PREMIERĂ Dedeman - Primul magazin cu digital signage display plus acoperire a întregului teritoriu

Dedeman, cel mai mare retailer român în sectorul materialelor de construcții și al amenajărilor interioare, a deschis primul magazin din rețea în care a fost implementat noul proiect de digital signage display.
Trump vrea să impună Groenlandei un acord prin care ar prelua de facto controlul strategic # Profit.ro
Președintele american, Donald Trump, vrea să impună Groenlandei un acord prin care ar prelua de facto controlul strategic al insulei
Mai mult de jumătate de țară va fi afectată de ninsori, strat de zăpadă, intensificări ale vântului și ger.
ULTIMA ORĂ Dacia încheie neașteptat anul, cu scădere majoră pe cea mai mare piață a sa. Un mare volum de mașini a dispărut din vânzări. Bigster a "rupt" din Duster și Jogger # Profit.ro
Finalul de an a adus o evoluție neașteptată pentru marca Dacia pe piața din Franța, care are cea mai mare pondere în vânzările mărcii la nivel global. Contextul pieței auto franceze este principala cauză, dar mișcările din portofoliu și competiția dură au contribuit la acest rezultat.
Fiecare colet cu bunuri având valoare comercială declarată sub 150 euro, provenit din afara Uniunii Europene și care intră pe teritoriul României, este taxat cu 25 de lei, din acest an.
Grupul elvețian Nestle retrage de la vânzare mai multe loturi de lapte praf pentru sugari, mărcile SMA, BEBA și NAN.
Bolt oferă în România o reducere de 10% la prețul de călătorie dacă sunt accesate diverse servicii opționale.
Compania aeriană maghiară low-cost Wizz Air începe anul lansând o campanie de reduceri de până la 26% la 5 milioane de locuri disponibile în întreaga sa rețea.
Victorie istorică pentru Trump. Multinaționalele americane, scutite de impozitul minim global # Profit.ro
SUA au obținut „scutirea” multinaționalelor americane de la rata minimă de impozitare de 15% prevăzută de un acord internațional.
Apple este așteptată să schimbe anul acesta strategia de lansare a noilor modele de iPhone, strategie care va împinge lansarea iPhone 18 în primăvară.
Robert Kennedy Jr, șeful Departamentul Sănătății din Statele Unite, a anunțat reducerea numărului de vaccinuri recomandate pentru toți copiii, o decizie cu consecințe grave, deja criticată de specialiști, relatează AFP.
Autoritățile din Venezuela au primit ordin să „înceapă imediat căutarea și arestarea oricărei persoane implicate în promovarea sau sprijinirea atacului armat al SUA împotriva teritoriului republicii”, scrie Financial Times.
Novo Nordisk a lansat în SUA Wegovy, primul medicament GLP-1 sub formă de pastilă destinat pierderii în greutate, deschizând un nou capitol în tratamentul obezității pe piața americană, relatează CNBC.
Cum funcționează planurile de abonament la stațiile rapide și cum alegi ce ți se potrivește # Profit.ro
În momentul în care începi să folosești mai des stațiile rapide DC, descoperi că există două lumi paralele: încărcarea „la liber”, plătind la preț de listă, și lumea abonamentelor, unde plătești o taxă lunară sau anuală ca să beneficiezi de tarife mai bune pe kWh.
Președintele României participă la reuniunea șefilor de stat și de guvern ai „Coaliției de Voință”, la Paris.
România economică trăiește într-o stare aproape permanentă de alertă. Titlurile curg săptămânal: „s-a închis o fabrică”, „s-au pierdut sute de locuri de muncă”, „un investitor străin își mută producția”. Sunt reale, sunt dureroase și nu trebuie cosmetizate. Dar ele spun doar o parte din poveste.
GRAFIC Industria românească și-a temperat declinul, dar producția scade cel mai probabil pentru al treilea an la rând. Optimism pentru 2026 # Profit.ro
Încrederea în rândul managerilor din industrie a semnalizat o nouă contracție a sectorului în decembrie, dar de mai mică amploare decât în lunile recente. Recesiunea industriei manufacturiere s-a prelungit cel mai probabil pentru al treilea an la rând, iar cererea dinspre Germania rămâne în continuare scăzută. 2026 ar trebui să fie însă un an al revenirii industriei.
Vinul zilei: un roșu cotat cu 99 de puncte Luca Maroni, un Primitivo matur și intens, cu note de prune, cireșe negre, mure, coacăze, condimente, cacao, cafea și vanilie. Perfect pentru carne roșie sau vânat cu sosuri dense # Profit.ro
Primitivo di Manduria Sessantanni 2019, recomandarea noastră de astăzi, este un vin roșu impunător, obținut din cele mai vechi vițe de vie ale cramei San Marzano, unele de aproape 100 de ani.
Construcții Erbașu, unul dintre cei mai mari constructori români, deținut de antreprenorul Cristian Erbașu, a primit un nou contract, cel al Bazinului Olimpic de la Brăila, fiind desemnat să continue lucrările unui proiect așteptat de comunitate de peste un deceniu.
Fără nicio victorie de etapă, Dacia a reușit totuși să adune suficiente puncte după primele două zile din Raliul Dakar pentru ca Nasser Al Attiyah să reușească - conform datelor Profit.ro - o premieră pentru marcă și pentru echipa Sandriders: primul loc în clasamentul provizoriu.
Platforma Voyo, deținută de Pro TV, a anunțat abonații, printr-un email, că va crește prețul abonamentului.
Președintele venezuelean Nicolas Maduro va fi apărat de un avocat care l-a reprezentat și pe fondatorul WikiLeaks, Julian Assange.
Una dintre uzinele Stellantis din Italia, în care sunt produse mașini Maserati și Alfa Romeo, și-a oprit producția la finalul anului trecut și va rămâne închisă timp de o lună.
Probleme în Bulgaria după ce a trecut la euro. Proprietarii de benzinării mici reclamă perioada de tranziție prea mică # Profit.ro
Proprietarii de benzinării mici din Bulgaria reclamă faptul că perioada de tranziție, de doar o lună, de la leva la euro este prea scurtă.
După o preformanță de 46% în 2025, indicele BET de la BVB deschide „pe verde” și noul an bursier.
După operațiunea armatei americane în Venezuela, Donald Trump, a lansat noi amenințări cu folosirea forței militare în America Latină, de această dată vizând direct Columbia.
Tranzacție: Proprietarul Provident acceptă o ofertă de preluare de peste 730 milioane dolari din partea americanilor de la BasePoint # Profit.ro
Grupul britanic International Personal Finance (IPF), cel mai mare furnizor de credite la domiciliu din Europa, proprietarul Provident Financial România, a acceptat o ofertă de preluare din partea rivalului american BasePoint Capital, în valoare de 543 milioane de lire sterline.
Cruda realitate - Cât veți plăti impozit pe casă. Taxele pe locuințe au crescut de minimum 1,8 ori și de maximum 3 ori, în funcție de vechime și tipul clădirii # Profit.ro
Deciziile Guvernului de anul trecut de a majora baza impozabilă pentru locuințe și de a elimina unele reduceri de impozite au condus anul acesta la o creștere de 1,8-3 ori (o majorare între 80% și 200%) a impozitelor pe case și apartamente.
VIDEO Moment istoric la Londra - Ambasada Palestinei, inaugurată la 3 luni după ce Marea Britanie a recunoscut statul # Profit.ro
Ambasada Palestinei în Regatul Unit a fost inaugurată la Londra.
Privind la ce se întâmplă la început de an, trăiesc un sentiment amestecat, greu de redus la optimism sau teamă.
Companiile aeriene low-cost Ryanair și Wizz Air anunță creșterea traficului de pasageri, luna trecută.
Botswana intenționează să deschidă în curând o ambasadă la Moscova și își propune să aprofundeze cooperarea economică cu Rusia, inclusiv în domeniul pământurilor rare și al diamantelor, a declarat ministrul de Externe al Botswanei, Phenyo Butale, citat duminică de agenția rusă de stat TASS.
DECIZIE pentru liniștea Washington-ului: Acordul privind impozitarea companiilor multinaționale va fi amendat # Profit.ro
Peste 145 de țări au decis să amendeze acordul privind impozitarea companiilor multinaționale.
Noul an a adus la metrou o apariție interesantă.
Investiția de 23 de milioane de dolari promisă de familia lui Donald Trump legendei Conor McGregor a fost concretizată, arată documente depuse la bursă.
România a primit înapoi 988,7 milioane euro din Fondul European de Garantare Agricolă, reprezentând rambursarea plăților în avans efectuate fermierilor în perioada 16 octombrie – 30 noiembrie 2025.
Autoritățile române prezintă în premieră cum vor arăta ultimii 15 kilometri ai Autostrăzii A8 spre frontiera cu Republica Moldova.
DOCUMENT Mult-întârziata centrală nouă Iernut de 430 MW: Romgaz confirmă ultimul deadline – sfârșitul lui 2026 # Profit.ro
Compania de stat Romgaz, cel mai mare producător și operator de înmagazinare de gaze naturale din România, totodată producător de energie electrică, confirmă că termenul pentru lucrările de finalizare și punere în funcțiune a mult-întârziatei noi centrale pe gaze de 430 MW de la Iernut, care ar fi trebuit să fie gata încă din 2020, este 31 decembrie 2026.
După 18 zile de la lansare, „Avatar: Fire and Ash” a depășit 1 miliard de dolari la box-office la nivel global.
Roșiile produse în solariile fermierilor locali sunt în continuare pe tarabe, la prețuri chiar mai mici decât cele din supermarket.
ULTIMA ORĂ Toate pensiile private vor putea fi achitate într-o singură tranșă de 30%, iar restul lunar - timp de 8 ani. Bolnavii de cancer nu primesc banii integral - Lege promulgată # Profit.ro
După pensionare, toți românii participanți la fondurile de pensii private vor putea retrage din aceste fonduri maximum 30% din sumă, iar restul banilor se vor putea plăti lunar timp de cel mult 8 ani, conform proiectului de lege adoptat din nou, luna trecută, de Parlament și promulgat acum de președinte după ce Curtea Constituțională a stabilit ca neconstituțională prevederea ca bolnavii de cancer să poate retrage întreaga sumă.
FOTO Nicușor Dan anunță după ce a dat bani înapoi la rectificare: 30 milioane lei mai puțin cheltuiți de Administrația Prezidențială. Pentru mulți români vremurile sunt grele, dăm un exemplu # Profit.ro
Președintele Nicușor Dan anunță că anul trecut au fost reduse cu 30% cheltuielile Administrației Prezidențiale, mai mult decât s-a angajat în luna iulie.
VIDEO Primii români ieșiți să protesteze la primar contra noilor taxe și impozite locale. „Mincinosule. Gata cu șmecheria!” # Profit.ro
Un grup de suceveni s-a adunat în fața Primăriei din Salcea pentru a protesta față de creșterea taxelor și impozitelor locale.
ULTIMA ORĂ Avarie majoră în Capitală - aproape 40% din blocuri nu au căldură și apă caldă la parametrii normali. # Profit.ro
Furnizarea agentului termic pentru încălzire și apă caldă este în continuare afectată în sectoarele 2, 3, și parțial în sectoarele 4 și 5.
MANIFESTO: „M-am ferit să fac din Adevăr un idol, i-am dat mai degrabă o denumire umilă, și anume Exactitate” # Profit.ro
Profesioniștii juridici din România se află astăzi într-un punct critic: digitalizarea, Inteligența Artificială și transformările sociale amenință nu doar practica, ci însăși vocația lor. În acest context, Uniunea Juriștilor din România își reafirmă rolul esențial ca comunitate de vocație și gardian al Dreptului.
Robert Negoiță a rămas fără bani la primărie. Programul Școală după Școală va continua, dar fără hrană # Profit.ro
Programul Școală după Școală va continua în unitățile de învățământ din Sectorul 3 al capitalei, dar fără serviciul de hrană.
Circa 10.000 de persoane din județul Alba și alte 5.000 din Hunedoara nu au curent electric.
Premierul ungar Viktor Orban reclamă că era ordinii mondiale liberale s-a încheiat și va apărea acum o "eră a națiunilor".
