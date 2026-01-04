Un fenomen rar în Arctica îi uimește pe cercetători: O ursoaică polară a adoptat un pui
Digi24.ro, 5 ianuarie 2026 00:40
O ursoaică polară din Arctica a uimit comunitatea științifică după ce a fost observată îngrijind doi pui de vârste similare, unul dintre ei fiind adoptat, într-un caz extrem de rar documentat de cercetători canadieni care monitorizează specia de aproape o jumătate de secol.
• • •
Acum 2 ore
00:40
00:30
Țările UE, declaraţie comună la care Ungaria nu a subscris: Restaurarea democraţiei în Venezuela trebuie să respecte voinţa poporului # Digi24.ro
Principiile dreptului internaţional trebuie susţinute în Venezuela, iar voinţa poporului acestei ţări trebuie respectată, a transmis duminică Uniunea Europeană, într-o declaraţie susţinută de toţi membrii blocului, cu excepţia Ungariei, relatează Reuters.
00:10
Dezastrul Titanic, recreat cu realitatea virtuală: De ce sunt oamenii atrași să retrăiască momentul scufundării legendarei nave # Digi24.ro
Expozițiile imersive care recreează călătoria fatală a celebrului transatlantic atrag public din întreaga lume, scrie BBC. Dar sunt ele experiențe istorice valoroase sau transformă cinic tragedia scufundării vasului Titanic într-un divertisment?
4 ianuarie 2026
23:50
Arheologii dezvăluie fresce „cu detalii și culori extraordinare” și patru noi camere într-o vilă romană de lângă Pompeii # Digi24.ro
Noi fresce cu „detalii şi culori extraordinare”, precum şi noi încăperi au fost dezgropate într-o vilă de la periferia oraşului roman antic Pompeii, a anunţat joi parcul arheologic.
Acum 4 ore
23:40
Imagini cu Maduro, la New York. Fostul lider al Venezuelei va ajunge luni în fața unui judecător federal, în dosarul de narcoterorism # Digi24.ro
Președintele venezuelean înlăturat, Nicolas Maduro, a ajuns sâmbătă la New York, după ce a fost capturat de forțele americane, și urmează să fie prezentat luni, 5 ianuarie, la prânz, în fața unui judecător federal. Acuzat de justiția SUA de narcoterorism și trafic de cocaină, Maduro a fost dus inițial la sediul Administrației de Control al Drogurilor din Manhattan, apoi transferat la Centrul Metropolitan de Detenție din Brooklyn. Imaginile difuzate de televiziunile americane îl arată coborând dintr-un avion sub escortă, la o bază a Gărzii Naționale. Fosta vicepreședintă și candidată la președinția SUA, Kamala Harris, a calificat acțiunea militară drept „ilegală și nechibzuită”, în timp ce guvernul de la Beijing a cerut duminică Statelor Unite să-i elibereze imediat pe liderul venezuelean Nicolas Maduro şi pe soţia sa, Cilia Flores.
23:40
Virus mortal, detectat în respirația balenelor din Arctica cu ajutorul dronelor. Explicația pentru eșuările în masă ale mamiferelor # Digi24.ro
Un virus mortal infectează balenele și delfinii, arată BBC. Oamenii de știință au zburat cu drone echipate cu un kit special pentru a analiza picăturile expirate, sau „sufluri” produse atunci când giganții ies la suprafață pentru a respira prin orificiile nazale. Ei au detectat un virus extrem de contagios legat de eșuările în masă ale balenelor și delfinilor din întreaga lume.
23:10
Cele 40 de persoane care au murit în incendiul din Crans-Montana au fost identificate. 20 de minori și-au pierdut viața # Digi24.ro
Cele 40 de persoane, inclusiv 20 de minori, care au murit în incendiul din noaptea de Anul Nou dintr-un bar din Crans-Montana, în Elveţia, au fost identificate, a anunţat duminică poliţia din cantonul Valais, relatează AFP.
23:00
Ministerul Energiei: „Peste 17.000 de consumatori sunt încă fără curent electric. Ploaia înghețată ar putea îngreuna intervențiile” # Digi24.ro
Ministerul Energiei a anunțat că 17.428 de consumatori sunt încă nealimentaţi cu curent, duminică seară, 4 ianuarie, din totalul celor aproape 95.000 câţi au fost sâmbătă dimineaţă, dar echipele operatorilor intervin în continuare în teren. Ploaia îngheţară anunţată pentru următoarele ore poate îngreuna intervenţiile la mare înălţime, potrivit comunicatului de presă transmis.
22:50
Premierul Danemarcei a cerut SUA să înceteze „amenințările” după ce Trump a spus că America are „în mod absolut nevoie” de Groenlanda # Digi24.ro
Șefa guvernului danez, Mette Frederiksen, a cerut duminică Statelor Unite „să înceteze amenințările contra unui aliat istoric”, după ce Donald Trump a reiterat că SUA au „în mod absolut nevoie” de Groenlanda, potrivit AFP, citată de Agerpres.
22:30
Ministrul Sănătății: „Raportul Corpului de Control va fi trimis la Parchet”. Rogobete vrea reevaluarea tuturor scutirilor de gardă # Digi24.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că raportul Corpului de Control al ministerului, care va verifica situația de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, va fi transmis Parchetului, dacă vor fi identificate nereguli de natură penală. Decizia vine după ce managerul unității medicale a semnalat că aproximativ 70% dintre medici au scutire de gărzi, deși nu ar avea probleme medicale reale.
22:20
Ar putea fi Cuba următoarea țintă a SUA după Venezuela? Marco Rubio descrie guvernul cubanez drept „o problemă uriaşă” # Digi24.ro
Secretarul de stat american Marco Rubio a descris duminică guvernul Cubei drept „o problemă uriaşă”, la o zi după ce administraţia Trump l-a capturat pe liderul venezuelean Nicolas Maduro şi l-a extras din Venezuela, informează dpa.
22:10
Ministrul Sănătăţii, despre decizia de a nu mai plăti prima zi de concediu medical: „Are un singur scop” # Digi24.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat, duminică seară, că decizia de a scădea cu o zi plata asigurată de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate pentru concedii medicale este bazată pe cifre şi are scopul de a reduce numărul de concedii medicale de scurtă durată de care s-a abuzat. În plus, Rogobete afirmă că măsura se aplică în multe ţări ale Uniunii Europene.
22:00
Gherilele columbiene au transmis că sunt gata să lupte împotriva SUA, după capturarea lui Nicolás Maduro # Digi24.ro
Gherilele columbiene active la frontiera cu Venezuela s-au declarat gata să înfrunte „planurile imperiale” ale Statelor Unite, la o zi după operațiunea militară americană care a dus la capturarea lui Nicolás Maduro, potrivit unor comunicate difuzate pe rețelele sociale, relatează AFP, citată de Agerpres.
22:00
Pe fondul protestelor, guvernul iranian a anunţat că fiecare cetăţean va primi timp de patru luni un ajutor lunar # Digi24.ro
Guvernul iranian a anunţat duminica aceasta că fiecare cetăţean va primi timp de patru luni un ajutor lunar de circa şase euro, la o săptămână după o mişcare de contestare declanşată de revendicări economice, informează AFP.
Acum 6 ore
21:20
Haos în traficul aerian din Europa: Zboruri din Grecia, Italia și Olanda, perturbate din cauza vremii sau a unor dificultăţi tehnice # Digi24.ro
Traficul aerian în primul weekend al anului a fost perturbat în Europa din cauza unor dificultăţi tehnice sau din cauza vremii. Astfel, zborurile din Grecia au fost suspendate duminică timp de mai multe ore din cauza pierderii comunicaţiilor, o problemă tehnică neobişnuită a cărei cauză încă nu a fost identificată. În Italia, aeroportul din Bergamo a suspendat traficul sâmbătă seara din cauza unor probleme tehnice cu sistemul de ghidare la aterizare şi a vizibilităţii reduse, în timp ce peste 100 de zboruri KLM au fost anulate luni în Olanda din cauza vremii, relatează Reuters.
21:10
Preşedinta Rodriguez „va plăti mai scump ca Maduro dacă nu va face ce trebuie”, avertizează Trump # Digi24.ro
Preşedinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, „va plăti mai scump ca Maduro” dacă ea „nu va face ce trebuie”, a declarat Donald Trump duminică, într-un interviu acordat publicaţiei The Atlantic, informează AFP.
20:50
Sanitas Constanţa explică de ce nu sunt asigurate gărzile în spitale: „Sunt plătite la nivelul anului 2018 şi depășesc și 32 de ore” # Digi24.ro
Sanitas Constanţa a reacționat, duminică, la declaraţiile făcute de managerul Spitalului Județean Constanța conform cărora 70% din personalul medical al spitalului nu face gărzi, și transmite că gărzile sunt plătite la nivelul anului 2018 şi că au o durată „inumană”, ajungându-se la ture de 32 de ore. În plus, Sanitas atrage atenţia că medicii nu pot fi obligaţi să facă gărzi suplimentare, chiar dacă nu au scutiri de la efectuarea gărzilor.
20:50
Cinci ţări din America Latină, plus Spania, resping „orice tentativă de control” asupra Venezuelei # Digi24.ro
Cinci guverne de stânga din America Latină - din Brazilia, Chile, Columbia, Mexic şi Uruguay - alături de guvernul Spaniei, au declarat într-un comunicat comun că resping „orice tentativă de control” asupra Venezuelei, la o zi după operaţiunea militară a SUA, informează AFP.
20:30
Dmitri Medvedev a invocat cazul Maduro și a vorbit despre scenarii de răpire care i-ar viza pe cancelarul german Merz și pe Zelenski # Digi24.ro
Fostul preşedinte al Rusiei, Dmitri Medvedev, a declarat că şi-ar putea imagina operaţiuni de răpire îndreptate împotriva unor lideri ai lumii, similare celei desfăşurate de Statele Unite în Venezuela, menţionându-l explicit pe cancelarul federal german Friedrich Merz, potrivit agenţiei dpa.
20:10
Autorităţile ruse au afirmat duminica aceasta că au doborât cel puţin 25 de drone ucrainene care se îndreptau spre Moscova, luată rareori drept ţintă, şi care au dus la perturbări ale traficului aerian în aeroporturi ale capitalei ruse, informează AFP.
20:00
Armata Venezuelei a recunoscut-o pe Delcy Rodríguez drept președinte interimar al țării, după capturarea lui Nicolás Maduro # Digi24.ro
Armata Venezuelei a recunoscut-o duminică, 4 ianuarie, pe vicepreședinta Delcy Rodríguez drept președinte interimar al țării, a anunțat ministrul apărării, generalul Vladimir Padrino López, la o zi după capturarea președintelui Nicolás Maduro de către armata americană, scrie AFP.
Acum 8 ore
19:40
Ianuarie este ultima lună cu prețuri vechi în construcții. Noua taxă de carbon va majora costurile cu până la 15% # Digi24.ro
O nouă taxă, intrată în vigoare de la 1 ianuarie 2026, care face parte din Mecanismul de Ajustare a Carbonului la Frontieră (CBAM) va introduce un cost suplimentar pentru materiile prime și produsele semifinite provenite din state non-UE, potrivit unei analize ce aparține unei platforme online românești de comerț cu materiale de construcții. Acest cost va fi transferat, etapizat, în prețurile materialelor și, ulterior, în costul final al construcțiilor.
19:40
Doi judecători CCR, contestați în instanță. Ce implicații ar avea o eventuală admitere a cererii # Digi24.ro
Judecătorii CCR Dacian Dragoș și Mihai Busuioc sunt contestați în instanță de avocata Silvia Uscov, susținătoare a lui George Simion și, mai nou, membră AUR. Se cere anularea decretului prin care magistrații au fost numiți la Curtea Constituțională.
19:10
Urmează două zile cu ninsori și viscol, anunță meteorologii. Cum va fi vremea în București # Digi24.ro
Urmează două zile cu ninsori viscolite, zăpadă și polei. Două alerte cod portocaliu și galben vor fi în vigoare până marți dimineață. Elena Mateescu, directorul general ANM, a explicat la Digi24 la ce să ne așteptăm de la vreme în zilele următoare.
18:50
Consiliul Europei a cerut respectarea dreptului internațional, după intervenția SUA în Venezuela: „O lume a excepțiilor e periculoasă” # Digi24.ro
Intervenția Statelor Unite în Venezuela ridică „mari semne de întrebare cu privire la dreptul internațional” și riscă să adâncească diviziunile la nivel regional și global, a declarat duminică, 4 ianuarie, secretarul general al Consiliul Europei, Alain Berset, într-un comunicat citat de AFP.
18:10
Papa Leon al XIV-lea a transmis un apel la depășirea violenței, după capturarea lui Nicolas Maduro de forțele americane # Digi24.ro
Papa Leon al XIV-lea a transmis duminică, 4 ianuarie, un mesaj public de îngrijorare profundă față de situația din Venezuela, la scurt timp după ce președintele Nicolas Maduro a fost capturat de forțele Statelor Unite, în urma unei operațiuni militare desfășurate la Caracas.
18:10
Coloană de maşini pe cinci kilometri, pe autostrada A1, la nodul rutier din localitatea Margina. Recomandările poliţiştilor # Digi24.ro
Coloana de maşini care circulă, duminică, pe sensul Nădlac spre Deva al Autostrăzii A1, se întinde pe cinci kilometri, în judeţul Timiş, la nodul rutier din localitatea Margina.
Acum 12 ore
17:40
Un soldat ucrainean a fost rănit în explozia unei maşini sâmbătă la Kiev, a anunţat procuratura municipală, informează duminică dpa.
17:30
Imagini cu Maduro, la New York. Cum vede un fost candidat la președinția SUA incursiunea în Venezuela: „Ilegală și nechibzuită” # Digi24.ro
Președintele venezuelean înlăturat, Nicolas Maduro, a ajuns sâmbătă la New York, după ce a fost capturat de forțele americane. A fost dus la biroul Administrației de Control al Drogurilor din Manhattan și ulterior la Centrul Metropolitan de Detenție din Brooklyn. Imaginile filmate de televiziunile americane l-au arătat pe liderul venezuelean coborând dintr-un avion sub escortă, la o bază a Gărzii Naționale. Fosta vicepreședintă și candidată la președinția SUA, Kamala Harris a catalogat acțiunile militare ale SUA în Venezuela drept „ilegale și nechibzuite”. Între timp, după ce sâmbătă a condamnat atacurile militare asupra Venezuelei, guvernul de la Beijing a cerut duminică Statelor Unite să-i elibereze imediat pe liderul venezuelean Nicolas Maduro şi pe soţia sa, Cilia Flores.
17:30
Situație scandaloasă în Vâlcea: Bradul de Crăciun din centrul unui oraș a fost tăiat din cimitir, de la mormântul unui localnic # Digi24.ro
Situație scandaloasă în județul Vâlcea. Bradul instalat și împodobit de Crăciun în centrul orașului Drăgășani a fost tăiat din cimitirul administrat de primărie. Fusese plantat acum 25 de ani pe mormântul unui localnic.
17:30
Aproape 501 milioane de euro din fonduri europene pentru agricultură și procesare. Ce finanțări pot accesa fermierii români # Digi24.ro
Aproape 501 milioane de euro din fonduri europene vor fi disponibile pentru investiţii în agricultură şi procesare, prin intervenţiile care urmează să fie lansate în primele două luni ale acestui an, potrivit calendarului estimativ de depunere a cererilor de finanţare aferent Planului Strategic PAC 2023–2027.
16:10
Danemarca cere "respect total" pentru integritatea Groenlandei, după mesajul soției unui consilier al lui Trump # Digi24.ro
Ambasadorul Danemarcei în SUA a cerut duminică „respect total” pentru integritatea teritorială a Groenlandei, după soţia directorului adjunct de cabinet al Casei Albe postase o fotografie a Groenlandei sub drapel american, relatează AFP.
16:10
„Infernul pe Pământ”: Nicolas Maduro este închis în celebra închisoare din New York unde a fost ținut și „El Chapo” # Digi24.ro
Centrul de detenţie metropolitan din New York (MDC), închisoarea federală din New York unde este încarcerat Nicolas Maduro, a găzduit deţinuţi celebri precum Joaquin "El Chapo" Guzman, rapperul Sean "Diddy" Combs şi fostul preşedinte hondurian Juan Orlando Hernandez, relatează EFE.
15:50
Oana Țoiu, anunț despre tragedia din Elveția. Ministrul a discutat cu voluntarul român care a oferit ajutor în noaptea incendiului # Digi24.ro
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a transmis condoleanţe familiei tânărului român care a murit în incendiul de la Crans-Montana. „Am sperat că tânărul român va fi găsit printre cei cu şanse de supravieţuire. Din păcate, am fost informaţi de familie şi de autorităţile elveţiene că a fost confirmat decesul său. (...) mult prea repede a fost luat de lângă ei”, a afirmat Ţoiu. Ea a menţionat că l-a sunat pe George, românul care a intervenit voluntar alături de echipele de urgenţă în noaptea incendiului, pentru a-i mulţumi pentru gestul său.
15:30
„Ce greșeală am făcut!”. Capturarea lui Maduro împarte Congresul SUA în două tabere. Democrații acuză că au fost induși în eroare # Digi24.ro
Membri democraţi ai Congresului SUA au declarat sâmbătă că înalţi oficiali ai administraţiei preşedintelui Donald Trump i-au indus în eroare în timpul recentelor briefinguri privind planurile pentru Venezuela şi că ar fi afirmat că nu intenţionează să schimbe regimul de la Caracas, potrivit Reuters. SUA au atacat Venezuela şi l-au răsturnat de la putere pe preşedintele Nicolas Maduro, aflat în funcţie de mai mult timp, într-o operaţiune de câteva ore în cursul nopţii de vineri spre sâmbătă, cea mai directă intervenţie a Washingtonului în America Latină de la invazia din Panama din 1989.
15:30
Pariu suspect înainte de operaţiunea americană din Venezuela: Un jucător a câștigat 400.000 de dolari după capturarea lui Maduro # Digi24.ro
Cunoscătorii au remarcat pariuri suspecte provenind dintr-un cont creat cu câteva zile înainte de intervenţia Statelor Unite în Venezuela. În mod ciudat, un utilizator a pariat sume mari pe plecarea preşedintelui Nicolás Maduro de la putere înainte de sfârşitul lunii ianuarie.
14:40
Șoferul de autobuz ajuns dictator. Cine este Nicolas Maduro, președintele Venezuelei capturat de armata lui Trump # Digi24.ro
În vârstă de 63 de ani, fost şofer de autobuz, liderul venezuelean Nicolás Maduro a condus ţara sud-americană cândva relativ prosperă către un colaps economic prelungit, provocând exodul a aproximativ 7,7 milioane de emigranţi. Venezuela, ţară membră OPEC, este guvernată de socialişti de un sfert de secol.
14:40
Cine este Delcy Rodriguez, vicepreşedinta care a preluat conducerea Venezuelei. Maduro a numit-o „tigroaică” pentru apărarea guvernului # Digi24.ro
Vicepreşedinta Venezuelei, Delcy Rodriguez, care a declarat sâmbătă că Nicolas Maduro rămâne singurul preşedinte al ţării, în ciuda capturării sale de către forţele americane, a fost desemnată de Curtea Constituţională să conducă ţara interimar, pe perioada în care liderul lipseşte. Comentariile ei contrazic declaraţiile anterioare ale preşedintelui american Donald Trump, care a afirmat că Rodriguez a fost „învestită” în funcţia de preşedinte şi că este „dispusă să facă” ceea ce administraţia Trump consideră necesar „pentru a readuce Venezuela la gloria de odinioară”. Trump a declarat că, de fapt, SUA vor conduce Venezuela în viitorul imediat.
14:30
Pericol de inundații. Hidrologii au emis alertă cod galben de viituri pe râuri din cinci judeţe # Digi24.ro
Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, duminică, o atenţionare Cod galben de inundaţii, valabilă luni şi marţi pe râuri din cinci judeţe.
14:10
Marea Britanie şi Franţa au bombardat un depozit de arme în Siria. „Ținta a fost lovită cu succes” # Digi24.ro
Forţele aeriene britanice şi franceze au desfăşurat, sâmbătă seara, o operaţiune comună pentru a bombarda un depozit subteran de arme, despre care se suspecta că a fost folosit anterior de gruparea Statul Islamic, în Siria, a anunţat Ministerul britanic al Apărării, citat de Reuters.
14:00
Poveștile oamenilor din spatele educației prin joacă. "În fiecare zi primesc cel puțin o mie și ceva de îmbrățișări" # Digi24.ro
Poveștile oamenilor din spatele educației prin joacă. "În fiecare zi primesc cel puțin o mie și ceva de îmbrățișări"
13:40
Avarie majoră la încălzirea din Capitală. Soluția provizorie a autorităților pentru oamenii care stau în frig # Digi24.ro
Furnizarea agentului termic pentru încălzire şi apă caldă este afectată în sectoarele 2 şi 3, precum şi parţial în sectoarele 4 şi 5, în urma unei avarii produse duminică dimineaţa la CET Sud - ELCEN, care aparţine Ministerului Energiei, a anunţat Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti.
13:40
„Ieșiți afară, suntem invadați, suntem atacați”. Mărturiile venezuelenilor, după atacul SUA: „Blocurile tremurau, a fost terifiant” # Digi24.ro
Venezuelenii au trăit momente de teroare în clipa atacului militar american. Deși mulți localnici se bucură că au scăpat de Nicolas Maduro, spun că s-au speriat foarte tare și că a fost o noapte infernală. Civilii au auzit explozii puternice, care au făcut pământul să vibreze, urmate de flăcări care se ridicau spre cer. 40 de oameni au murit, în urma bombardamentelor asupra Venezuelei, anunță presa americană. În zona de coastă în apropierea aeroportului din Caracas, a fost lovit un complex de apartamente cu trei etaje, anunță Digi24.
13:30
Probleme pe aeroporturile din Grecia: Zboruri anulate sau redirecționate în țările vecine. Ce spun autoritățile elene # Digi24.ro
Aeroporturile din Grecia au suspendat sosirile şi plecările duminică, după ce au apărut probleme nespecificate care au afectat frecvenţele radio, au anunţat televiziunea de stat greacă şi autoritatea aviatică a ţării, potrivit Reuters.
Acum 24 ore
12:40
Medici scutiți de gărzi, la Spitalul Județean din Constanța. „Fac kite, stau prin cârciumi”. Rogobete trimite Corpul de Control # Digi24.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că va trimite Corpul de Control la Spitalul Judeţean Constanţa şi va solicita, în paralel, Comisiei de Medicină a Muncii reevaluarea medicală a scutirilor de gardă, în urma declaraţiilor managerului unităţii sanitare conform cărora 70% din personalul medical al spitalului nu face gărzi. Doctorii s-ar sustrage de la aceste îndatoriri prezentând documente medicale care indică faptul că sunt bolnavi. Inclusiv rezidenții recurg la aceste scutiri, iar conducerea spitalului se plânge că nu există măsuri legale pe care să le poată lua pentru a preîntâmpina astfel de situații, anunță Digi24.
12:40
„Am sperat până în ultima clipă.” Mesajul lui Nicușor Dan, după anunțul că un român a murit în incendiul din Crans-Montana # Digi24.ro
Preșdintele Nicușor Dan a transmis duminică, într-un mesaj pe Facebook, după ce Minitserul de Externe a confimrat decesul unui român de 18 ani în incendiul din stațiunea elvețiană Crans-Montana, că „a sperat până în ultima clipă într-un deznodământ diferit”.
12:20
Avertismente de viscol și ninsori în mai multe județe ale țării. Care sunt zonele afectate și până când ține gerul # Digi24.ro
Avertismente de viscol și ninsori în mai multe județe ale țării. Care sunt zonele afectate și până când ține gerul
12:10
Coreea de Nord a lansat rachete balistice chiar înaintea vizitei de stat a președintelui sud-coreean, Lee Jae-Myung, în China # Digi24.ro
Coreea de Nord a lansat duminică spre Marea Japoniei (n.r. numită Marea de Est în ambele Corei) cel puţin două proiectile neidentificate, care au zburat aproximativ 900 de kilometri fără a provoca pagube, potrivit autorităţilor din Seul şi Tokyo. Mișcarea regimului de la Phenian are loc în aceeaşi zi în care preşedintele sud-coreean Lee Jae-Myung s-a depasat în China pentru o vizită de stat, transmite Reuters.
11:30
Maduro, filat din august de către ofițeri CIA, inclusiv cu drone invizibile. „Știau unde mergea, ce mânca, ce animale de companie avea” # Digi24.ro
Capturarea, de către autoritățile SUA, a președintelui venezuelean Nicolas Maduro a provocat o undă de șoc la nivelul întregii planete. Întreaga lume a urmărit cum liderul venezuelean a fost adus, flancat de forțele de ordine, pe teritoriul american pentru a fi a judecat, în urma unei operațiuni-fulger, efectuată de comandourile de elită ale Armatei Delta Force. O operațiune precisă din punct de vedere tactic și executată rapid, care l-a scos pe Maduro din țara sa, fără pierderi de vieți omenești americane, este rezultatul anunțat ulterior de președintele SUA, Donald Trump. The New York Times anunță însă că acesta este doar vârful iceberg-ului. Americanii erau inflitrați în Venezuela încă din august și au urmărit în permanență fiecare mișcare executată de președintele venezuelean, acesta fiind filat inclusiv cu ajutorul unor drone invizibile.
11:20
Surse: Care este prima deplasare din 2026 a președintelui Nicușor Dan. Întâlnire despre soarta Ucrainei # Digi24.ro
Președintele României Nicușor Dan urmează să aibă săptămâna viitoare prima deplasare externă din 2026. Conform surselor Digi24, șeful Statului va participa la întâlnirea Coaliției de Voință.
