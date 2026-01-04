România, între două anotimpuri: iarnă la munte şi primăvară în Capitală și pe litoral

08:40

Superstiţiile fac noaptea de anul nou şi mai amuzantă. Cine ţine cont de ele are de bifat o listă lungă: să mănânce struguri, peşte, să se sărute sub vâsc şi să aibă bani în buzunar. Aşa o să avem parte de noroc, iubire şi prosperitate. În noaptea de Anul Nou, românii respectă numeroase tradiţii şi