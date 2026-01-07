Hyundai Motor Group va introduce roboţi umanoizi în fabrica sa din SUA începând cu 2028
News.ro, 7 ianuarie 2026 08:50
Grupul sud-coreean Hyundai Motor Group a anunţat că intenţionează să implementeze roboţi umanoizi în fabrica sa din statul american Georgia începând cu anul 2028, într-un pas important către automatizarea sarcinilor repetitive şi cu risc ridicat din producţia auto, transmite Reuters.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 10 minute
09:00
Emma Răducanu, optimistă în ciuda înfrângerii suferite în faţa lui Sakkari la United Cup, la revenirea după accidentare # News.ro
Emma Răducanu a declarat că s-a simţit ciudat să revină pe teren după o pauză de peste două luni şi că meciul de trei seturi disputat împotriva Mariei Sakkari în cadrul United Cup i-a dat încredere că poate creşte în siguranţă volumul de antrenament, relatează Reuters.
Acum 30 minute
08:50
Grupul sud-coreean Hyundai Motor Group a anunţat că intenţionează să implementeze roboţi umanoizi în fabrica sa din statul american Georgia începând cu anul 2028, într-un pas important către automatizarea sarcinilor repetitive şi cu risc ridicat din producţia auto, transmite Reuters.
Acum o oră
08:20
Meta amână lansarea globală a ochelarilor Ray-Ban Display, din cauza cererii ridicate din SUA şi a limitărilor de producţie # News.ro
Meta Platforms a anunţat marţi că va amâna extinderea internaţională a ochelarilor săi inteligenţi Ray-Ban Meta Display, invocând o combinaţie de cerere foarte puternică în Statele Unite şi constrângeri de ofertă, transmite Reuters.
Acum 2 ore
08:00
Crăciun în Rusia - Putin a participat la o slujbă care a durat toată noaptea / Preşedintele rus a transmis urări credincioşilor care sărbătoresc Crăciunul pe rit vechi # News.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin a transmis felicitări întregului popor rus cu ocazia sărbătorii Crăciunului pe rit vechi, transmite agenţia rusă de ştiri TASS, citând biroul de presă al Kremlinului. Putin a participat la o slujbă care a durat toată noaptea, la Biserica Marelui Mucenic Gheorghe Învingătorul din regiunea Moscovei.
07:50
Globurile de Aur - Prima ceremonie majoră de premii de la Hollywood are loc duminică. Date importante # News.ro
Cea de-a 83-a ceremonie a Globurilor de Aur, care are loc duminică, va începe la ora 20:00, ora estică, la Beverly Hilton din Beverly Hills, şi va fi transmisă în direct de CBS şi în streaming live pe Paramount+. La începutul sezonului de premii de la Hollywood vor participa nominalizaţi precum Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Michael B. Jordan, Ariana Grande, Cynthia Erivo şi Emma Stone.
07:40
Germania: Emisiile de gaze cu efect de seră au scăzut prea lent în 2025, avertizează experţii / Obiectivul de a reduce emisiile cu 65% faţă de 1990, până în 2030, ”este ameninţat” # News.ro
Emisiile de gaze cu efect de seră din Germania au scăzut cu 1,5% în 2025, potrivit unui grup de experţi, un ritm şi mai lent decât cel din ultimii doi ani, punând în pericol obiectivele climatice ale Germaniei, transmite Le Figaro.
07:40
SUA ”lucrează intens” la licenţele pentru livrările de cipuri ale Nvidia către China, dar termenul rămâne incert # News.ro
Guvernul Statelor Unite ”lucrează febril” la analizarea cererilor de licenţă care ar permite companiei Nvidia să livreze procesoarele sale H200 către China, însă aprobările nu au fost încă acordate, iar data efectivă a livrărilor rămâne necunoscută, a declarat marţi directoarea financiară a companiei, Colette Kress, citată de Reuters.
07:20
UPDATE - Iranul execută un bărbat acuzat de spionaj în favoarea Israelului / Ar fi fost recrutat de Mossad şi ar fi furnizat imagini ale unor locaţii specifice şi informaţii despre mai multe persoane / A fost plătit în criptomonede # News.ro
Iranul a executat un bărbat acuzat de spionaj în favoarea Israelului, transmite Reuters. El ar fi fost recrutat de Mossad prin intermediul spaţiului cibernetic şi a îndeplinit misiuni atribuite în schimbul unor plăţi în criptomonede. În timpul procesului, ar fi recunoscut că era pe deplin conştient de comunicarea sa directă cu ofiţerii Mossad.
07:10
Iranul a executat un bărbat acuzat de spionaj în favoarea Israelului, transmite Reuters.
Acum 4 ore
06:50
Venezuela declară o săptămână de doliu pentru militarii ucişi în atacul SUA / Guvernul SUA estimează că aproximativ 75 de persoane au fost ucise în timpul raidului # News.ro
Preşedintele interimar al Venezuelei, Delcy Rodriguez, a declarat, marţi, şapte zile de doliu pentru membrii armatei ucişi în raidul american de la sfârşitul săptămânii trecute, care avea ca scop capturarea liderului Nicolas Maduro, transmite Reuters. Oficiali americani citaţi de Washington Post apreciază că aproximativ 75 de persoane au fost ucise în timpul raidului.
06:50
Creşterea obligaţiunilor Venezuelei, după înlăturarea lui Maduro, ascunde o reţea complicată de creditori şi un impas politic profund # News.ro
Creşterea puternică a obligaţiunilor Venezuelei, alimentată de înlăturarea de la putere a lui Nicolas Maduro de către Statele Unite, dă impresia că o restructurare a datoriei este, în sfârşit, la îndemână. În realitate, investitorii şi analişti avertizează că optimismul pieţelor maschează una dintre cele mai complexe şi riscante situaţii de datorie suverană din lume, marcată de incertitudine politică, sancţiuni şi un hăţiş de creditori, relatează Reuters.
06:30
Nouă morţi în confruntările dintre guvernul sirian şi forţele kurde în Alep / Ambele părţi s-au acuzat reciproc pentru declanşarea luptelor # News.ro
Confruntările dintre trupele guvernamentale şi forţele conduse de kurzi în nordul Siriei, în Alep, au provocat marţi moartea a cel puţin nouă persoane, în majoritate civili, într-una dintre cele mai grave escaladări ale conflictului dintre cele două părţi din ultimele luni, relatează France 24.
06:20
Arabia Saudită deschide piaţa financiară tuturor investitorilor străini, începând din februarie # News.ro
Arabia Saudită va deschide, de la 1 februarie, piaţa sa financiară tuturor investitorilor străini, a anunţat marţi autoritatea de reglementare a pieţei de capital din regat, într-un nou pas menit să atragă mai mult capital internaţional şi să crească lichiditatea bursieră, relatează Reuters.
06:10
Un cutremur cu magnitudinea de 6,7 a lovit miercuri la 68 km est de Baculin, în Filipine, la o adâncime de 10 km (6 mile), a anunţat Serviciul Geologic al Statelor Unite (USGS), transmite Reuters.
06:10
Ortodocşii îl sărbătoresc pe Sfântul Ioan, cel care a anunţat venirea lui Hristos / Aproape 2 milioane de români îşi sărbătoresc onomastica # News.ro
Ortodocşii îl sărbătoresc, miercuri, pe Sfântul Ioan Botezătorul. Sfântul Ioan mai este numit şi Înaintemergătorul, pentru că este cel care a anunţat venirea lui Hristos.
05:50
Administraţia Trump pregăteşte întâlniri cu marile companii petroliere privind relansarea producţiei din Venezuela # News.ro
Administraţia preşedintelui Donald Trump urmează să se întâlnească, în cursul acestei săptămâni, cu directori ai marilor companii petroliere americane pentru a discuta posibilitatea creşterii producţiei de petrol din Venezuela, după înlăturarea de la putere a preşedintelui Nicolas Maduro, au declarat surse familiare cu discuţiile, citate de Reuters.
05:50
Trump anunţă că Venezuela va ceda Statelor Unite între 30 şi 50 de milioane de barili de petrol # News.ro
Preşedintele Donald Trump a declarat, marţi seară, că Venezuela va ceda Statelor Unite între 30 şi 50 de milioane de barili de petrol, care vor fi vânduţi la valoarea de piaţă, iar veniturile vor fi controlate de SUA, transmite CNN.
05:20
Chevron continuă exporturile de petrol din Venezuela, dar încărcările pentru clienţii chinezi rămân suspendate # News.ro
Venezuela continua marţi să încarce petrol doar pentru compania americană Chevron, în timp ce operaţiunile companiei de stat PDVSA pentru livrările destinate principalilor săi clienţi din China rămâneau suspendate pentru a cincea zi consecutiv, potrivit datelor de monitorizare a transporturilor maritime, citate de Reuters.
Acum 6 ore
05:00
Câteva mii de soldaţi francezi ar putea fi trimişi în Ucraina pentru „menţinerea păcii”, afirmă Emmanuel Macron. Ce au convenit la Paris aliaţii Ucrainei şi ce rol au Statele Unite # News.ro
Aliaţii Kievului au anunţat marţi, la Paris, o serie de „garanţii solide de securitate” în cazul încetării ostilităţilor în Ucraina, iar desfăşurarea unei „forţe multinaţionale” face parte din aceste garanţii. Preşedintele francez Emmanuel Macron a precizat ulterior la postul France 2 că armata franceză va participa la operaţiunile de control al frontierei ruso-ucrainene cu câteva mii de oameni.
Acum 8 ore
03:00
Aldrich Ames, cel mai mare trădător din istoria CIA, a murit în închisoare la vârsta de 84 de ani # News.ro
Aldrich Ames, ofiţer de contrainformaţii al CIA care a spionat în favoarea Uniunii Sovietice şi, ulterior, a Rusiei, a murit în închisoare la vârsta de 84 de ani, potrivit unui purtător de cuvânt al Biroului Penitenciarelor. Ofiţerul CIA a cărui activitate de spionaj pentru Moscova a reprezentat cea mai gravă trădare din istoria agenţiei, cauzând, potrivit relatărilor, moartea a cel puţin 10 agenţi CIA sau agenţi de informaţii recrutaţi, a decedat pe 5 ianuarie la Instituţia Corecţională Federală din Cumberland, Maryland. El ispăşea o pedeapsă pe viaţă fără posibilitate de eliberare condiţionată, relatează CBS News.
02:30
Michael Reagan, fiul cel mare al preşedintelui Ronald Reagan, a murit la vârsta la 80 de ani # News.ro
Michael Reagan, fiul cel mare al preşedintelui Ronald Reagan şi comentator conservator, a murit la vârsta de 80 de ani, au anunţat marţi Fundaţia şi Institutul Prezidenţial Ronald Reagan care spus că a fost „un gardian neclintit al moştenirii tatălui său”, relatează Associated Press.
02:20
SUA şi Ucraina au discutat „câteva idei” în privinţa problemei teritoriale, afirmă Zelenski. Delegaţia ucraineană rămâne la Paris pentru consultări suplimentare # News.ro
Oficialii americani şi ucraineni au discutat „câteva idei” pentru a aborda problema teritoriilor în cadrul negocierilor de pace pentru a pune capăt războiului Rusiei în Ucraina, a declarat marţi preşedintele Volodimir Zelenski, descriind această chestiune ca fiind cel mai mare obstacol rămas în procesul de pace, relatează Reuters.
02:10
WSJ: Marco Rubio le-a spus congresmenilor că Trump intenţionează să cumpere Groenlanda, iar recentele ameninţări cu acţiuni militare sunt menite să preseze Danemarca să intre în negocieri # News.ro
Secretarul de stat Marco Rubio le-a spus congresmenilor americani că recentele ameninţări ale administraţiei împotriva Groenlandei nu semnifică o invazie iminentă şi că obiectivul său este de a cumpăra insula de la Danemarca, au declarat surse informate citate de publicaţiile The Wall Street Journal şi The New York Times. În fapt, Trump le-a cerut consilierilor să îi prezinte un plan actualizat pentru achiziţionarea teritoriului, au declarat marţi oficiali americani.
Acum 12 ore
00:50
Trump către republicanii din Camera Reprezentanţilor: Dacă nu câştigăm alegerile intermediare, voi fi pus sub acuzare - VIDEO # News.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat marţi că republicanii trebuie să câştige alegerile intermediare pentru Congres din 2026, pentru că altfel va fi pus din nou sub acuzare de democraţi, pentru a treia oară, relatează Reuters.
00:20
Washingtonul ia în considerare interceptarea armată a unui petrolier din „flota-fantomă” rusă # News.ro
Statele Unite ar studia posibilitatea confiscării navei Marinera, o navă sub pavilion rus suspectată că transportă ţiţei venezuelean. Surse din cadrul serviciilor de informaţii americane, citate de CNN, spun că SUA au în vedere interceptarea armată a navei suspectate că aparţine flotei-fantomă ruse, care încearcă în prezent să scape de urmărirea pe mare. Ar fi o operaţiune fără precedent, care ar intensifica presiunea dintre Washington şi Moscova.
00:10
Echipa engleză Nottingham Forest a învins marţi seara, în deplasare, scor 2-1, gruparea londoneză West Ham United, în etapa a 21-a din Premier League.
00:00
Grav rănit în urma incendiului care a izbucnit la Crans-Montana, în Elveţia, în noaptea de 31 decembrie spre 1 ianuarie, în timp ce încerca să-şi salveze iubita, Tahirys Dos Santos (19 ani), jucător la FC Metz, a părăsit Germania marţi.
00:00
Congresmanul american Doug LaMalfa a murit în mod neaşteptat la 65 de ani, reducând şi mai mult majoritatea strânsă pe care republicanii o au în Camera Reprezentanţilor # News.ro
Doug LaMalfa, congresman republican din California, a murit neaşteptat la vârsta de 65 de ani, au anunţat colegii săi marţi. Decesul său reduce majoritatea republicană deja fragilă din Camera Reprezentanţilor la doar câteva locuri, după demisia, luni, a fostei aliate a lui Trump, Marjorie Taylor Greene, relatează BBC.
6 ianuarie 2026
23:50
Echipa italiană Juventus Torino a învins marţi seara, în deplasare, scor 3-0, formaţia Sassuolo, în etapa a 19-a din Serie A.
23:40
UPDATE - Casa Albă: Trump şi consilierii săi discută opţiunile pentru achiziţionarea Groenlandei, iar armata SUA este întotdeauna o opţiune # News.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, şi echipa sa discută opţiunile pentru achiziţionarea Groenlandei, iar utilizarea armatei SUA în promovarea acestui obiectiv este „întotdeauna o opţiune”, a declarat marţi Casa Albă, informează Reuters.
23:40
Volei masculin: Arcada Galaţi ratează optimile Challenge Cup, după înfrângere şi ”set de aur” cu Benfica # News.ro
Echipa Arcada Galaţi a pierdut marţi, în deplasare, cu formaţia portugheză Benfica, scor 1-3, în a doua manşă din 16-le Challenge Cup şi a ratat calificarea în optimile competiţiei, după jucarea ”setului de aur”.
23:20
Cupa Africii pe Naţiuni: Coasta de Fildeş este ultima calificată în sferturi, după 3-0 cu Burkina Faso # News.ro
Echipa naţională din Costa de Fildeş a învins marţi seara, la Marrakech, scor 3-0, echipa naţională din Burkina Faso, calificându-se în sferturile de finală ale Cupei Africii pe Naţiuni.
23:20
Casa Albă: Trump şi consilierii săi discută opţiunile pentru achiziţionarea Groenlandei, iar armata SUA este întotdeauna o opţiune # News.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, şi echipa sa discută opţiunile pentru achiziţionarea Groenlandei, iar utilizarea armatei SUA în promovarea acestui obiectiv este „întotdeauna o opţiune”, a declarat marţi Casa Albă, informează Reuters.
23:20
Asociaţia Pro Infrastructură preconizează ”un an record” pentru reţeaua de autostrăzi şi drumuri expres în România în 2026 - 244 de km care vor fi daţi în trafic / Veriga lipsă dintre Margina şi Holdea nu va fi deschisă circulaţiei # News.ro
Asociaţia Pro Infrastructură preconizează ”un an record” pentru reţeaua de autostrăzi şi drumuri expres în România în 2026, estimînd, realistic, că 244 de km vor fi daţi în trafic.
23:10
Nicuşor Dan, după reuniunea de la Paris: Am făcut un pas important / S-a definit un document militar, care nu este public, care prevede în concret cum vor fi exercitate garanţiile de securitate / SUA, parte din aceste garanţii # News.ro
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat, marţi seară, la finalul şedinţei Coaliţiei de Voinţă de la Paris, că s-au făcut paşi importanţi, mai ales că, pe lângă documentul oficial, public, care a fost adoptat s-a definit şi un document militar, care nu este public, dar care prevede în concret cum vor fi exercitate garanţiile de securitate.
23:10
JO 2026: Mărirea penisului, noua metodă de a trişa pentru a obţine performanţe mai bune la săriturile cu schiurile # News.ro
Tabloidul german Sport Bild susţine că mărirea penisului ar fi o metodă folosită de săritorii cu schiurile pentru a determina mărimea costumului, care influenţează flotabilitatea în aer.
23:00
De la planificare la putere: Cum a modelat Marco Rubio operaţiunea de capturare a lui Maduro # News.ro
În timp ce forţele speciale americane efectuau un raid îndrăzneţ în timpul nopţii pentru a-l captura pe preşedintele venezuelean Nicolás Maduro, vineri noapte, preşedintele Donald Trump a urmărit acţiunea de la reşedinţa sa din Mar-a-Lago. Printre cei aflaţi alături de el se afla Marco Rubio, puternicul său secretar de stat şi totodată consilier pentru securitate naţională. Pentru Rubio, fiul unor imigranţi cubanezi, a cărui carieră politică a început în sudul Floridei - unde trăiesc mii de imigranţi venezueleni care au fugit de regimul lui Maduro - a fost un moment pregătit de ani de zile. Rubio îl avea de mult în vizor pe Maduro, spun surse, şi a fost o forţă motrice a strategiei care a pregătit cadrul pentru scenele dramatice ce s-au derulat în acea noapte în camera de criză din Florida, scrie CNN.
22:50
Nicuşor Dan afirmă că opinia sa despre persoanele care ar trebui să conducă SRI şi SIE a suferit o nuanţare, fără a preciza exact despre ce este vorba: Vom discuta, astfel încât numirile să fie validate de Parlament # News.ro
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat că va exista o discuţie în cadrul coaliţiei de guvernare privind şefii de servicii, astfel încât aceştia să fie votaţi de Parlament. Întrebat dacă a rămas la părerea sa că ar trebui să fie persoane din afara politicii, Nicuşor Dan a afirmat: ”Ne mai nuanţăm”.
22:40
Nicuşor Dan: Bineînţeles că mie mi-ar fi plăcut să nu crească nicio taxă, chiar să scadă/ Eu am o maşină pe care n-am mutat-o de la Făgăraş la Bucureşti şi încă nu mi-a venit decizia pentru ea # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că i-ar fi plăcut ca taxele şi impozitele să scadă, nu să crească, după ce a fost întrebat dacă valorile care au intrat în vigoare la 1 ianuarie nu i se par exagerate. El a precizat că deţine o maşină pe care nu a transferat-o de la Făgăraş la Bucureşti şi pentru care încă nu i-a venit decizia de impunere.
22:30
Nicuşor Dan crede că discuţia despre suspendarea sa din funcţie este ”total neseriosă” / Despre referendumul pe Justiţie: Am zis că îl facem, îl facem / Consultarea magistraţilor, cel mai probabil în luna ianuarie # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a catalogat drept ”total neserioasă” discuţia despre suspendarea sa din funcţie şi a precizat că nu se încalcă în niciun fel Constituţia României prin demararea unei consultpri a magistraţilor cu privire la rolul CSM.
22:20
Preşedintele Dan, întrebat dacă PSD face un joc de-a şoarecele şi pisica: Cine să fie pisica? / Această coaliţie există, funcţionează / În aceşti trei ani care au mai rămas, mă aştept ca ea să fie stabilă cu modificări minore # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan consideră că actuala coaliţie de guvernare funcţionează şi apreciază că va fi stabilă în următorii ani, în ciuda faptului că PSD a anunţat refernum intern pentru a decide dacă iese sau nu de la guvernare. Preşedintele a apreciat că unele măsuri luate de coaliţie nu au fost pe placul susţinătorilor PSD, de aici vine şi ”o oarecare divergenţă între acţiune şi declaraţie politică” la liderii social-democraţi.
22:20
Cupa Greciei: PAOK şi Răzvan Lucescu s-au calificat în sferturi după 5-4 la penalti-uri cu Atromitos # News.ro
Echipa greacă PAOK Salonic, antrenată de românul Răzvan Lucescu, a învins marţi seara, la lovituri de departajare, scor 5-4, formaţia Atromitos, în play-off-ul Cupei Greciei. După 90 de minute scorul a fost 1-1. Cu această victorie PAOK s-a calificat în sferturi.
22:10
Echipa spaniolă Rayo Vallecano, cu Andrei Raţiu integralist, a învins marţi seara, în deplasare, scor 3-1, formaţia Granada, în ultimul meci din 16-imile Cupei Spaniei.
22:00
Nicuşor Dan, despre şedinţele de judecată din 16 ianuarie: Nu vreau să punem foarte multă patimă, pentru că patima naşte ură / Evident că este un conflict social / Nu vă închipuiţi că o să lăsăm Curtea Constituţională fără un judecator 2 ani de zile # News.ro
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat, marţi seară, că nu doreşte să pună ”prea multă patimă” în discuţia despre şedinţele de judecată stabilite pentru 16 ianuarie, întrucât patima duce la ură, iar aceasta nu este bună în societate. Şeful statului a refuzat să se pronunţe dacă contestarea a doi judecători de la Curtea Constituţională este o modalitate de a tergiversa o decizie în cazul pensiilor magistraţilor, dar a precizat că nu se va ajunge la situaţia ca CCR să nu aibă toţi judecătorii numiţi în funcţie.
22:00
Programul ceh de aprovizionare cu muniţie pentru Ucraina poate continua, anunţă premierul Babis # News.ro
Republica Cehă poate continua iniţiativa de aprovizionare cu muniţie pentru Ucraina, dar va acţiona ca un coordonator şi nu va mai investi propriii bani în acest proiect, a declarat marţi premierul Andrej Babis, relatează Reuters.
21:50
Flavio Briatore, despre incendiul de la Crans-Montana: Nu-mi vorbiţi despre ghinion, întâmplare sau circumstanţe nefavorabile. Este o crimă # News.ro
Patronul echipei de Formula 1, Alpine, Flavio Briatore, este implicat şi în mai multe afaceri în Italia şi în străinătate, printre care un club de noapte în Dubai. Această activitate îi conferă o perspectivă specială asupra tragediei de la Crans-Montana. El a criticat dur managerii barului în care aproximativ patruzeci de tineri şi-au pierdut viaţa într-un incendiu în noaptea de Anul Nou.
21:40
Nicuşor Dan: Pe Venezuela a existat o declaraţie a Uniunii Europene, asta este poziţia pe care noi o avem/ În ceea ce priveşte Groenlanda, e vorba de un teritoriu autonom, care este teritoriu NATO # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi seară, la Paris, că România susţine poziţia Uniunii Europene în ceea cepriveşte situaţia din Venezuela. Întrebat despre Groenlanda, preşedintele a precizat că situaţia este cu totul diferită, fiind vorba despre un teritoriu autonom, care este teritoriu NATO.
21:40
Supercupa Turciei: Fenerbahce a întrecut cu 2-0 pe Samsunspor şi va juca finala, cu Galatasaray # News.ro
Echipa turcă Fenerbahce Istanbul a învins marţi seara, la Adana, formaţia Samsunspor, scor 2-0, în a doua semifinală a Supercupei Turciei. Fenerbahce s-a calificat în finală, unde o va întâlni pe rivala Galatasaray.
21:30
UPDATE - Parisul, Londra şi Kievul semnează o declaraţie de intenţie pentru desfăşurarea unei forţe multinaţionale după intrarea în vigoare a unui armistiţiu în Ucraina. Zelenski: „Ceea ce trebuie să rezolvăm cu adevărat este problema teritoriului” # News.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron, premierul britanic Keir Starmer şi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski au semnat marţi o declaraţie de intenţie pentru desfăşurarea unei forţe multinaţionale în Ucraina după intrarea în vigoare a unei încetări a focului.
21:20
Echipa italiană AS Roma a învins marţi, în deplasare, scor 2-0, formaţia Lecce, în etapa a 19-a din Serie A.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.