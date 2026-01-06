SUA consideră utilizarea forței armate pentru a ocupa Groenlanda

16:10

Alexander Nouri, fost antrenor de top în Bundesliga, a decis să își schimbe cariera la 46 de ani și s-a angajat la McDonald’s. După ce a avut succes cu Werder Bremen, el a preluat un rol managerial în restaurante fast-food din Germania, demonstrând că abilitățile de a lucra cu oamenii se aplică în orice domeniu. … Articolul Fost antrenor de top la 46 de ani, s-a angajat la McDonald’s apare prima dată în Main News.