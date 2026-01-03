Copiii cu handicap din 19 localități bihorene vor beneficia de tratamente pentru recuperare și reabilitare în Oradea

11:20

În Lugașu de Jos, ultima zi a anului 2025 s-a deosebit de celelalte doar prin faptul că primarul comunei a trecut de la amenințări la fapte. Edilul Sorban Levente a agresat-o pe singura consilieră locală din opoziție, Loredana Berzovan, care voia să participe fizic la ultima ședință a deliberativului, programată online, dar la care erau prezenți, tot fizic, consilierii din jurul lui Sorban. Acesta a bruscat-o și i-a rupt haina, motiv pentru care a fost reclamat la 112, polițiștii ajunși la fața locului constatând, însă, că edilul s-a încuiat în birou, așa cum a mai făcut când a mai fost la înghesuială.