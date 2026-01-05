Louis, prezentare de star la DC United Americanii au anunțat suma transferului , care stabilește un record pentru club + Ce a spus atacantul

Golazo.ro, 5 ianuarie 2026 16:50

Louis Munteanu a fost prezentat oficial de D.C. United! Atacantul român, în vârstă de 23 de ani, a semnat un contract pe trei ani și jumătate.

Acum 15 minute
17:00
FCSB continuă curățenia în lot Vlăsceanu a fost împrumutat la o echipă din Superliga » Încă un jucător ar urma să plece Golazo.ro
Robert Necşulescu (18 ani) ar urma să se despartă de FCSB și să semneze cu o formație din Liga 2, care luptă pentru play-off. Campioana României a renunțat recent și la serviciile lui Laurențiu Vlăsceanu (20 de ani).
Acum 30 minute
16:50
Acum o oră
16:30
Cristian Geambașu Gonzalo și Octavian Golazo.ro
Pe scurt, povestea a doi tineri fotbaliști. Unul este rezerva lui Kylian Mbappe, celălalt s-a transformat în rezerva lui însuși
16:20
Șumudică, în Arabia Saudită Antrenorul român a preluat-o pe Al-Okhdood, penultima clasată în Saudi Pro League Golazo.ro
Marius Șumudică (54 de ani) a fost prezentat oficial ca antrenor principal la Al-Okhdood, formație din Arabia Saudită. Noua echipă a tehnicianului român este penultima clasată în Saudi Pro League.
Acum 2 ore
16:00
Confuzie în Premier League FOTO: Până și marcatorul golului  a crezut că e în ofsaid: „Nici nu am sărbătorit” » De ce a fost validată reușita Golazo.ro
Florian Wirtz (22 de ani) a înscris golul de 2-1 în meciul Fulham - Liverpool, în etapa #20 din Premier League. Inițial, golul părea că va fi anulat pentru offside, așa că fotbalistul neamț nu a celebrat reușita. După o analiză îndelungată VAR, golul a fost validat, spre surprinderea fotbalistului și a fanilor.
Acum 4 ore
15:10
Daniel Paraschiv, oficial la Rapid Atacantul s-a alăturat lotului lui Gâlcă în Antalya » Primele declarații Golazo.ro
Rapid a anunțat oficial că a realizat împrumutul lui Daniel Paraschiv (26 de ani), atacantul de la Real Oviedo. Atacantul a aterizat în cantonamentul echipei lui Costel Gâlcă (53 de ani) din Antalya și a semnat cu giuleștenii.
14:30
Cătălin Tolontan Probleme pentru Mircea Lucescu Golazo.ro
Anul începe neașteptat la echipa națională, cu antrenorul anulându-și, la cererea medicilor săi, prima acțiune. Mircea Lucescu intră acum în pauza pe care și-a refuzat-o când noi, ceilalți, am avut pauză.
14:10
„Pentru 90 de minute nu vom fi prieteni” Virgil Ghiță, despre barajul cu Turcia: „Victoria României n-ar fi un șoc pentru mine” Golazo.ro
Virgil Ghiță (27 de ani), internaționalul român de la Hannover, a vorbit despre echipa națională și meciul din semifinalele barajului pentru CM 2026.
Acum 6 ore
12:40
Chivu, apreciat în vestiar Unul dintre jucătorii lui Inter spune care e diferența dintre antrenorul român și Simone Inzaghi Golazo.ro
Piotr Zielinski (31 de ani), marcatorul primului gol din meciul Inter - Bologna 3-1, l-a lăudat pe tehnicianul român Cristian Chivu (45 de ani).
12:20
Ruben Amorim, demis! Antrenorul portughez a fost dat afară de  Manchester United Golazo.ro
Ruben Amorim (40 de ani), antrenorul lui Manchester United, a fost concediat de conducerea clubului de pe Old Trafford.
12:10
A dat fluierul pe chitară VIDEO: Interzis de FIFA și UEFA, un arbitru celebru a urcat pe scenă și a uimit pe toată lumea Golazo.ro
Arbitrul Sergey Karasev (46 de ani) a urcat pe scenă la un festival de rock din Rusia.
12:00
Toți ochii pe Andre Duarte! GOLAZO.ro l-a urmărit azi pe stoperul portughez la antrenamentul FCSB din Antalya. Ce a făcut stoperul lusitan Golazo.ro
Andre Duarte, 28 de ani, a făcut luni al doilea antrenament cu FCSB la centrul Gloria Sports Arena și GOLAZO.ro l-a urmărit pas cu pas.
11:40
Ciubotaru, răspuns pentru FCSB Fotbalistul de la FC Hermannstadt a luat o decizie: „Mă concentrez doar la asta. Sută la sută” Golazo.ro
Kevin Ciubotaru (21 de ani), fundașul lateral de la FC Hermannstadt, a vorbit despre negocierile cu FCSB, campioana României.
11:30
Lucescu, mizează pe Liga 1 ANALIZĂ.   FCSB, Craiova și Rapid formează nucleul de jucători din campionatul intern pentru barajul cu Turcia Golazo.ro
Mircea Lucescu pune accent pe Liga 1 pentru barajul cu Turcia, în drumul spre CM 2026.
Acum 8 ore
10:50
Maduro, îmbrăcat ca FCSB FOTO: Treningul purtat de președintele capturat de SUA a ajuns la mare căutare » Cât costă Golazo.ro
În primele imagini distribuite pe scară largă, Nicolas Maduro apare încătușat și îmbrăcat într-un trening gri Nike.
10:00
„Chivu pare calm, dar nu e” Antrenorul lui Inter și-a trimis „secundul” la interviu, după victoria cu Bologna: „Face asta mai mult decât Inzaghi” Golazo.ro
Aleksandar Kolarov, „secundul” lui Inter, a vorbit în locul tehnicianului Cristian Chivu la finalul partidei cu Bologna, scor 3-1.
Acum 12 ore
09:10
Dan Udrea Maduro de la Casa Fotbalului Golazo.ro
În 2026, Răzvan Burleanu va candida și, cu mare probabilitate, va câștiga al 4-lea mandat. La venirea în funcție, actualul președinte al FRF a promis că va limita funcția la două cicluri.
Acum 24 ore
01:20
Derby istoric PSG a învins-o pe Paris FC, la prima confruntare directă după aproape 5 decenii! Golazo.ro
PSG - Paris FC 2-1. Elevii lui Luis Enrique au câștigat derby-ul capitalei Franței, disputat după o pauză de 47 de ani.
00:20
Ngezana, out de la Cupa Africii Fundașul campioanei, eliminat de rivalul Epassy! Duel tare pentru dinamovist în sferturi Golazo.ro
Africa de Sud - Camerun 1-2. Siyabonga Ngezana (28 de ani), părăsește Cupa Africii, după ce Devis Epassy (32 de ani) a impresionat.
00:10
Start de an perfect pentru Chivu Inter și-a luat revanșa cu Bologna și e pe primul loc în Serie A Golazo.ro
INTER - BOLOGNA 3-1. Echipa antrenată de Cristi Chivu (45 de ani) a început cu dreptul anul 2026.
00:00
Ruben Amorim a răbufnit Reacție acidă la adresa conducerii lui Manchester United: „Am venit să fiu manager, nu antrenor! Nu plec!” Golazo.ro
Ruben Amorim (40 de ani) a răbufnit la conferința de presă de la finalul meciului Leeds - Manchester United 1-1.
4 ianuarie 2026
23:50
Transferat de campioană FC Argeș își vinde vedeta în Europa! Ce sumă vor încasa piteștenii Golazo.ro
Caio Martins (25 de ani), atacantul-vedetă al celor de la FC Argeș, va semna cu echipa letonă FC Riga.
23:40
Sergio Ramos, patron în La Liga Fundașul vrea să-și cumpere fosta echipă, alături de un grup de investitori! Ofertă uriașă Golazo.ro
Sergio Ramos (39 de ani), câștigătorul Cupei Mondiale din 2010 și EURO 2012, a lansat, împreună cu un grup de investitori, o ofertă pentru a cumpăra clubul Sevilla.
23:20
Rapid și-a găsit atacant FOTO. Transferul din La Liga a aterizat în cantonamentul din Antalya Golazo.ro
Daniel Paraschiv (26 de ani), jucătorul celor de la Real Oviedo, va fi împrumutat la Rapid până în această vară, cu opțiune de transfer definitiv.
23:00
Barcelona a rupt blestemul Victorie uriașă pe terenul rivalei Real Madrid, în primul El Clasico al anului Golazo.ro
Barcelona a învins-o pe Real Madrid, scor 105–100, chiar în capitala Spaniei, în primul El Clasico al anului la baschet masculin.
22:50
Ronaldo a pierdut primul loc Pentru prima dată în acest sezon, Al Nassr a fost detronată în Arabia Saudită! Echipa lui Inzaghi e noul lider Golazo.ro
Damac - Al Hilal 0-2. Elevii lui Simone Inzaghi au profitat de „pasul” greșit făcut de Al-Nassr și a urcat pe prima poziție a campionatului.
22:40
Ajutor nesperat pentru Arsenal Chelsea, egal dramatic în derby-ul cu Manchester City Golazo.ro
Manchester City și Chelsea au remizat, scor 1-1, în derby-ul etapei #20.
22:10
Tyson Fury revine în ring  Pugilistul britanic a făcut anunțul: „M-am întors. Încă lovesc” Golazo.ro
Tyson Fury (37 de ani), pugilistul britanic retras în urmă cu un an, a anunțat că va reveni în ring, în cursul acestui an.
22:00
S-au dus la ploaie! Zece echipe din Liga 1 se pregătesc acum în Antalya. Câte zile de ploaie le așteaptă! Golazo.ro
Liga 1 s-a mutat în cantonament în sudul Turciei, Belek și Lara, zona Antalya. Dar nu e soarele așteptat. Vor fi multe zile de ploaie, ianuarie fiind a doua cea mai bogată lună în precipitații.
21:50
Calificare cu emoții Maroc e în sferturi la Cupei Africii, după ce s-a chinuit cu Tanzania! Golazo.ro
Maroc - Tanzania 1-0. Gazdele s-au calificat în sferturi la Cupa Africii, după ce Brahim Diaz (26 de ani) a reușit să marcheze singurul gol al meciului, în ultima jumătate de oră de joc.
21:40
CFR Cluj schimbă strategia Decizie radicală luată de  Iuliu Mureșan + emoții cu licența UEFA: „Îmi fac griji!” Golazo.ro
Iuliu Mureșan (71 de ani), președintele clubului CFR Cluj, a anunțat că gruparea din Gruia se gândește să nu mai transfere jucători extracomunitari.
21:20
Șucu pregătește lovitura Colegul lui Cristiano Ronaldo e pe lista de transferuri Golazo.ro
Bento Matheus Krepski (26 de ani), portarul celor de la Al-Nassr, este curtat de Genoa.
20:40
Ciubotaru, avertizat Mesajul lui Dorinel Munteanu pentru jucătorul dorit cu insistență de FCSB: „Să nu cadă în capcană” Golazo.ro
Dorinel Munteanu (57 de ani), antrenorul lui Hermannstadt, a vorbit despre situația lui Kevin Ciubotaru (21 de ani), fundașul stânga al sibienilor.
20:40
Al-Attiyah, start în forță la Raliul Dakar FOTO: Qatarezul, locul 2 în prima etapă » Cum s-au descurcat celelalte echipaje Dacia Sandriders Golazo.ro
Echipajele Dacia Sandriders s-au clasat pe locurile 2, 10, 11 și 15 în prima etapă a Raliului Dakar 2026, la clasa auto. Cel mai bine s-au descurcat Nasser Al-Attiyah și Fabian Lurquin.
20:30
„Mi-a spus că nu are cancer” Englezii l-au sunat pe Dan Petrescu după ce au văzut ultimele imagini: „Într-o lună vrea să revină pe bancă!” Golazo.ro
Dan Petrescu (58 de ani), fostul antrenor al celor de la CFR Cluj, a negat zvonurile că ar suferi de cancer.
20:30
Hat-trick de senzație FOTO. Pariul lui Xabi Alonso, dezlănțuit în lipsa lui Mbappe! Primele goluri în La Liga Golazo.ro
REAL MADRID - BETIS 5-1. Gonzalo Garcia (21 de ani), atacantul formației antrenate de Xabi Alonso, a reușit un hat-trick de senzaţie în victoria „galacticilor”.
19:30
FCSB a renunțat la doi jucători Unul a semnat deja pe 3 ani cu Farul, altul merge la retrogradare Golazo.ro
FCSB a renunțat la doi jucători chiar la începutul anului. Edward Neamțu (16 ani), jucător format la academia campioanei, a semnat cu Farul Constanța, în timp ce Laurențiu Vlăsceanu (20 de ani) va fi împrumutat la Unirea Slobozia.
18:50
„Doar așa va pleca” Ioan Varga neagă informațiile apărute în L'Equipe despre situația lui Kurt Zouma la CFR Golazo.ro
Ioan Varga (66 de ani), patronul celor de la CFR Cluj, neagă posibilitatea ca fundașul Kurt Zouma (31 de ani) să plece fără să fie plătit de echipa sa.
18:20
Momente de panică în Premier League Motivul pentru care startul partidei Fulham - Liverpool a fost amânat cu 15 minute Golazo.ro
Startul partidei dintre Fulham și Liverpool a fost amânat cu 15 minute, din cauza unei urgențe medicale în tribune
18:20
Coșmarul continuă Marea speranță a Barcelonei va rata încă un an: „Nu-mi găsesc cuvintele” Golazo.ro
Riqui Puig (26 de ani), mijlocașul celor de la Los Angeles Galaxy, s-a operat din nou la ligamentul încrucișat anterior.
18:00
„Ați fost înfometate?” Cum a descris dubla medaliată olimpică metodele stricte ale cuplului Bellu-Bitang: „Gândește-te că eram 8 ore în sală” Golazo.ro
Monica Roșu (38 de ani), dublă medaliată olimpică la Atena, în 2004, a vorbit pe larg despre regimul strict al gimnastelor românce sub comanda antrenorilor Octavian Bellu și Mariana Bitang.
17:20
Părăsit de tată când avea 8 luni Drama lui Eric de Oliveira, crescut doar de familia din partea mamei: „Am crescut cu un fel de ură înăutrul meu” Golazo.ro
Eric de Oliveira (40 de ani), unul dintre cei mai bun jucători străini care au evoluat în Liga 1, a povestit una dintre dramele copilăriei sale.
Ieri
16:50
Probleme mari pentru Valencia Geamul autocarului a fost spart, după ce echipa a ajuns din nou într-o situație critică » Reacția clubului Golazo.ro
Valencia a emis un comunicat după incidentul din urma ultimului eșec din La Liga, scor 1-4, cu Celta Vigo, formația lui Ionuț Radu.
16:10
Alibek Aliev, oficial la CFR Clujenii l-au prezentat pe înlocuitorul lui Louis Munteanu. Cifrele atacantului Golazo.ro
CFR Cluj l-a prezentat oficial pe Alibek Aliev (29 de ani), atacant venit din prima ligă a Suediei.
15:50
„Asta e lecția învățată!” Grameni si Aioani au tras alarma în cantonamentul Rapidului din Antalya: „Ne pune-n gardă” Golazo.ro
Rapid a avut duminică prima conferință în Turcia, cu Dina Grameni și Marian Aioani.
15:40
Cum a ajuns Țicu la Dinamo Un șef de la Petrolul explică: „A fost o discuție” Golazo.ro
Cristian Fogarassy, vicepreședintele celor de la Petrolul Ploiești, a povestit cum s-a ajuns la despărțirea de Valentin Țicu (25 de ani).
15:00
Intrare horror în Ligue 1 FOTO: Tagliafico, pus la pământ de un fault brutal al lui Mamadou Coulibaly, în Monaco - Lyon Golazo.ro
Monaco - Lyon 1-3. Moment terifiant la partida de sâmbătă din Ligue 1.
14:00
De la Rapid la Petrolul? Doi fotbaliști giuleșteni sunt doriți de ploieșteni: „Sperăm că ajungem la o înțelegere cât mai repede” Golazo.ro
Petrolul Ploiești se află în discuții pentru transferul a doi jucători de la Rapid.
13:30
L-a făcut pe Maduro să plângă Decizia care l-a afectat pe președintele Venezuelei, capturat de SUA: „A fost oribil” Golazo.ro
Nicolas Maduro, președintele din Venezuela, s-a declarat în trecut un fan al Barcelonei și a dezvăluit momentul care l-a făcut să plângă.
12:50
Matei Ilie pleacă de la CFR Cluj Cu ce echipă s-a înțeles fundașul formației din Gruia  Golazo.ro
Tânărul fundaș a avut evoluții foarte bune în ultimele două sezoane și a stârnit interesul mai multor cluburi din afară, dar și din România.
