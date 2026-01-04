Zi de doliu național în 9 ianuarie în Elveția după incendiul devastator de la Crans-Montana
4 ianuarie 2026
Elveția a decretat o zi de doliu vineri, 9 ianuarie, după incendiul din noaptea trecerii dintre ani într-un bar din stațiunea alpină Crans-Montana, care a făcut 40 de morți și 119 răniți, a anunțat președintele țării, Guy Parmelin. "În 9 ianuarie, Confederația prevede, în colaborare cu bisericile elvețiene, o zi de doliu național", a declarat
După începutul furtunos al Soranei Cîrstea, care a debutat cu dreptul în 2026, câștigând fără emoții în primul tur de la Brisbane, tenisul românesc a primit două vești proaste. Sorana Cîrstea a trecut de Anastasia Pavlyuchenkova, scor 6-3, 6-1, însă apoi următoarele două evoluții au fost sub așteptări pentru fetele noastre. Gabriela Ruse, 28 de
Selecționata de fotbal a statului Mali s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei Africii pe Națiuni 2025, găzduită de Maroc, după ce a învins echipa Tunisiei cu scorul de 3-2, la loviturile de departajare, sâmbătă seara, la Casablanca, într-un meci în care scorul a fost egal, 1-1, după cele 90 de minute și după
Zi de doliu național în 9 ianuarie în Elveția după incendiul devastator de la Crans-Montana # SportMedia
Rapid București se pregătește de reluarea sezonului, având până acum o primă jumătate de stagiune excelentă, fiind la doar un punct de vârful Ligii 1. Costel Gâlcă, antrenorul din Giulești, cere însă multe transferuri, dar acum pe masa conducerii din Grant se află o posibilă ofertă de plecare. E vorba de mijlocașul Claudiu Petrila, 25
Românul dat inițial dispărut în urma incendiului din Crans-Montana, Elveția, este mort, a anunțat duminică Ministerul Afacerilor Externe. "În continuarea precizărilor de presă referitoare la incendiul produs în Elveţia, în staţiunea Crans-Montana, Ministerul Afacerilor Externe informează că, în conformitate cu informaţiile transmise de autorităţile elveţiene competente, cetăţeanul român presupus iniţial dispărut este decedat", a transmis
Ziua 1411 Zeci de drone deasupra Ucrainei. Atac în Rusia, două aeroporturi au fost închise. Trump spune că Putin ucide prea mulți oameni # SportMedia
În ziua 1411 de război Ucraina a fost atacată de forțele ruse cu 52 de drone, 39 dintre ele fiind doborâte. Două persoane au fost ucise și alte două rănite în Herson. Forțele ruse au atacat infrastructura critică și socială, precum și zonele rezidențiale ale așezărilor din regiune, avariand opt blocuri și șase case. De
Cunoscutul cotidian francez L'Equipe face dezvăluiri despre plecarea lui Kourt Zouma de la CFR Cluj: „La fel ca mulți alți jucători din lot…" # SportMedia
Francezii de la L'Equipe tratează subiectul plecării fundașului Kurt Zouma de la CFR Cluj, despre care s-a scris că este cel mai mare transfer făcut vreodată în Liga 1. Jucătorul de 31 de ani o părăsește pe vicecampioana en-titre a României după doar câteva luni bifate în Ardeal, răstimp în care a avut timp să
Ministrul Sănătății trimite Corpul de Control la Spitalul Județean Constanța pentru a verifica situația gărzilor # SportMedia
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că va trimite Corpul de Control al MS la Spitalul Judeţean Constanţa şi va solicita, în paralel, Comisiei de Medicină a Muncii reevaluarea medicală a scutirilor de gardă. Anunțul ministrului vine ca reacție la o declarație a managerului Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, potrivit căreia, pe anumite secții,
Dimitar Penev, probabil cel mai mare antrenor bulgar din toate timpurile, cel care a condus naționala țării vecine de la sud de Dunăre până în semifinalele Mundialului din 1994, a încetat din viață la 80 de ani. Federația Bulgară de Fotbal a anunțat sâmbătă că Penev a murit după o lungă suferință în casa sa.
Decizie surprinzătoare luată de patronul român de la Genoa 1893, cel mai vechi club din Serie A, Dan Șucu, cel care conduce în România și Rapid București. Conducerea celor de la Genoa a decis să renunțe la argentinianul Valentin Carboni (20 de ani), jucător care era împrumutat de Genoa de la Inter până în vară.
Acum, că Statele Unite au luat măsuri decisive pentru a-l înlătura de la putere pe președintele venezuelean Nicolás Maduro, comparațiile inevitabile deja apar. Criticii invocă Irakul. Susținătorii indică Panama. Ambele analogii sunt tentante – deși una este mai potrivită decât cealaltă. "Acum mai bine de două decenii, pe 24 ianuarie 2004, am aterizat la Bagdad
Începutul de an nu este despre a deveni altcineva. Este despre a deveni, puțin câte puțin, mai mult TU. La început de an, apare aproape inevitabil o formă de reculegere interioară. Ne uităm la ce a fost, ne uităm la ce am vrea să fie și, între aceste două priviri, se strecoară o tensiune tăcută:
FCSB a ajuns la capătul răbdării cu un jucător din lot: "S-a anturat cu cine nu trebuia" # SportMedia
Campioana României a ajuns deja la capătul răbdării cu evoluțiile și mai ales, cu comportamentul unui jucător de top din lotul său. Este vorba de tânărul și mai mereu alintatul Octavian Popescu, fostul decar de la FCSB, acum o mare rezervă și atât, care nu mai mulțumește pe nimeni, nici măcar pe el însuși. La
Ninsori, lapoviță și viscol până marți dimineață. Coduri galben și portocaliu în aproape toată țara # SportMedia
Meteorologii anunţă că, până marţi dimineaţă, vor fi precipitaţii în cea mai mare parte a ţării – ninsori la munte, dar şi lapoviţă, ninsori sau ploi în celelalte zone, iar pe alocuri se va forma polei. A fost emisă o informare meteo, dar și două atenționări cod galben și alte două cod portocaliu. Informarea de
Trump spune că „mulți cubanezi" au murit în timpul operațiunii americane de capturare a lui Maduro. Rubio transmite un avertisment voalat către Cuba # SportMedia
Preşedintele Donald Trump a afirmat sâmbătă că mulţi cubanezi au murit în timpul operaţiunii Statelor Unite de capturare a lui Nicolás Maduro în Venezuela, deşi nu a furnizat mai multe detalii. În acelaşi timp, secretarul de stat Marco Rubio a transmis un avertisment voalat către Cuba, ţara părinţilor lui, sugerând că ar putea urma o
Administrația Trump le-a oferit Rusiei, Chinei și oricui mai vrea să încerce un manual de instrucțiuni pentru invadarea altor țări și capturarea liderilor care le displac, scrie Tom Nichols în The Atlantic, comentând atacul SUA asupra Venezuelei și capturarea președintelui Nicolas Maduro și a soției sale. Tom Nichols este editorialist la The Atlantic și contributor
Bolojan anunță că reforma administrației ar urma să se facă chiar din această lună. Când va fi adoptat bugetul # SportMedia
Premierul Ilie Bolojan a declarat că reforma administraţiei ar urma să se facă chiar din această lună şi că aceasta ar prevede, pe lângă reducerea cheltuielilor, eficientizarea cheltuielilor de personal. Bugetul ar putea fi adoptat în luna februarie. "Reforma administraţiei, conform discuţiilor pe care le-am avut în coaliţie, ar urma să se facă în cursul
FCSB lămurește definitiv problema fundașilor și anunță o apariție surpriză în cantonament # SportMedia
Campioana României se pregătește de reunire și de plecare în cantonamentul de iarnă și a lămurit și ultimele discuții pentru eventualele transferuri. Managerul general Mihai Stoica a declarat că FCSB a încheiat discuțiile despre fundași, asta după ce negocierile pentru aducerea fundașului stânga Kevin Ciubotaru, de 21 de ani, de la AFC Hermannstadt, nu s-au
Tenismena româncă Sorana Cîrstea, locul 43 WTA la 35 de ani, a debutat cu dreptul în 2026, câștigând în primul tur al turneului WTA de la Brisbane. Românca născută la Târgoviște s-a impus în minimum de seturi cu Anastasia Pavlyuchenkova, Rusia, scor 6-3, 6-1, la capătul a doar 62 de minute de joc. Cîrstea lovit
Capturarea președintelui Venezuelei, Nicolas Maduro, în urma unei operațiuni spectaculoase a forțelor speciale americane, a adus-o în prim plan pe vicepreședinta statului sud-american, Delcy Rodriguez. Ea a preluat conducerea țării așa cum prevede constituția Venezuelei. Conform constituției, indiferent dacă absența este temporară sau absolută, vicepreședintele preia atribuțiile prezidențiale, potrivit CNN. Rodriguez, care este și ministru
PNL va propune în ianuarie un nou ministru al Educației. Bolojan a vorbit cu Marilen Pirtea, dar nimic nu e "bătut în cuie" # SportMedia
Premierul Ilie Bolojan a declarat, sâmbătă, că va veni cu o propunere pentru portofoliul Educației în luna ianuarie, după ce conducerea PNL va analiza variantele pentru această funcție. "Domnul Pirtea (Marilen Pirtea – n.r.) este rectorul Universităţii de Vest din Timişoroa şi deputat PNL de două mandate. Am avut o discuţie pe această temă. Va
Cum a stat CIA pe urmele lui Maduro: „Cârtița" din guvernul de la Caracas, recompensa grasă și „ochii" nevăzuți din cer # SportMedia
Agenția centrală de informații a Statelor Unite a folosit o sursă din guvernul de la Caracas și drone stealth pentru a monitoriza locul unde se află liderul venezuelean. O sursă CIA din cadrul guvernului venezuelean a monitorizat locația lui Nicolás Maduro atât în zilele, cât și în momentele dinaintea capturării sale de către forțele operațiunilor
Luna și soarele vor fi vedetele cerului în 2026, un an care promite unele dintre cele mai spectaculoase evenimente astronomice ale deceniului. De la eclipse totale vizibile în regiunile
Capturarea de către armata SUA a lui Nicolas Maduro, aflat la putere din 2013, printr-o rapidă și spectaculoasă operațiune militară, a ridicat brusc temperatura în cancelariile liderilor internaționali. Decizia lui Donald Trump de a desfășura armata la granița Venezuelei și de a schimba regimul politic din bogata țară sud-americană printr-o acțiune militară ridică multe semne … The post Trump îl arestează pe Maduro și dă șah Rusiei și Chinei appeared first on spotmedia.ro.
Imaginile zilei: Trump și oamenii lui, în timpul operațiunii din Venezuela. Și declarația lui Zelenski despre următoarea țintă (Foto & Video) # SportMedia
În ziua atacului american în Venezuela, cele mai puternice imagini au venit din Statele Unite. Iar președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avut o reacție foarte interesantă. Președintele american Donald Trump a urmărit în direct, dintr-o zonă special amenajată operațiunea de capturare a liderului venezuelean Nicolas Maduro. Alături de el se aflau șeful Pentagonului, Steve Hegset, … The post Imaginile zilei: Trump și oamenii lui, în timpul operațiunii din Venezuela. Și declarația lui Zelenski despre următoarea țintă (Foto & Video) appeared first on spotmedia.ro.
Un avion care îi transporta pe preşedintele venezuelean capturat Nicolás Maduro şi pe soţia sa, Cilia Flores, a ajuns sâmbătă la baza aeriană Stewart Air National Guard din New York. În imaginile transmise live de CNN a apărut pe scara avionului o persoană care părea a fi președintele Venezuelei, înconjurată de un număr mare de … The post Primele imagini cu Maduro adus în SUA (Video) appeared first on spotmedia.ro.
După o operaţiune amplă, planificată meticulos, care a necesitat luni de pregătire şi ore de execuţie pe teren, Statele Unite au mobilizat peste 150 de aeronave într-o misiune de câteva ore pentru capturarea lui Maduro. Generalul Dan Caine, preşedintele Comitetului şefilor de stat major din SUA, a descris operaţiunea de capturare a preşedintelui venezuelean Nicolas … The post Cum a fost planificat și executat atacul SUA în Venezuela appeared first on spotmedia.ro.
Bolojan: Trebuie să creștem vârsta de pensionare în toate domeniile. Exemplul de la Poliție # SportMedia
Premierul Ilie Bolojan a declarat sâmbătâ că vârsta de pensionare în toate domeniile trebuie să crească, pe fondul contribuțiilor mari de buget în sistemul de pensii, dar și a inechităților sociale. Acesta s-a referit la domenii precum Justiție sau Interne. „Trebuie să creștem vârsta de pensionare în toate domeniile, în așa fel încât cei care … The post Bolojan: Trebuie să creștem vârsta de pensionare în toate domeniile. Exemplul de la Poliție appeared first on spotmedia.ro.
Pe 2 noiembrie, șefa de cabinet a Casei Albe, Susie Wiles, declara într-un interviu pentru Vanity Fair că eventuale lovituri terestre în Venezuela ar necesita aprobarea Congresului. Dacă Donald Trump „ar autoriza o acțiune pe uscat, atunci ar fi vorba de război, iar pentru asta ar fi nevoie de Congres”, spunea ea. Câteva zile mai … The post Trump a atacat Venezuela și l-a arestat pe președintele ei. Este legal? appeared first on spotmedia.ro.
Bolojan critică amânarea deciziei CCR privind pensiile magistraților: S-a constituit o minoritate de blocaj # SportMedia
Premierul Ilie Bolojan a declarat că ar fi fost bine să fie tranşate la Curtea Constituţională lucrurile în privinţa legii pensiilor speciale. El a subliniat că nu pot fi pensionaţi oameni la 48-52 de ani şi cu o pensie cât ultimul salariu. ”Sigur că era foarte bine ca CCR să tranşeze cât mai repede posibil … The post Bolojan critică amânarea deciziei CCR privind pensiile magistraților: S-a constituit o minoritate de blocaj appeared first on spotmedia.ro.
Primarul New York-ului, Zohran Mamdani: Capturarea lui Maduro este o încălcare a dreptului internațional și federal # SportMedia
Primarul orașului New York, Zohran Mamdani, a numit operațiunea militară americană care l-a capturat pe președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, un „act de război” și o încălcare a dreptului internațional și federal. Maduro și soția sa, Cilia Flores, care au fost capturați peste noapte în Caracas, sunt transportați în Statele Unite. Liderul autoritar al Venezuelei va … The post Primarul New York-ului, Zohran Mamdani: Capturarea lui Maduro este o încălcare a dreptului internațional și federal appeared first on spotmedia.ro.
Dosar penal pentru managerii barului din Elveția unde au murit 40 de oameni. Neglijența gravă, principală cauză luată în calcul # SportMedia
Autoritățile elvețiene au deschis o anchetă penală împotriva managerilor francezi ai barului unde un incendiu devastator a provocat moartea a 40 de persoane. Anchetatorii iau în calcul neglijența gravă ca principală cauză a tragediei. Incendiul a izbucnit în noaptea de Revelion la localul Le Constellation, din stațiunea Crans-Montana, și a rănit alte 119 persoane, potrivit … The post Dosar penal pentru managerii barului din Elveția unde au murit 40 de oameni. Neglijența gravă, principală cauză luată în calcul appeared first on spotmedia.ro.
Peste 4.300 de arme confiscate în 11 luni din 2025, cu peste 1.100 mai multe decât anul trecut # SportMedia
Polițiștii au confiscat 4.304 arme de foc în primele 11 luni din 2025, cu 1.159 mai multe față de perioada similară a anului trecut, în urma unor acțiuni desfășurate la nivel național pentru depistarea deținerilor ilegale de arme și combaterea braconajului cinegetic. Potrivit unui bilanț prezentat de Poliția Română, în perioada 1 ianuarie – 30 … The post Peste 4.300 de arme confiscate în 11 luni din 2025, cu peste 1.100 mai multe decât anul trecut appeared first on spotmedia.ro.
Poloneza Iga Swiatek, fostul lider al clasamentului WTA, a estimat sâmbătă că tenisul feminin ‘nu are nevoie’ de evenimente precum ‘Bătălia sexelor’, în care australianul Nick Kyrgios a înfruntat-o pe belarusa Arina Sabalenka, actualul număr unu mondial, informează L’Equipe. ‘Avem atâtea mari jucătoare și povești uimitoare de spus încât nu trebuie neapărat să ne comparăm … The post Iga Swiatek nu crede tenisul feminin are nevoie de „Bătălia sexelor” appeared first on spotmedia.ro.
Înlăturarea lui Nicolas Maduro de la conducerea Venezuelei de către Donald Trump este un episod complet fără precedent. Statele Unite au mai găsit, de-a lungul timpului, modalități de a scăpa de lideri incomozi. Niciodată însă într-un mod similar, se arată într-o analiză Sky News. Statele naționale nu trimit trupe în alte state suverane pentru a-l … The post De ce înlăturarea lui Nicolas Maduro de către Trump este fără precedent appeared first on spotmedia.ro.
LIVE Donald Trump, conferință de presă despre operațiunea din Venezuela și capturarea lui Maduro # SportMedia
Președintele american Donald Trump susține, sâmbătă seară, o conferință de presă la Mar-a-Lago în care prezintă detalii despre atacul armatei SUA în Venezuela, încheiat cu capturarea liderului acestei țări, acestei țări, Nicolas Maduro, și soția sa, Cilia Flores. Trump se adresează jurnaliștilor după ce SUA au lansat, vineri noaptea, atacuri la scară largă asupra Venezuelei. … The post LIVE Donald Trump, conferință de presă despre operațiunea din Venezuela și capturarea lui Maduro appeared first on spotmedia.ro.
Pană uriașă de curent în Berlin: 45.000 de locuințe afectate. Cea mai probabilă cauză – un atac deliberat # SportMedia
O pană masivă de curent a lovit sud-vestul Berlinului, lăsând fără electricitate, telefonie și încălzire aproximativ 45.000 de gospodării și 2.200 de clienți comerciali. Potrivit operatorului de rețea, întreruperea ar putea dura până joi, iar autoritățile investighează incidentul ca un posibil atac deliberat asupra infrastructurii critice, relatează publicația germană Bild. Zeci de mii de oameni, … The post Pană uriașă de curent în Berlin: 45.000 de locuințe afectate. Cea mai probabilă cauză – un atac deliberat appeared first on spotmedia.ro.
Trei vulpi, surprinse în centrul Bucureștiului, lângă Muzeul Antipa (Video) Specialiștii vorbesc despre un fenomen de ecologie urbană # SportMedia
Trei vulpi au fost surprinse sâmbătă dimineață de camerele de supraveghere în centrul Capitalei, în zona exterioară a Muzeul Național de Istorie Naturală Grigore Antipa. Reprezentanții muzeului precizează că prezența animalelor nu a reprezentat niciun pericol și nu este un incident neobișnuit, ci un exemplu de adaptare a faunei sălbatice la mediul urban. „În această … The post Trei vulpi, surprinse în centrul Bucureștiului, lângă Muzeul Antipa (Video) Specialiștii vorbesc despre un fenomen de ecologie urbană appeared first on spotmedia.ro.
Pene de curent în mai multe județe din România. Sunt afectate zeci de mii de gospodării # SportMedia
Zeci de mii de gospodării din mai multe județe ale României au rămas fără energie electrică din cauza condițiilor meteo severe – ninsori abundente și intensificări ale vântului – aflate sub avertizări de Cod Portocaliu și Cod Galben. Echipele de intervenție acționează în regim continuu pentru restabilirea alimentării, iar în unele zone au fost mobilizate … The post Pene de curent în mai multe județe din România. Sunt afectate zeci de mii de gospodării appeared first on spotmedia.ro.
Liber de contract după ce s-a despărțit de Rapid, Marius Șumudică (54 de ani) și-a găsit o nouă echipă. După ce a primit mai multe oferte, Șumudică va antrena din nou în Arabia Saudită, la Al-Okhdood, echipă a cărei ofertă l-a convins. Potrivit Fanatik, Șumudică va semna un contract valabil până în vara la Al-Okhdood, … The post Marius Șumudică și-a găsit echipă appeared first on spotmedia.ro.
Luni, marți și miercuri sunt impuse restricții de trafic pe DN7 Piteşti-Râmnicu Vâlcea-Vestem, anunță Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale. CNAIR informează că în zilele de luni, 5 ianuarie (ziua premergătoare zilei de sărbătoare legală), marți, 6 ianuarie (Bobotează), miercuri, 7 ianuarie (Sfântul Ioan Botezătorul) se introduc restricții de tonaj pe DN7. Circulaţia vehiculelor … The post Urmează 3 zile cu restricții de trafic pe Valea Oltului appeared first on spotmedia.ro.
Vestea primită de fotbalistul pentru care FCSB a făcut ofertă concretă de un milion de euro # SportMedia
Fotbalistul pentru care FCSB a oferit un milion de euro va continua la echipa care aparține. Mario Tudose (20 de ani), fundașul central pe care FCSB l-a dorit și în schimbul căruia a oferit un milion de euro, nu va pleca de la FC Argeș. Ofertat recent și din fotbalul arab, Mario Tudose are șanse … The post Vestea primită de fotbalistul pentru care FCSB a făcut ofertă concretă de un milion de euro appeared first on spotmedia.ro.
Uniunea Europeană și mai multe capitale europene au reacționat cu prudență după anunțul președintelui american Donald Trump privind capturarea și scoaterea din țară a liderului venezuelean Nicolas Maduro în urma unei operațiuni a Statelor Unite. Deși Bruxellesul consideră regimul de la Caracas ilegitim, mesajul comun al europenilor este unul de reținere, respectarea dreptului internațional și … The post Intervenția SUA în Venezuela. Europa reacționează prudent și cere reținere appeared first on spotmedia.ro.
CFR Cluj, întrebată dacă îl vinde și pe Meriton Korenica la DC United: Răspunsul ardelenilor # SportMedia
CFR Cluj a fost întrebată dacă se desparte și de Meriton Korenica (29 de ani), mijlocașul echipei, după Louis Munteanu. DC United, echipă care l-a transferat pe Louis Munteanu, l-ar dori și pe Korenica, unul dintre cei mai buni fotbaliști ai echipei în prima parte a sezonului. Iuliu Mureșan, președintele clubului, a vorbit despre eventuala … The post CFR Cluj, întrebată dacă îl vinde și pe Meriton Korenica la DC United: Răspunsul ardelenilor appeared first on spotmedia.ro.
Statele Unite au atacat Venezuela sâmbătă noapte și au anunțat că l-au capturat și l-au scos din țară pe președintele Nicolás Maduro, după luni de presiuni din partea Washingtonului. Dar cine este Maduro și de ce l-au luat SUA? Nicolás Maduro conduce Venezuela din 2013, când a preluat puterea după moartea mentorului său politic, Hugo … The post Cine este Nicolás Maduro: de la șofer de autobuz la liderul autoritar al Venezuelei appeared first on spotmedia.ro.
Iarnă grea: viscol la munte, polei și răcire accentuată în Capitală. Cât durează episodul de vreme severă # SportMedia
Vremea rea nu dă semne de ameliorare în zilele următoare. Meteorologii avertizează că până luni seară sunt așteptate ninsori, lapoviță și polei în mare parte din țară, iar la munte episoade de viscol și rafale puternice de vânt. În zonele montane, stratul nou de zăpadă poate ajunge local la 50 de centimetri. Precipitații în aproape … The post Iarnă grea: viscol la munte, polei și răcire accentuată în Capitală. Cât durează episodul de vreme severă appeared first on spotmedia.ro.
Cristi Chivu a ales fotbalistul pe care îl vrea neapărat la Inter: „Un admirator al lui” # SportMedia
Cristi Chivu (45 de ani) a transmis conducerii lui Inter să facă tot posibilul să transfere un fotbalist. În căutare de întăriri pentru Inter, „nerazzurrii” încearcă să-l transfere pe Joao Cancelo (31 de ani) de la Al Hilal. Portughezul e un jucător de bandă dreaptă cu apetit ofensiv, pe stilul lui Denzel Dumfries. Chivu căuta … The post Cristi Chivu a ales fotbalistul pe care îl vrea neapărat la Inter: „Un admirator al lui” appeared first on spotmedia.ro.
O mamă a trebuit să elibereze locul de veci al fiului ei care a murit în accident, pentru că fusese vândut altei familii # SportMedia
Un caz șocant a zguduit comunitatea din Portland: mormântul unui tânăr a fost dezgropat după ce o casă funerară a vândut din greșeală aceeași parcelă la două familii. Incidentul a lăsat familia îndurerată și a stârnit indignare publică. Mai mulți membrii ai familiei și prieteni s-au adunat la mormântul tânărului care a decedat la vârsta … The post O mamă a trebuit să elibereze locul de veci al fiului ei care a murit în accident, pentru că fusese vândut altei familii appeared first on spotmedia.ro.
Andrei Rațiu, integralist în Rayo Vallecano – Getafe: A primit una dintre cel mai mari note # SportMedia
Rayo Vallecano, echipa internaționalului român Andrei Rațiu, a terminat la egalitate pe teren propriu, scor 1-1, cu formația Getafe, vineri seara, în primul meci al etapei a 18-a a campionatului de fotbal al Spaniei. Gazdele au deschis scorul în finalul primei reprize, prin Jorge de Frutos (45+1), însă Getafe a reușit să restabilească egalitatea în … The post Andrei Rațiu, integralist în Rayo Vallecano – Getafe: A primit una dintre cel mai mari note appeared first on spotmedia.ro.
Gabriela Ruse (28 de ani, 88 WTA) s-a calificat, sâmbătă, pe tabloul principal al turneului WTA de la Brisbane. Ruse a învins-o în trei seturi, scor 3-6, 6-4, 6-0, după o revenire de senzație, pe Zeynep Sonmez (23 de ani, 112 WTA). Meciul a durat o oră și 42 de minute. Pe tabloul principal la … The post Gabriela Ruse, revenire de senzație și calificare pe tabloul principal la Brisbane appeared first on spotmedia.ro.
