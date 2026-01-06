ULTIMA ORĂ Dacia încheie neașteptat anul, cu scădere majoră pe cea mai mare piață a sa. Un mare volum de mașini a dispărut din vânzări. Bigster a "rupt" din Duster și Jogger

18:00

Compania de stat Romgaz, cel mai mare producător și operator de înmagazinare de gaze naturale din România, totodată producător de energie electrică, confirmă că termenul pentru lucrările de finalizare și punere în funcțiune a mult-întârziatei noi centrale pe gaze de 430 MW de la Iernut, care ar fi trebuit să fie gata încă din 2020, este 31 decembrie 2026.