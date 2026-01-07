Cel mai mare trădător din istoria CIA a decedat
Profit.ro, 7 ianuarie 2026 03:30
Aldrich Ames, ofițer de contrainformații al CIA care a spionat în favoarea Uniunii Sovietice și, ulterior, a Rusiei, a decedat.
• • •
Acum 2 ore
03:30
Acum 4 ore
00:40
Președintele Nicușor Dan este blocat la Paris.
Acum 6 ore
00:30
Casa Albă anunță că președintele american, Donald Trump, și echipa sa discută variante de „dobândire a Groenlandei”.
00:20
Omul de afaceri Dan Ostahie, care controlează retailerul electro-IT Altex, a cumpărat de la oamenii de afaceri George Teleman, partener al fondului Equest, și Robert Vișoiu, fiul proprietarului Conarg, fostul Module Shopping Center, din Târgoviște, care cuprinde spațiile ocupate acum de Altex și Brico Depot, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro.
00:20
ULTIMA ORĂ Omul de încredere al lui Bolojan va aviza schimbările de acționariat cu străini în domenii ”sensibile” - precum energie, transporturi, dar și bănci, mass-media și AI. Taxa pentru companii scade, dar indemnizațiile criticate rămân mari # Profit.ro
Schimbările de acționariat cu un investitor străin, inclusiv din Uniunea Europeană, care astfel dobândește active de orice natură în domenii sensibile, precum energie, transporturi, dar și bănci, mass-media, AI, industria farmaceutică, vor fi avizate de comisia specială pentru investiții străine, conform unei ordonanțe de urgență pregătite de Guvern și analizate de Profit.ro.
Acum 8 ore
22:10
Capitala Republicii Moldova vrea să reglementeze situația parcărilor din oraș. Un proiect de lege a fost lansat în acest sens de fostul viceprimar al Chișinăului, Angela Cutasevici.
22:10
Primiți ajutor de la ANAF - Declarația Unică poate fi completată direct în browser, pe site # Profit.ro
Formularul 212 (Declarația Unică 2026) poate fi completată direct în browser, pe site-ul ANAF.
22:00
România nu va trimite trupe în Ucraina, transmite, din Paris, președintele Nicușor Dan.
21:40
Orban și exit-ul Ungariei din UE: Calitatea de membru este o oportunitate importantă, dar dacă am rămâne blocați într-un singur bloc, am bea doar suc. Nu părăsim UE, dar vom avea politică externă și politică economică suverană! # Profit.ro
Premierul ungar, Viktor Orban, respins varianta ca Ungaria să părăsească UE, susținând în schimb că Uniunea Europeană se va destrăma singură din cauza „haosului de conducere”.
21:20
VIDEO Venezuela: Un magnat american ex-acționar și la FP din România preia rafinăriile din SUA ale țării. Toată clasa politică, pro și anti-Maduro, se opune vehement # Profit.ro
Ambele tabere politice principale ale Venezuelei vor să păstreze în proprietatea gigantului petrolier de stat al țării, Petroleos de Venezuela (PDVSA), trei rafinării deținute și operate de acesta în Statele Unite, printr-o subsidiară de acolo, aproape de a fi preluată de un magnat american care în trecut a fost acționar semnificativ influent și la Fondul Proprietatea din România, însă dau vina una pe cealaltă pentru situația critică în care au ajuns activele americane ale PDVSA.
21:10
ULTIMA ORĂ VIDEO Acord major pentru Ucraina. Franța și Marea Britanie vor desfășura forța multinațională în Ucraina imediat după o încetare a focului # Profit.ro
Președintele francez, Emmanuel Macron, premierul britanic, Keir Starmer, și președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, au semnat o declarație de intenție pentru desfășurarea unei forțe multinaționale în Ucraina.
20:50
Ghinion pentru Dacia în Dakar: două mașini, aceeași problemă. „Sunt fericit că am ajuns la finish” # Profit.ro
Etapa a treia a Raliului Dakar a fost una cu ghinion pentru Dacia, pentru că a pierdut prima poziție câștigată cu o zi înainte de Nasser Al Attiyah. Deși spun că au rulat cu prudență, piloții Loen și Al-Attiyah au rămas fără roată de rezervă.
Acum 12 ore
20:10
Compania americană Westlake Corporation a finalizat achiziția fabricilor de compounding (soluții de compunere mase plastice) ale portughezilor de la ACI/Perplastic, inclusiv unitatea din România.
19:20
Creșteri explozive la impozitele pe apartamente. Majorările încep de la 50% și trec în unele cazuri și de 100%. Situația pe marile orașe # Profit.ro
Majoritatea primăriilor au semnat deciziile de creștere a impozitelor pe locuință, la persoane fizice. Creșterile încep de la 50% și trec în unele cazuri și de 100%.
19:10
FOTO Un lac a inundat un cartier. Mai multe străzi din Târgu Jiu, sub apă. Localnicii au ieșit să curețe zona „doar când au venit televiziunile” # Profit.ro
Mai multe străzi din Târgu Jiu au fost inundate. Un lac situat într-un cartier de la marginea orașului s-a revărsat în urma precipitațiilor abundente.
18:50
Sute de turiști străini, aflați pe o insulă îndepărtată din Oceanul Indian, au rămas blocați.
18:40
Treningul în care președintele venezuelean, Nicolas Maduro, apare la bordul USS Iwo Jiwa a crescut căutările pe Google ale gamei Nike Tech.
18:30
Nu e momentul pentru revoluții și destabilizare în România, spune președintele Nicușor Dan, aflat la 'Coaliția de Voință'.
18:20
Cumpărătorul activelor fostei termocentrale Mintia, Mass Global Holding, controlat de antreprenorul iordanian Ahmad Ismail Saleh, semnează o finanțare istorică, în valoare de 500 de milioane de dolari.
17:50
Actualul model Mercedes A Class va fi produs în continuare, cu motoare cu combustie, pentru a satisface cererea clienților pe acest model, deși planurile anterioare prevedeau finalului de producție. Mașina se va muta în fabrica din Ungaria.
17:30
Competiția Ford cu principalii rivali de pe piața britanică, pentru câștigarea titlului de „cea mai vândută mașină” de către modelul Puma, s-a încheiat cu o victorie remarcabilă pentru mașina fabricată exclusiv în România, la Craiova.
17:10
Faliment în România. Mândrie a regimului comunist, prima din țară care a vândut lapte în pungi de plastic, este încă la vânzare # Profit.ro
Activele fostei fabrici de produse lactate Lactis Iași rămân ofertate la vânzare.
17:10
Compania D.Trading, divizia de trading a conglomeratului energetic DTEK, controlat de antreprenorul Rinat Ahmetov, cel mai bogat ucrainean, a încheiat un nou acord de achiziție de energie electrică din România, pentru o capacitate de 200 MW.
17:00
Avaria din Capitală - aproape jumătate din blocuri afectate de un sistem energetic vechi, aflat sub presiune tehnică ridicată. Explicațiile ELCEN # Profit.ro
ELCEN anunță că intervenția tehnică asupra unui cazan de abur nr. 4 din cadrul CET București Sud a fost finalizată, iar echipamentul a fost readus în funcțiune în condiții de siguranță, conform procedurilor tehnice în vigoare.
17:00
Condiții de zăpadă și îngheț au blocat transportul feroviar și aerian, în întreaga Europă.
17:00
GRAFIC Consum record de gaze de Anul Nou în România: pentru prima dată în această iarnă, extragerile din depozite au depășit producția internă # Profit.ro
Vremea geroasă de Anul Nou a condus la o creștere a consumului intern de gaze la aproape 550 GWh/zi, pentru prima dată în această iarnă, în ultimele 2 zile ale anului trecut și prima zi a acestui an, România acoperindu-și consumul curent în principal din depozite de gaze, volumele extrase depășindu-le pe cele din producția internă curentă, arată date analizate de Profit.ro.
16:40
Companii petroliere americane ar putea să investească masiv în Venezuela pentru a-și recupera datoriile istorice # Profit.ro
Revenirea în Venezuela și investițiile substanțiale în sectorul energetic al țării ar fi o condiție esențială pentru recuperarea despăgubirilor aferente activelor expropriate în urmă cu două decenii, este mesajul transmis de oficiali ai Casei Albe și ai Departamentului de Stat directorilor marilor companii petroliere americane, potrivit unor surse.
16:20
La CES 2026, Qualcomm a prezentat Snapdragon X2 Plus, un cip mai ieftin pentru laptopuri mai ieftine, care va lua locul vechiului Snapdragon X Plus.
16:10
Concurență acerbă între companiile auto din China la final de 2025. Leapmotor se declară numărul 1, cu un nou record # Profit.ro
Una dintre cele mai active companii auto din China pe piața din Europa, Leapmotor, a anunțat rezultatele pentru anul 2025, marcând atingerea unui volum record de vânzări, care o plasează pe primul loc în rândul startup-urilor auto din această țară, potrivit aprecierilor companiei.
15:40
Aeroportul Otopeni vă schimbă parcarea. O firmă din Iași a luat contractul DOCUMENT CONFIRMARE # Profit.ro
DAS Iași a câștigat licitația de consolidare a parcării aferente terminalului Sosiri al Aeroportului Internațional Henri Coandă București-Otopeni.
15:40
Electrocentrale Craiova, producătorul de energie termică pentru oraș, are probleme serioase atât financiare, cât și de funcționare.
Acum 24 ore
15:20
Inteligența artificială dezvoltată de Google va regla televizoarele la comanda utilizatorilor # Profit.ro
Google a anunțat la CES 2026 noi funcții de inteligență artificială pentru televizoarele și dispozitivele de streaming bazate pe sistemul Google TV.
15:00
VIDEO AI lansat pentru mașini. Model de inteligență artificială „rațională” pentru mașini autonome # Profit.ro
Nvidia susține că ajută mașinile să facă față mai ușor evenimentelor neprevăzute și situațiilor complicate din trafic, după care va explica raționamentul din spatele fiecărei decizii.
14:40
Compania americană Live Nation, liderul mondial în spectacole live, achiziționează cea mai mare sală acoperită din Franța și Europa, Paris La Défense Arena.
14:20
„Piticul ucrainean cerșește mâncare”. Ucraina a venit cu încă o factură, astronomică, acuză Orban # Profit.ro
Ucraina a prezentat încă o factură, de data aceasta în valoare de 800 de miliarde de dolari americani, anunță premierul ungar, Viktor Orban.
14:20
VIDEO VIRAL Varză pe gratis în România. Un fermier supărat donează tot, dacă te duci sa culegi singur marfa # Profit.ro
Un fermier din județul Satu Mare a decis să își doneze toată producția de varză.
14:10
Temperaturile din București vor fi peste mediile multianuale marți și miercuri.
13:50
VIDEO&FOTO Mașini parcate pe stradă, grav avariate de bucăți de gheață de pe acoperișuri, în Alba Iulia # Profit.ro
Mai multe mașini parcate pe străzi din Alba Iulia au fost grav avariate.
13:40
Nou euro, sabotat. Amenințare pentru suveranitatea Europei dacă nu adoptăm euro digital, reclamă guvernatorul Băncii Franței # Profit.ro
Suveranitatea economică pe care moneda euro o garantează Europei poate fi amenințată.
13:30
ANUNȚ Mutare strategică pentru România la Marea Neagră. Comisia Europeană acceptă crearea unui Hub European de Securitate Maritimă la Marea Neagră, în România # Profit.ro
Pas concret pentru securitatea Mării Negre și pentru România. Comisia Europeană acceptă crearea unui Hub European de Securitate Maritimă la Marea Neagră, în România.
13:20
Dezvăluire la incendiul mortal în Elveția - Nicio verificare la siguranța la incendiu timp de 5 ani. Abia acum sunt impuse restricții # Profit.ro
Nicio verificare la siguranța la incendiu nu a fost efectuată timp de 5 ani în barul elvețian unde un incendiu de revelion a dus la moartea a 40 de oameni, anunță primarul localității, Nicolas Feraud.
13:10
Trump vrea să impună Groenlandei un acord prin care ar prelua de facto controlul strategic # Profit.ro
Președintele american, Donald Trump, vrea să impună Groenlandei un acord prin care ar prelua de facto controlul strategic al insulei
13:10
Mai mult de jumătate de țară va fi afectată de ninsori, strat de zăpadă, intensificări ale vântului și ger.
13:00
PREMIERĂ Dedeman - Primul magazin cu digital signage display plus acoperire a întregului teritoriu. Tranzacție cu tatăl fostului antrenor al Simonei Halep # Profit.ro
Dedeman, cel mai mare retailer român în sectorul materialelor de construcții și al amenajărilor interioare, a deschis primul magazin din rețea în care a fost implementat noul proiect de digital signage display.
12:50
ULTIMA ORĂ Dacia încheie neașteptat anul, cu scădere majoră pe cea mai mare piață a sa. Un mare volum de mașini a dispărut din vânzări. Bigster a "rupt" din Duster și Jogger # Profit.ro
Finalul de an a adus o evoluție neașteptată pentru marca Dacia pe piața din Franța, care are cea mai mare pondere în vânzările mărcii la nivel global. Contextul pieței auto franceze este principala cauză, dar mișcările din portofoliu și competiția dură au contribuit la acest rezultat.
12:50
PREMIERĂ Dedeman - Primul magazin cu digital signage display plus acoperire a întregului teritoriu # Profit.ro
12:40
Fiecare colet cu bunuri având valoare comercială declarată sub 150 euro, provenit din afara Uniunii Europene și care intră pe teritoriul României, este taxat cu 25 de lei, din acest an.
12:20
Grupul elvețian Nestle retrage de la vânzare mai multe loturi de lapte praf pentru sugari, mărcile SMA, BEBA și NAN.
12:10
Bolt oferă în România o reducere de 10% la prețul de călătorie dacă sunt accesate diverse servicii opționale.
12:10
Compania aeriană maghiară low-cost Wizz Air începe anul lansând o campanie de reduceri de până la 26% la 5 milioane de locuri disponibile în întreaga sa rețea.
