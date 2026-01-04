Ar putea fi Cuba următoarea țintă a SUA după Venezuela? Marco Rubio descrie guvernul cubanez drept „o problemă uriaşă”

15:30

Membri democraţi ai Congresului SUA au declarat sâmbătă că înalţi oficiali ai administraţiei preşedintelui Donald Trump i-au indus în eroare în timpul recentelor briefinguri privind planurile pentru Venezuela şi că ar fi afirmat că nu intenţionează să schimbe regimul de la Caracas, potrivit Reuters. SUA au atacat Venezuela şi l-au răsturnat de la putere pe preşedintele Nicolas Maduro, aflat în funcţie de mai mult timp, într-o operaţiune de câteva ore în cursul nopţii de vineri spre sâmbătă, cea mai directă intervenţie a Washingtonului în America Latină de la invazia din Panama din 1989.