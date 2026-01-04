Tesla pierde titlul de cel mai mare producător mondial de vehicule electrice
Jurnalul.ro, 4 ianuarie 2026 19:50
Tesla și-a pierdut titlul de cel mai mare producător de vehicule electrice din lume vineri, după ce o revoltă a clienților față de politicile de dreapta ale lui Elon Musk și concurența dură din străinătate au dus la scăderea vânzărilor pentru al doilea an consecutiv.
Acum 5 minute
20:10
Will Smith, acuzat de comportament prădător și grooming într-un proces intentat în California # Jurnalul.ro
Actorul și rapperul Will Smith se confruntă cu acuzații de comportament prădător și grooming, formulate de violonistul Brian King Joseph, fost membru al turneului său din 2025.
Acum 30 minute
19:50
Acum o oră
19:30
Este un început de an extrem de tensionat pentru societatea românească. Fermierii pregătesc un protest de amploare împotriva Administrației Bolojan, ale cărei măsuri de austeritate „sunt lipsite de realism”, după cum consideră aceștia.
Acum 2 ore
19:10
Superputeri zodiacale ignorate: Cele 12 trăsături ascunse care te fac rezilient și influent # Jurnalul.ro
Descoperă superputeri zodiacale ignorate: de la repornirea Berbecului la intuiția Peștilor. Trăsături subtile care construiesc reziliență și influență zilnică. Care e a ta?
18:50
România investește 16 milioane de lei pentru monitorizarea populației de sturioni din Dunăre # Jurnalul.ro
Institutul Național de Cercetare‑Dezvoltare pentru Protecția Mediului București a lansat o licitație deschisă pentru furnizarea unui sistem integrat dedicat monitorizării sturionilor sălbatici și prevenirii braconajului pe o distanță de până la 1.500 km de Dunăre.
18:50
Tânărul român din Gorj, identificat printre victimele incendiului devastator produs în noaptea de Revelion în stațiunea elvețiană Crans-Montana, a fost confirmat oficial decedat de Ministerul Afacerilor Externe.
18:40
Calea ferată din Republica Moldova se află într-o stare critică.
18:30
Panică pe aeroporturi! Grecia, paralizată aerian în plin sezon de vacanță. Zeci de zboruri au fost anulate sau întârziate # Jurnalul.ro
Traficul aerian din Grecia este reluat treptat după o gravă avarie de comunicații în Athens FIR. Zeci de zboruri au fost anulate sau întârziate, iar efectele se resimt în toată Europa.
Acum 4 ore
18:10
Papa Leon a făcut apel la Venezuela să rămână o națiune independentă. Acesta a declarat, duminică, că urmărește evoluția situației după capturarea președintelui Nicolas Maduro de către Statele Unite cu „sufletul plin de îngrijorare”.
17:50
Concurență mare din România, Ungaria și Slovacia pentru a vinde energie electrică Ucrainei # Jurnalul.ro
Ucraina a organizat, pentru prima dată, licitații lunare comune de rezervare de capacitate de energie electrică pe liniile de interconexiune la frontiera cu UE, împreună cu Slovacia, Ungaria și România, pe platforma Joint Allocation Office (JAO). Licitațiile au început pe 15 decembrie 2025, iar livrările directe de electricitate vor demara în ianuarie 2026, arată CEE Energy News.
17:30
Zi de doliu naţional în 9 ianuarie în Elveţia după incendiul devastator de la Crans-Montana, soldat cu zeci de morţi # Jurnalul.ro
Elveţia a decretat o zi de doliu vineri, 9 ianuarie, după incendiul din noaptea trecerii dintre ani într-un bar din staţiunea alpină Crans-Montana, care a făcut 40 de morţi şi 119 răniţi, a anunţat preşedintele ţării, Guy Parmelin, citat de AFP.
17:20
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a stabilit lista documentelor obligatorii pe care trebuie să le prezinte proprietarii de terenuri sau clădiri pentru a beneficia de cadastru gratuit în 2026.
17:10
Horoscopul săptămânal pentru 5–11 ianuarie 2026 anunță o perioadă cu adevărat favorabilă pentru toate zodiile.
16:50
Merz spune că Maduro ”și-a dus țara la ruină” și că Venezuela are nevoie de un guvern legitimat la urne # Jurnalul.ro
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat sâmbătă că președintele venezuelean Nicolas Maduro, capturat de Washington, 'și-a dus țara la ruină', relatează AFP și EFE.
16:30
Un român va ajunge să încaseze, la finalul perioadei de contribuție, peste 3,2 milioane de lei din pensia privată obligatorie, în timp ce altul va primi doar 1.400 de lei, după taxe, potrivit celui mai recent raport al Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), citat de Economica.net.
Acum 6 ore
16:10
Un studiu chinez a confirmat clar că schimbările climatice cauzate de activitatea umană vor afecta Antarctica mai rapid decât se credea anterior.
15:50
Pe 4 ianuarie 1994 se lansa un radio cu o identitate distinctă, un post care își propunea să transforme muzica în stare de bine. Astăzi, la 32 de ani, Romantic FM este unul dintre cele mai longevive și apreciate posturi din FM-ul românesc, un reper de stil, bun-gust și calitate.
15:30
Bolojan, despre numirea lui Pirtea ca ministru al Educației: Conducerea PNL va analiza # Jurnalul.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat la Digi24, că a avut o discuție cu rectorul Universității de Vest din Timișoara, Marilen Pirtea, referitor la propunerea sa ca ministru al Educației. Cu toate acestea, premierul a precizat și că liderii PNL urmează să analizeze decizia.
15:10
Horoscopul dragostei pentru ianuarie 2026 arată o lună intensă din punct de vedere emoțional, cu potențial mare pentru apropiere, dar și pentru reacții exagerate.
14:50
2026: 15 ani de la accidentul de la Fukushima și 40 de ani de la cel produs la Cernobîl. Energia nucleară este în plină expansiune # Jurnalul.ro
Anul 2026 va însemna pentru energia nucleară o creștere substanțială a capacităților de producție. Pe lângă creșterea unităților din țări care dețin deja capacități nucleare, foarte multe țări se uită din ce în ce mai atent la această sursă de energie. Este vorba în special de țări din Africa care au în derulare proiecte sau pregătesc unele. De asemenea, și în Europa sunt pregătite câteva proiecte, aci fiind incluse și minireactoarele (SMR). Despre principalele priorități, evenimentele cheie și probabilele evoluții majore în ceea ce privește noile capacitate nucleare în 2026 Sama Bilbao y León, directorului general al Asociației Nucleare Mondiale, în podcastul World Nuclear News. Energia nucleara furnizează în prezent aproximativ 9% din electricitatea mondială, potrivit asociației.
14:30
Vremea se răcește în Capitală, potrivit prognozei ANM valabile până marți dimineața. Temperaturile maxime nu vor trece de 5 grade, va ploua și se va depune polei.
Acum 8 ore
14:10
În multe accidente montane, primele minute după incident pot influența decisiv starea victimei și depind de reacția celor aflați la fața locului. Salvamont a explicat ce decizii simple pot face diferența până la sosirea salvatorilor.
13:50
Nicușor Dan, despre decesul românului în incendiul din Elveția: Am sperat într-un deznodământ diferit # Jurnalul.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj de condoleanțe după ce a fost confirmat, duminică, decesul cetățeanului român dat inițial dispărut în urma incendiului din Crans-Montana, Elveția.
13:30
O nouă avarie s-a produs duminică dimineața la CET Sud, iar furnizarea apei calde și căldurii este afectată în mai multe sectoare din Capitală, anunță Termoenergetica.
13:10
Fiecare zodie are în 2026 o perioadă în care energia astrală lucrează clar în favoarea ei.
12:50
Noi trageri loto sunt programate duminică la Joker, la categoria I, fiind în joc un report de 9,03 milioane de euro, iar la Loto 6/49, la categoria I, o sumă de peste 2,57 milioane de euro.
12:30
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că va trimite Corpul de Control al ministerului la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, în urma declarațiilor potrivit cărora, pe anumite secții, peste 70% dintre medici ar avea scutire de gardă.
12:20
Unde se vinde astăzi cea mai ieftină benzină la pompă. Cum stă România comparativ cu UE # Jurnalul.ro
De la 1 ianuarie au intrat în vigoare noile accize la carburanți, ceea ce a dus la o ușoară creștere a prețului la benzină.
Acum 12 ore
12:10
Atunci când o relație începe să se răcească, nu este întotdeauna ușor să-ți dai seama dacă despărțirea este iminentă.
11:50
Există oameni care par să atragă banii și succesul fără efort, sau cel puțin așa pare din exterior.
11:30
Bolojan: Să finalizăm investițiile în energie, ca să avem o energie mai ieftină și suficientă # Jurnalul.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat că după reforma administrativă care va avea loc în luna ianuarie și după adoptarea bugetului de stat, România trebuie să se concentreze pe investiții, în principal în zona energiei, lucru care ar aduce stabilitate în economie.
11:30
Românul dat inițial dispărut în urma incendiului din Crans-Montana, Elveția, este mort, a anunțat duminică Ministerul Afacerilor Externe.
11:10
Horoscop zilnic, 5 ianuarie 2026: Berbecii au o zi bună la muncă, iar Peștii emană farmec și blândețe # Jurnalul.ro
Horoscop zilnic, 5 ianuarie 2026: Gemenii au o zi aglomerată, Scorpionii se apucă serios de treabă, iar Săgetătorii au o perspectivă nouă asupra vieții.
10:50
Ajunul Bobotezei, sărbătorit pe 5 ianuarie, este una dintre cele mai încărcate spiritual zile din calendarul popular românesc.
10:30
ANM a emis duminică mai multe avertizări Cod portocaliu și Cod galben de ninsori, care afectează o mare parte din țară. Se va depune un strat de zăpadă ce ajunge până la 30 de centimetri.
10:10
Peste 15.000 de locuitori din județul Alba nu au încă energie electrică la mai bine de 24 de ore de la ninsorile care au afectat județul.
10:10
2026 a început, iar energiile astrale ale noului an aduc schimbări importante pentru fiecare dintre noi.
09:50
NASA anunță că analiza unui eșantion de rocă de pe Marte indică posibile semnături ale vieții, cele mai solide dovezi de până acum ale existenței microbiene antice.
09:30
Dieta coreeană de slăbit a devenit virală pe rețelele sociale după ce numeroși influenceri și vedete din Coreea de Sud au prezentat transformări spectaculoase, obținute fără înfometare extremă.
09:30
Zeci de intervenții au avut sâmbătă salvamontiștii în întreaga țară. 91 de persoane aflate în situații de risc în zonele montane au fost salvate.
09:10
Capturarea președintelui Venezuelei, Nicolas Maduro, în urma unei operațiuni spectaculoase a forțelor speciale americane, a adus-o în prim plan pe vicepreședinta statului sud-american, Delcy Rodriguez.
09:10
2026 este anul în care Capricornul încetează să mai construiască imperii pentru alții și începe, în sfârșit, să-l clădească pe al său.
08:50
Freezing rain, cel mai periculos fenomen de iarnă: ploaia înghețată care transformă drumurile în capcane # Jurnalul.ro
La prima vedere, freezing rain (ploaia înghețată) pare o simplă ploaie de iarnă. În realitate, este unul dintre cele mai periculoase fenomene meteo, capabil să transforme drumurile, trotuarele și orașele în adevărate capcane de gheață în doar câteva minute.
08:50
Regatul Unit și Franța au efectuat sâmbătă seara un atac comun în Siria împotriva unui sit subteran suspectat că ar fi folosit de gruparea Stat Islamic (IS), a anunțat Ministerul britanic al Apărării.
08:40
Sorana Cîrstea a începutul cu o victorie 2026, an în care a anunțat că se va retrage din circuitul profesionist. Ea a învins-o la Brisbane pe Anastasia Pavlyuchenkova.
08:20
Traficul este deviat duminică dimineața de pe DN6, în județul Caraș-Severin, din cauza ninsorii. Pe drumurile din mai multe județe se circulă pe drumuri acoperite cu zăpadă
08:10
Unul din cinci români sub 30 de ani stă degeaba. Integrarea tinerilor pe piața forței de muncă, misiune imposibilă # Jurnalul.ro
Reducerea șomajului în rândul tinerilor rămâne una dintre cele mai persistente provocări sociale și economice ale UE.
07:50
Pisicile sunt adesea percepute ca animale de companie ideale pentru orice locuință, însă nu toate rasele se adaptează bine vieții alături de copii.
07:30
Îl întâlnim în presă, în mediul academic, în rapoarte sau în limbajul administrativ, unde rigoarea și completitudinea sunt esențiale.
Acum 24 ore
07:10
În 2026, două zodii intră într-un An de Smarald plin de noroc, creștere și oportunități, grație lui Jupiter, planeta abundenței și expansiunii.
