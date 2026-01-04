De ce MAGA susține capturarea lui Nicolas Maduro

09:50

În cursul nopții de vineri spre sâmbătă, dar și la primele ore ale dimineții de sâmbătă ninsorile au afectat mai multe regiuni ale țării, astfel că echipaje de intervenție au acționat cu utilaje de deszăpezire în 14 județe, inclusiv pe mai multe tronsoane de autostradă. La primele ore ale dimineții de sâmbătă, 3 ianuarie, se […]