Danemarca cere "respect total" pentru integritatea Groenlandei, după mesajul soției unui consilier al lui Trump
Digi24.ro, 4 ianuarie 2026 16:10
Ambasadorul Danemarcei în SUA a cerut duminică „respect total” pentru integritatea teritorială a Groenlandei, după soţia directorului adjunct de cabinet al Casei Albe postase o fotografie a Groenlandei sub drapel american, relatează AFP.
„Infernul pe Pământ”: Nicolas Maduro este închis în celebra închisoare din New York unde a fost ținut și „El Chapo” # Digi24.ro
Centrul de detenţie metropolitan din New York (MDC), închisoarea federală din New York unde este încarcerat Nicolas Maduro, a găzduit deţinuţi celebri precum Joaquin "El Chapo" Guzman, rapperul Sean "Diddy" Combs şi fostul preşedinte hondurian Juan Orlando Hernandez, relatează EFE.
Oana Țoiu, anunț despre tragedia din Elveția. Ministrul a discutat cu voluntarul român care a oferit ajutor în noaptea incendiului # Digi24.ro
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a transmis condoleanţe familiei tânărului român care a murit în incendiul de la Crans-Montana. „Am sperat că tânărul român va fi găsit printre cei cu şanse de supravieţuire. Din păcate, am fost informaţi de familie şi de autorităţile elveţiene că a fost confirmat decesul său. (...) mult prea repede a fost luat de lângă ei”, a afirmat Ţoiu. Ea a menţionat că l-a sunat pe George, românul care a intervenit voluntar alături de echipele de urgenţă în noaptea incendiului, pentru a-i mulţumi pentru gestul său.
„Ce greșeală am făcut!”. Capturarea lui Maduro împarte Congresul SUA în două tabere. Democrații acuză că au fost induși în eroare # Digi24.ro
Membri democraţi ai Congresului SUA au declarat sâmbătă că înalţi oficiali ai administraţiei preşedintelui Donald Trump i-au indus în eroare în timpul recentelor briefinguri privind planurile pentru Venezuela şi că ar fi afirmat că nu intenţionează să schimbe regimul de la Caracas, potrivit Reuters. SUA au atacat Venezuela şi l-au răsturnat de la putere pe preşedintele Nicolas Maduro, aflat în funcţie de mai mult timp, într-o operaţiune de câteva ore în cursul nopţii de vineri spre sâmbătă, cea mai directă intervenţie a Washingtonului în America Latină de la invazia din Panama din 1989.
Pariu suspect înainte de operaţiunea americană din Venezuela: Un jucător a câștigat 400.000 de dolari după capturarea lui Maduro # Digi24.ro
Cunoscătorii au remarcat pariuri suspecte provenind dintr-un cont creat cu câteva zile înainte de intervenţia Statelor Unite în Venezuela. În mod ciudat, un utilizator a pariat sume mari pe plecarea preşedintelui Nicolás Maduro de la putere înainte de sfârşitul lunii ianuarie.
Șoferul de autobuz ajuns dictator. Cine este Nicolas Maduro, președintele Venezuelei capturat de armata lui Trump # Digi24.ro
În vârstă de 63 de ani, fost şofer de autobuz, liderul venezuelean Nicolás Maduro a condus ţara sud-americană cândva relativ prosperă către un colaps economic prelungit, provocând exodul a aproximativ 7,7 milioane de emigranţi. Venezuela, ţară membră OPEC, este guvernată de socialişti de un sfert de secol.
Cine este Delcy Rodriguez, vicepreşedinta care a preluat conducerea Venezuelei. Maduro a numit-o „tigroaică” pentru apărarea guvernului # Digi24.ro
Vicepreşedinta Venezuelei, Delcy Rodriguez, care a declarat sâmbătă că Nicolas Maduro rămâne singurul preşedinte al ţării, în ciuda capturării sale de către forţele americane, a fost desemnată de Curtea Constituţională să conducă ţara interimar, pe perioada în care liderul lipseşte. Comentariile ei contrazic declaraţiile anterioare ale preşedintelui american Donald Trump, care a afirmat că Rodriguez a fost „învestită” în funcţia de preşedinte şi că este „dispusă să facă” ceea ce administraţia Trump consideră necesar „pentru a readuce Venezuela la gloria de odinioară”. Trump a declarat că, de fapt, SUA vor conduce Venezuela în viitorul imediat.
Pericol de inundații. Hidrologii au emis alertă cod galben de viituri pe râuri din cinci judeţe # Digi24.ro
Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, duminică, o atenţionare Cod galben de inundaţii, valabilă luni şi marţi pe râuri din cinci judeţe.
Marea Britanie şi Franţa au bombardat un depozit de arme în Siria. „Ținta a fost lovită cu succes” # Digi24.ro
Forţele aeriene britanice şi franceze au desfăşurat, sâmbătă seara, o operaţiune comună pentru a bombarda un depozit subteran de arme, despre care se suspecta că a fost folosit anterior de gruparea Statul Islamic, în Siria, a anunţat Ministerul britanic al Apărării, citat de Reuters.
Poveștile oamenilor din spatele educației prin joacă. "În fiecare zi primesc cel puțin o mie și ceva de îmbrățișări" # Digi24.ro
Avarie majoră la încălzirea din Capitală. Soluția provizorie a autorităților pentru oamenii care stau în frig # Digi24.ro
Furnizarea agentului termic pentru încălzire şi apă caldă este afectată în sectoarele 2 şi 3, precum şi parţial în sectoarele 4 şi 5, în urma unei avarii produse duminică dimineaţa la CET Sud - ELCEN, care aparţine Ministerului Energiei, a anunţat Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti.
„Ieșiți afară, suntem invadați, suntem atacați”. Mărturiile venezuelenilor, după atacul SUA: „Blocurile tremurau, a fost terifiant” # Digi24.ro
Venezuelenii au trăit momente de teroare în clipa atacului militar american. Deși mulți localnici se bucură că au scăpat de Nicolas Maduro, spun că s-au speriat foarte tare și că a fost o noapte infernală. Civilii au auzit explozii puternice, care au făcut pământul să vibreze, urmate de flăcări care se ridicau spre cer. 40 de oameni au murit, în urma bombardamentelor asupra Venezuelei, anunță presa americană. În zona de coastă în apropierea aeroportului din Caracas, a fost lovit un complex de apartamente cu trei etaje, anunță Digi24.
Probleme pe aeroporturile din Grecia: Zboruri anulate sau redirecționate în țările vecine. Ce spun autoritățile elene # Digi24.ro
Aeroporturile din Grecia au suspendat sosirile şi plecările duminică, după ce au apărut probleme nespecificate care au afectat frecvenţele radio, au anunţat televiziunea de stat greacă şi autoritatea aviatică a ţării, potrivit Reuters.
Medici scutiți de gărzi, la Spitalul Județean din Constanța. „Fac kite, stau prin cârciumi”. Rogobete trimite Corpul de Control # Digi24.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că va trimite Corpul de Control la Spitalul Judeţean Constanţa şi va solicita, în paralel, Comisiei de Medicină a Muncii reevaluarea medicală a scutirilor de gardă, în urma declaraţiilor managerului unităţii sanitare conform cărora 70% din personalul medical al spitalului nu face gărzi. Doctorii s-ar sustrage de la aceste îndatoriri prezentând documente medicale care indică faptul că sunt bolnavi. Inclusiv rezidenții recurg la aceste scutiri, iar conducerea spitalului se plânge că nu există măsuri legale pe care să le poată lua pentru a preîntâmpina astfel de situații, anunță Digi24.
„Am sperat până în ultima clipă.” Mesajul lui Nicușor Dan, după anunțul că un român a murit în incendiul din Crans-Montana # Digi24.ro
Preșdintele Nicușor Dan a transmis duminică, într-un mesaj pe Facebook, după ce Minitserul de Externe a confimrat decesul unui român de 18 ani în incendiul din stațiunea elvețiană Crans-Montana, că „a sperat până în ultima clipă într-un deznodământ diferit”.
Avertismente de viscol și ninsori în mai multe județe ale țării. Care sunt zonele afectate și până când ține gerul # Digi24.ro
Coreea de Nord a lansat rachete balistice chiar înaintea vizitei de stat a președintelui sud-coreean, Lee Jae-Myung, în China # Digi24.ro
Coreea de Nord a lansat duminică spre Marea Japoniei (n.r. numită Marea de Est în ambele Corei) cel puţin două proiectile neidentificate, care au zburat aproximativ 900 de kilometri fără a provoca pagube, potrivit autorităţilor din Seul şi Tokyo. Mișcarea regimului de la Phenian are loc în aceeaşi zi în care preşedintele sud-coreean Lee Jae-Myung s-a depasat în China pentru o vizită de stat, transmite Reuters.
Maduro, filat din august de către ofițeri CIA, inclusiv cu drone invizibile. „Știau unde mergea, ce mânca, ce animale de companie avea” # Digi24.ro
Capturarea, de către autoritățile SUA, a președintelui venezuelean Nicolas Maduro a provocat o undă de șoc la nivelul întregii planete. Întreaga lume a urmărit cum liderul venezuelean a fost adus, flancat de forțele de ordine, pe teritoriul american pentru a fi a judecat, în urma unei operațiuni-fulger, efectuată de comandourile de elită ale Armatei Delta Force. O operațiune precisă din punct de vedere tactic și executată rapid, care l-a scos pe Maduro din țara sa, fără pierderi de vieți omenești americane, este rezultatul anunțat ulterior de președintele SUA, Donald Trump. The New York Times anunță însă că acesta este doar vârful iceberg-ului. Americanii erau inflitrați în Venezuela încă din august și au urmărit în permanență fiecare mișcare executată de președintele venezuelean, acesta fiind filat inclusiv cu ajutorul unor drone invizibile.
Surse: Care este prima deplasare din 2026 a președintelui Nicușor Dan. Întâlnire despre soarta Ucrainei # Digi24.ro
Președintele României Nicușor Dan urmează să aibă săptămâna viitoare prima deplasare externă din 2026. Conform surselor Digi24, șeful Statului va participa la întâlnirea Coaliției de Voință.
Un român se numără printre cei 40 de tineri care au murit în incendiul de la barul elvețian Le Constellation.
Zelenski, reacție virală după atacurile din Venezuela: „Dacă e posibil să fie tratați astfel dictatorii, SUA știu ce au de făcut” # Digi24.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a comentat sâmbătă intervenția militară a Statelor Unite în Venezuela și capturarea lui Nicolas Maduro. Întrebat de jurnaliști despre subiect, Zelenski a izbucnit în râs și i-a sugerat lui Donald Trump să procedeze la fel și în cazul Rusiei. „Dacă este posibil să fie tratați astfel dictatorii, atunci SUA știu ce au de făcut în continuare”, a declarat acesta.
Cât costă România sprijinul oferit Elveției după tragedia din Crans-Montana. Ministrul Apărării: „Ridică România la un alt nivel” # Digi24.ro
Ministrul Apărării Radu Miruță a anunțat că România oferă sprijin Elveției după tragedia incendiul care a ucis 40 de persoane în stațiunea Crans-Montana. Țara noastră a pus la dispoziție o aeronavă Spartan care are misiunea de a ridica pacienții arși grav și a-i transporta la Paris.
Putin „ucide prea mulți oameni”, acuză Trump. Liderul de la Washington spune că nu este „deloc încântat” de acțiunile președintelui rus # Digi24.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a lansat noi critici la adresa președintelui rus Vladimir Putin, pe fondul incertitudinii crescânde cu privire la soarta negocierilor de pace dintre SUA și Rusia privind Ucraina, anunță Kyiv Independent. „Nu sunt încântat de Putin. El ucide prea mulți oameni”, a declarat Trump reporterilor în cadrul unei conferințe de presă în care a anunțat capturarea președintelui venezuelean Nicolas Maduro.
SUA au o lungă istorie de intervenții militare în America Latină. Care sunt principalele operațiuni de la Războiul Rece încoace # Digi24.ro
Statele Unite, care au lansat sâmbătă un atac de amploare împotriva Venezuelei, au o lungă istorie de intervenţii militare şi de sprijinire a dictaturilor din America Latină. Printre principalele operațiuni de la Războiul Rece încoace se numără Cuba, Guatemala și Panama.
„O iarnă autentică.” Urmează zile cu ninsori, viscol și polei, se depune strat gros de zăpadă. Cât mai ține vremea rea # Digi24.ro
Meorologul Mihai Huștiu a declarat duminică, la Digi24, că urmează zile cu precipitații abundente, ninsori și viscol în aproape toată țara. Potrivit acestuia, episodul de vreme rea va dura până pe 9 ianuarie. „Este iarnă autentică la acest început de an”, spune el. Huștiu avertizează că există risc mare de polei începând de mâine dimineață
China pune presiune pe SUA: „Eliberați-l imediat pe Maduro”. Apel ferm către Trump să rezolve situaţia din Venezuela „prin dialog” # Digi24.ro
Ministerul chinez al Afacerilor Externe a declarat, duminică dimineaţă, că Statele Unite ar trebui să-i elibereze imediat pe liderul venezuelean Nicolas Maduro şi pe soţia sa, Cilia Flores, şi să rezolve situaţia din Venezuela prin dialog şi negocieri. Într-un comunicat publicat pe site-ul său web, ministerul a indicat că Statele Unite ar trebui, de asemenea, să asigure securitatea personală a lui Nicolas Maduro şi a Ciliei Flores, afirmând că expulzarea lor încalcă dreptul internaţional, anunță Xinhua.
Rezultate LOTO - Duminică, 4 ianuarie 2026. Report la 6/49 de peste 2,57 milioane de euro. La Joker depășește 9,03 milioane de euro # Digi24.ro
Duminică, 4 ianuarie 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la Tragerile Speciale Loto de Anul Nou de miercuri, 31 decembrie, Loteria Română a acordat 109.708 de câștiguri în valoare totală de peste 9,39 milioane de lei.
Primul bilanț al victimelor din Venezuela, în operațiunea de capturare a lui Maduro. Câți morți anunță presa americană # Digi24.ro
Aproximativ 40 de persoane şi-ar fi pierdut viaţa în timpul operaţiunii americane împotriva Venezuelei de sâmbătă în cursul căreia a fost capturat preşedintele Nicolas Maduro, potrivit unui oficial venezuelean consultat de publicaţia New York Times.
Reacția ministrului român de Externe la capturarea liderului Venezuelei. Ce spune Oana Țoiu despre decizia SUA de a-l judeca pe Maduro # Digi24.ro
Decizia autorităților americane de a-l aduce pe Nicolas Maduro în faţa justiţiei poate opri creşterea flagelului traficului de droguri, poate reda venezuelenilor şansa la un viitor bun în prosperitate, dar este şi o decizie care ne aduce la masa discuţiilor diplomatice pentru a reafirma şi a proteja regulile internaţionale, a declarat, sâmbătă, ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu.
Haos pe șosele din cauza zăpezii, drumuri blocate în stațiunile de la munte. Ninge abundent în 14 județe # Digi24.ro
Traficul rutier este restricţionat, duminică dimineaţă, pe DN 6, în zona localităţii Domaşnea, judeţul Caraş-Severin, din cauza ninsorilor şi a zăpezii depuse pe şosea, anunţă Centrul Infotrafic. Totodată, în 14 judeţe se semnalează ninsori şi se circulă pe drumuri acoperite cu un strat de zăpadă, în timp ce în restul zonelor plouă. În judeţul Brăila, s-a format polei pe mai multe şosele.
Parlamentul României recunoaște oficial că există un nou moștenitor al Tronului. Legislativul aprobă decizia principelui Carol de a renunța la tron în favoarea fiului.
Schimbările climatice ar putea șterge până la 4.000 de ghețari pe an. Doar 9% ar mai supraviețui până în 2100 (studiu) # Digi24.ro
Mii de gheţari vor dispărea în fiecare an pe durata următoarelor decenii şi doar o parte dintre ei vor putea să supravieţuiască până la sfârşitul acestui secol dacă schimbările climatice nu vor fi încetinite, afirmă autorii unui studiu.
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro # Digi24.ro
Rusia ar putea pierde miliarde de dolari investiți în Venezuela din cauza răsturnării lui Maduro. Căderea regimului lui Nicolas Maduro, care a fost capturat de forțele speciale americane și va fi judecat la New York sub acuzația de narcoterorism, a lăsat în suspans soarta miliardelor de dolari investiți și împrumutați de Venezuela de la Rusia.
Nicolas Maduro, dus în arest la New York. Cele mai noi imagini cu liderul venezuelean capturat # Digi24.ro
Președintele venezuelean înlăturat, Nicolas Maduro, a ajuns sâmbătă la New York, după ce a fost capturat de forțele americane. A fost dus la biroul Administrației de Control al Drogurilor din Manhattan și ulterior la Centrul Metropolitan de Detenție din Brooklyn. Imaginile filmate de televiziunile americane l-au arătat pe liderul venezuelean coborând dintr-un avion sub escortă, la o bază a Gărzii Naționale.
Calendarul foilor de ceapă, tradiție păstrată în Oltenia. Cum fac și astăzi bătrânele satelor prognoza meteo pentru tot anul # Digi24.ro
Calendarul foilor de ceapă, o tradiție veche de secole, arată cum vor fi lunile noului an, ploioase sau secetoase. Pentru a stabili prognoza meteo, se folosesc 12 foi de ceapă, presărate cu sare și lăsate apoi peste noapte. În funcție de apa rămasă, strămoșii își dădeau seama dacă va fi un an bun pentru agricultură sau nu. În Oltenia, tradiția este respectată și astăzi în unele gospodării.
La ștranduri cu apă termală, în Ungaria. Orașul în care opt din 10 turiști sunt români. „Scrie peste tot în limba română” # Digi24.ro
Primele zile din an i-au găsit pe mulți dintre români în vacanțe, peste hotare. Pentru cei din vestul țării, a devenit o tradiție să treacă granița în Ungaria, pentru ștranduri, mai ales de când cu aderarea României la Schengen. În Mako, de pildă, opt din 10 turiști din această perioadă sunt români. Ca să le vină în sprijin, hotelierii și-au adaptat serviciile și au meniuri în limba română sau chiar angajați care vorbesc românește.
Aliații SUA consideră că America provoacă mai multe probleme decât poate rezolva: „O forță negativă, nesigură” (sondaj Politico) # Digi24.ro
În cel mai recent sondaj publicat de Politico, Statele Unite ale Americii sunt percepute de către cei mai apropiați aliați drept o forță negativă pe scena mondială, nesigură și care creează mai multe probleme decât rezolvă, în contextul în care președintele Donald Trump urmărește o amplă reconfigurare a politicii externe.
Odată cu înaintarea în vârstă, capacitatea organismului de a lupta eficient împotriva infecţiilor scade treptat, iar răspunsul la vaccinuri devine mai slab. Cercetătorii explorează noi modalităţi de a susţine funcţionarea sistemului imunitar la persoanele în vârstă, fără intervenţii invazive sau efecte adverse majore.
Cine este Cilia Flores, soția lui Nicolas Maduro și „prima combatantă” a socialismului venezuelean # Digi24.ro
Capturată alături de președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, în primele ore ale zilei de sâmbătă, a fost soția și consilierul său de top, Cilia Flores, care a fost trasă din dormitor împreună cu soțul ei de trupele americane. Cuplul a fost scos rapid din țară pentru a fi judecat în SUA, sub acuzații de trafic de droguri.
Secretele din spatele proiectului Optimus. Cum crede Elon Musk că robotul său va deveni cel mai valoros produs din toate timpurile # Digi24.ro
În viziunea lui Elon Musk, viitorul companiei Tesla este reprezentat de o armată de roboți umanoizi care vor rezolva problema sărăciei și vor elimina nevoia oamenilor de a munci. Miliardarul american le-a spus investitorilor că roboții ar putea genera venituri „infinite” pentru Tesla și au potențialul de a deveni cel mai valoros produs din toate timpurile.
„Ziua Z a Chinei”: Cum plănuiește Beijingul să debarce cea mai mare armată din lume pe „plajele roșii” din Taiwan # Digi24.ro
La o primă vedere, Linkou, din apropiere de Taipei, arată ca orice altă plajă unde oamenii vin să se relaxeze și să scape de viața agitată de la oraș. Însă, aceasta ar putea fi una dintre cele mai periculoase zone din Taiwan și, poate, chiar din întreaga lume. Este una din cele 20 de „plaje roșii”, zone vulnerabile de pe coasta Taiwanului unde trupele chineze ar putea debarca dacă Beijingul va decide să invadeze insula.
Pregătiri pentru Bobotează la malul mării. Voluntarii etichetează cele 300.000 de sticle care vor fi împărțite: „E o mare bucurie” # Digi24.ro
Mai sunt câteva zile până la Bobotează. Arhiepiscopia Tomisului a început încă din 31 decembrie etichetarea sticlelor în care se va pune agheasmă. Zilnic, peste 100 de credincioși lucrează în trei schimburi pentru ca totul să fie gata la timp. „E al treilea an când vin cu prietenele mele și e o mare bucurie”, spune una dintre voluntare. Anul acesta vor fi distribuite 300.000 de sticle.
Trump publică noi imagini cu atacul SUA în Venezuela. „Operațiunea Maduro” a durat două ore și 28 de minute # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump a postat pe contul de Truth Social un filmuleț de aproape un minut și jumătate cu atacurile din Venezuela. Pe fundal se aude o melodie lansată în 1969 care a devenit un simbol al protestelor împotriva războiului din Vietnam.
Cei doi administratori ai barului care a ars în Crans-Montana sunt anchetaţi de procurorii elveţieni # Digi24.ro
Cele două persoane care administrau barul elveţian care a luat foc în timpul petrecerii de Revelion, o tragedie în care au pierit 40 de persoane, sunt anchetate penal pentru suspiciuni de infracţiuni, între care omor din neglijenţă, au declarat sâmbătă procurorii, relatează Reuters.
Trump: SUA vor conduce Venezuela pe durata tranziției și sunt pregătite de al doilea atac. O nouă amenințare # Digi24.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat, sâmbătă, după ce Nicolas Maduro a fost capturat într-o operațiune spectaculoasă coordonată de către forțele speciale din armata americană, că Statele Unite vor prelua conducerea Venezuelei într-o perioadă de tranziţie „judicioasă” către democraţie şi a ameninţat cu un al doilea atac şi mai puternic, dacă SUA vor fi împiedicate să facă aceasta. Casa Albă a publicat un mesaj cu ton amenințător, la scurt timp după conferința de presă susținută de Donald Trump.
TAROM anunță posibile perturbări ale zborurilor duminică spre și dinspre Amsterdam. Recomandări pentru pasageri # Digi24.ro
Compania TAROM anunţă că şi duminică sunt aşteptate perturbări în operarea Aeroportului Amsterdam Schiphol, din cauza ninsorilor puternice. Astfel, zborurile ar putea avea întârzieri sau ar putea fi anulate, pasagerii fiind sfătuiţi să verifice statusul acestora.
Ilie Bolojan își dorește mai multe investiții străine în România: „Înseamnă transfer de tehnologie, asta înseamnă locuri de muncă” # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, sâmbătă la Digi24, că după reforma administrativă care va avea loc în luna ianuarie şi după adoptarea bugetului de stat, România trebuie să se concentreze pe investiţii, în principal în zona energiei, lucru care ar aduce stabilitate în economie.
Premierul Ilie Bolojan a declarat, sâmbătă seara, la Digi24, că, de la 1 ianuarie, impozitele au crescut pentru toate persoanele fizice, iar acest lucru reprezintă contribuţia proprietarilor de case şi apartamente la bugetul local. Cu aceşti bani, administraţiile locale vor putea să le creeze condiţii mai bune de trai. Bolojan a recunoscut că personal nu are instalată aplicaţia ghişeul.ro și că momentan nu și-a plătit impozitul.
Noul lider de la Caracas spune că Venezuela nu va fi „colonia vreunei națiuni”. Reacția lui Donald Trump # Digi24.ro
Vicepreşedinta venezueleană Delcy Rodriguez a declarat sâmbătă că Nicolas Maduro este singurul preşedinte al Venezuelei, după ce preşedintele american Donald Trump a declarat că ea "a fost învestită" după ce Maduro a fost capturat într-o operaţiune militară în această ţară sud-americană în primele ore ale dimineţii.
Oficialii din Venezuela cheamă la arme toate forțele din stat. „Să nu cadă nimeni în disperare” # Digi24.ro
Ministrul Apărării din Venezuela cheamă la arme toate forțele. Spune că țara lui a fost „ținta celei mai criminale agresiuni militare din partea guvernului Statelor Unite ale Americii”. Oficialul de la Caracas anunță că armata nu se va preda. Iar ministrul de Interne a apărut la televiziunea de stat, purtând vestă antiglonț și cască, cerând oamenilor să rămână calmi.
