Copiii cu handicap din 19 localități bihorene vor beneficia de tratamente pentru recuperare și reabilitare în Oradea
Bihoreanul, 3 ianuarie 2026 17:20
De la 1 ianuarie 2026, intră în vigoare 19 acorduri de parteneriat încheiate de Direcția Generală pentru Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor cu tot atâtea primării din județ, ce prevăd ca minorii cu dizabilități din aceste localități să beneficieze, gratuit, de tratamente pentru recuperare și reabilitare. Terapiile vor fi efectuate de specialiștii Centrului de Zi pentru Recuperare și Reabilitare a Copiilor cu Dizabilități din Oradea.
Acum o oră
17:20
Acum 2 ore
16:30
Nicolas Maduro, pus sub acuzare în SUA pentru narcoterorism. Rusia condamnă „ingerința distructivă” externă în Venezuela (VIDEO) # Bihoreanul
Atacurile SUA și capturarea președintelui Venezuelei, Nicolas Maduro, aflat pe lista „most wanted” a SUA de mai mulți ani, continuă să stârnească reacții în lume. Rusia a condamnat acest „act de agresiune armată” și susține că Venezuelei trebuie să i se garanteze determinarea propriului destin, fără „orice ingerință distructivă - și cu atât mai puțin militară - din exterior”, conform unei poziții oficiale a Ministerului de Externe de la Moscova.
16:10
CSM Oradea începe anul 2026 cu două meciuri pe teren propriu, la Oradea Arena. Unul dintre ele este în FIBA Europe Cup # Bihoreanul
Baschetbaliștii de la CSM CSU Raiffeisen Oradea vor debuta în anul competițional 2026 cu două partide disputate pe teren propriu, ambele programate la Oradea Arena, potrivit unei informări publicate pe site-ul oficial al CSM Oradea.
Acum 4 ore
15:10
După un sfert de secol, Nucetul a redevenit oraș de cinema: peste 160 de oameni au văzut „Visul”, alături de Irina-Margareta Nistor și de „Firicel” (FOTO) # Bihoreanul
După mai bine de 25 de ani, marele ecran a revenit în orașul Nucet. Peste 160 de spectatori au umplut sala în care s-a proiectat comedia „Visul”, în regia lui Cătălin Saizescu. Invitați speciali ai evenimentului au fost criticul Irina-Margareta Nistor, actorii Cuzin Toma (Firicel din Las Fierbinți) și Vlad Logigan (protagonist în Visul).
14:10
Concertul Bryan Adams de la Oradea, sub semnul întrebării. Șerban Sere: „Au promis că revin pentru rezervarea altei date” # Bihoreanul
Șerban Sere, directorul CSM Oradea, club care administrează sala cu peste 5.000 de locuri a Oradiei, a dezvăluit pentru BIHOREANUL că într-adevăr echipa celebrului cântăreț canadian Bryan Adams a vrut să organizeze concertul acestuia la Oradea Arena pe 17 iunie, însă artistul n-a mai putut onora acea dată, astfel că ar urma să fie stabilită o alta.
Acum 6 ore
13:30
Copaci doborâți în Bihor, în timpul avertizării de cod portocaliu. Intervențiile ISU Crișana # Bihoreanul
Echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Crișana” Bihor au intervenit în mai multe zone montane ale județului, ca urmare a ninsorilor abundente și a avertizării meteorologice de cod portocaliu de vânt, pentru îndepărtarea efectelor produse de vremea severă.
12:50
Poliția Bihor: Se circulă în condiții de iarnă, dar fără drumuri blocate. Recomandări pentru șoferi și pietoni # Bihoreanul
Poliția Bihor a transmis sâmbătă, la prânz, o informare privind situația traficului rutier din județ și măsurile de siguranță recomandate în contextul condițiilor de iarnă. Potrivit polițiștilor, în prezent „nu sunt drumuri blocate în județul Bihor”, însă circulația „se desfășoară în condiții de iarnă”.
12:30
Bihorel: Zece motive pentru care cei patru pesediști membri ai Curții Constituționale nu au venit la serviciu # Bihoreanul
1. Unul a tăiat porcul, doi au împodobit bradul, iar pe al patrulea l-a durut undeva, motiv pentru care a fost operat de urgență de fimoză. 2. Au fost blocați în trafic. Iar acesta era de influență. 3. CSM-ul i-a amenințat că, dacă vin la serviciu, îi obligă să iasă la o cină romantică cu Lia Savonea.
Acum 8 ore
12:00
SUA au atacat Venezuela în plină noapte. Donald Trump anunță că președintele Nicolas Maduro a fost capturat (VIDEO) # Bihoreanul
Statele Unite ale Americii au atacat Venezuela în noaptea de vineri spre sâmbătă (sâmbătă dimineața după fusul orar al României). Imagini capturate de martori arată mai multe aeronave militare care lansează atacuri soldate cu explozii în mai multe zone ale țării.
11:10
O nouă avertizare ANM: Cod galben de ninsori și vânt puternic în zona de munte a județului Bihor # Bihoreanul
Meteorologii au emis o nouă alertă privind fenomentele meteo. Mai multe zone ale țării, inclusiv cea montană a județului Bihor, se vor afla sub cod galben de ninsori și vânt puternic de sâmbătă seara până luni seara.
10:10
România a trimis o aeronavă militară în Elveția pentru transportul mai multor persoane arse în incendiul din Crans-Montana: „Este o chestiune de umanitate” (VIDEO) # Bihoreanul
România a trimis vineri seara o aeronavă militară echipată pentru misiuni medicale în Elveția, de unde a preluat 5 răniți în incendiul devastator din barul „Le Constellation” din stațiunea de schi Crans-Montana. Aeronava Forțelor Aeriene a fost folosită pentru transportul pacienților arși către un spital din Paris.
Acum 12 ore
09:40
Tineri bihoreni din medii defavorizate pot primi bani pentru școala de șoferi. Înscrieri până în 27 ianuarie # Bihoreanul
Tinerii din Bihor proveniți din medii defavorizate pot obține finanțare pentru costurile școlii de șoferi prin programul „Permis pentru viitor”, ajuns la cea de-a 11-a ediție. Înscrierile sunt deschise până la 27 ianuarie 2026.
Acum 24 ore
21:30
A murit președintele Consiliului de Administrație al Aeroportului Oradea. Avea 58 de ani # Bihoreanul
Reprezentanții Aeroportului Internațional Oradea au anunțat vineri seară că s-a stins din viață președintele Consiliului de Administrație, bucureșteanul Tudor Jidav, la vârsta de doar 58 de ani.
19:10
Descoperire macabră la început de an, în Băile Felix: Două cadavre, găsite într-o clădire dezafectată # Bihoreanul
Cadavrele a două persoane, un bărbat și o femeie, au fost descoperite în prima zi din anul 2026, într-o clădire dezafectată din Băile Felix. Cei doi ar fi fost oameni fără adăpost care își făceau veacul în stațiune, dar deocamdată nu se știe de ce au murit. Parchetul Bihor a deschis o anchetă, dar n-a comunicat aproape nimic pe marginea acestui caz.
18:30
Un tânăr de 18 ani cu dublă cetățenie, română și elvețiană, este dispărut în urma incendiului din localul La Constellation din stațiunea elvețiană Crans-Montan și ar putea fi printre victimele tragicului. Ministerul Afacerilor Externe a confirmat că este în contact cu familia acestuia. Pe de altă parte, Poliția elvețiană a precizat că lucrează inclusiv cu autorități din România în investigația deschisă pentru identificarea persoanelor rănite și decedate.
Ieri
17:10
România ar putea plăti zeci de milioane de euro mai puțin pentru lotul Chiribiș-Biharia al Autostrăzii Transilvania # Bihoreanul
România ar putea economisi peste 200 de milioane de lei (aproximativ 43 de milioane de euro) pentru construcția lotului Chiribiș-Biharia al Autostrăzii Transilvania. Compania Națională de Investiții Rutiere a anunțat că a depus proiectul spre evaluare, iar noutatea este că, potrivit modificărilor programului de finanţare, UE va contribui cu 60% din sumă, în loc de 40%, cât era până acum prevăzut.
15:50
Accesul în parcarea supraetajată de lângă Spitalul Județean din Oradea va rămâne gratuit până pe 12 ianuarie # Bihoreanul
Staționarea autovehiculelor în incinta parcării supraetajate Gheorghe Doja de lângă Spitalul Clinic Județean de Urgență Bihor va rămâne gratuit până pe 12 ianuarie. Începând din 9 ianuarie, municipalitatea orădeană va pune în vânzare primele 50 de abonamente cu o valabilitate de până la trei luni.
15:10
Călătoria cu trenul pe ruta București-Oradea, a doua cea mai lungă din țară: durează peste 14 ore # Bihoreanul
Noul Mers al Trenurilor, intrat în vigoare pentru anul 2026, aduce unele îmbunătățiri pe segmentele modernizate ale rețelei feroviare, dar pentru vestul țării, inclusiv pentru Oradea, călătoria cu trenul rămâne una de durată. Pe ruta București–Oradea, singurul tren direct are un timp de parcurs de 14 ore și 4 minute, pe cei 720 de kilometri, via Sibiu și Arad. Există și o alternativă via Timișoara și Craiova, însă aceasta durează aproape 15 ore.
14:30
Victoria Jones, fiica actorului american Tommy Lee Jones, a fost găsită moartă într-un hotel de lux din San Francisco în dimineaţa de 1 ianuarie, în prima zi a anului nou.
13:40
În ultima zi din 2025 și în prima din 2026, doi șoferi bihoreni au provocat tot atâtea accidente rutiere pe teritoriul comunei Arieșeni. Ambele accidente s-au petrecut cu ATV-urile și din cauza vitezei prea mari.
12:50
Imagini șocante înainte de tragedie: artificii aprinse sub tavan, posibila cauză a incendiului mortal dintr-un bar din Elveția # Bihoreanul
Două fotografii difuzate de postul francez BFMTV surprind momentele de dinaintea incendiului devastator izbucnit în noaptea de Revelion în barul Le Constellation din stațiunea de schi Crans-Montana, Elveția. Imaginile arată artificii aprinse foarte aproape de tavanul localului, căptușit cu material antifonic, dar ușor inflamabil – detaliu care ar putea explica modul rapid în care focul s-a extins.
12:00
Se circulă în condiții de iarnă pe toate drumurile din Bihor. Urcările la Vârtop și la Șinteu, mai dificile # Bihoreanul
Bihorenii s-au trezit cu ninsoare, vineri dimineață, în aproape întreg județul. Drept urmare, pe toate șoselele se circulă în condiții de iarnă, dar fără să fi fost semnalate probleme deosebite. Mai dificilă este urcarea în zonele de munte, mai precis spre Vârtop și Șinteu, dar, spune prefectul Marcel Dragoș, și aceste drumuri sunt practicabile.
11:10
Meteorologii au emis două avertizări meteo valabile în Bihor începând de vineri, 2 ianuarie, ora 10.30, până sâmbătă, 3 ianuarie, vizând precipitații moderate și însemnate cantitativ, intensificări ale vântului, respectiv ninsori și viscol în zona montană.
10:40
Studenție în sărăcie: mai puține burse sociale în Universitatea din Oradea. Printre tinerii care nu au mai prins burse se numără și 31 de orfani # Bihoreanul
După ce Ministerul Educației a redus semnificativ fondul de burse dedicat studenților, la Universitatea din Oradea numărul beneficiarilor de burse sociale este mai mic cu 10%, față de anul universitar precedent. Printre tinerii care nu au mai prins ajutorul financiar se numără și 31 de studenți orfani.
09:20
Guvernul a stabilit contingentul de lucrători străini care vor putea fi angajați în România anul viitor. Potrivit unei hotărâri adoptate de Executiv, în 2026 vor putea fi nou-admiși pe piața muncii 90.000 de lucrători din afara Uniunii Europene, măsura fiind justificată de deficitul persistent de personal din mai multe sectoare economice.
1 ianuarie 2026
21:30
Bryan Adams, concert anunțat la Oradea în 2026. Un site de evenimente susține că va vinde biletele de acces în curând # Bihoreanul
Orădenii ar putea să-l asculte concertând pe legendarul artist canadian Bryan Adams chiar în orașul lor! Platforma de evenimente Eventim.ro a anunțat că rockerul va concerta la Oradea pe 17 iulie. Deocamdată, biletele nu sunt disponibile și nici nu se știe ce preț vor avea.
19:10
Concertele anului 2026 în România: Metallica, The Cure, Iron Maiden, Nick Cave și alte nume uriașe, pe scenele din țară # Bihoreanul
Anul 2026 se anunță unul dintre cei mai bogați din ultimii ani în evenimente muzicale internaționale găzduite de România. De la legende ale rockului și metalului la artiști pop, fado, jazz sau muzică simfonică, scenele din București, Cluj-Napoca și marile festivaluri vor fi ocupate aproape tot anul de concerte de top.
18:10
De la miezul nopții dintre ani, Bulgaria a renunțat oficial la leva și a adoptat moneda unică europeană, devenind a 21-a țară din Uniunea Europeană care intră în zona euro, la aproape două decenii de la aderarea la UE, în 2007.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:10
Mesajul premierului Ilie Bolojan de Anul Nou: „Să facem din România un loc mai bun pentru fiecare” # Bihoreanul
În ultima seară a anului 2025, premierul Ilie Bolojan le-a transmis românilor un mesaj de Anul Nou, în care a făcut bilanțul anului trecut și a vorbit despre speranțele pentru 2026.
16:40
An istoric pentru poloul orădean: CSM Oradea a cucerit toate trofeele interne și a ajuns în Top 8 european # Bihoreanul
Sezonul 2025 a fost unul de excepție pentru CSM Oradea: echipa de polo pe apă a cucerit toate trofeele interne – titlul de campioană, Cupa României și Supercupa – și, în premieră, s-a calificat între primele opt echipe din Liga Campionilor, marcând astfel cel mai bun an din istoria clubului.
16:10
Român martor la explozia din stațiunea elvețiană Crans-Montana: „A fost ca la Colectiv. Oamenii se călcau în picioare ca să scape” # Bihoreanul
Un român stabilit în Elveția, aflat în apropierea barului din stațiunea de lux Crans-Montana unde s-a produs o explozie devastatoare, a povestit cum a trăit clipele de groază și cum a ajutat la salvarea mai multor persoane. Scenele dramatice i-au amintit de tragedia de la clubul Colectiv, produsă în România în urmă cu zece ani.
15:30
Ministrul Sănătății anunță un program pentru decontarea tratamentelor stomatologice în unitățile de stat # Bihoreanul
Serviciile stomatologice vor putea fi decontate în spitalele de stat, a anunțat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Proiectul unui act normativ în acest scop, privind noul program AP-Stoma, a fost publicat în transparență decizională pe site-ul Ministerului.
14:40
Bicicletă furată din Amsterdam, găsită în Bihor cu ajutorul GPS-ului. Caz inedit, rezolvat de polițiștii bihoreni și un celebru recuperator de opere furate # Bihoreanul
O bicicletă electrică furată din Amsterdam a fost recuperată, după aproape două luni, în județul Bihor, în urma unei anchete desfășurate de polițiștii bihoreni, cazul având o desfășurare mai puțin obișnuită. Cazul a fost sesizat Poliției de un cunoscut expert în opere furate, Christopher Marinello, supranumit „Sherlock Holmes al operelor de artă”.
13:50
Expozie într-un bar dintr-o stațiune de schi din Elveția, în noaptea de revelion. Peste 40 de morți și 100 de răniți (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
În inima Alpilor elvețieni, în stațiunea de schi Crans Montana din Elveția, a avut loc o tragedie în noaptea de revelion. O explozie într-un bar a provocat moartea a zeci de oameni și rănirea a altor cel puțin o sută.
13:10
Anul 2026 a început cu un episod serios de iarnă. Meteorologii au emis, pe 1 ianuarie, o informare meteorologică de ninsori, vânt, polei și viscol la munte, valabilă inclusiv în Crișana. De joi seară, în zona montană a Bihorului intră în vigoare un cod galben de zăpadă și vânt.
11:50
Film românesc, apreciat la Hollywood: a fost inclus în topul producțiilor anului 2025 (VIDEO) # Bihoreanul
Noul film al regizorului român Radu Jude, Kontinental ’25, lansat în cinematografe în 2025, a fost inclus pe lista celor mai bune filme ale anului realizată de prestigioasa publicație americană IndieWire, una dintre cele mai influente platforme de critică de film de la Hollywood.
10:10
Angajaţii români vor avea, în total, de 17 zile libere legale în anul 2026. Dintre acestea, 12 zile sunt în timpul săptămânii.
01:10
La mulți ani! Mii de orădeni au întâmpinat anul 2026 în centrul orașului, sub un spectaculos foc de artificii (VIDEO) # Bihoreanul
Mii de orădeni au început anul nou în centrul orașului, numărând împreună ultimele secunde din anul 2025. Pentru a marca debutul anului 2026, Primăria a comandat focuri de artificii, pe care oamenii le-au privit în timp ce ciocneau paharele sau sticlele de șampanie, se îmbrățișau cu cei dragi și își făceau urări de bine pentru anul abia început.
31 decembrie 2025
18:30
Anul Nou aduce zăpadă la Vârtop și Stâna de Vale: Se anunță ninsori abundente în munții Bihorului, în primele zile din 2026 # Bihoreanul
Veste bună pentru turiștii care au ales să petreacă revelionul în zona de munte a Bihorului: meteorologii preconizează că pe 1 ianuarie 2026 va ninge abundent în zona Padiș – Vârtop – Stâna de Vale – Mărișel. Drept urmare, șoferii sunt sfătuiți să circule cu precauție, obligatoriu cu mașinile echipate de iarnă și doar dacă deplasarea le este necesară.
17:20
E vremea superstițiilor. De Revelion, românii, dar nu numai, urmează mai multe tradiții pentru a începe și a avea un An Nou cu sănătate, noroc și bani. De la obiceiurile moștenite din bătrâni, ca Plugușorul sau Jocul Măștilor, până la cele moderne, ca purtatul hainelor roșii, toate ritualurile sunt menite să alunge răul și să aducă bucuria. Iar cine ţine cont de ele are de bifat o listă lungă.
16:10
Incendiu la restaurantul Rivo din Oradea: Focul a izbucnit la sistemul de ventilație din exteriorul localului și a fost stins rapid # Bihoreanul
Desfășurare de forțe, miercuri după-amiază, la restaurantul Rivo de pe Aleea Ștrandului din Oradea. Un incendiu a izbucnit la sistemul de ventilație din exteriorul localului, dar a fost lichidat rapid de pompieri. Pagubele nu sunt semnificative.
15:10
Recomandările pentru bihorenii care urcă la munte: Mergeți cu echipamente adecvate și pe trasee sigure! # Bihoreanul
Jandarmii au făcut mai multe recomandări pentru bihorenii care vor să-și petreacă mini-vacanța de revelion la stațiunile montane Stâna de Vale și Vârtop. În primul rând, ei trebuie să meargă echipați adecvat pentru iarnă, să verifice condițiile meteo locale și să aleagă doar trasee montane deschise.
14:00
Artiști vs. Bolojan: Tudor Chirilă, Irina Rimes și Loredana Groza, printre semnatarii unui protest împotriva unei ordonanțe a Guvernului # Bihoreanul
Peste 300 de artiști, autori și profesioniști din industria muzicală au semnat o scrisoare de protest față de un proiect de Ordonanță de Urgență promovat de Guvernul Bolojan, care ar urma să modifice Legea dreptului de autor. Printre semnatari se numără Tudor Chirilă, Irina Rimes, Loredana Groza, Adrian Despot, Dan Bittman și Damian Drăghici.
13:10
Operatorul de salubritate RER Vest le reamintește clienților din Oradea și Zona Metropolitană că, în zilele libere prilejuite de revelion, colectarea deșeurilor se va realiza confom graficelor programului normal. În schimb, punctele de colectare a deșeurilor voluminoase, periculoase sau din construcții vor fi închise între 1-3 ianuarie, respectiv în 6-7 ianuarie.
12:10
Guvernul taie plata primei zile de concediu medical. Rogobete: măsura vizează „concediile fictive” # Bihoreanul
Prima zi a concediului medical nu va mai fi plătită pentru angajații din România, potrivit unei Ordonanțe de Urgență aprobate marți, în ultima ședință de Guvern din acest an. Măsura se va aplica certificatelor de concediu medical eliberate în perioada 1 februarie 2026 – 31 decembrie 2027.
11:20
Final de an la Lugașu de Jos: primarul Sorban Levente, denunțat la Poliție după ce a agresat, în sediul instituției, singurul consilier local al opoziției (VIDEO) # Bihoreanul
În Lugașu de Jos, ultima zi a anului 2025 s-a deosebit de celelalte doar prin faptul că primarul comunei a trecut de la amenințări la fapte. Edilul Sorban Levente a agresat-o pe singura consilieră locală din opoziție, Loredana Berzovan, care voia să participe fizic la ultima ședință a deliberativului, programată online, dar la care erau prezenți, tot fizic, consilierii din jurul lui Sorban. Acesta a bruscat-o și i-a rupt haina, motiv pentru care a fost reclamat la 112, polițiștii ajunși la fața locului constatând, însă, că edilul s-a încuiat în birou, așa cum a mai făcut când a mai fost la înghesuială.
10:10
Dosare „uitate” au fost, în sfârșit, soluționate la Curtea de Apel Oradea, după o investigație publicată de BIHOREANUL (DOCUMENT) # Bihoreanul
Curtea de Apel Oradea a transmis punctul său de vedere după investigația BIHOREANULUI privind zecile de dosare penale rămase ani la rând „în pronunțare”. Răspunsul, venit la aproape o lună de la solicitare, confirmă implicit situația semnalată de redacție și arată că, după apariția articolului, majoritatea cauzelor au fost... soluționate!
09:40
Consiliul Județean Bihor vă urează un An nou cu sănătate, pace și bucurie! La mulți ani!
09:10
Ilie Bolojan: Deficitul bugetar va fi sub ținta asumată. Condiția pentru a nu crește alte taxe (VIDEO) # Bihoreanul
România va încheia anul cu un deficit bugetar mai mic decât cel asumat oficial, a declarat marți premierul Ilie Bolojan, după ultima ședință de Guvern din acest an. Șeful Executivului susține că măsurile adoptate în ultimele luni au pus „în ordine” finanțele publice și că, dacă statul va colecta eficient taxele existente și va ține sub control cheltuielile, nu va fi nevoie de noi majorări de impozite.
08:30
Episcopul de Oradea Virgil Bercea va oficia tradiționala slujbă de Te Deum în noaptea dintre ani la Catedrala Sf. Nicolae. Rugăciunea, una scurtă, va începe la ora 23, iar la final participanții vor putea închina un pahar de șampanie cu ocazia revelionului.
