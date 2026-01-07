Aldrich Ames, cel mai mare trădător din istoria CIA, a murit în închisoare la vârsta de 84 de ani
Aldrich Ames, ofiţer de contrainformaţii al CIA care a spionat în favoarea Uniunii Sovietice şi, ulterior, a Rusiei, a murit în închisoare la vârsta de 84 de ani, potrivit unui purtător de cuvânt al Biroului Penitenciarelor. Ofiţerul CIA a cărui activitate de spionaj pentru Moscova a reprezentat cea mai gravă trădare din istoria agenţiei, cauzând, potrivit relatărilor, moartea a cel puţin 10 agenţi CIA sau agenţi de informaţii recrutaţi, a decedat pe 5 ianuarie la Instituţia Corecţională Federală din Cumberland, Maryland. El ispăşea o pedeapsă pe viaţă fără posibilitate de eliberare condiţionată, relatează CBS News.
Echipa engleză Nottingham Forest a învins marţi seara, în deplasare, scor 2-1, gruparea londoneză West Ham United, în etapa a 21-a din Premier League.
Grav rănit în urma incendiului care a izbucnit la Crans-Montana, în Elveţia, în noaptea de 31 decembrie spre 1 ianuarie, în timp ce încerca să-şi salveze iubita, Tahirys Dos Santos (19 ani), jucător la FC Metz, a părăsit Germania marţi.
Echipa italiană Juventus Torino a învins marţi seara, în deplasare, scor 3-0, formaţia Sassuolo, în etapa a 19-a din Serie A.
Volei masculin: Arcada Galaţi ratează optimile Challenge Cup, după înfrângere şi ”set de aur” cu Benfica # News.ro
Echipa Arcada Galaţi a pierdut marţi, în deplasare, cu formaţia portugheză Benfica, scor 1-3, în a doua manşă din 16-le Challenge Cup şi a ratat calificarea în optimile competiţiei, după jucarea ”setului de aur”.
Cupa Africii pe Naţiuni: Coasta de Fildeş este ultima calificată în sferturi, după 3-0 cu Burkina Faso # News.ro
Echipa naţională din Costa de Fildeş a învins marţi seara, la Marrakech, scor 3-0, echipa naţională din Burkina Faso, calificându-se în sferturile de finală ale Cupei Africii pe Naţiuni.
Asociaţia Pro Infrastructură preconizează ”un an record” pentru reţeaua de autostrăzi şi drumuri expres în România în 2026 - 244 de km care vor fi daţi în trafic / Veriga lipsă dintre Margina şi Holdea nu va fi deschisă circulaţiei # News.ro
Asociaţia Pro Infrastructură preconizează ”un an record” pentru reţeaua de autostrăzi şi drumuri expres în România în 2026, estimînd, realistic, că 244 de km vor fi daţi în trafic.
Nicuşor Dan, după reuniunea de la Paris: Am făcut un pas important / S-a definit un document militar, care nu este public, care prevede în concret cum vor fi exercitate garanţiile de securitate / SUA, parte din aceste garanţii # News.ro
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat, marţi seară, la finalul şedinţei Coaliţiei de Voinţă de la Paris, că s-au făcut paşi importanţi, mai ales că, pe lângă documentul oficial, public, care a fost adoptat s-a definit şi un document militar, care nu este public, dar care prevede în concret cum vor fi exercitate garanţiile de securitate.
JO 2026: Mărirea penisului, noua metodă de a trişa pentru a obţine performanţe mai bune la săriturile cu schiurile # News.ro
Tabloidul german Sport Bild susţine că mărirea penisului ar fi o metodă folosită de săritorii cu schiurile pentru a determina mărimea costumului, care influenţează flotabilitatea în aer.
De la planificare la putere: Cum a modelat Marco Rubio operaţiunea de capturare a lui Maduro # News.ro
În timp ce forţele speciale americane efectuau un raid îndrăzneţ în timpul nopţii pentru a-l captura pe preşedintele venezuelean Nicolás Maduro, vineri noapte, preşedintele Donald Trump a urmărit acţiunea de la reşedinţa sa din Mar-a-Lago. Printre cei aflaţi alături de el se afla Marco Rubio, puternicul său secretar de stat şi totodată consilier pentru securitate naţională. Pentru Rubio, fiul unor imigranţi cubanezi, a cărui carieră politică a început în sudul Floridei - unde trăiesc mii de imigranţi venezueleni care au fugit de regimul lui Maduro - a fost un moment pregătit de ani de zile. Rubio îl avea de mult în vizor pe Maduro, spun surse, şi a fost o forţă motrice a strategiei care a pregătit cadrul pentru scenele dramatice ce s-au derulat în acea noapte în camera de criză din Florida, scrie CNN.
Nicuşor Dan afirmă că opinia sa despre persoanele care ar trebui să conducă SRI şi SIE a suferit o nuanţare, fără a preciza exact despre ce este vorba: Vom discuta, astfel încât numirile să fie validate de Parlament # News.ro
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat că va exista o discuţie în cadrul coaliţiei de guvernare privind şefii de servicii, astfel încât aceştia să fie votaţi de Parlament. Întrebat dacă a rămas la părerea sa că ar trebui să fie persoane din afara politicii, Nicuşor Dan a afirmat: ”Ne mai nuanţăm”.
Nicuşor Dan: Bineînţeles că mie mi-ar fi plăcut să nu crească nicio taxă, chiar să scadă/ Eu am o maşină pe care n-am mutat-o de la Făgăraş la Bucureşti şi încă nu mi-a venit decizia pentru ea # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că i-ar fi plăcut ca taxele şi impozitele să scadă, nu să crească, după ce a fost întrebat dacă valorile care au intrat în vigoare la 1 ianuarie nu i se par exagerate. El a precizat că deţine o maşină pe care nu a transferat-o de la Făgăraş la Bucureşti şi pentru care încă nu i-a venit decizia de impunere.
Nicuşor Dan crede că discuţia despre suspendarea sa din funcţie este ”total neseriosă” / Despre referendumul pe Justiţie: Am zis că îl facem, îl facem / Consultarea magistraţilor, cel mai probabil în luna ianuarie # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a catalogat drept ”total neserioasă” discuţia despre suspendarea sa din funcţie şi a precizat că nu se încalcă în niciun fel Constituţia României prin demararea unei consultpri a magistraţilor cu privire la rolul CSM.
Preşedintele Dan, întrebat dacă PSD face un joc de-a şoarecele şi pisica: Cine să fie pisica? / Această coaliţie există, funcţionează / În aceşti trei ani care au mai rămas, mă aştept ca ea să fie stabilă cu modificări minore # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan consideră că actuala coaliţie de guvernare funcţionează şi apreciază că va fi stabilă în următorii ani, în ciuda faptului că PSD a anunţat refernum intern pentru a decide dacă iese sau nu de la guvernare. Preşedintele a apreciat că unele măsuri luate de coaliţie nu au fost pe placul susţinătorilor PSD, de aici vine şi ”o oarecare divergenţă între acţiune şi declaraţie politică” la liderii social-democraţi.
Cupa Greciei: PAOK şi Răzvan Lucescu s-au calificat în sferturi după 5-4 la penalti-uri cu Atromitos # News.ro
Echipa greacă PAOK Salonic, antrenată de românul Răzvan Lucescu, a învins marţi seara, la lovituri de departajare, scor 5-4, formaţia Atromitos, în play-off-ul Cupei Greciei. După 90 de minute scorul a fost 1-1. Cu această victorie PAOK s-a calificat în sferturi.
Echipa spaniolă Rayo Vallecano, cu Andrei Raţiu integralist, a învins marţi seara, în deplasare, scor 3-1, formaţia Granada, în ultimul meci din 16-imile Cupei Spaniei.
Nicuşor Dan, despre şedinţele de judecată din 16 ianuarie: Nu vreau să punem foarte multă patimă, pentru că patima naşte ură / Evident că este un conflict social / Nu vă închipuiţi că o să lăsăm Curtea Constituţională fără un judecator 2 ani de zile # News.ro
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat, marţi seară, că nu doreşte să pună ”prea multă patimă” în discuţia despre şedinţele de judecată stabilite pentru 16 ianuarie, întrucât patima duce la ură, iar aceasta nu este bună în societate. Şeful statului a refuzat să se pronunţe dacă contestarea a doi judecători de la Curtea Constituţională este o modalitate de a tergiversa o decizie în cazul pensiilor magistraţilor, dar a precizat că nu se va ajunge la situaţia ca CCR să nu aibă toţi judecătorii numiţi în funcţie.
Programul ceh de aprovizionare cu muniţie pentru Ucraina poate continua, anunţă premierul Babis # News.ro
Republica Cehă poate continua iniţiativa de aprovizionare cu muniţie pentru Ucraina, dar va acţiona ca un coordonator şi nu va mai investi propriii bani în acest proiect, a declarat marţi premierul Andrej Babis, relatează Reuters.
Flavio Briatore, despre incendiul de la Crans-Montana: Nu-mi vorbiţi despre ghinion, întâmplare sau circumstanţe nefavorabile. Este o crimă # News.ro
Patronul echipei de Formula 1, Alpine, Flavio Briatore, este implicat şi în mai multe afaceri în Italia şi în străinătate, printre care un club de noapte în Dubai. Această activitate îi conferă o perspectivă specială asupra tragediei de la Crans-Montana. El a criticat dur managerii barului în care aproximativ patruzeci de tineri şi-au pierdut viaţa într-un incendiu în noaptea de Anul Nou.
Nicuşor Dan: Pe Venezuela a existat o declaraţie a Uniunii Europene, asta este poziţia pe care noi o avem/ În ceea ce priveşte Groenlanda, e vorba de un teritoriu autonom, care este teritoriu NATO # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi seară, la Paris, că România susţine poziţia Uniunii Europene în ceea cepriveşte situaţia din Venezuela. Întrebat despre Groenlanda, preşedintele a precizat că situaţia este cu totul diferită, fiind vorba despre un teritoriu autonom, care este teritoriu NATO.
Supercupa Turciei: Fenerbahce a întrecut cu 2-0 pe Samsunspor şi va juca finala, cu Galatasaray # News.ro
Echipa turcă Fenerbahce Istanbul a învins marţi seara, la Adana, formaţia Samsunspor, scor 2-0, în a doua semifinală a Supercupei Turciei. Fenerbahce s-a calificat în finală, unde o va întâlni pe rivala Galatasaray.
UPDATE - Parisul, Londra şi Kievul semnează o declaraţie de intenţie pentru desfăşurarea unei forţe multinaţionale după intrarea în vigoare a unui armistiţiu în Ucraina. Zelenski: „Ceea ce trebuie să rezolvăm cu adevărat este problema teritoriului” # News.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron, premierul britanic Keir Starmer şi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski au semnat marţi o declaraţie de intenţie pentru desfăşurarea unei forţe multinaţionale în Ucraina după intrarea în vigoare a unei încetări a focului.
Echipa italiană AS Roma a învins marţi, în deplasare, scor 2-0, formaţia Lecce, în etapa a 19-a din Serie A.
Ministrul Economiei: Există probleme reale cu funcţionarea ghişeul.ro în aceste zile / Conducerea Autorităţii pentru Digitalizarea României, convocată / Irineu Darău: A trecut vremea cheltuirii de bani mulţi pentru aplicaţii care nu funcţionează # News.ro
Ministrul Economiei, Irineu Darău, a afirmat, marţi seară, că există probleme reale cu funcţionarea ghişeul.ro în aceste zile, preşedintele Autorităţii pentru Digitalizarea României fiind convocat la minister pentru discuţii pe această temă. De asemenea, Darău a precizat că se impun mai multe discuţii pe tema digitalizării, aceasta fiind o necesitate în Româniia şi apreciază că ”a trecut vremea cheltuirii de bani mulţi pentru aplicaţii care nu funcţionează”.
Medicul neonatolog Roxana Iliescu a declarat, marţi seară, că sunt din ce în ce mai dese sarcinile la femei care au trecut de vârsta de 40 de ani. Ea a precizat că un organism tânăr poate duce mai uşor ”o povară atât de grea cum este sarcina” şi a recomandat naşterea până în jurul vârstei de 30 de ani.
Cupa Africii pe Naţiuni: Algeria s-a calificat în sferturi, după 1-0 în prelungiri cu R.D. Congo # News.ro
Echipa naţională a Algeriei a învins marţi, la Rabat, scor 1-0, după prelungiri, echipa naţionalei a R.D. Congo, calificându-se în sferturile Cupei Africii pe Naţiuni.
Medicul Roxana Iliescu: Principala cauza de prematuritate este infecţia care complică sarcina / Procentul de naşteri premature este de 10-11 la sută # News.ro
Medicul neonatolog Roxana Iliescu a declarat, marţi seară, că principala cauză a prematurităţii este infecţia care complică sarcina. De asemenea, sarcinile multiple pot contribui şi ele la prematuritate.
Avertisment Infotrafic: Se circulă în condiţii de ceaţă densă pe majoritatea arterelor rutiere din vestul, centrul şi estul ţării / Cod galben în sute de localităţi # News.ro
Centrul Infotrafic avertizează, marţi seară, că se circulă în condiţii de ceaţă densă în mai multe zone din vestul, centrul şi estul ţării. Meteorologii au emis avertizzări cod galben de ceaţă pentru sute de localităţi din ţară.
Handbal masculin: România, învinsă în meci amical de Italia, la Trieste, în pregătire pentru CE2026 # News.ro
Naţionala României a fost învinsă marţi, la Trieste, de reprezentativa Italiei, scor 35-34 (20-17), în meci amical, denumit de gazde Trofeul Friuli Venezia Giulia. Tricolorii vor juca încă două partide test cu Ungaria, în 9 şi 10 ianuarie.
Venezuela susţine că 57 de persoane au fost ucise în operaţiunea SUA de capturare a lui Maduro # News.ro
Presa locală din Venezuela relatează marţi că 57 de persoane au fost ucise în operaţiunea întreprinsă sâmbătă de SUA asupra complexului din Caracas unde se afla preşedintele Nicolás Maduro, care a fost capturat şi dus la New York pentru a fi judecat, relatează BBC.
Diana Buzoianu demontează un fake news, potrivit căruia ar bloca accesul la selecţia pentru directorul Apele Române pentru toţi candidaţii care nu are avea carte de identitate electronică: Trebuie depusă copie după CI - orice formă ar avea candidatul # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, reclamă, marţi seară, un fake news, potrivit căruia ar bloca accesul la selecţia pentru directorul Apele Române pentru toţi candidaţii care nu are avea carte de identitate electronică. Ea precizează că, într-adevăr, candidaţii trebuie să depună la dosar o copie după actul de indentitate, indiferent de care este acesta. Înscrierile se pot face până în 12 ianuarie.
Australian Open va oferi în 2026 premii totale record, în valoare de aproape 75 de milioane de dolari, cel mai mare fond de premiere din istoria turneului.
FC Universitatea Cluj a disputat marţi, primul meci amical din cantonamentul de iarnă. Elevii lui Cristiano Bergodi au cedat cu scorul de 1-2 în faţa turcilor de la Fatih Karagümrük, în urma unei confruntări în care tehnicianul italian a folosit două distribuţii diferite.
Şase morţi şi transporturi perturbate în mai multe ţări europene din cauza episodului de iarnă severă. Vremea se va înrăutăţi miercuri, potrivit prognozelor # News.ro
Zăpada şi gheaţa au provocat cel puţin cinci morţi pe şosele în Franţa şi unul în Sarajevo, iar intemperiile perturbau puternic marţi mai multe ţări europene, înainte de o nouă înrăutăţire a vremii prognozată miercuri, relatează AFP.
Volei masculin: Dinamo Bucureşti, victorie cu Lokomotiv Plovdiv şi se califică în optimile CEV Cup # News.ro
Campioana Dinamo Bucureşti a învins marţi, în deplasare, formaţia Lokomotiv Plovdiv, scor 3-1, şi s-a calificat în optimile de finală ale CEV Cup.
Oamenii de ştiinţă au identificat o metodă mai sigură de a face celulele să ardă mai multe calorii # News.ro
O echipă de cercetători a dezvoltat compuşi experimentali care determină celulele să ardă mai multe calorii prin ajustarea fină a modului în care mitocondriile produc energie. Versiuni mai vechi ale acestor substanţe au fost folosite în trecut pentru slăbit, dar au fost interzise ulterior deoarece erau toxice. Noua abordare reglează cu precizie efectul, permiţând celulelor să consume combustibil suplimentar în siguranţă. Dacă va avea succes, aceasta ar putea deschide calea către noi tratamente pentru obezitate, cu beneficii suplimentare pentru sănătate.
La cinci ani de la asaltul asupra Capitoliului, democraţii şi republicanii sunt mai divizaţi ca niciodată # News.ro
La 6 ianuarie 2021, sute de susţinători ai lui Donald Trump au luat cu asalt Capitoliul, sediul din Washington al Congresului federal, zguduind democraţia americană. Marţi se împlinesc cinci ani de la atacul care, la un an după revenirea miliardarului la putere, îi dezbină mai mult ca niciodată pe republicani şi democraţi, relatează AFP.
Atacantul român Florinel Coman a marcat marţi golul al treilea al echipei sale, Al-Gharafa, în victoria obţinută de aceasta, în deplasare, 3-2 cu Umm-Salal, din etapa a 12-a a campionatului din Qatar, Stars League.
Echipa FC Argeş a pierdut marţi, în Antalya, scor 1-2, amicalul disputat în compania echipei din prima ligă turcă, Bursaspor.
