificate din Franța
Mașinile electrice ale grupului Renault pot fi cumpărate în acest an la prețuri care încep de la aproximativ 13.000 de euro, printr-un nou program de subvenționare intrat în vigoare, care se bazează pe certificate energetice. Dacia Spring este eligibil cu reduceri mai mici sau în leasing social, relevă datele analizate de Profit.ro.
09:10
Vinul zilei: un Malbec de excepție, cotat cu 100 de puncte Robert Parker și 96 de puncte James Suckling, un vin roșu remarcabil, perfect pentru ocazii speciale
Zuccardi Finca Piedra Infinita 2016 este un vin excepțional, un Malbec din regiunea Paraje Altamira (Valea Uco, Argentina), care a atins performanța rară de a fi cotat cu 100 de puncte de Robert Parker și 96 de puncte James Suckling.
09:00
VIDEO&FOTO Imagini cu Maduro adus în SUA, dar și cu Trump urmărind capturarea președintelui venezuelean
Casa Albă a difuzat imagini video cu Nicolas Maduro ajungând în SUA, dar și fotografii cu președintele Donald Trump urmărind operațiunea care a dus la capturarea liderului venezuelean.
08:40
Venezuela are cele mai mari rezerve de petrol din lume. Trump: Va plăti cu petrol pentru reconstrucția infrastructurii
Venezuela deține cele mai mari rezerve de petrol din lume, însă producția sa rămâne cu mult sub capacitate din cauza anilor de administrare deficitară, investiții insuficiente și sancțiuni internaționale, potrivit datelor oficiale și estimărilor din industrie, în contextul în care președintele Nicolas Maduro a fost capturat de forțele americane. Trump consideră, de asemenea, că infrastructura este decăzută și arată că Venezuela va plăti cu petrol refacerea acesteia, iar SUA va recupera partea care i se cuvine.
Acum 4 ore
06:30
Frații Pavăl (Dedeman) - prima decizie majoră pentru lanțul de magazine Praktiker, cea mai mare rețea de bricolaj din Grecia. Fiul lui Dragoș Pavăl intră în CA. Planul Dedeman în Grecia
Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, au semnat prima decizie pentru brandul Praktiker Hellas, cel mai mare lanț de bricolaj din Grecia, pe care l-au preluat în vară.
Acum 12 ore
01:00
Exclusivitățile săptămânii: Bătaie pe Hidroelectrica. Concedieri cu probleme. Investiție americană în România. Japonezii au venit în România pentru contracte
Profit.ro vă prezintă principalele informații exclusive din săptămâna care tocmai se încheie.
00:20
00:20
Medici în cârciumi sau la sală, dar scutiți de gărzi pe motiv că nu pot sta 2 ore în picioare - Directorul Spitalului Județean Constanța
Directorul Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, Raluca Ștefan, semnalează că sunt medici care merg la sală sau pe care îi vede în cârciumi, dar care oficial sunt scutiți de a mai efectua serviciul de gardă cu argumentul că nu pot sta mai mult de 2 ore în picioare.
3 ianuarie 2026
22:10
Bolojan: Intrarea în insolvență, în cascadă, cu acumularea de datorii, a fost tolerată de funcționari publici. A trebuit să corectăm
Statul român a permis tot felul de posibilități de intrare în insolvență, în cascadă, și acumularea datorii, prin tolerarea acestor operațiuni de către funcționari din sectorul public, iar Guvernul a trebuit să ia masuri pentru a corecta aceste lucruri, a declarat premierul Bolojan.
22:10
Trump, mesaj dur: "Să-și păzească fundul" președintele Columbiei! Produce cocaină și o expediază în Statele Unite
Președintele Columbiei, Gustavo Petro, trebuie "să-și păzească fundul".
22:00
Bulgarii iau fața românilor și după euro - Prețul la benzină și motorină, mai mic chiar și după adoptarea monedei euro
Prețurile la carburanți în Bulgaria (pentru benzină Euro 95 și motorină) sunt la acest moment mai mici decât în România, chiar și după trecerea la mneda euro.
21:50
Riscurile bronzatului artificial - de la cancer de piele la leziuni extinse în ADN, avertizează experții
Pentru prima dată, oamenii de știință arată cum solarul produce mutații în celulele pielii, mult peste efectele expunerii obișnuite la soare.
21:30
Reforma administrației, conform discuțiilor avute în coaliție, ar urma să se facă în cursul lunii ianuarie, respectiv în următoarele săptămâni, a anunțat premierul Bolojan..
21:30
Bolojan anunță: Vârsta de pensionare trebuie crescută pentru situațiile în care există posibilitatea pensionării anticipate
Vârsta de pensionare trebuie crescută pentru situațiile în care există posibilitatea pensionării anticipate, transmite premierul Ilie Bolojan.
Acum 24 ore
21:10
"S-a constituit o minoritate de blocaj" - Bolojan, despre judecătorii CCR care nu au asigurat cvorum pentru decizia privind pensiile magistraților
Cei patru judecători ai Curții Constituționale a României, care nu au asigura în 28 și 29 decembrie 2025 cvorumul instanței, pentru a lua o decizie privind pensiile magistraților, au constituit o ”minoritate de blocaj”, a apreciat premierul Bolojan, care și-a exprimat speranța că luna aceasta va fi luată o decizie.
21:10
Delta Force, ai căror militari au fost folosiți la capturarea președintelui Nicolas Maduro din capitala venezueleană Caracas, este o unitate de elită.
20:40
Conducerea Venezuelei, reprezentată prin Nicola Maduro, nu a fost recunoscută de către comunitatea internațională și nici de România, în urma alegerilor care au fost apreciate ca fiind falsificate anul trecut, a declarat premierul Bolojan, care și-a exprimat speranța că se va găsi o formulă de tranziție către un regim care să aibă o validare democratică.
20:10
Cei doi administratori ai barului în care un incendiu de Revelion a ucis cel puțin 40 de persoane au intrat sub anchetă penală, au anunțat procurorii elvețieni.
19:40
Atacurile americane au ocolit instalațiile de producție și rafinare ale companiei petroliere de stat din Venezuela
Instalațiile de producție și rafinare ale companiei petroliere de stat PDVSA funcționau normal sâmbătă și nu au suferit pagube în urma atacului Statelor Unite menit să ducă la capturarea președintelui Venezuelei, potrivit a două surse familiarizate cu operațiunile companiei, citate de Reuters.
19:10
Președintele Donald Trump a declarat, în arima conferință după capturarea președintelui venezuelean Nicola Maduro, că Statele Unite vor prelua conducerea Venezuelei într-o perioadă de tranziție „judicioasă” către democrație și a amenințat cu un al doilea atac și mai puternic, dacă SUA vor fi împiedicate să facă aceasta.
19:00
Președintele SUA Donald Trump a făcut publică o fotografie cu președintele venezuelean Nicola Maduro, precizând că acesta din urmă se află la boardul navei americane USS Iwo Jima.
18:40
Atenționare pentru turiștii care vor să meargă în Bali: Vor fi verificați mai strict de către autorități
Turiștii străini care vor sosi în insula indoneziană Bali ar trebui să se aștepte ca bagajele și pașapoartele să nu fie singurele lucruri care vor fi analizate. Începând cu 2026, guvernul provincial al insulei intenționează să examineze turiștii internaționali care sosesc în funcție de capacitatea lor financiară, durata șederii și activitățile planificate,
18:10
Între volatilitate și optimism. Primele predicții ale investitorilor și economiștilor după capturarea lui Nicolas Maduro
Reacțiile investitorilor și analiștilor la capturarea lui Nicolas Maduro sunt în mare parte convergente în privința riscurilor, dar diferă în evaluarea oportunităților: piețele financiare văd o creștere imediată a volatilității, în timp ce unii strategi anticipează un scurt val de optimism speculativ legat de o posibilă schimbare de regim în Venezuela.
17:50
VIDEO Trump își dezvăluie intențiile: SUA vor fi "foarte puternic implicate'" în industria petrolieră din Venezuela
Statele Unite vor fi 'foarte puternic implicate' în industria petrolieră din Venezuela în urma operațiunii de capturare a președintelui venezuelean Nicolas Maduro, a declarat sâmbătă președintele american Donald Trump pentru Fox News, conform Reuters.
17:40
Maduro și soția, scoși cu forța din dormitor în timp ce dormeau. „Va înfrunta toată furia justiției americane!"
Președintele venezuelean, Maduro, și soția lui au fost scoși cu forța din dormitorul lor în timpul capturării, urmând să fie transportați la New York.
17:20
VIDEO Trump - primele detalii cu Maduro: M-am uitat ca la film. Ce viteză, ce violență, a fost uimitor!
Președintele american, Donald Trump, spune că niciun american nu a fost ucis în timpul capturării președintelui Venezuelei, Nicolas Maduro.
17:10
Locuitorii capitalei venezeuelene Caracas s-au ascuns inițial, nesiguri de ce va urma, dar ullterior au ieșit pe străzi, unii să se bucure, iar alții, îndemnați de autorități, să-și exprime speijinul pentru președintele Maduro.
16:50
După ce Maduro a fost scos de americani din țară, vicepreședinta Venezuelei s-a dus în Rusia
Vicepreședintele Venezuelei, Delcy Rodriguez, se află în Rusia, au declarat sâmbătă patru surse familiarizate cu mișcările sale, după ce președintele Donald Trump a afirmat că președintele Nicolas Maduro a fost arestat de forțele americane și a fost scos din țară, potrivit Reuters.
16:30
Un nou instrument bazat pe inteligență artificială (AI) încearcă să ajute cercetătorii să înțeleagă de ce apar bolile și ce tratamente ar putea funcționa, folosind atât date biologice, cât și informații de imagistică ale inimii.
16:00
Nicolas Maduro - de la șofer de autobuz la președinte. Una dintre cele mai controversate figuri
Nicolas Maduro Moros, președinte al Venezuelei, este una dintre cele mai controversate figuri.
15:50
Avertisment oficial - O singură parolă compromisă poate oferi acces la conturile personale. Cum trebuie aleasă
Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) recomandă protejarea conturilor online prin stabilirea de parole complexe, greu de intuit.
15:50
Pană majoră în Berlin - 50.000 de case au rămas fără electricitate. Un tunel de cabluri electrice a luat foc, posibil act intenționat
Circa 50.000 de case din Berlin au rămas fără electricitate.
15:40
VIDEO Vulpi în centrul Bucureștiului, vii. Explicație: Vulpile, printre speciile cu cea mai mare capacitate de adaptare la mediul urban
Camerele de supraveghere ale Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” au surprins trei vulpi în zona exterioară a muzeului, care se află în centrul Bucureștiului, în Piața Victoriei, vis-a-vis de sediul Guvernului.
15:10
3 din 4 lei cheltuiți de universitățile publice din România vin direct din buget. Cele mai puternice universități din România și gradul lor de dependență de bugetul statului TABEL
Aproape 3 din 4 lei cheltuiți de universitățile publice din România provin direct din bugetul de stat. Veniturile proprii (taxe, cercetare, contracte, servicii) acoperă doar 27% din necesarul actual de funcționare, relevă analiza Profit.ro.
15:10
14:30
Operațiunea SUA în Venezuela - „viteză impresionantă". Primele reacții din UE, dar și din Rusia
Operațiunea SUA în Venezuela din cursul nopții pare să se fi desfășurat cu „viteză impresionantă”, probabil cu implicarea forțelor speciale, potrivit unui specialist în muniții și informații care a vorbit cu CNN.
14:20
Continuă problemele cu autobuzele pentru stațiunea Poiana Brașov.
14:10
Numărul armelor de foc deținute ilegal de români a crescut anul trecut - rezultate ale controalelor polițiștilor în toată țara
Polițiștii au confiscat, în primele 11 luni ale anului 2025, peste 4.300 de arme de foc deținute ilegal, cu peste o mie mai mult față de anul precedent.
13:20
Zeci de mii de locuințe au rămas fără electricitate. Probleme în mai multe județe din cauza viscolului
Peste 220 de localități suferă întreruperi de energie electrică.
13:10
Demnitar la Palatul Victoria: Mitul spune că bugetarii sunt sinecuriști, bani mulți și muncă puțină, dar la Guvern nu se potrivește. Suntem în zona inferioară a salarizării
Deși mitul spune că bugetarii sunt sinecuriști, adică iau bani mulți și muncesc puțini), la Secretariatul General al Guvernului (SGG) nu se potrivește această descriere, pentru că angajații de aici se află în zona inferioară a nivelului salarizării, arată șeful SGG, Radu Oprea, care adaugă că încearcă să oprească plecarea oamenilor valoroși din cauza veniturilor scăzute.
13:00
O familie din Sibiu stabilită în Germania a cumpărat un hotel în Bad Pyrmont, o stațiune germană aflată între Bielefeld și Hanovra, cu planul de a-l renova și redeschide în acest an.
12:40
Statele Unite au atacat sâmbătă Venezuela și l-au capturat pe președintele Nicolas Maduro, care a fost scos din țară, a declarat președintele Donald Trump. Statele Unite nu au mai intervenit atât de direct în America Latină de la invazia din Panama din 1989, când l-au dat jos de la putere pe liderul militar Manuel Noriega.
12:30
Tânărul care ar urma să conducă armata ucraineană este și strategul "digital" al lui Zelenski
Președintele Volodimir Zelenski a propus numirea lui Mihailo Fedorov ca ministru al apărării, în locul fostului premier Denîs Șmîhal, care a stat în această funcție mai puțin de șase luni. În vârstă de numai 34 de ani, Fedorov ocupă în prezent funcția de viceprim-ministru și ministru al transformării digitale al Ucrainei. Deși tânăr, el este unul dintre foarte puținii oficiali care fac parte din echipa lui Zelenski încă de la începutul carierei sale politice în 2019 și este singurul ministru care a supraviețuit tuturor remaniărilor guvernamentale, notează Kyiv Independent.
12:30
Autoritățile au început și în acest an să anuleze acele creanțe fiscale restante, aflate în sold la data de 31 decembrie a anului, mai mici de 40 lei.
12:10
Propunerea Comisiei Europene pentru România, în exercițiul financiar 2028-2034, prevede alocarea a 60,2 miliarde euro, din care 54,6 miliarde de euro este alocarea generală, un miliard este pentru migrație, securitate și afaceri interne și 4,6 miliarde de euro pentru Fondul Social și pentru Climă.
