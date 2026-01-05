Unde ieșim săptămâna asta în Oradea. Spectacol de dans contamporan în premieră națională

11:30

Posibilitatea ca unele persoane să scape de plata taxelor și impozitelor ori de popriri și executări silite se îngustează semnificativ. Toate cele 101 primării din Bihor au finalizat înrolarea pe platforma PatrimVen, cu baze de date privind proprietățile și veniturile, indiferent unde sunt acestea, consecința fiind că atât administrațiile locale, cât și ANAF pot urmări cu precizie conformarea cetățenilor la plata taxelor și impozitelor sau, în cazul în care aceștia nu se conformează, pot trece la procedurile de popriri pe venituri și executări silite ale bunurilor.