Trump anunţă că Venezuela va ceda Statelor Unite între 30 şi 50 de milioane de barili de petrol

În timp ce forţele speciale americane efectuau un raid îndrăzneţ în timpul nopţii pentru a-l captura pe preşedintele venezuelean Nicolás Maduro, vineri noapte, preşedintele Donald Trump a urmărit acţiunea de la reşedinţa sa din Mar-a-Lago. Printre cei aflaţi alături de el se afla Marco Rubio, puternicul său secretar de stat şi totodată consilier pentru securitate naţională. Pentru Rubio, fiul unor imigranţi cubanezi, a cărui carieră politică a început în sudul Floridei - unde trăiesc mii de imigranţi venezueleni care au fugit de regimul lui Maduro - a fost un moment pregătit de ani de zile. Rubio îl avea de mult în vizor pe Maduro, spun surse, şi a fost o forţă motrice a strategiei care a pregătit cadrul pentru scenele dramatice ce s-au derulat în acea noapte în camera de criză din Florida, scrie CNN.