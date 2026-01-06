SUA consideră utilizarea forței armate pentru a ocupa Groenlanda
MainNews.ro, 6 ianuarie 2026 23:40
Casa Albă a anunțat că ia în considerare utilizarea forței armate pentru a obține Groenlanda, considerată o prioritate de securitate națională de Trump. Liderii UE se opun, subliniind dreptul Danemarcei de a decide asupra teritoriului. Președintele României a clarificat că Groenlanda este un teritoriu autonom NATO. Casa Albă discută opțiuni pentru obținerea Groenlandei, inclusiv utilizarea … Articolul SUA consideră utilizarea forței armate pentru a ocupa Groenlanda apare prima dată în Main News.
• • •
Alte ştiri de MainNews.ro
Acum 5 minute
00:00
27.000 de cetățeni ucraineni refugiați angajați în domenii cu mare cerere în Europa 2026 # MainNews.ro
Norvegia devine un refugiu pentru circa 27.000 de cetățeni ucraineni în 2026, cu o cerere crescută în sectoare precum horeca, logistică, construcții și sănătate. Integrarea acestora pe piața muncii s-a accelerat, iar numărul refugiaților este în continuă creștere. Află mai multe despre oportunitățile de angajare! Norvegia are aproximativ 27.000 de cetățeni ucraineni refugiați angajați la … Articolul 27.000 de cetățeni ucraineni refugiați angajați în domenii cu mare cerere în Europa 2026 apare prima dată în Main News.
Acum 30 minute
23:40
Casa Albă a anunțat că ia în considerare utilizarea forței armate pentru a obține Groenlanda, considerată o prioritate de securitate națională de Trump. Liderii UE se opun, subliniind dreptul Danemarcei de a decide asupra teritoriului. Președintele României a clarificat că Groenlanda este un teritoriu autonom NATO. Casa Albă discută opțiuni pentru obținerea Groenlandei, inclusiv utilizarea … Articolul SUA consideră utilizarea forței armate pentru a ocupa Groenlanda apare prima dată în Main News.
Acum o oră
23:30
Andrei Coubiş, talentul de 22 de ani de la AC Milan, a semnat cu U Cluj, echipă care l-a împrumutat până în vară, având și opțiunea de transfer definitiv. Deși dorit de Dinamo, Coubiş se va alătura cantonamentului din Antalya al “Şepcilor roşii”. A fost căpitanul lui Milan Primavera. Andrei Coubiş a semnat cu U … Articolul Andrei Coubiş, dorit de Dinamo, a ales o altă echipă din Liga 1 apare prima dată în Main News.
23:30
Oficialii americani și ucraineni au discutat la Paris soluții pentru cedările teritoriale în negocierile de pace privind războiul din Ucraina. Președintele Zelenski a subliniat că problema teritorială este cea mai mare obstacol. Delegația ucraineană va rămâne la Paris pentru consultări suplimentare privind garanțiile de securitate. Negociatorii ucraineni au discutat la Paris despre cedările teritoriale necesare … Articolul Negocierile ucrainene cu emisarul lui Trump: cedări teritoriale discutate la Paris apare prima dată în Main News.
23:30
Nicușor Dan a anunțat că are oameni în minte pentru conducerile SRI și SIE. Președintele va negocia numirile cu PSD, având ca prioritate siguranța națională și stabilitatea coaliției. Consultările vor include discuții despre șefii parchetelor, cu proceduri ce urmează să fie inițiate de Ministerul Justiției. Nicușor Dan are propuneri pentru conducerea SRI și SIE, menționând … Articolul Nicușor Dan: Negocieri cu PSD pentru numirile la SRI și SIE apare prima dată în Main News.
23:10
Fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, a fost audiat în dosarul privind moartea unui adolescent, acuzat că a provocat accidentul mortal. Şedinţa a fost marcată de încercări de tergiversare a procesului. Ministerul Justiției a cerut o examinare rapidă a cazului, în contextul realegerii sale. Fostul primar de Boldureşti, Nicanor Ciochină, este acuzat de omorul unui … Articolul Şedinţă tensionată în cazul fostului primar din Boldureşti, acuzat de omor apare prima dată în Main News.
Acum 2 ore
23:00
Hyundai intră în competiția globală a roboticii, anunțând producția masivă de roboți umanoizi Atlas până în 2028. Acesta va optimiza fabricile, iar compania va lansa modelul de robotică ca serviciu (RaaS) pentru clienți. În timp ce Tesla și Xpeng progresează, Hyundai ambiționează să devină lider pe piața roboților. Hyundai va produce mii de roboți umanoizi … Articolul Hyundai lansează roboți umanoizi pentru a concura cu Tesla și Xpeng apare prima dată în Main News.
22:50
Declarația Unică 2026 a fost publicată de ANAF, oferind formularul 212 pentru completare online. Acesta se adresează contribuabililor cu venituri din PFA, chirii, criptomonede și alte activități independente. ANAF a emis și procedura pentru Declarația precompletată, facilitând astfel procesul de declarare a veniturilor. Formularul 212 pentru Declarația Unică 2026 este disponibil pentru completare online pe … Articolul Declarația Unică 2026: Formular 212 ANAF disponibil online pentru PFA și chirii apare prima dată în Main News.
22:40
Protecția armată reîntoarsă pentru Prințul Harry: o decizie crucială pentru regele Charles # MainNews.ro
Prințul Harry ar putea primi din nou protecție armată în Regatul Unit, o decizie care ar putea facilita reconcilierea cu regele Charles. Ministerul de Interne va confirma măsura în curând, având în vedere riscurile recente la care a fost expus. Aceasta ar permite întoarcerea familiei sale la Londra. Prințul Harry ar putea primi din nou … Articolul Protecția armată reîntoarsă pentru Prințul Harry: o decizie crucială pentru regele Charles apare prima dată în Main News.
22:30
Președintele Nicușor Dan a subliniat, la reuniunea aliaților Ucrainei, rolul României în garanțiile de securitate pentru Ucraina, evidențiind suportul logistic și instruirea militarilor ucraineni, fără a trimite trupe. Angajamentele vor fi aprobate de Parlament, asigurând astfel un cadru clar pentru contribuțiile României. Nicușor Dan a participat la reuniunea Coaliției de Voință pentru a discuta garanțiile … Articolul Nicușor Dan detaliază contribuția României la securitatea Ucrainei apare prima dată în Main News.
22:20
Nicușor Dan a comentat poziția României privind situația din Venezuela după operațiunea militară a SUA împotriva lui Maduro. În plus, a clarificat declarațiile lui Trump despre Groenlanda, subliniind statutul autonom al acestui teritoriu și importanța respectării voinței poporului venezuelean pentru restabilirea democrației. Nicușor Dan a comentat situația internațională după operațiunea SUA împotriva lui Nicolas Maduro … Articolul Nicușor Dan: România, în contextul crizei Maduro și amenințărilor lui Trump apare prima dată în Main News.
22:10
Aris Eram, cunoscut pentru apetitul său, a decis să participe la provocarea Survivor 2026! Cu înfometarea la cote ridicate, acesta pornește într-o aventură inedită în mijlocul oceanului. Nu rata premiera celui mai așteptat show, pe 20.30, vineri, la Antena 1! Află detalii despre competiția intensă și provocările ce îl așteaptă! Aris Eram a acceptat provocarea … Articolul Aris Eram, pregătit pentru provocarea Survivor! Jurnal Antena Sport apare prima dată în Main News.
Acum 4 ore
22:00
Firme românești vor participa la CES 2026, cel mai mare salon internațional de tehnologie, între 6-9 ianuarie la Las Vegas. Participarea se va desfășura în pavilionul românesc de la Venetian Expo, organizat de Romania IT. Descoperă listă companiilor care duc inovația românească pe plan internațional. Firme românești vor participa la CES 2026 la Las Vegas … Articolul Firme românești inovatoare la CES Las Vegas 2026: Tehnologie de viitor apare prima dată în Main News.
22:00
Liderii Franței, Marii Britanii și Ucrainei au semnat o declarație de intenție pentru desfășurarea de forțe multinaționale în Ucraina, oferind garanții de securitate. Președintele Zelenski subliniază importanța soluționării problemelor teritoriale în cadrul negocierilor de pace. Această inițiativă vizează consolidarea securității ucrainene. Liderii Franței, Marii Britanii și Ucrainei au semnat o declarație de intenție pentru desfășurarea … Articolul Ucraina și puterile europene: Declarație pentru forță multinațională responsabilă apare prima dată în Main News.
22:00
CSM avertizează că referendumul propus de președintele Nicușor Dan privind Consiliul nu respectă legislația în vigoare. Secția pentru procurori subliniază că demiterea membrilor CSM se poate face doar prin proceduri legale stabilite, nu prin referendum, care nu este prevăzut de lege. Justiția trebuie să rămână independentă. CSM a informat președintele României că referendumul propus nu … Articolul Referendumul președintelui privind Consiliul nu respectă legea apare prima dată în Main News.
21:40
Garanțiile de securitate pentru Ucraina aprobate de Coaliția voluntarilor, din care face parte și România, vizează asigurarea unei păci durabile. Franța și Marea Britanie iau în considerare trimiterea de trupe, în timp ce România va oferi sprijin logistic și pregătire pentru soldații ucraineni. Ucraina salută aceste inițiative. 35 de țări din „Coaliția voluntarilor”, inclusiv România, … Articolul Garanții de securitate pentru Ucraina: țările ce pot trimite trupe apare prima dată în Main News.
21:30
Nicușor Dan discută numirile directorilor SRI și SIE, inclusiv posibilitatea includerii unor politicieni. Negocierile cu liderii PSD și PNL sunt în curs, iar un nou șef la DNA este o prioritate. De trei ani, SRI nu are un director permanent, iar Gabriel Vlase ar putea fi înlocuit la SIE. Nicușor Dan vrea să numească noi … Articolul Nicușor Dan propune numiri politice la SRI și SIE apare prima dată în Main News.
21:20
Nicușor Dan a anunțat concluziile reuniunii „Coaliția de Voință” de la Paris, evidențiind importanța garanțiilor de securitate pentru Ucraina. Statele Unite joacă un rol crucial în aceste asigurări, subliniind parteneriatul transatlantic. Detaliile despre angajamentele României au fost discutate, inclusiv suportul logistic și militar. Nicușor Dan a prezentat concluziile reuniunii Coaliției de Voință pentru garanțiile de … Articolul Nicușor Dan, concluzii cruciale despre securitatea Ucrainei și rolul SUA apare prima dată în Main News.
21:10
Duarte a semnat rapid cu FCSB, demonstrând astfel determinarea și angajamentul său față de echipă. Această alegere surprinzătoare ar putea aduce un plus de valoare clubului și îl poziționează ca un transfer strategic pentru sezonul în curs. Află mai multe detalii despre această mutare pe Antena Sport. Duarte a semnat un contract cu FCSB Mutarea … Articolul Duarte semnează cu FCSB fără ezitare – Transfer spectaculos în Liga 1 apare prima dată în Main News.
21:00
Protestele continuă în Teheran, unde poliția a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa manifestanții care contestă guvernul. Aceste acțiuni vin pe fondul nemulțumirilor legate de costul vieții, protestele fiind inspirate de mișcarea din 2022 după moartea lui Mahsa Amini. Cel puțin 12 persoane au fost ucise în ultimele zile. Poliția iraniană a folosit gaze lacrimogene … Articolul Protestele din Teheran: Poliția folosește gaze lacrimogene împotriva manifestanților apare prima dată în Main News.
21:00
China a interzis exporturile de bunuri cu dublă utilizare către Japonia, ca răspuns la declarațiile premierului japonez despre Taiwan. Măsura, considerată simbolică, afectează importurile de pământuri rare, esențiale pentru industria japoneză, și agravează tensiunile bilaterale în contextul geopolitic actual. China interzice exporturile de bunuri cu dublă utilizare către Japonia ca reacție la o declarație a … Articolul China impune măsuri severe Japoniei, în urma tensiunilor legate de Taiwan apare prima dată în Main News.
21:00
Inspecţia Judiciară a prezentat un raport referitor la acuzaţiile din documentarul Justiţia Capturată, evidenţiind verificările anterioare privind activitatea DNA şi instanţelor. Au fost clasate sesizările legate de conduceri, iar controalele în instanţe continuă pentru a identifica disfuncţionalităţi în sistemul judiciar. Inspecţia Judiciară a prezentat un raport privind acuzaţiile din documentarul „Justiţia Capturată” Unele aspecte au … Articolul Raport al Inspecției Judiciare despre acuzațiile din „Justiția Capturată” apare prima dată în Main News.
20:30
Nicușor Dan a sărbătorit Crăciunul în Făgăraș, respectând tradițiile locale, și a dezvăluit că mănâncă ciolan cu fasole de sărbători. De Revelion, a ramas treaz până la trei dimineața. Liderul român speră într-o schimbare graduală pentru România până în 2026, în contextul unui mediu internațional dificil. Nicușor Dan a călătorit cu un avion militar spre … Articolul Nicușor Dan, relaxat în avion spre Paris: „Mănânc ciolan cu fasole de Crăciun” apare prima dată în Main News.
20:20
Deputatul USR Claudiu Năsui a criticat Guvernul Bolojan pentru creșterea taxelor, afirmând că sărăcirea populației este o alegere politică. El subliniază că politicile fiscale au afectat puterea de cumpărare, punând presiune asupra cetățenilor, și avertizează că aceste măsuri nu vor avea un impact benefic pe termen lung. Claudiu Năsui acuză Guvernul Bolojan de sărăcirea populației … Articolul Critica unui fost ministru USR: Măsurile Bolojan și sărăcirea populației apare prima dată în Main News.
20:10
Deian Sorescu, fotbalist al naționalei României, și-a anulat nunta pentru a se concentra pe calificarea la Mondiale. Convocat frecvent, dar folosit rar, Sorescu vorbește despre provocările emoționale și glumele colegilor înaintea meciului crucial cu Turcia, evidențiind dedicarea sa față de visul național. Deian Sorescu a anulat nunta programată pentru vară pentru a se concentra pe … Articolul Fotbalist de umplutură din națională anulează nunta pentru Mondiale apare prima dată în Main News.
Acum 6 ore
20:00
JUE confirmă deciziile ICCJ privind prescripția răspunderii penale, afirmând că dreptul Uniunii nu impune redeschiderea proceselor penale după împlinirea termenului. Concluziile subliniază respectul pentru principiile legalității și securității juridice. Așteptând decizia finală, ICCJ va evalua impactul asupra jurisprudenței. JUE confirmă corectitudinea deciziilor ICCJ privind prescripția răspunderii penale Concluziile Avocatului General subliniază respectarea dreptului Uniunii și … Articolul JUE validează deciziile ICCJ despre prescripția răspunderii penale apare prima dată în Main News.
19:50
Chelner avertizează despre riscul incendiului în barul din Crans-Montana, neascultat timp de 6 ani # MainNews.ro
Un chelner a avertizat clienții despre riscul incendiului în barul Le Constellation din Crans-Montana cu șase ani înainte de tragedia din noaptea de Revelion 2025-2026, care a dus la moartea a 40 de persoane. Avertismentul a fost ignorat, iar acum ancheta investighează omor și vătămare din neglijență. Un chelner a avertizat clienții cu șase ani … Articolul Chelner avertizează despre riscul incendiului în barul din Crans-Montana, neascultat timp de 6 ani apare prima dată în Main News.
19:50
DeepSeek a revoluționat Silicon Valley prin lansarea unui model AI open-source, ducând la prăbușirea acțiunilor marilor companii tehnologice. Deși inițial a șocat piața, actualizările recente nu au generat reacții asemănătoare. Compania se confruntă cu limitări de putere de calcul, în timp ce SUA își menține dominația în AI. DeepSeek a provocat panică pe piețele financiare … Articolul Ce s-a întâmplat cu DeepSeek, controversata vedetă din Silicon Valley? apare prima dată în Main News.
19:20
Președintele Nicușor Dan a participat la reuniunea „Coaliției de Voință” la Palatul Elysee din Paris, alături de Emmanuel Macron și Volodimir Zelenski. Acest grup internațional de 30 de țări se angajează să sprijine Ucraina în războiul împotriva Rusiei, asigurând garanții de securitate în caz de armistițiu. Nicușor Dan a participat la reuniunea „Coaliția de Voință” … Articolul Nicușor Dan și Emmanuel Macron, întâlnire înainte de reuniunea „Coaliției de Voință” apare prima dată în Main News.
19:20
Numirea directorilor SRI și SIE va fi analizată împreună cu conducerea marilor parchete. Nicușor Dan a menționat că există patru-cinci variante de candidați, incluzând profesioniști din sistem și persoane politice. Președintele subliniază importanța stabilității în acest proces de selecție. Numirea directorilor SRI și SIE va fi discutată împreună cu conducerea marilor parchete Există patru-cinci variante … Articolul Numirea șefilor SRI și SIE, analizată împreună cu marile parchete apare prima dată în Main News.
19:10
Florinel Coman a marcat pentru Al-Gharafa în victoria cu 3-2 împotriva lui Umm-Salal și este lider în campionatul din Qatar. Brăileanul, care a intrat pe teren în minutul 70, a înscris primul său gol al sezonului, dar își dorește o revenire în România. Contractul său de 2 milioane de dolari pe sezon îl menține rezervă. … Articolul Florinel Coman, lider în Qatar după golul marcat pentru Al-Gharafa apare prima dată în Main News.
19:00
Amazon extinde Alexa+ în televizoarele Samsung și automobilele BMW, oferind utilizatorilor posibilitatea de a controla dispozitivele și de a interacționa natural cu vehiculul. Această inovație marchează un pas important în integrarea asistenților AI în viața de zi cu zi, crescând astfel eficiența și confortul utilizatorilor. Televizoarele Samsung integrează Alexa+ pentru acces rapid la conținut și … Articolul Alexa+ acum disponibilă pe televizoarele Samsung și în mașinile BMW apare prima dată în Main News.
19:00
Camera Deputaților a adoptat o lege care simplifică procedura de executare silită, eliminând procesul redundat de încuviințare, ceea ce va reduce numărul dosarelor în instanțe. Proiectul, inițiat de senatorul PSD Robert Cazanciuc, vizează un sistem judiciar mai rapid și eficient, concentrându-se pe cauzele esențiale. Camera Deputaților a adoptat o lege care simplifică executarea silită Legea … Articolul Legea care simplifică executarea silită, adoptată de Camera Deputaților apare prima dată în Main News.
18:50
România depășește Polonia, Cehia și Slovacia în bunăstarea gospodăriilor, atingând 86% din media UE la consumul individual efectiv. PIB-ul pe cap de locuitor este acum 77% din media Uniunii Europene, cu prețuri cu 41% mai mici decât media UE, conform studiului Eurostat din 2025. România a depășit Polonia, Cehia și Slovacia în bunăstarea materială a … Articolul România depășește Polonia, Cehia și Slovacia în bunăstarea gospodăriilor apare prima dată în Main News.
18:40
Premierul Ilie Bolojan va plăti taxe majorate pentru proprietățile sale din județul Bihor. În urma creșterilor de taxe de către administrațiile locale, impozitele pentru casa sa de la țară și apartamentul din Oradea s-au dublat, atingând valori care afectează mulți români. Detalii despre majorările semnificative de taxe. Premierul Ilie Bolojan va plăti impozite majorate pentru … Articolul Bolojan, taxe duble pe casă și apartament: cât plătește premierul? apare prima dată în Main News.
18:40
Premierul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, îndeamnă la calm în fața presiunilor lui Donald Trump, subliniind stabilitatea democratică a insulei și respingând comparațiile cu Venezuela. El subliniază importanța dialogului cu Washingtonul și evitarea panicii, reafirmând autonomia Groenlandei în fața amenințărilor externe. Premierul Groenlandei, Jens‑Frederik Nielsen, îndeamnă la calm în fața presiunilor lui Trump El respinge comparațiile între … Articolul Gorenlanda respinge comparațiile cu Venezuela și cere calm în fața lui Trump apare prima dată în Main News.
18:20
Nicușor Dan a declarat că pentru România în 2026 este importantă o schimbare graduală, subliniind că nu este momentul pentru revoluții și destabilizare. Participând la summitul „Coaliției de Voință” de la Paris, el a subliniat necesitatea menținerii presiunii asupra Rusiei și sprijinul continuu pentru Ucraina. Nicușor Dan pledează pentru o schimbare graduală în România, în … Articolul Ce vrea Nicușor Dan pentru România în 2026: Stabilitate, nu revoluții apare prima dată în Main News.
18:10
Valeriu Iftime explică originile glumei lui Gigi Becali despre şampanie. Într-o discuție cu patronul FCSB, Iftime a menționat că a consumat puțină şampanie, iar Becali a început să facă glume pe această temă. Iftime recunoaște că a fost mai euforic după consumul de şampanie, iar humorul a devenit un subiect de amuzament. Valeriu Iftime a … Articolul Gigi Becali și gluma cu șampania: dezvăluirile lui Valeriu Iftime apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
18:00
Piața de artă a atins noi recorduri în 2025, cu vânzări totale de 15,31 milioane Euro, marcând o creștere de 11% față de anul anterior. Artmark demonstrează că arta rămâne un bun de patrimoniu valoros, cu solduri robuste și un interes constant pentru bunuri culturale. Detalii despre realizările anului 2025. Articolul 2025: Recorduri pe piața de artă! Creștere de 11% față de 2024 apare prima dată în Main News.
18:00
Vicepreședintele CJ Brașov, Șerban Todorică-Constantin, a fost trimis în judecată de DNA pentru abuz în serviciu și constituirea unui grup infracțional organizat. Ancheta vizează influențarea procedurilor de numire la SC Compania Apa Brașov SA, cu un prejudiciu estimat de 189.296 lei. Detalii despre inculpați și acuzații. Vicepreședintele CJ Brașov, Șerban Todorică-Constantin, trimis în judecată de … Articolul Vicepreședintele CJ Brașov, Șerban Todorică-Constantin, trimis în judecată de DNA apare prima dată în Main News.
17:40
Marea Britanie va introduce teste de vedere obligatorii pentru șoferii de peste 70 de ani, care vor trebui să își verifice vederea la fiecare trei ani. Aceasta face parte dintr-o nouă strategie guvernamentală pentru siguranța rutieră, menită să reducă accidentele și să protejeze participanții la trafic. Șoferii cu vârsta de peste 70 de ani vor … Articolul Teste de vedere obligatorii pentru șoferii seniori în Marea Britanie apare prima dată în Main News.
17:40
Nicușor Dan a discutat despre limitările comunicațiilor în timpul deplasărilor sale cu avionul militar, menționând o desconectare de 4 ore și jumătate de România. Deși nu este momentul pentru achiziția unei aeronave prezidențiale, folosirea avioanelor militare a adus economii bugetare semnificative. România nu dispune de avion oficial de peste un deceniu. Nicușor Dan călătorește cu … Articolul Nicușor Dan: Deconectare de România în timpul zborului militar de 4 ore și jumătate apare prima dată în Main News.
17:40
Mii de susținători ai lui Nicolás Maduro au protestat la Caracas, cerând eliberarea președintelui și a familiei sale. Manifestanții au criticat liderii americani, scandând lozinci de susținere și fluturând pancarte provocatoare. Evenimentul a coincis cu prima apariție a lui Maduro în fața instanței americane. Mii de susținători ai lui Nicolás Maduro au ieșit în stradă … Articolul Mii de venezueleni protestează în Caracas pentru eliberarea lui Maduro apare prima dată în Main News.
17:10
Australian Open 2026 va marca o ediție istorică, cu un premiu total de 111,5 milioane de dolari australieni. Jannik Sinner și Carlos Alcaraz se pregătesc să facă istorie pe teren. Premiile pentru jucătorii eliminați în calificări cresc semnificativ, atingând aproximativ 23.000 EUR pentru prima rundă. Australian Open 2026 va fi prima ediție cu spectacol de … Articolul Australian Open 2026: Premiu istoric de 23.000 de euro pentru calificări apare prima dată în Main News.
17:00
Lupta oligarhilor în Judecătoria Chișinău se intensifică. Veaceslav Platon, afacerist controversat, vrea să depună declarații în dosarul lui Vladimir Plahotniuc. Cererea sa, depusă în instanță, ar putea schimba soarta procesului, dat fiind trecutul său cu Plahotniuc. Următoarea ședință de judecată va clarifica situația. Veaceslav Platon a solicitat să fie audiat ca martor în dosarul lui … Articolul Martor-surpriză în dosarul Plahotniuc: Oligarhii se luptă la Judecătoria Chişinău apare prima dată în Main News.
16:50
Salariul mediu anual în Uniunea Europeană atinge 39.808 euro, cu Luxemburg lider la 82.969 euro. România se află pe un loc modest cu 21.108 euro anual, depășind doar Bulgaria, Grecia, Ungaria și Slovacia. Diferențele economice între statele membre rămân semnificative, reflectând lipsurile existente. România se află pe ultimul loc în UE în ceea ce privește … Articolul Salariul mediu anual în UE: România, pe ultimele locuri după Luxemburg apare prima dată în Main News.
16:50
Românii susțin reintroducerea serviciului militar și cer înarmare rapidă, sondaj Avangarde # MainNews.ro
Românii susțin reintroducerea serviciului militar obligatoriu și doresc înarmare rapidă, conform unui sondaj Avangarde. 74% cred în apărarea NATO în caz de atac rus, iar 68% ar accepta o pace în Ucraina negociată de SUA. Sondajul evidențiază tensiunile regionale și divizările privind relațiile economice cu Rusia. Majoritatea românilor susțin reintroducerea serviciului militar obligatoriu 74% cred … Articolul Românii susțin reintroducerea serviciului militar și cer înarmare rapidă, sondaj Avangarde apare prima dată în Main News.
16:50
Amazon a lansat Alexa+ în browser, extinzând accesibilitatea asistentului AI dincolo de dispozitivele Echo. Utilizatorii pot acum interacționa cu Alexa direct din browser, având posibilitatea de a face rezervări, planifica călătorii și controla dispozitive smart home. Disponibil în SUA și Canada, serviciul promite o experiență personalizată. Amazon lansează Alexa+ în browser, extinzând accesibilitatea asistentului AI … Articolul Alexa+ disponibil în browser: Asistentul AI accesibil tuturor apare prima dată în Main News.
16:20
Liderii Coaliției de voință se reunesc la Paris pentru a discuta garanții de securitate pentru Ucraina. Proiectul de declarație prevede angajamente legale de sprijin în caz de atac rusesc, inclusiv asistență militară și un mecanism de monitorizare a încetării focului. Președintele Zelenski participă la negocieri. Reuniunea liderilor „Coaliției de voință” la Paris vizează stabilirea garanțiilor … Articolul Decizie majoră pentru Ucraina la Paris: liderii „Coaliției de voință” se întâlnesc apare prima dată în Main News.
16:10
Alexander Nouri, fost antrenor de top în Bundesliga, a decis să își schimbe cariera la 46 de ani și s-a angajat la McDonald’s. După ce a avut succes cu Werder Bremen, el a preluat un rol managerial în restaurante fast-food din Germania, demonstrând că abilitățile de a lucra cu oamenii se aplică în orice domeniu. … Articolul Fost antrenor de top la 46 de ani, s-a angajat la McDonald’s apare prima dată în Main News.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.