Schimbare importantă în finanțarea medicinei de familie: plata pentru servicii prevalează asupra plății per capita, după numărul de pacienți
Bihoreanul, 5 ianuarie 2026 10:50
Începând cu acest an, Guvernul a instituit o reformă radicală în finanțarea medicilor de familie: va conta mai puțin numărul pacienților înscriși în lista fiecărui medic de familie și mai mult serviciile concrete pe care acesta le furnizează pacienților. Încasările din prestarea de servicii vor crește la 75% și doar 25% vor rămâne la plata per capita.
Boboteaza, una dintre cele mai importante sărbători creștine, este marcată anual pe 6 ianuarie și este precedată de Ajunul Bobotezei, o zi cu o încărcătură religioasă aparte pentru credincioșii ortodocși. Cunoscută și sub denumirea de Epifanie sau Teofanie, Boboteaza comemorează Botezul lui Iisus Hristos în râul Iordan, săvârșit de Sfântul Ioan Botezătorul. Sărbătoarea simbolizează arătarea Sfintei Treimi: Fiul care Se botează, Duhul Sfânt care Se coboară în chip de porumbel și glasul Tatălui care se aude din cer.
Trei jucători de la CSM Oradea, în lotul României pentru Campionatul European de polo 2026 # Bihoreanul
Federația Română de Polo a anunțat lotul de 15 jucători cu care echipa națională a României va participa la Campionatul European de polo pe apă 2026, competiție programată la Belgrad, în Beogradska Arena, care are 20.000 de locuri.
Donald Trump, criticat de democrații americani pentru acțiunea militară din Venezuela. Zelenski: „Dacă li se poate face asta dictatorilor, atunci SUA...” (VIDEO) # Bihoreanul
Atacul american în Venezuela, urmat de capturarea președintelui Nicolás Maduro și declarațiile lui Donald Trump conform cărora SUA vor „conduce” temporar această țară din America de Sud, iar companiile americane vor exploata petrolul, provoacă reacții atât în Statele Unite, cât și în lume. Intervenția americană la comanda lui Trump este criticată mai ales de lideri ai democraților, precum Kamala Harris, care a spus că la mijloc nu e vorba despre democrație ori oprirea traficului de droguri, ci e vorba despre petrol.
Universitatea din Oradea organizează un workshop științific dedicat medicinei genomice, un eveniment care își propune să aducă mai aproape de practica medicală curentă cele mai noi direcții din acest domeniu. Sunt așteptați să participe la eveniment medicii de diferite specializări.
Ministrul Sănătății anunță reforma gărzilor în spitale, după cazul Constanța: „Peste 70% scutiți de gardă este în afara oricărui cadru normal” # Bihoreanul
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că se impune reforma sistemului de gărzi din spitalele publice, după situația semnalată la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, unde, potrivit conducerii unității, peste 70% dintre medicii unor secții sunt scutiți de gărzi din motive medicale.
Ministerul Educației și Cercetării continuă implementarea Programului Național „Masă sănătoasă”, destinat preșcolarilor și elevilor din întreaga țară. Guvernul a aprobat alocarea sumei de 1,531 miliarde de lei pentru derularea programului în anul 2026, o majorare de aproape 40% față de bugetul de 1,139 miliarde lei din 2025. În Bihor, sunt incluse în program 32 de școli și grădinițe.
Mulțime de bihoreni și de turiști la Vârtop și la Stâna de Vale. Tarifele de pe pârtii și „surpriza” anunțată de Primăria Nucet la „Piatra Grăitoare” (VIDEO) # Bihoreanul
O mulțime de bihoreni și de turiști profită de zilele libere și de iarna albă, astfel că au umplut duminică pârtiile deschise în județul Bihor, la Vârtop și la Stâna de Vale. Imaginile de pe camerele care transmit live de pe pârtii arată că acestea și sunt folosite din plin, iar pe pârtia „Piatra Grăitoare” de la Vârtop s-au format cozi semnificative la urcarea cu telescaunul.
„Noapte bună! An Nou fericit!”. Nicolas Maduro a ajuns la New York. Imagini cu președintele Venezuelei în custodia americanilor (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Nicolás Maduro, președintele Venezuelei, a fost transportat la New York în urma capturării sale de către forțele americane. Imagini cu acesta încătușat au fost făcute publice, că a fost vorba de fotografii cu acesta înconjurat de agenți americani la coborârea dintr-un avion, că a fost vorba de un clip video în care liderul de la Caracas apare în cătușe, cu căciulă și papuci, spunându-le celor care-l filmau „Noapte bună!” și „An nou fericit!”.
Administrația Națională de Meteorologie a emis duminică o avertizare de cod galben valabilă pentru mai toată țara, inclusiv pe tot teritoriul județului Bihor, în intervalul luni, 5 ianuarie, ora 10 – marți, 6 ianuarie, ora 10, care vizează ninsori, precipitații mixte, polei și intensificări ale vântului.
Un tânăr român de 18 ani, printre cei care au murit în incendiul teribil din stațiunea Crans-Montana # Bihoreanul
Un tânăr în vârstă de 18 ani, cetățean român, se numără printre cei care au murit în incendiul soldat cu explozie din noaptea de Revelion, petrecut într-un bar din stațiunea elvețiană Crans-Montana.
Mai puține portițe de scăpare: toate primăriile din Bihor s-au înrolat pe platforma PatrimVen, care evidențiază toate proprietățile și veniturile cetățenilor # Bihoreanul
Posibilitatea ca unele persoane să scape de plata taxelor și impozitelor ori de popriri și executări silite se îngustează semnificativ. Toate cele 101 primării din Bihor au finalizat înrolarea pe platforma PatrimVen, cu baze de date privind proprietățile și veniturile, indiferent unde sunt acestea, consecința fiind că atât administrațiile locale, cât și ANAF pot urmări cu precizie conformarea cetățenilor la plata taxelor și impozitelor sau, în cazul în care aceștia nu se conformează, pot trece la procedurile de popriri pe venituri și executări silite ale bunurilor.
Închis! Ghișeele de plată a taxelor și impozitelor din Primăria Oradea se vor deschide pe 15 ianuarie # Bihoreanul
La începutul anului 2026 programul de colectare a diferitelor datorii fiscale în Oradea se va relua etapizat. Începând din 5 ianuarie, municipalitatea va colecta doar taxele fără debit, precum amenzile de circulație sau parcare. Încasarea impozitelor pe proprietate va începe din 15 ianuarie.
Premierul Ilie Bolojan, întrebat despre atacul SUA în Venezuela: „Sperăm că se va găsi o formulă de tranziție către un regim cu validare democratică” (VIDEO) # Bihoreanul
În primul interviu acordat în 2026, premierul României, Ilie Bolojan, a fost întrebat sâmbătă seara, la televiziunea Digi24, despre părerea sa privind situația din Venezuela, unde, după cum se știe, Statele Unite ale Americii au lansat un atac militar și l-au capturat pe președintele Nicolás Maduro, acuzat de narcoterorism și aflat pe lista „most wanted” a americanilor.
VIDEO / Donald Trump: „Vom conduce Venezuela. Companiile petroliere americane vor investi miliarde...”. A publicat o fotografie cu Maduro încătușat # Bihoreanul
Președintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că SUA „vor conduce” Venezuela în perioada următoare, în urma capturării președintelui venezuelean Nicolás Maduro. El a spus că Venezuela era „o țară moartă”, dar acum este „liberă”.
„Deșteptarea”: O premieră dedicată adolescenților, în programul lunii ianuarie la Teatrul Regina Maria din Oradea # Bihoreanul
Teatrul Regina Maria a publicat programul spectacolelor pentru prima lună a anului 2026. Printre acestea se află și premiera „Deșteptarea”, un spectacol dedicat în principal adolescenților, care își propune să exploreze problemele și presiunile cu care ei se confruntă în era digitală.
Copiii cu handicap din 19 localități bihorene vor beneficia de tratamente pentru recuperare și reabilitare în Oradea # Bihoreanul
De la 1 ianuarie 2026, intră în vigoare 19 acorduri de parteneriat încheiate de Direcția Generală pentru Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor cu tot atâtea primării din județ, ce prevăd ca minorii cu dizabilități din aceste localități să beneficieze, gratuit, de tratamente pentru recuperare și reabilitare. Terapiile vor fi efectuate de specialiștii Centrului de Zi pentru Recuperare și Reabilitare a Copiilor cu Dizabilități din Oradea.
Nicolas Maduro, pus sub acuzare în SUA pentru narcoterorism. Rusia condamnă „ingerința distructivă” externă în Venezuela (VIDEO) # Bihoreanul
Atacurile SUA și capturarea președintelui Venezuelei, Nicolas Maduro, aflat pe lista „most wanted” a SUA de mai mulți ani, continuă să stârnească reacții în lume. Rusia a condamnat acest „act de agresiune armată” și susține că Venezuelei trebuie să i se garanteze determinarea propriului destin, fără „orice ingerință distructivă - și cu atât mai puțin militară - din exterior”, conform unei poziții oficiale a Ministerului de Externe de la Moscova.
CSM Oradea începe anul 2026 cu două meciuri pe teren propriu, la Oradea Arena. Unul dintre ele este în FIBA Europe Cup # Bihoreanul
Baschetbaliștii de la CSM CSU Raiffeisen Oradea vor debuta în anul competițional 2026 cu două partide disputate pe teren propriu, ambele programate la Oradea Arena, potrivit unei informări publicate pe site-ul oficial al CSM Oradea.
După un sfert de secol, Nucetul a redevenit oraș de cinema: peste 160 de oameni au văzut „Visul”, alături de Irina-Margareta Nistor și de „Firicel” (FOTO) # Bihoreanul
După mai bine de 25 de ani, marele ecran a revenit în orașul Nucet. Peste 160 de spectatori au umplut sala în care s-a proiectat comedia „Visul”, în regia lui Cătălin Saizescu. Invitați speciali ai evenimentului au fost criticul Irina-Margareta Nistor, actorii Cuzin Toma (Firicel din Las Fierbinți) și Vlad Logigan (protagonist în Visul).
Concertul Bryan Adams de la Oradea, sub semnul întrebării. Șerban Sere: „Au promis că revin pentru rezervarea altei date” # Bihoreanul
Șerban Sere, directorul CSM Oradea, club care administrează sala cu peste 5.000 de locuri a Oradiei, a dezvăluit pentru BIHOREANUL că într-adevăr echipa celebrului cântăreț canadian Bryan Adams a vrut să organizeze concertul acestuia la Oradea Arena pe 17 iunie, însă artistul n-a mai putut onora acea dată, astfel că ar urma să fie stabilită o alta.
Copaci doborâți în Bihor, în timpul avertizării de cod portocaliu. Intervențiile ISU Crișana # Bihoreanul
Echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Crișana” Bihor au intervenit în mai multe zone montane ale județului, ca urmare a ninsorilor abundente și a avertizării meteorologice de cod portocaliu de vânt, pentru îndepărtarea efectelor produse de vremea severă.
Poliția Bihor: Se circulă în condiții de iarnă, dar fără drumuri blocate. Recomandări pentru șoferi și pietoni # Bihoreanul
Poliția Bihor a transmis sâmbătă, la prânz, o informare privind situația traficului rutier din județ și măsurile de siguranță recomandate în contextul condițiilor de iarnă. Potrivit polițiștilor, în prezent „nu sunt drumuri blocate în județul Bihor”, însă circulația „se desfășoară în condiții de iarnă”.
Bihorel: Zece motive pentru care cei patru pesediști membri ai Curții Constituționale nu au venit la serviciu # Bihoreanul
1. Unul a tăiat porcul, doi au împodobit bradul, iar pe al patrulea l-a durut undeva, motiv pentru care a fost operat de urgență de fimoză. 2. Au fost blocați în trafic. Iar acesta era de influență. 3. CSM-ul i-a amenințat că, dacă vin la serviciu, îi obligă să iasă la o cină romantică cu Lia Savonea.
SUA au atacat Venezuela în plină noapte. Donald Trump anunță că președintele Nicolas Maduro a fost capturat (VIDEO) # Bihoreanul
Statele Unite ale Americii au atacat Venezuela în noaptea de vineri spre sâmbătă (sâmbătă dimineața după fusul orar al României). Imagini capturate de martori arată mai multe aeronave militare care lansează atacuri soldate cu explozii în mai multe zone ale țării.
O nouă avertizare ANM: Cod galben de ninsori și vânt puternic în zona de munte a județului Bihor # Bihoreanul
Meteorologii au emis o nouă alertă privind fenomentele meteo. Mai multe zone ale țării, inclusiv cea montană a județului Bihor, se vor afla sub cod galben de ninsori și vânt puternic de sâmbătă seara până luni seara.
România a trimis o aeronavă militară în Elveția pentru transportul mai multor persoane arse în incendiul din Crans-Montana: „Este o chestiune de umanitate” (VIDEO) # Bihoreanul
România a trimis vineri seara o aeronavă militară echipată pentru misiuni medicale în Elveția, de unde a preluat 5 răniți în incendiul devastator din barul „Le Constellation” din stațiunea de schi Crans-Montana. Aeronava Forțelor Aeriene a fost folosită pentru transportul pacienților arși către un spital din Paris.
Tineri bihoreni din medii defavorizate pot primi bani pentru școala de șoferi. Înscrieri până în 27 ianuarie # Bihoreanul
Tinerii din Bihor proveniți din medii defavorizate pot obține finanțare pentru costurile școlii de șoferi prin programul „Permis pentru viitor”, ajuns la cea de-a 11-a ediție. Înscrierile sunt deschise până la 27 ianuarie 2026.
A murit președintele Consiliului de Administrație al Aeroportului Oradea. Avea 58 de ani # Bihoreanul
Reprezentanții Aeroportului Internațional Oradea au anunțat vineri seară că s-a stins din viață președintele Consiliului de Administrație, bucureșteanul Tudor Jidav, la vârsta de doar 58 de ani.
Descoperire macabră la început de an, în Băile Felix: Două cadavre, găsite într-o clădire dezafectată # Bihoreanul
Cadavrele a două persoane, un bărbat și o femeie, au fost descoperite în prima zi din anul 2026, într-o clădire dezafectată din Băile Felix. Cei doi ar fi fost oameni fără adăpost care își făceau veacul în stațiune, dar deocamdată nu se știe de ce au murit. Parchetul Bihor a deschis o anchetă, dar n-a comunicat aproape nimic pe marginea acestui caz.
Un tânăr de 18 ani cu dublă cetățenie, română și elvețiană, este dispărut în urma incendiului din localul La Constellation din stațiunea elvețiană Crans-Montan și ar putea fi printre victimele tragicului. Ministerul Afacerilor Externe a confirmat că este în contact cu familia acestuia. Pe de altă parte, Poliția elvețiană a precizat că lucrează inclusiv cu autorități din România în investigația deschisă pentru identificarea persoanelor rănite și decedate.
România ar putea plăti zeci de milioane de euro mai puțin pentru lotul Chiribiș-Biharia al Autostrăzii Transilvania # Bihoreanul
România ar putea economisi peste 200 de milioane de lei (aproximativ 43 de milioane de euro) pentru construcția lotului Chiribiș-Biharia al Autostrăzii Transilvania. Compania Națională de Investiții Rutiere a anunțat că a depus proiectul spre evaluare, iar noutatea este că, potrivit modificărilor programului de finanţare, UE va contribui cu 60% din sumă, în loc de 40%, cât era până acum prevăzut.
Accesul în parcarea supraetajată de lângă Spitalul Județean din Oradea va rămâne gratuit până pe 12 ianuarie # Bihoreanul
Staționarea autovehiculelor în incinta parcării supraetajate Gheorghe Doja de lângă Spitalul Clinic Județean de Urgență Bihor va rămâne gratuit până pe 12 ianuarie. Începând din 9 ianuarie, municipalitatea orădeană va pune în vânzare primele 50 de abonamente cu o valabilitate de până la trei luni.
Călătoria cu trenul pe ruta București-Oradea, a doua cea mai lungă din țară: durează peste 14 ore # Bihoreanul
Noul Mers al Trenurilor, intrat în vigoare pentru anul 2026, aduce unele îmbunătățiri pe segmentele modernizate ale rețelei feroviare, dar pentru vestul țării, inclusiv pentru Oradea, călătoria cu trenul rămâne una de durată. Pe ruta București–Oradea, singurul tren direct are un timp de parcurs de 14 ore și 4 minute, pe cei 720 de kilometri, via Sibiu și Arad. Există și o alternativă via Timișoara și Craiova, însă aceasta durează aproape 15 ore.
Victoria Jones, fiica actorului american Tommy Lee Jones, a fost găsită moartă într-un hotel de lux din San Francisco în dimineaţa de 1 ianuarie, în prima zi a anului nou.
În ultima zi din 2025 și în prima din 2026, doi șoferi bihoreni au provocat tot atâtea accidente rutiere pe teritoriul comunei Arieșeni. Ambele accidente s-au petrecut cu ATV-urile și din cauza vitezei prea mari.
Imagini șocante înainte de tragedie: artificii aprinse sub tavan, posibila cauză a incendiului mortal dintr-un bar din Elveția # Bihoreanul
Două fotografii difuzate de postul francez BFMTV surprind momentele de dinaintea incendiului devastator izbucnit în noaptea de Revelion în barul Le Constellation din stațiunea de schi Crans-Montana, Elveția. Imaginile arată artificii aprinse foarte aproape de tavanul localului, căptușit cu material antifonic, dar ușor inflamabil – detaliu care ar putea explica modul rapid în care focul s-a extins.
Se circulă în condiții de iarnă pe toate drumurile din Bihor. Urcările la Vârtop și la Șinteu, mai dificile # Bihoreanul
Bihorenii s-au trezit cu ninsoare, vineri dimineață, în aproape întreg județul. Drept urmare, pe toate șoselele se circulă în condiții de iarnă, dar fără să fi fost semnalate probleme deosebite. Mai dificilă este urcarea în zonele de munte, mai precis spre Vârtop și Șinteu, dar, spune prefectul Marcel Dragoș, și aceste drumuri sunt practicabile.
Meteorologii au emis două avertizări meteo valabile în Bihor începând de vineri, 2 ianuarie, ora 10.30, până sâmbătă, 3 ianuarie, vizând precipitații moderate și însemnate cantitativ, intensificări ale vântului, respectiv ninsori și viscol în zona montană.
Studenție în sărăcie: mai puține burse sociale în Universitatea din Oradea. Printre tinerii care nu au mai prins burse se numără și 31 de orfani # Bihoreanul
După ce Ministerul Educației a redus semnificativ fondul de burse dedicat studenților, la Universitatea din Oradea numărul beneficiarilor de burse sociale este mai mic cu 10%, față de anul universitar precedent. Printre tinerii care nu au mai prins ajutorul financiar se numără și 31 de studenți orfani.
Guvernul a stabilit contingentul de lucrători străini care vor putea fi angajați în România anul viitor. Potrivit unei hotărâri adoptate de Executiv, în 2026 vor putea fi nou-admiși pe piața muncii 90.000 de lucrători din afara Uniunii Europene, măsura fiind justificată de deficitul persistent de personal din mai multe sectoare economice.
Bryan Adams, concert anunțat la Oradea în 2026. Un site de evenimente susține că va vinde biletele de acces în curând # Bihoreanul
Orădenii ar putea să-l asculte concertând pe legendarul artist canadian Bryan Adams chiar în orașul lor! Platforma de evenimente Eventim.ro a anunțat că rockerul va concerta la Oradea pe 17 iulie. Deocamdată, biletele nu sunt disponibile și nici nu se știe ce preț vor avea.
Concertele anului 2026 în România: Metallica, The Cure, Iron Maiden, Nick Cave și alte nume uriașe, pe scenele din țară # Bihoreanul
Anul 2026 se anunță unul dintre cei mai bogați din ultimii ani în evenimente muzicale internaționale găzduite de România. De la legende ale rockului și metalului la artiști pop, fado, jazz sau muzică simfonică, scenele din București, Cluj-Napoca și marile festivaluri vor fi ocupate aproape tot anul de concerte de top.
De la miezul nopții dintre ani, Bulgaria a renunțat oficial la leva și a adoptat moneda unică europeană, devenind a 21-a țară din Uniunea Europeană care intră în zona euro, la aproape două decenii de la aderarea la UE, în 2007.
Mesajul premierului Ilie Bolojan de Anul Nou: „Să facem din România un loc mai bun pentru fiecare” # Bihoreanul
În ultima seară a anului 2025, premierul Ilie Bolojan le-a transmis românilor un mesaj de Anul Nou, în care a făcut bilanțul anului trecut și a vorbit despre speranțele pentru 2026.
An istoric pentru poloul orădean: CSM Oradea a cucerit toate trofeele interne și a ajuns în Top 8 european # Bihoreanul
Sezonul 2025 a fost unul de excepție pentru CSM Oradea: echipa de polo pe apă a cucerit toate trofeele interne – titlul de campioană, Cupa României și Supercupa – și, în premieră, s-a calificat între primele opt echipe din Liga Campionilor, marcând astfel cel mai bun an din istoria clubului.
Român martor la explozia din stațiunea elvețiană Crans-Montana: „A fost ca la Colectiv. Oamenii se călcau în picioare ca să scape” # Bihoreanul
Un român stabilit în Elveția, aflat în apropierea barului din stațiunea de lux Crans-Montana unde s-a produs o explozie devastatoare, a povestit cum a trăit clipele de groază și cum a ajutat la salvarea mai multor persoane. Scenele dramatice i-au amintit de tragedia de la clubul Colectiv, produsă în România în urmă cu zece ani.
Ministrul Sănătății anunță un program pentru decontarea tratamentelor stomatologice în unitățile de stat # Bihoreanul
Serviciile stomatologice vor putea fi decontate în spitalele de stat, a anunțat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Proiectul unui act normativ în acest scop, privind noul program AP-Stoma, a fost publicat în transparență decizională pe site-ul Ministerului.
Bicicletă furată din Amsterdam, găsită în Bihor cu ajutorul GPS-ului. Caz inedit, rezolvat de polițiștii bihoreni și un celebru recuperator de opere furate # Bihoreanul
O bicicletă electrică furată din Amsterdam a fost recuperată, după aproape două luni, în județul Bihor, în urma unei anchete desfășurate de polițiștii bihoreni, cazul având o desfășurare mai puțin obișnuită. Cazul a fost sesizat Poliției de un cunoscut expert în opere furate, Christopher Marinello, supranumit „Sherlock Holmes al operelor de artă”.
Expozie într-un bar dintr-o stațiune de schi din Elveția, în noaptea de revelion. Peste 40 de morți și 100 de răniți (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
În inima Alpilor elvețieni, în stațiunea de schi Crans Montana din Elveția, a avut loc o tragedie în noaptea de revelion. O explozie într-un bar a provocat moartea a zeci de oameni și rănirea a altor cel puțin o sută.
