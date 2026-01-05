Fermierii amenință cu proteste masive împotriva Guvernului Bolojan

14:40

Kremlinul nu va prezenta dovezi ale atacului cu aproape 100 de drone ucrainene asupra reședinței lui Vladimir Putin din Valdai, a declarat marți, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. „Nu cred că ar trebui să existe dovezi că are loc un atac atât de masiv cu drone. Cât despre resturi, nu pot spune. Este mai […]