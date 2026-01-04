Cod galben de ninsori, polei și vânt puternic în județul Bihor 

17:20

E vremea superstițiilor. De Revelion, românii, dar nu numai, urmează mai multe tradiții pentru a începe și a avea un An Nou cu sănătate, noroc și bani. De la obiceiurile moștenite din bătrâni, ca Plugușorul sau Jocul Măștilor, până la cele moderne, ca purtatul hainelor roșii, toate ritualurile sunt menite să alunge răul și să aducă bucuria. Iar cine ţine cont de ele are de bifat o listă lungă.