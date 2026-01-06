FOTO Un lac a inundat un cartier. Mai multe străzi din Târgu Jiu, sub apă. Localnicii au ieșit să curețe zona „doar când au venit televiziunile”

09:10

Încrederea în rândul managerilor din industrie a semnalizat o nouă contracție a sectorului în decembrie, dar de mai mică amploare decât în lunile recente. Recesiunea industriei manufacturiere s-a prelungit cel mai probabil pentru al treilea an la rând, iar cererea dinspre Germania rămâne în continuare scăzută. 2026 ar trebui să fie însă un an al revenirii industriei.