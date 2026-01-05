Avocatul Gheorghe Piperea anunţă că va bloca în instanţă noile taxe pe proprietate impuse de guvern: „Vor fi gata până pe 12 ianuarie”
Lumea Politică, 5 ianuarie 2026 16:50
„Este grabă pentru că există primari care își freacă palmele pentru aceste taxe excesiv majorate și contrare dreptului european", motivează europarlamentarul Gheorghe Piperea, avocat de profesie, acţionile în instanţă pe care le pregăteşte cu privire la noile taxe de proprietate impuse de Guvernul Ilie Bolojan. Schiţele acţiunilor vor fi gata până pe 12 ianuarie, anunţă
• • •
„Este grabă pentru că există primari care își freacă palmele pentru aceste taxe excesiv majorate și contrare dreptului european", motivează europarlamentarul Gheorghe Piperea, avocat de profesie, acţionile în instanţă pe care le pregăteşte cu privire la noile taxe de proprietate impuse de Guvernul Ilie Bolojan. Schiţele acţiunilor vor fi gata până pe 12 ianuarie, anunţă
Nicolás Maduro, transferat cu elicopterul, sub o escortă puternic înarmată, din Brooklyn la un tribunal din New York # Lumea Politică
Preşedintele venezuelean Nicolas Maduro şi soţia sa au sosit luni la un tribunal, la New York, unde urmează să compară, la două zile după ce au fost răpiţi de la Caracas, într-o operaţiune militară americană-şoc, care a deschis calea unor planuri ale Washingtonului de a domina această ţară bogată în petrol, relatează AFP. Preşedintele venezuelean,
Un suspect a fost arestat după ce ferestrele casei lui J.D. Vance din Ohio au fost sparte # Lumea Politică
Un bărbat a fost reținut după ce ar fi vandalizat reședința vicepreședintelui Statelor Unite J.D. Vance din Ohio, a anunțat luni Serviciul Secret al SUA. Suspectul ar fi spart geamurile locuinței și ar fi provocat alte daune materiale, transmite abc.news. Supectul a fost reținut de agenții Serviciului Secret și apoi a fost transferat Poliției din Cincinnati. Acesta este
Ayatollahul Khamenei e gata să fugă la Moscova, cu tot cu succesorul direct. Trump a lansat amenințări directe asupra Iranului # Lumea Politică
Tensiunile dintre Statele Unite și Iran se amplifică pe fondul protestelor care zguduie Republica Islamică, iar mesajele venite dinspre Washington sunt tot mai dure. Președintele american Donald Trump a transmis un avertisment direct Teheranului, în timp ce, potrivit unor informații din mediul serviciilor de informații occidentale, liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, ar lua în
Delcy Rodríguez temperează discursul după avertismentele lui Trump. „Pace și coexistență pașnică” # Lumea Politică
Președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodríguez, a făcut duminică seară un apel public la pace și dialog cu Statele Unite, marcând o schimbare vizibilă de ton după amenințările lansate anterior de președintele american Donald Trump. Mesajul vine pe fondul escaladării tensiunilor dintre Washington și Caracas, la câteva zile după capturarea lui Nicolas Maduro de către
Nici măcar doi lei în plus. Guvernul majorează bugetul pentru „Masă sănătoasă”: 16,5 lei pe zi pentru fiecare elev, din ianuarie 2026 # Lumea Politică
Programul național „Masă sănătoasă" va beneficia, începând cu anul 2026, de o finanțare puțin mai mare, după ce Guvernul a aprobat hotărârea care prevede creșterea alocației zilnice pentru hrana elevilor la 16,5 lei per beneficiar. Programul va debuta pe 8 ianuarie 2026 și se va derula pe toată durata cursurilor școlare. Pentru anul viitor, bugetul
Trump acuză Kremlinul de minciună: „Nu credem că s-a întâmplat asta, acum că am putut verifica” # Lumea Politică
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a admis că informațiile furnizate de partea rusă privind un presupus atac ucrainean asupra reședinței lui Vladimir Putin nu se confirmă. După verificări realizate de oficialii americani, Washingtonul a ajuns la concluzia că locuința liderului de la Kremlin nu a fost ținta unui atac cu drone, a declarat Trump. „Nu
O fotografie cu un impact politic major a captat atenția publicului dintr-un motiv complet neașteptat. Imaginea în care Nicolas Maduro apare în custodia militarilor americani nu a generat, în primă instanță, dezbateri despre consecințele diplomatice sau despre contextul internațional, ci despre un detaliu surprinzător: treningul purtat de fostul lider venezuelean. Publicată de Donald Trump pe
Românii plecați peste hotare, între stabilitate și dorul de România. Țara cu cea mai mare diasporă # Lumea Politică
România este astăzi țara europeană cu cel mai mare număr de cetățeni plecați peste hotare. Peste 3 milioane de români trăiesc legal în statele Uniunii Europene, conform datelor Eurostat, însă acesta este doar vârful aisbergului. În realitate, numărul este considerabil mai mare, dacă sunt luați în calcul românii care nu apar în evidențele oficiale. Vorbim
ANAF îi iartă pe românii cu datorii la stat mai mici de 40 lei. Acestea se anulează automat # Lumea Politică
Ca la fiecare început de an, şi în 2026, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a anulat în mod automat „creanţele fiscale restante administrate de organul fiscal central, aflate în sold la data de 31 decembrie a anului 2025, mai mici de 40 lei", conform Codului de Procedură Fiscală. Excepţia de la regulă prevede ca
Care este prima deplasare din 2026 a președintelui Nicușor Dan. Întâlnire despre soarta Ucrainei # Lumea Politică
Președintele României Nicușor Dan urmează să aibă săptămâna aceasta prima deplasare externă din 2026. Potrivit Administrației prezidențiale, șeful Statului va participa la întâlnirea Coaliției de Voință. Întâlnirea urmează să aibă loc la Paris, acolo unde cele 31 de țări aliate Kievului pun la punct strategia pentru susținerea Ucrainei la început de an. În ce privește
Un europarlamentar român a fost recent în Venezuela unde s-a pozat cu Maduro, capturat azi de SUA # Lumea Politică
Lidera SOS, Diana Şoşoacă, s-a întâlnit în 2025 cu fostul lider al Venezuelei, Nicolas Maduro. La un an de când aceasta a luat parte la învestirea în funcţie a președintelui venezuelean, SUA a reuşit să-l captureze şi să-l scoată peste graniţă, punând capăt politicilor distructive ale acestuia. Pe 11 ianuarie 2025, mai mulţi politicieni români
Premierul Ilie Bolojan a declarat, sâmbătă seara, la Digi24, că, de la 1 ianuarie, impozitele au crescut pentru toate persoanele fizice, iar acest lucru reprezintă contribuţia proprietarilor de case şi apartamente la bugetul local. Cu aceşti bani, administraţiile locale vor putea să le creeze condiţii mai bune de trai. Bolojan a recunoscut că personal nu
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat, duminică seara, la Antena 3 CNN, că decizia Guvernului de a nu mai plăti prima zi de concediu medical este o formă de descurajare a concediilor medicale fictive. „S-a dovedit peste tot că se abuzează de ele", a spus Rogobete. Ministrul a spus că doar aceste concedii false au
Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj de Anul Nou pe Facebook, mulțumind românilor pentru sacrificiile făcute în fața crizei economice. Bolojan își exprimă solidaritatea cu cetățenii și speranța că anul viitor va aduce depășirea dificultăților. Ilie Bolojan, din poziția de prim-ministru, a transmis un mesaj de recunoștință românilor pentru eforturile depuse în acest an
Într-o mutare controversată, Mihaela Nedelcu, trimisă în judecată pentru fraude, ar fi fost numită într-o poziție de conducere la Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București. Acuzațiile includ decontări nelegale de servicii medicale. Jurnalistul Mihai Belu a dezvăluit pe Facebook că Mihaela Nedelcu ar fi fost numită într-o funcție de conducere la CASMB. Aceasta
Un blocaj la Curtea Constituțională a României (CCR) a stârnit critici aprinse. Horațius Dumbravă, fost judecător, acuză boicotul judecătorilor CCR într-un articol controversat. Disputa ridică întrebări esențiale despre rolul și responsabilitățile CCR. În perioada sărbătorilor, un articol semnat de Horațius Dumbravă pe Hotnews.ro a provocat discuții aprinse. Fostul președinte al CSM, Dumbravă, a criticat blocajul
Demisia ministrului Educației, Daniel David, anunțată pe 22 decembrie 2025, nu a fost oficializată de Guvern. Procedurile legale necesare nu au fost demarate, iar un nou ministru va fi numit abia în 2026, conform premierului Ilie Bolojan. Demisia ministrului Educației, Daniel David, a fost făcută publică pe 22 decembrie 2025, dar Guvernul nu a urmat
Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj de Anul Nou românilor, reflectând asupra provocărilor din 2025 și așteptărilor pentru 2026. El a subliniat importanța reformelor și responsabilității statului. Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj de Anul Nou românilor, reflectând asupra provocărilor din 2025 și așteptărilor pentru 2026. El a subliniat importanța reformelor și responsabilității
Platforma online ghiseul.ro, esențială pentru plata taxelor și impozitelor, a fost nefuncțională vineri timp de câteva ore din cauza unor lucrări de mentenanță. Site-ul a redevenit funcțional, dar cu anumite notificări pentru utilizatori. Platforma ghiseul.ro, prin care contribuabilii își plătesc taxele online, a fost indisponibilă vineri pentru câteva ore. Ulterior, site-ul a redevenit funcțional, afișând
Bilanț în roz într-o realitate gri. Nicușor Dan se laudă cu stabilitatea țării, în timp ce românii sunt striviți de taxe și inflație # Lumea Politică
Bilanțul de sfârșit de an prezentat de preşdintele Nicușor Dan a creat un contrast puternic între cifrele optimiste ale administrației sale și realitatea economică dură resimțită de români. Anul 2025 s-a încheiat sub semnul unei activități politice și diplomatice intense, fiind descris de liderul de la Palatul Cotroceni, Nicușor Dan, ca o perioadă a provocărilor
Ciprian Ciucu este nedumerit de neregulile din CV-ul său: „Se pare că am fost un impostor fără să-mi dau seama. Corectez” # Lumea Politică
Noul primar general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a reacționat după ce a fost criticat pentru informațiile din CV-ul său, în care se prezenta ca lector la Universitatea din București între 2007 și 2013. Universitatea a clarificat că el a fost, de fapt, colaborator extern remunerat pe oră pentru o fracție dintr-un post vacant de lector, poziție care nu corespundea statutului legal de lector.
România e pe primul loc în Europa de Sud-Est la comandat mâncare acasă. Un constănţean a făcut cumpăraturi de la supermarket de 33.000 de lei # Lumea Politică
Românii nu au făcut economie deloc în 2025 în ceea ce priveşte mâncarea comandată acasă. Potrivit cifrelor date publicităţii de una dintre firmele de livrare la domiciliu, numărul de comenzi de mâncare și produse nealimentare plasate în acest an, prin platforma tech care oferă servicii la cerere, poziționează România pe primul loc în Europa de
Principala ipoteză a anchetatorilor privind incendiul decastator din Elveția. „A dus la o explozie” # Lumea Politică
Cauza incendiului la un bar din staţiunea de schi Crans-Montana din Elveţia în noaptea de Anul Nouă rămâne neclară, anchetatorii presupunând că a fost vorba de un accident. Autorităţile au încercat să clarifice succesiunea even
Mesaj cu greșeli al președintelui Nicuşor Dan, de început de An Nou: „Aceste realităţi sunt reale” # Lumea Politică
Nicuşor Dan îşi ia rămas bun de la anul 2025, alături de agenda sa, printr-un mesaj postat miercuri pe pagina de facebook, Preşedintele le transmite câte ceva şi românilor şi anume că „reforma, responsabilitatea și competența nu pot rămâne simple declarații de intenție, ci obligații ale statului față de fiecare român.” Nicuşor Dan îşi începe […] The post Mesaj cu greșeli al președintelui Nicuşor Dan, de început de An Nou: „Aceste realităţi sunt reale” first appeared on Lumea Politică.
Fiica Elenei Lasconi s-a întors în România şi s-a înscris în Partidul Socialist Român. Şi-a postat carnetul de membru pe o reţea de socializare # Lumea Politică
Fiica Elenei Lasconi, Oana Lasconi, trece dintr-o extremă într-alta atunci când vine vorba despre convingeri politice. Dacă, până mai ieri, tânăra de 32 de ani, care locuia în Paris, milita pentru drepturile minorităţilor LGBTQ, a venit vremea ca aceasta să treacă de partea comuniştilor. Oana Lasconi a devenit simpatizantă a comuniştilor, iar în Franţa chiar […] The post Fiica Elenei Lasconi s-a întors în România şi s-a înscris în Partidul Socialist Român. Şi-a postat carnetul de membru pe o reţea de socializare first appeared on Lumea Politică.
Ludovic Orban spune că Nicuşor Dan n-ar putea fi demis: Dacă vor să-l facă mare pe preşedinte, să încerce să-l suspende # Lumea Politică
Fostul consilier prezidenţial Ludovic Orban e de părere că, dacă s-ar schimba majoritatea parlamentară, iar o nouă majoritate formată din PSD şi AUR ar încerca să îl demită pe preşedintele Nicuşor Dan, nu ar avea sorţi de izbândă. Ludovic Orban a afirmat că, în situaţia schimbării majorităţii parlamentare, suspendarea preşedintelui Nicuşor Dan ”se poate face, dar demiterea […] The post Ludovic Orban spune că Nicuşor Dan n-ar putea fi demis: Dacă vor să-l facă mare pe preşedinte, să încerce să-l suspende first appeared on Lumea Politică.
Taxe și impozite locale 2026 în București. Cu cât cresc taxele și impozitele pe clădiri și mașini la anul # Lumea Politică
Bucureștenii vor plăti în 2026 impozite și taxe locale mai mari. Decizia a fost luată într-una din ultimele ședințe ale Consiliului General al Capitalei, de marți, 22 decembrie, și intră în vigoare de la 1 ianuarie. Bucureștenii vor plăti în 2026 impozite și taxe locale mai mari cu 10,4%, având în vedere rata inflației. Sunt […] The post Taxe și impozite locale 2026 în București. Cu cât cresc taxele și impozitele pe clădiri și mașini la anul first appeared on Lumea Politică.
Platforma TikTok, acuzată că găzduiește propagandă AI pro-ieșire din UE. Pe ce se bazează un demnitar polonez când acuză Rusia # Lumea Politică
Polonia a solicitat Comisiei Europene să deschidă o investigaţie împotriva TikTok, după ce platforma de social media a găzduit conţinut generat cu ajutorul inteligenţei artificiale care includea apeluri ca Polonia să părăsească Uniunea Europeană, transmite Reuters. Autorităţile de la Varşovia au declarat marţi că materialele respective reprezintă, aproape sigur, un caz de dezinformare rusească. Conținutul […] The post Platforma TikTok, acuzată că găzduiește propagandă AI pro-ieșire din UE. Pe ce se bazează un demnitar polonez când acuză Rusia first appeared on Lumea Politică.
Acuzațiile explozive de la Moscova, privite cu scepticism la NATO: „Nu este clar dacă atacul asupra casei lui Vladimir Putin s-a întâmplat” # Lumea Politică
Un nou episod tensionat se adaugă războiului din Ucraina, chiar într-un moment în care se vorbește tot mai des despre o posibilă ieșire negociată din conflict. O acuzație lansată de Moscova, potrivit căreia Ucraina ar fi vizat cu drone o reședință a președintelui Vladimir Putin, a fost întâmpinată cu scepticism la Washington, inclusiv la nivelul […] The post Acuzațiile explozive de la Moscova, privite cu scepticism la NATO: „Nu este clar dacă atacul asupra casei lui Vladimir Putin s-a întâmplat” first appeared on Lumea Politică.
Executivul introduce noi măsuri de austeritate, cu efecte clare asupra oamenilor. Una dintre cele mai importante vizează scăderea indemnizațiilor pentru concediile medicale. Această măsură va afecta numeroși salariați. Ce se schimbă pentru salariați după noua decizie privind concediile medicale Guvernul schimbă regulile pentru concediile medicale. Prima zi de concediu nu va mai fi plătită din […] The post Vești proaste pentru salariați: prima zi de concediu medical nu va mai fi plătită first appeared on Lumea Politică.
Ursula pune presiune pe Europa: „Prosperitatea unui stat ucrainean liber depinde de aderarea la UE” # Lumea Politică
Președinta Comisiei Europene a transmis că aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană este esențială pentru viitorul său. Ursula von der Leyen a subliniat că acest pas reprezintă o componentă importantă a garanțiilor de securitate ale țării. Declarația a fost făcută după discuții intense cu liderii europeni privind negocierile de pace. Totodată, a vizat și stabilirea unei […] The post Ursula pune presiune pe Europa: „Prosperitatea unui stat ucrainean liber depinde de aderarea la UE” first appeared on Lumea Politică.
Ministrul Finanțelor a anunțat marți, 30 decembrie, că România a primit un nou impuls financiar important. Comisia Europeană a virat în conturile deschise la BNR peste 586 de milioane de euro. Banii provin din Fondul de Coeziune și din Fondul European de Dezvoltare Regională. Aceștia au fost solicitați prin Programul Transport 2021–2027. Anunțul ministrului Finanțelor, […] The post Pentru ce a primit România peste 586 de milioane de euro de la Comisia Europeană first appeared on Lumea Politică.
În timp ce majoritatea românilor îi transmit urări nu tocmai de bine, premierul Ilie Bolojan a ieşit de la şedinţa de Guvern plin de elan în declaraţii. Potrivit acestuia, România o duce foarte bine şi nu mai are datorii. Premierul spune că ne-am împrumutat mai ieftin şi deja, din această toamnă, achităm dobânzi mai mici, […] The post Ilie Bolojan se laudă singur și se portretizează în „salvator” în ultima zi din an first appeared on Lumea Politică.
„Vom sta la masă cu Putin, vom lua o decizie şi vom lovi”. Belarus poate folosi arma nucleară Oreșnik din decembrie. Lukașenko amenință # Lumea Politică
Președintele din Belarus, Aleksandr Lukașenko, a avertizat că de pe teritoriul țării sale ar putea fi lansate atacuri nucleare asupra Occidentului cu rachete rusești Oreșnik. Invocate de Vladimir Putin în amenințările sale la adresa NATO, aceste rachete hipersonice cu rază medie de acțiune pot transporta la țintă focoase atomice sau convenționale. Președintele rus susține că […] The post „Vom sta la masă cu Putin, vom lua o decizie şi vom lovi”. Belarus poate folosi arma nucleară Oreșnik din decembrie. Lukașenko amenință first appeared on Lumea Politică.
George Simion: „Cineva trebuie să spună «nu» atunci când regulile sunt încălcate pentru cei care muncesc mult și trăiesc puțin” # Lumea Politică
Pe final de an, liderul AUR, George Simion, face bilanţul acţiunilor pe care formaţiunea politică pe care o reprezintă le-a întreprins de-a lungul lui 2025. George Simion a scris pe blogul său despre „anul în care am ales să rămân în picioare” „2025 nu a fost un an ca oricare altul. A fost un an […] The post George Simion: „Cineva trebuie să spună «nu» atunci când regulile sunt încălcate pentru cei care muncesc mult și trăiesc puțin” first appeared on Lumea Politică.
România dă 50 milioane de euro pentru Ucraina. Banii ajung în SUA prin programul inițiat de Trump după suspendarea donațiilor militare # Lumea Politică
MAE anunță că România se alătură statelor care contribuie la propunerea SUA privind “Lista de achiziții prioritare necesare apărării Ucrainei” (PURL), cu suma de 50 de milioane de euro. Guvernul României a adoptat, marți, o Hotărâre prin care a decis contribuția României pentru apărarea Ucrainei. Alocarea pentru PURL este făcută cu respectarea plafonului bugetar pentru […] The post România dă 50 milioane de euro pentru Ucraina. Banii ajung în SUA prin programul inițiat de Trump după suspendarea donațiilor militare first appeared on Lumea Politică.
Primele scumpiri pentru 2026. Românii vor plăti mai mult pentru carburanți încă din noaptea de Revelion. Cu cât se scumpește plinul de motorină sau benzină # Lumea Politică
Prețul carburanților va crește cu aproximativ 30 de bani pe litru la pompă încă din noaptea dintre ani, ca urmare a unei noi majorării a accizelor încasate de statul român. Vom plăti astfel cu 14-16 lei în plus pentru un plin, deși prețul petrolului la nivel mondial a scăzut cu 25% pe parcursul acestui an. […] The post Primele scumpiri pentru 2026. Românii vor plăti mai mult pentru carburanți încă din noaptea de Revelion. Cu cât se scumpește plinul de motorină sau benzină first appeared on Lumea Politică.
Ilie Bolojan le-a făcut cadou miniștrilor de Crăciun babka de la Oradea. Jurnaliștilor de la Guvern le-a dat cărți # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan le-a făcut miniștrilor săi un cadou de Crăciun. Fiecare a primit babka, un cozonac împletit, adus de prim-ministru de la Oradea. Premierul le-a făcut cadouri și jurnaliștilor acreditați la Guvern, cărora le-a dăruit cărți. La rândul ei, vicepremierul Oana Gheorghiu le-a dăruit tuturor miniștrilor din Guvernul Bolojan două volume, unul despre corupția […] The post Ilie Bolojan le-a făcut cadou miniștrilor de Crăciun babka de la Oradea. Jurnaliștilor de la Guvern le-a dat cărți first appeared on Lumea Politică.
Kremlinul refuză să arate dovezi ale presupusului atac asupra palatului lui Putin. „E o chestiune care ține de armata noastră” # Lumea Politică
Kremlinul nu va prezenta dovezi ale atacului cu aproape 100 de drone ucrainene asupra reședinței lui Vladimir Putin din Valdai, a declarat marți, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. „Nu cred că ar trebui să existe dovezi că are loc un atac atât de masiv cu drone. Cât despre resturi, nu pot spune. Este mai […] The post Kremlinul refuză să arate dovezi ale presupusului atac asupra palatului lui Putin. „E o chestiune care ține de armata noastră” first appeared on Lumea Politică.
Călin Georgescu îi cere lui Nicușor Dan să transmită raportul despre alegerile din 2024 către SUA și Israel # Lumea Politică
Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a lansat marți un apel public dur către președintele României, Nicușor Dan, cerând ca raportul care a stat la baza anulării alegerilor din decembrie 2024 să fie verificat independent și transmis integral, fără omisiuni, către Statele Unite ale Americii și statul Israel. Solicitarea a fost făcută după ce Georgescu s-a […] The post Călin Georgescu îi cere lui Nicușor Dan să transmită raportul despre alegerile din 2024 către SUA și Israel first appeared on Lumea Politică.
Reformă majoră în sistemul sanitar. Control mai strict al concediilor medicale și plăți diferențiate pentru medicii de familie # Lumea Politică
Guvernul pregătește o modificare amplă a regulilor din sănătate, cu impact direct asupra concediilor medicale și a modului de plată a medicilor de familie. Proiectul urmează să fie discutat în ședința Executivului de marți, 30 decembrie 2025, înainte de a ajunge în Parlament. Ce schimbări vizează controlul concediilor medicale Una dintre principalele direcții ale proiectului […] The post Reformă majoră în sistemul sanitar. Control mai strict al concediilor medicale și plăți diferențiate pentru medicii de familie first appeared on Lumea Politică.
Orașul din România care a aprobat majorarea impozitelor cu 80%. „Trebuie să ne supunem ordonanței de urgență a Guvernului” # Lumea Politică
Consiliul Local Deva a votat majorarea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2026, creșteri de aproximativ 80% generate de noile baze de impozitare stabilite prin ordonanță de guvern, decizia stârnind controverse în rândul consilierilor, în contextul în care salariile și pensiile nu au fost indexate. Detalii despre noile valori de impozitare Conform noii hotărâri a […] The post Orașul din România care a aprobat majorarea impozitelor cu 80%. „Trebuie să ne supunem ordonanței de urgență a Guvernului” first appeared on Lumea Politică.
Bulgaria se pregătește să adopte euro la 1 ianuarie 2026, înlocuind leva la cursul fix de 1,95583 BGN pentru un euro. Tranziția deschide o perioadă sensibilă, în care consumatorii urmăresc atent rotunjirile, scumpirile punctuale și promisiunile autorităților privind stabilitatea prețurilor. În ce domeniu vor beneficia bulgarii de prețuri mai mici Analiza Novinite arată că transportul […] The post Bulgaria trece la euro. Cum se vor schimba prețurile first appeared on Lumea Politică.
Introducerea taxei fixe de 25 de lei pentru coletele provenite din afara Uniunii Europene de la 1 ianuarie 2026 a stârnit confuzie și reacții intense în mediul online. Măsura, care vizează inclusiv comenzile de pe platforme populare precum Shein, Temu sau AliExpress, a fost percepută inițial ca o povară directă pentru consumatori. Principala nelămurire apărută […] The post Taxa pe Temu, Shein, Aliexpress: cine plătește și cine câștigă first appeared on Lumea Politică.
Cine ne plătește pensiile peste 5 decenii, în condițiile în care populația țării va scădea drastic? Sociolog: „Nu putem lăsa povara doar pe umerii celor care muncesc acum” # Lumea Politică
Potrivit Institutului Național de Statistică (INS), populația României ar urma să scadă cu 3,403 milioane persoane până în 2080, ceea ce ar însemna o scădere drastică, cu aproape 18% a efectivului demografic față de datele din 2025. Scenariul schițat de INS este considerat de statisticieni în prezent ca fiind cel mai probabil, ceea ce atrage […] The post Cine ne plătește pensiile peste 5 decenii, în condițiile în care populația țării va scădea drastic? Sociolog: „Nu putem lăsa povara doar pe umerii celor care muncesc acum” first appeared on Lumea Politică.
Ce îi așteaptă pe români după anul austerității: venituri înghețate, creșteri masive de impozite și noi scumpiri la facturi. Explicațiile lui Adrian Negrescu # Lumea Politică
Românii se pregătesc să încheie un an dificil din punct de vedere economic. Majorările de taxe, în special TVA de la 19 la 21 la sută, liberalizarea pieței la energia electrică și creșterile succesive de accize au scăzut semnificativ puterea de cumpărare. Peste toate acestea, s-a adăugat și înghețarea pensiilor și a salariilor la stat, […] The post Ce îi așteaptă pe români după anul austerității: venituri înghețate, creșteri masive de impozite și noi scumpiri la facturi. Explicațiile lui Adrian Negrescu first appeared on Lumea Politică.
Orașul care a crescut cu 80% taxele și impozitele înainte de Anul Nou. Valoarea impozabilă a locuințelor aproape s-a dublat # Lumea Politică
Nivelul taxelor și impozitelor locale pentru anul 2026 a fost crescut, luni, cu aproximativ 80% în orașul Deva printr-o hotărâre a Consiliului Local ce transpune prevederile din ordonanța de guvern prin care au fost actualizate bazele de impozitare, notează Agerpres. Conform noii hotărâri, valoarea impozabilă a locuințelor crește de la 1.490,02 lei/mp la 2.677 lei/mp în […] The post Orașul care a crescut cu 80% taxele și impozitele înainte de Anul Nou. Valoarea impozabilă a locuințelor aproape s-a dublat first appeared on Lumea Politică.
Ludovic Orban cere scoaterea PSD de la guvernare după boicotul de la CCR pe legea pensiilor speciale # Lumea Politică
Fostul premier Ludovic Orban a cerut luni ca PSD să fie dat afară de la guvernare după ce cei patru judecători propuși de PSD la Curtea Constituțională au boicotat două zile la rând o soluție legată de refroma pensiilor speciale ale magistraților. ”Acest nou episod scandalos îmi arată o dată în plus că PSD sabotează […] The post Ludovic Orban cere scoaterea PSD de la guvernare după boicotul de la CCR pe legea pensiilor speciale first appeared on Lumea Politică.
A doua numire controversată la ANAP: fost jurnalist adus consilier în instituția-cheie pentru achizițiile publice # Lumea Politică
Fostul jurnalist Ionel Stoica a fost numit consilier al noii conduceri a Agenției Naționale de Achiziții Publice, potrivit informațiilor publicate de gandul.ro. Numirea survine la scurt timp după instalarea Ralucăi Rogoz în funcția de președinte al ANAP, cu rang de secretar de stat. Raluca Rogoz a fost numită la conducerea agenției prin decizie a premierului […] The post A doua numire controversată la ANAP: fost jurnalist adus consilier în instituția-cheie pentru achizițiile publice first appeared on Lumea Politică.
