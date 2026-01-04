Mali, calificată la penaltiuri în sferturile Cupei Africii pe Națiuni 2025

10:50

Campioana României a ajuns deja la capătul răbdării cu evoluțiile și mai ales, cu comportamentul unui jucător de top din lotul său. Este vorba de tânărul și mai mereu alintatul Octavian Popescu, fostul decar de la FCSB, acum o mare rezervă și atât, care nu mai mulțumește pe nimeni, nici măcar pe el însuși. La … The post FCSB a ajuns la capătul răbdării cu un jucător din lot: ”S-a anturat cu cine nu trebuia” appeared first on spotmedia.ro.