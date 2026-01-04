Urmează două zile cu ninsori și viscol, anunță meteorologii. Cum va fi vremea în București

07:10

La o primă vedere, Linkou, din apropiere de Taipei, arată ca orice altă plajă unde oamenii vin să se relaxeze și să scape de viața agitată de la oraș. Însă, aceasta ar putea fi una dintre cele mai periculoase zone din Taiwan și, poate, chiar din întreaga lume. Este una din cele 20 de „plaje roșii”, zone vulnerabile de pe coasta Taiwanului unde trupele chineze ar putea debarca dacă Beijingul va decide să invadeze insula.