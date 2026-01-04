Țările UE, declaraţie comună la care Ungaria nu a subscris: Restaurarea democraţiei în Venezuela trebuie să respecte voinţa poporului

11:30

Capturarea, de către autoritățile SUA, a președintelui venezuelean Nicolas Maduro a provocat o undă de șoc la nivelul întregii planete. Întreaga lume a urmărit cum liderul venezuelean a fost adus, flancat de forțele de ordine, pe teritoriul american pentru a fi a judecat, în urma unei operațiuni-fulger, efectuată de comandourile de elită ale Armatei Delta Force. O operațiune precisă din punct de vedere tactic și executată rapid, care l-a scos pe Maduro din țara sa, fără pierderi de vieți omenești americane, este rezultatul anunțat ulterior de președintele SUA, Donald Trump. The New York Times anunță însă că acesta este doar vârful iceberg-ului. Americanii erau inflitrați în Venezuela încă din august și au urmărit în permanență fiecare mișcare executată de președintele venezuelean, acesta fiind filat inclusiv cu ajutorul unor drone invizibile.